Jak wybrać program antywirusowy?

Oprogramowanie antywirusowe to kluczowy element ochrony systemu operacyjnego, plików użytkownika oraz jego prywatności. Powinno obronić laptopa czy PC w każdym aspekcie - od ochrony plików systemowych i rejestru przed nieautoryzowanymi zmianami, po przeglądanie stron internetowych. Dopóki nie pracuje, komputer jest podatny na wirusy, a zwłaszcza ransomware, które blokują pliki. To wyjątkowo niebezpieczne zagrożenie cały czas ewoluuje i stara się ominąć zabezpieczenia udoskonalanych antywirusów, dlatego ważne jest, aby również i one były na bieżąco aktualizowane.

Oprogramowanie antywirusowe - w skrócie: antywirusy - mają za zadanie wykrywać, zapobiegać, usuwać i neutralizować szkodliwe aplikacje i programy. Są najważniejszym elementem ochrony urządzenia przed infekcją, ale również sam użytkownik musi pamiętać o bieżącej aktualizacji używanego przez siebie oprogramowania i systemu operacyjnego. W chwili obecnej dobre antywirusy nie zajmują się tylko samymi wirusami, ale przede wszystkim złośliwym oprogramowaniem (malware), którego częścią jest wirus. Ważna jest ochrona plików osobistych przed ransomware - luki w zabezpieczeniach mogą doprowadzić do zajęcia plików użytkownika, a za ich odblokowanie należy uiścić opłaty. Dzisiejsi cyberprzestępcy nie muszą być zawodowymi hakerami - w dark webie, a czasem nawet na eBay, można nabyć odpowiednie oprogramowanie do rozsyłania ransomware, a nawet nabyć listy z milionami adresów e-mail!

Malware bardzo szybko ewoluuje, ale na szczęście i antywirusy są cały czas udoskonalane. Pomimo tego, że skutecznie blokują szkodniki, które próbują wedrzeć do systemu, nie ma stuprocentowo skutecznego zestawu ochronnego. Ataki zero day wykorzystują świeże luki w oprogramowaniu, do których producent nie zdążył wypuścić jeszcze łatek. Wykorzystujące je malware jest tak świeże, że zazwyczaj nie posiada jeszcze swojej sygnatury w bazie danych producenta oprogramowania ochronnego. Szybkość wypuszczania łatek jest istotna dla ochrony komputera - najlepsi producenci wypuszczają łatki w czasie krótszym niż godzina od znalezienia luki. Ważną rolę pełni chmura - stałe połączenie przyśpiesza znacznie proces wprowadzania nowych mechanizmów ochronnych oraz umożliwia szybką reakcję na nowe zagrożenia. Równie istotny jest mechanizm analizy behawioralnej - dzięki temu antywirus może rozpoznać działanie świeżych szkodników, które mogą znajdować w świeżo zainstalowanym oprogramowaniu. Ich działanie może być różne - od próby zmian kluczy rejestru po umieszczanie dodatków w przeglądarkach. Ransomware rozpoznawane jest podczas próby szyfrowania plików.

Jak testujemy antywirusy?

Wszystkie aplikacje były testowane w trzech aspektach:

ochrona - wykrywanie wirusów nie tylko za pomocą bazy sygnatur szkodników, ale także radzenie sobie z nowymi zagrożeniami, których sygnatur nie ma jeszcze w bazie, a ponadto czyszczenie szkód stworzonych przez dany wirus - ważne jest, aby zostały usunięte wszystkie pozostałości po złośliwym oprogramowaniu;

wydajność - czyli tempo pracy związanej z działaniami ochronnymi, w tym aktualizacje bazy danych;

brak zakłóceń w działaniu systemu - testowano, jak antywirus wpływa na otwieranie stron www, pobieranie plików i kopiowanie, a także instalację oraz uruchamianie aplikacji.

Najlepszy antywirus dla Windows

AV-TEST Institute przeprowadziło testy 18 programów, przyznając w każdym kryterium maksymalnie sześć punktów. Perfekcyjny wynik to 18 punktów. Takie właśnie wynik powinien osiągnąć najlepszy antywirus dla Windows. Prezentujemy trzy najlepsze antywirusy oraz aplikacje, które uzyskały co najmniej 17 punktów i miały perfekcyjny wynik w aspekcie ochrony.

Pod względem punktów mamy cztery miejsca, na których znalazło się 11 aplikacji:

18 punktów (6/6/6) - BullGuard Internet Security 20.0, Kaspersky Internet Security 20.0, Norton Security 22.19

17,5 punktu (6/6/5.5) - AhnLab V3 Internet Security 9.0

17,5 punktu (6/5.5/6) - Avast Free AntiVirus 19.8 / AVG Internet Security 19.8 / Avira Antivirus Pro 15.0 / K7 Total Security 16.0 / Microsoft Windows Defender 4.18

17 punktów (6/5.5/5.5) - Bitdefender Internet Security 24.0 / Trend Micro Internet Security 16.0

A teraz kolejno krótki komentarz do każdej z wymienionych aplikacji.

Kaspersky Internet Security 20.0

Kaspersky Internet Security 20.0 wykrył 100% szkodników, które pojawiły się w sieci do czterech tygodni przed atakiem, a także 100% ataków "zero-day" oraz prób phishingu i ataków przez fałszywe strony www. Nieco spowalnia otwieranie popularnych stron (21% przy średniej 18%), ale w ogóle nie hamuje uruchamiania znanych aplikacji. Nie podniósł ani jednego fałszywego alarmu! Jest to zdecydowanie najlepszy antywirus w tym momencie, który dzieli podium z dwoma innymi programami. Warto podkreślić, że blokuje nie tylko szkodliwe programy, ale również uniemożliwia szpiegowanie przez kamerę sieciową, na komputerach i laptopach chroni płatności, korzystając z szyfrowania na poziomie bankowym, a także oferuje w ramach licencji sieć VPN z transferem 200MB dziennie.

Kaspersky Internet Security 20.0 możesz pobrać za darmo i wypróbować z tej strony.

Norton Security 22.19

Norton Security 22.19 - ten program antywirusowy może poszczycić się 100% skutecznością wykrywania wszelkiego rodzaju ataków, zarówno starych, jak i nowych wirusów. Spowalnia o 8% uruchamianie aplikacji - a średnia dla konkurencji to 18%. Do tego zero fałszywych alarmów i niewyczuwalna kontrola instalacji programów oraz pobierania i kopiowania plików. Jednym słowem - perfekcja. To również najlepszy antywirus na Windows na początku roku 2020, a warto zauważyć, że ma również takie wbudowane funkcje, jak menedżer haseł, alerty o próbach dostępu do kamerki internetowej, a także oferuje 10 GB na kopię zapasową w chmurze dla komputera PC i oferuje bezpieczne anonimowe przeglądanie internetu za pomocą sieci VPN - i to bez logowania.

Roczna subskrypcja Norton Security różni się w zależności od edycji. Wersja podstawowa, dla jednego urządzenia, to 139,99 zł/rok. Możesz kupić subskrypcję na tej stronie.

BullGuard Internet Security 20.0

BullGuard Internet Security 20.0 - wykrył 100% szkodników, które pojawiły się w sieci do czterech tygodni przed atakiem, a w wykrywaniu ataków "0-day" oraz phishingu zaliczył 99,4% (średnia dla wszystkich to 99,1%, więc ponadprzeciętnie). Absolutnie nie spowalnia działania znanych aplikacji (np. pakietów biurowych), aczkolwiek lekko spowalnia ich instalację (o 20%, przy czym średnia wynosi 30%). Na 1 384 100 próbek dwa razy podniósł fałszywy alarm. Użytkownicy mogą korzystać z wbudowanej, bezpiecznej przeglądarki internetowej, skanera wyszukującego luki w systemie, zwracają uwagę także mechanizm kontroli rodzicielskiej i tryb gracza, dzięki któremu ten program antywirusowy nie zakłóca cyfrowej zabawy.

Rok subskrypcji BullGuard Internet Security to 24,98 funtów. Obejmuje trzy urządzenia. Możesz kupić subskrypcję na tej stronie.

AhnLab V3 Internet Security 9.0

AhnLab V3 Internet Security 9.0 to mniej znany program, który uzyskał zaskakująco dobre wyniki. Chroni perfekcyjnie przed wszelkimi zagrożeniami i szkodnikami, ponadto ma niewielki wpływ na instalację, uruchamianie i używanie aplikacji. Stracił pół punktu za pięć fałszywych alarmów - trzy podczas uruchamiania nieszkodliwych aplikacji, dwa - w trakcie ich użytkowania. Mimo tego jest to bardzo dobry program antywirusowy na Windows, który oferuje takie funkcje, jak skanowanie nośników USB, permanentne wymazywanie danych, a także oczyszczanie komputera ze zbędnych elementów, jak ciasteczka czy pliki tymczasowe.

AhnLab V3 Internet Security 9.0 można pobrać z tej strony.

Avast Free AntiVirus 19.8

Avast Free AntiVirus 19.8 wykazał 100% skuteczności w walce ze szkodnikami i atakami online. Jednak spowalniał zauważalnie otwieranie stron www (25% przy średniej 18%) oraz aplikacji (o 14%, przy średniej 10%). Hamował również szybkość kopiowania plików (o 4%, a średnia to 2%). Podniósł tylko jeden fałszywy alarm, co nie wpłynęło na jego ogólną ocenę. Ta aplikacja antywirusowa w edycji darmowej oferuje tylko podstawowe funkcji, jak skanowanie sieci Wi-fi, zapora ogniowa czy skanowanie uruchamianych plików. Znacznie większe możliwości daje edycja płatna.

Avast Free AntiVirus 19.8 jest darmowy. Możesz pobrać go z tej strony.

AVG Internet Security 19.8

AVG Internet Security 19.8 to podobna charakterystyka, jak Avast. 100% ochrony, ale mocne spowalnianie otwierania stron (o 31%), aplikacji (14%) oraz kopiowania plików (4%). Również zaliczył jeden fałszywy alarm. Ogólnie - jest to solidny antywirus na Windows. Ochrona obejmuje twardy dysk, urządzenia przenośne (np. pendrive) oraz DVD. Wśród funkcji znajduje się File Shredder (usuwanie plików w bezpieczny sposób), Sejf danych (szyfruje i chroni hasłem prywatne pliki), ochrona kamery internetowej oraz moduł antyspamowy.

Roczna subskrypcja AVG Internet Security kosztuje 199 zł. Możesz wcześniej przejść 30-dniowy okres próbny. Aplikację znajdziesz na tej stronie.

Avira Antivirus Pro 15.0

Avira Antivirus Pro 15.0 to bardzo mocny program antywirusowy - pokazują to testy skuteczności. Chroni przed nowymi i starymi zagrożeniami, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Ma nieduży wpływ na otwieranie aplikacji i stron, ale bardzo spowalnia kopiowanie plików - zarówno w sieci, jak i lokalne. Spowolnienie wynosi 17% przy średniej wynoszącej 2%, a więc jest mocno odczuwalne. Ten program antywirusowy oferuje sieć VPN, narzędzia optymalizacyjne, a także menedżera haseł i możliwość naprawy uszkodzonych plików.

Avira Antivirus Pro dostępna jest w edycji darmowej oraz bardziej zaawansowanej płatnej. Subskrypcja kosztuje 150 złotych i możesz nabyć ją na tej stronie.

K7 Total Security 16.0

K7 Total Security 16.0 świetnie chroni przed wirusami, phishingiem, zagrożeniami na stronach www i podobnymi próbami ataków. Jednak piętą Achillesową programu jest mocne spowalnianie uruchamiania aplikacji - 24% oraz kopiowania plików - 7%. Ponadto podniósł dwa fałszywe alarmy w trakcie użytkowania normalnych aplikacji. Podsumowując - jest to dobry program antywirusowy, a do perfekcji niedużo mu brakuje. Jedną z funkcji jest kontrola rodzicielska, praktyczne rozwiązanie to również możliwość łatwej optymalizacji systemu za pomocą wbudowanych narzędzi.

Roczny abonament K7 Total Security 16.0 to wydatek 39,99 USD za rok użytkowania. Możesz wypróbować go za darmo. Obie opcje dostępne są na tej stronie.

Microsoft Windows Defender

Jak się okazało po testach, otrzymywany wraz z systemem Microsoft Windows Defender (czyli Zabezpieczenia Windows) to równie dobry program antywirusowy, co płatne aplikacje. Uzyskał 100% ochrony przed szkodnikami, a jeśli chodzi o szybkość uruchamiania, nie ma wpływu na kopiowanie, pobieranie oraz użytkowanie popularnych aplikacji. Jedyny minus to instalacja - spowalnia ją o 44%, podczas gdy inne aplikacje średnio o 33%. Podniósł również dwa fałszywe alarmy. Funkcja SmartScreen chroni przed otwieraniem zainfekowanych lub fałszywych stron, a usługa Znajdź moje urządzenie umożliwia połączenie się z utraconym urządzeniem z systemem Windows, zablokowanie go, usunięcie z niego danych oraz jego zlokalizowanie na mapie.

Bitdefender Internet Security 24.0

Bitdefender Internet Security 24.0 to doskonała ochrona, do jakiej przyzwyczaiły nas jego poprzednie wydania. Jednak zauważalnie spowalnia otwieranie stron internetowych, wykazał trzy fałszywe alarmy - jeden podczas instalacji oprogramowania, dwa - w trakcie użytkowania aplikacji. Czyli - nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Jest to solidny program antywirusowy, którego funkcjonalność zwiększają takie dodatki, jak kontrola rodzicielska, Bitdefender VPN i Bitdefender Safepay, a także nowe narzędzie - Naprawa Ransomware. Działa jako warstwa naprawcza, zapewniając ochronę prywatnych danych, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy wideo lub pliki muzyczne.

Bitdefender Internet Security do 31.03.2020 r. kosztuje 99 złotych za rok użytkowania. Można nabyć go na tej stronie.

Trend Micro Internet Security 16.0

Trend Micro Internet Security 16.0 świetnie radzi sobie z zagrożeniami z sieci oraz z innych miejsc (pamięci przenośne, pliki na płytach DVD, itp.). Nieco spowalnia uruchamianie standardowych aplikacji (15% przy średniej 10%), dwukrotnie ogłosił fałszywy alarm podczas używania normalnego oprogramowania. Większych zarzutów co do niego nie ma - jest to dobry program antywirusowy, który dodatkowo oferuje moduł kontroli rodzicielskiej, a także blokowanie niebezpiecznych stron internetowych, które mogą wykradać dane osobowe. Potrafi również optymalizować ustawienia prywatności w serwisach takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn itd., blokując dostęp niepożądanym osobom.

Roczna subskrypcja Trend Micro Internet Security 16.0 kosztuje 159.00 i obejmuje 3 urządzenia. Możesz nabyć ją na tej stronie.