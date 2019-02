Najlepszy antywirus 2019 - ranking top 10 antywirusów

Spis treści

Jak wybrać program antywirusowy?

Oprogramowanie antywirusowe to kluczowy element ochrony systemu operacyjnego, plików użytkownika oraz jego prywatności. Powinno osłonić laptopa czy PC w każdym aspekcie - od ochrony plików systemowych i rejestru przed nieautoryzowanymi zmianami, po przeglądanie stron internetowych. Dopóki nie pracuje, komputer jest podatny na wirusy, a zwłaszcza ransomware, które blokują pliki. To wyjątkowo niebezpieczne zagrożenie cały czas ewoluuje i stara się ominąć zabezpieczenia udoskonalanych antywirusów, dlatego ważne jest, aby również i one były na bieżąco aktualizowane.

Oprogramowanie antywirusowe - w skórce: antywirusy - maj za zadanie wykrywać, zapobiegać, usuwać i neutralizować szkodliwe aplikacje i programy. Jest najważniejszym elementem ochrony urządzenia przed infekcją, ale również sam użytkownik musi pamiętać o bieżącej aktualizacji używanego przez siebie oprogramowania i systemu operacyjnego. W chwili obecnej antywirusy nie zajmują się tylko samymi wirusami, ale przede wszystkim złośliwym oprogramowaniem (malware), którego częścią jest wirus. Ważna jest ochrona plików osobistych przed ransomware - luki w zabezpieczeniach mogą doprowadzić do zajęcia plików użytkownika, a za ich odblokowanie należy uiścić opłaty. Dzisiejsi cyberprzestępcy nie muszą być zawodowymi hakerami - w dark webie, a czasem nawet na eBay, można nabyć odpowiednie oprogramowanie do rozsyłania ransomware, a nawet nabyć listy z milionami adresów e-mail!

Malware bardzo szybko ewoluuje, ale na szczęście i antywirusy są cały czas udoskonalane. Pomimo tego, że skutecznie blokują szkodniki, które próbują wedrzeć do systemu, nie ma stuprocentowo skutecznego zestawu ochronnego. Ataki zero day wykorzystują świeże luki w oprogramowaniu, do których producent nie zdążył wypuścić jeszcze łatek. Wykorzystujące je malware jest tak świeże, że zazwyczaj nie posiada jeszcze swojej sygnatury w bazie danych producenta oprogramowania ochronnego. Szybkość wypuszczania łatek jest istotna dla ochrony komputera - najlepsi producenci wypuszczają łatki w czasie krótszym niż godzina od znalezienia luki. Ważną rolę pełni chmura - stałe połączenie przyśpiesza znacznie proces wprowadzania nowych mechanizmów ochronnych oraz umożliwia szybką reakcję na nowe zagrożenia. Równie istotny jest mechanizm analizy behawioralnej - dzięki temu antywirus może rozpoznać działanie świeżych szkodników, które mogą znajdować w świeżo zainstalowanym oprogramowaniu. Ich działanie może być różne - od próby zmian kluczy rejestru po umieszczanie dodatków w przeglądarkach. Ransomware rozpoznawane jest podczas próby szyfrowania plików.

Jak testujemy antywirusy?

Praktycznie każdy z wymienionych w rankingu programów jest wart nabycia. Różnice dotyczą przede wszystkim dodatków i spektrum rozwiązań. Testy obejmują wykrywanie wirusów nie tylko za pomocą bazy sygnatur szkodników, ale także radzenie sobie z nowymi zagrożeniami, których sygnatur nie ma jeszcze w bazie, a ponadto czyszczenie szkód stworzonych przez dany wirus - ważne jest, aby zostały usunięte wszystkie pozostałości po złośliwym oprogramowaniu. Nasz test skupiał się na płatnych aplikacjach, które oferują zazwyczaj więcej możliwości, niż darmowe, np. wsparcie techniczne czy wbudowany VPN.

Najlepszy antywirus dla Windows

Naszym wyborem jest Bitdefender 2019 - i wyjaśniamy dokładnie, dlaczego. Czołowe miejsca na naszej liście osiągnęło także oprogramowanie Norton i ESET. W podjęciu decyzji pomogły nam nie tylko własne testy, ale również przeprowadzane przez ekspertów z AV-Test, które są cennym źródłem wiedzy o skuteczności danego oprogramowania w różnych aspektach.

Oto lista dziesięciu najlepszych antywirusów na początku roku 2019.

Bitdefender Total Security 2019

Bitdefender Total Security to produkt doskonale znany polskim użytkownikom, który już nieraz otrzymywał wyróżnienia za swoją skuteczność - min. od AV-Comparatives pod koniec 2017 roku, zwyciężył też test aplikacji chroniących system operacyjny w czasie rzeczywistym (druga połowa 2018 r.). Produkt Bitdefender posiada wiele użytecznych funkcji, dzięki którym jest gotów na wszystkie zagrożenia. Skanuje system i pliki, wykrywa przestarzałe oprogramowanie, słabe hasła sieciowe, oferuje podwójną warstwę ochrony przeciwko starym i nowym zagrożeniom. Wykorzystuje innowacyjną technikę wykrywania behawioralnego, aby uważnie monitorować uruchomione aplikacje. Po wykryciu podejrzanych aktywności natychmiast reaguje, zapobiegając infekcjom. Wielowarstwowa ochrona przed ransomware pozwala umieścić poufne dokumenty pod wieloma warstwami zabezpieczeń, dzięki czemu będą one bezpieczne przed złośliwymi programami szyfrującymi, które wymuszają okup za odzyskanie osobistych plików.

Bitdefender Total Security 2019

Nie bez znaczenia jest również fakt, że abonament daje ochronę dla pięciu urządzeń (co może obejmować nie tylko Windows, ale także Mac OS, Android i iOS), dostajemy także szereg praktycznych narzędzi, jak menadżer haseł, niszczarka plików, a także moduł antykradzieżowy. W testach AV-Test Bitdefender uzyskiwał najwyższe noty skuteczności ochrony i wydajności, a także - co równie ważne - za brak negatywnego wpływu na codzienne użytkowanie komputera.

Roczna subskrypcja na pięć stanowisk to wydatek w wysokości 281,67 zł.

Norton Security Deluxe

Norton Security Deluxe to produkt będący efektem działań firmy nad stworzeniem skutecznego oprogramowania antywirusowego dla biznesu. Działa dyskretnie w tle i korzysta z chmurowych zasobów producenta w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony. W jego przypadku slogan "100% skuteczności" nie jest tylko hasłem reklamowym, a po prostu stwierdzeniem faktu. Ponadto ciekawa jest obietnica "100% Virus Protection Promise": rozpoczynając subskrypcję, otrzymasz dostęp do usług naszych ekspertów, którzy pomogą ochronić Twoje urządzenia przed wirusami, a jeśli im się to nie uda, otrzymasz zwrot kosztów. Oprócz tego dużą zaletą jest aplikacja Norton Studio - dzięki niej z jednego miejsca można kontrolować wszystkie chronione przez Norton urządzenia (z systemami Windows, Mac OS, Android i iOS).

Norton Security Deluxe

A co oferuje Norton Security Deluxe? Ochronę w czasie rzeczywistym przed istniejącym i nowym oprogramowaniem destrukcyjnym, takim jak wymuszające okup i wirusy, ochronę przeglądarki, menadżera haseł oraz narzędzia do sprawdzania wydajności i optymalizacji systemu operacyjnego. W testach AV-Test zyskiwał najwyższe oceny za brak negatywnego wpływu na codzienne użytkowanie urządzeń, skuteczność ochrony oraz wydajność. Abonament obejmuje pięć urządzeń. Kliknij tutaj, aby wybrać swój dla Norton Security Deluxe! Roczna subskrypcja na pięć urządzeń kosztuje 149,99 złotych.

ESET Internet Security

ESET ma prosty interfejs, w którym skrywa się bogaty zestaw użytecznych narzędzi. Na przykład Syninspector - bada system i rejestruje szczegóły takie, jak aktywne procesy, zawartość rejestru systemu, aplikacje uruchamiane przy starcie systemu i połączenia sieciowe. Po zapisaniu stanu systemu ESET SysInspector stosuje heurystykę, by do każdego obiektu w pliku dziennika przypisać odpowiedni poziom ryzyka. Moduł antywłamaniowy zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do komputera i danych. Specjalnie zabezpieczona przeglądarka chroni podczas realizowania przelewów online i korzystania z e-portfeli.

ESET Internet Security

Nie ma co prawda wyspecjalizowanego narzędzia przeciwko ransomware, które mogłoby się pojawić w systemie, jednak skuteczność innych technologii jest tak duża, że żaden szkodnik tego typu nie powinien się przedostać przez zapory ESETA. Na stronie producenta dostępna jest bezpłatna wersja testowa. Można kupić abonament na rok, 2 lub 3 lata.

Kaspersky Security Cloud

Na pierwszy rzut oka widzimy mało różnic pomiędzy Kaspersky Security Cloud i Total Security. Mają identyczne narzędzia i technologie, dzięki czemu oba są warte rozważenia. Co jednak przemawia na korzyść tego pierwszego, to technologia adaptacyjna, która dopasowuje ustawienia antywirusa do aktywności użytkownika. Pozwala także na wykrycie nieautoryzowanych urządzeń, ostrzega przed podejrzanymi witrynami oraz pozwala na tworzenie i przechowywanie silnych haseł. Kaspersky Security Cloud nie został uwzględniony w badaniach AV-Test, ale jego odpowiednik - czyli Total Security - wygrał testy ochrony przed malware, przeprowadzone w II połowie 2018 roku. Zyskał również wysokie noty za efektywność oraz brak negatywnego wpływu na normalne działanie systemu.

Kaspersky Security Cloud

BullGuard Premium Protection

BullGuard to producent, który radzi sobie coraz lepiej na rynku oprogramowania ochronnego. Subskrypcja Premium Protection obejmuje 10 urządzeń. Oferuje skaner sieciowy dla wszystkich, cechuje go bardzo wysoki poziom wykrywania malware oraz luk w zainstalowanym oprogramowaniu, co znacznie zwiększa poziom ochrony. Inne zalety to moduły kontroli rodzicielskiej (przydatny zwłaszcza wtedy, gdy dziecko ma własną komórkę) i ochrony tożsamości. Ponadto specjalny moduł optymalizuje działanie pod kątem graczy, a także w trakcie codziennego korzystania z systemu. Podobnie jak w przypadku produktu ESET, także i tutaj nie mamy wyspecjalizowanego modułu przeciwko ransomware.

BullGuard Premium Protection

Interfejs - niestety, bez wersji PL - ma mnóstwo opcji i ustawień, dzięki czemu każdy może dostosować ustawienia pod swoje potrzeby. W testach AV-Test otrzymał wysokie noty za skuteczność, wydajność i cichą pracę w tle. Na tej stronie możesz kupić BullGuard Premium Protection i wypróbować go w praktyce! Subskrybcja obejmująca ochronę 10 urządzeń przez rok to wydatek 89,95 euro, czyli ok. 385 zł.

AVG Ultimate 2019

AVG Ultimate 2019 to solidny produkt, zapewniający ochronę całej rodzinie. Oferuje skaner szkodników, wbudowany firewall, moduł odpowiedzialny za wykrywanie ransomware, a także wiele warstw ochronnych, skutecznie chroniących system operacyjny w każdym z aspektów. Dodatkowo analizuje podłączane do komputera lub laptopa pamięci zewnętrzne i urządzenia poprzez USB, a także płyty DVD i CD wkładane do napędu. Zaletą jest narzędzie TuneUp - jest to kompleksowy zestaw narzędzi automatycznie przyspieszy Twój komputer, usunie zbędne dane, zoptymalizuje działanie baterii, zaktualizuje kluczowe oprogramowanie i zajmie się małymi usterkami, zanim przekształcą się w poważne problemy

Kolejne zalety to zintegrowany menadżer haseł, wbudowana sieć VPN oraz narzędzie sprawdzające aktualność sterowników. Bardzo praktycznie przemyślana została aplikacja na Androida. Jeśli chodzi o wydajność, w dwóch testach AV-Test aplikacja zajęła trzecie miejsce. Co to oznacza w praktyce? Jest bardzo dobrze, ale nie perfekcyjnie. Do perfekcji zabrakło naprawdę niewiele, dlatego warto rozważyć nabycie tego programu. Kliknij tutaj, aby nabyć subskrypcję AVG Ultimate 2019. Koszt to 300 zł za rok.

McAfee Total Protection

Total Protection to produkt obiecujący na wielu frontach, a pierwsza zaleta to możliwość ochrony do 10 urządzeń w ramach jednej subskrypcji. Analiza zagrożeń opartych na chmurze zapewnia ochronę przed wirusami, w tym oprogramowaniem ransomware, nie spowalniając działania komputera. Wśród funkcji znajduje się między innymi skaner oraz menedżer haseł z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym. Aplikacja chroni pocztę e-mail, umożliwia kontrolę rodzicielską, zapobiega podłączaniu do domowej sieci nieautoryzowanych urządzeń, pozwala na zachowanie poufności ważnych plików przez przechowywanie ich na komputerze ze 128-bitowym szyfrowaniem.

McAfee Total Protection

McAfee Total Protection jest solidnym, godnym polecania produktem do ochrony całej rodziny lub urządzeń biurowych. Można przetestować go za darmo. Wersję testową, jak i możliwość subskrypcji, znajdziesz na stronie McAfee. Roczna ochrona dla 10 urządzeń kosztuje 259,00 zł.

Sophos Home Premium

Sophos Home Premium znalazł się w pierwszej dziesiątce z kilku powodów: korzysta z uczących się mechanizmów SI, aby rozpoznawać najnowsze zagrożenia, ma zaawansowaną technologię przeciwko atakom ransomware, wyspecjalizowany moduł przeciw malware, ochronę transakcji online i moduł kontroli rodzicielskiej. Jednak zabrakło możliwości skanowania sieci lokalnej czy takich dodatków jak bezpieczne, bezpowrotne usuwanie plików.

Sophos Home Premium

Istnieją dwie edycje Sophos; darmowa oraz płatna. Darmowa nie oferuje wszystkich funkcji, ponadto jest ograniczona do trzech urządzeń, podczas gdy edycja płatna chroni ich dziesięć. Niestety, Home Premium nie brało udziału w testach AV-Test, więc nie możemy porównać go do konkurencji. Wersja płatna to wydatek 245,62 zł za rok.

Avast Premier 2019

Avast Premier 2019 to aplikacja z pewnością przyjazna dla użytkownika, jednak cechuje ją bardzo kapryśne zachowanie, ma także irytujący zwyczaj wyświetlania reklam i powiadomień w najmniej odpowiednich momentach, co jest widoczne zwłaszcza w wersji mobilnej. Na plus należy policzyć chronienie kamerki internetowej, moduł wyspecjalizowany w ochronie przeciwko ransomware, firewall oraz kwarantannę, na minus - brak menadżera haseł czy narzędzia do czyszczenia.

Avast Premier 2019

Avast wypadł bardzo dobrze w testach AV-Test, dotyczących ochrony przeciwko malware - 94/100 punktów, zajmował tez trzecie pozycje w testach na najlepsze oprogramowanie konsumenckie. Czyli - jest mocny, ale do perfekcji troszeczkę zabrakło. Dostępna jest wersja próbna oraz możliwość wykupienia subskrypcji na 1, 3, 5 lub 10 urządzeń. Wszystkie opcje dostępne są na oficjalnej stronie Avast.Ochrona jednego komputera przez rok to 229 złotych.

Avira Antivirus Pro 2019

Avira Antivirus Pro 2019 oferuje ochronę przeciwko malware i innym szkodnikom, w tym oprogramowaniu szpiegującemu oraz reklamowemu, a także możliwość skanowania sieci lokalnej i rutera w celu znalezienie nieautoryzowanych urządzeń oraz słabych punktów. Dodatki to System Speedup Pro - moduł optymalizujący działanie systemu operacyjnego, Phantom VPN Pro czy narzędzie do zarządzania zaporą sieciową Windows.

Avira Antivirus Pro 2019

Avira w testach AV-Test, dotyczących ochrony przeciwko malware, osiągnęła wynik 94/100 punktów (podobnie jak Avast) i zajęła miejsce na podium w testach najlepszych aplikacji ochronnych dla konsumentów. Subskrypcja obejmuje pięć urządzeń. Przejdź tutaj, aby subskrybować Avira Antivirus Pro 2019 - koszt za rok ochrony to 117 złotych.

Prace nad udoskonalaniem programów antywirusowych trwają cały czas, a każdy producent stara się przyciągnąć do siebie klientów, oferując praktyczne rozwiązania. Co jakiś czas publikujemy wyniki bieżących rankingów skuteczności danego oprogramowania, warto więc śledzić na bieżąco nowe zestawienia i podsumowania.