Spis treści

Promocja Norton 360 Deluxe Cena: 149,99 zł / rok

149,99 zł / rok Kup teraz: Norton 360 Deluxe Ochrona w czasie rzeczywistym. Kontrola rodzicielska, Secure VPN, Password Manager i 50 GB na kopię zapasową w chmurze.

Jak działają antywirusy?

Który pakiet ochronny jest niezawodny? Z tym pytaniem zmierzyło się laboratorium AV-TEST, które przez 6 miesięcy badało pakiety zabezpieczające (w tym Windows Defender, który pod względem ochrony zajmuje tylko 10 miejsce - 9 innych narzędzi zapewnia lepszą ochronę).

Programy zbadano pod kątem ochrony, wpływu na wydajność i użyteczność systemu Windows 10. Oceniono, czy pakiety fałszywie identyfikują nieszkodliwe pliki, wywołując tym samym fałszywe alarmy.

We wszystkich segmentach testowych można było otrzymać do 6 punktów, czyli łącznie maksymalnie 18 punktów. Tylko dwa antywirusy - Kaspersky i NortonLifeLock osiągnęły najwyższy wynik.

Oprogramowanie antywirusowe to kluczowy element ochrony systemu operacyjnego, plików użytkownika oraz jego prywatności. Powinno osłonić laptopa czy PC w każdym aspekcie - od ochrony plików systemowych i rejestru przed nieautoryzowanymi zmianami, po przeglądanie stron internetowych. Komputer jest podatny na wirusy, a zwłaszcza ransomware, które blokują pliki. To wyjątkowo niebezpieczne zagrożenie cały czas ewoluuje i stara się ominąć zabezpieczenia udoskonalanych antywirusów, dlatego tak ważne są ich aktualizacje.

Oprogramowanie antywirusowe ma za zadanie wykrywać, zapobiegać, usuwać i neutralizować szkodliwe aplikacje i programy. Antywirus jest najważniejszym elementem ochrony urządzenia przed infekcją, jednak również sam użytkownik musi pamiętać o bieżącej aktualizacji używanego przez siebie oprogramowania i systemu operacyjnego. Obecnie antywirusy nie chronią wyłącznie przed wirusami, ale przede wszystkim przed złośliwym oprogramowaniem (malware), którego częścią jest wirus. Bardzo ważna jest ochrona plików osobistych przed ransomware. Luki w zabezpieczeniach mogą doprowadzić do zajęcia plików użytkownika, a niestety za ich odblokowanie należy uiścić opłaty. Należy równiez pamiętać, że dzisiejsi cyberprzestępcy nie muszą wcale być zawodowymi hakerami - w dark webie, a czasem nawet na eBay, można nabyć odpowiednie oprogramowanie do rozsyłania ransomware.

Chociaż malware bardzo szybko ewoluuje, to również antywirusy są cały czas udoskonalane. Oczywiście pomimo tego, że antywirusy skutecznie blokują szkodniki, które próbują wedrzeć do systemu, to tak naprawdę nie ma stuprocentowo skutecznego zestawu ochronnego. Wszystkie Ataki zero day przeprowadzane są przez luki w oprogramowaniu, do których producent nie zdążył wypuścić jeszcze łatek. Wykorzystujące je malware jest tak świeże, że zazwyczaj nie posiada jeszcze swojej sygnatury w bazie danych producenta oprogramowania! Dlatego szybkość wypuszczania łatek jest istotna dla ochrony komputera - najlepsi producenci wypuszczają łatki w czasie krótszym niż godzina od znalezienia luki. Ważną rolę pełni chmura - stałe połączenie przyśpiesza znacznie proces wprowadzania nowych mechanizmów obrony oraz umożliwia szybką reakcję na nowe zagrożenia. Równie istotny jest mechanizm analizy behawioralnej - dzięki temu antywirus może rozpoznać działanie świeżych szkodników, które mogą znajdować się w świeżo zainstalowanym oprogramowaniu. Ich działanie może być różne - od próby zmian kluczy rejestru po umieszczanie dodatków w przeglądarkach. Ransomware rozpoznawane jest podczas próby szyfrowania plików.

Niestety bardzo często oprogramowanie zabezpieczające klasyfikuje nieszkodliwy plik programu jako plik złośliwego oprogramowania. W takim przypadku aplikacja najczęściej ulega awarii, nie można jej ponownie uruchomić, a czasem musi nawet zostać ponownie zainstalowana. Jednak istnieje też dużo gorszy scenariusz, czyli taki w którym nieszkodliwy plik jest częścią systemu Windows, jest więc blokowany, przez co cały system ulega awarii.

Jak testujemy antywirusy?

Różnice pomiędzy antywirusami dotyczą przede wszystkim dodatków i spektrum rozwiązań. Testy obejmują wykrywanie wirusów nie tylko za pomocą bazy sygnatur szkodników, ale także za pomocą radzenia sobie z nowymi zagrożeniami, których sygnatur nie ma jeszcze w bazie. Równie ważne jest czyszczenie szkód stworzonych przez dany wirus, usunięte muszą zostać wszystkie pozostałości po złośliwym oprogramowaniu. Nasz test skupiał się na płatnych aplikacjach, które oferują zazwyczaj więcej możliwości, niż darmowe rozwiązania, np. wsparcie techniczne czy wbudowany VPN.

Osobnym aspektem jest ochrona przed phishingiem. AV-Comparatives przyznaje specjalny certyfikat programom antywirusowym, które wykrywają co najmniej 85% z ponad 500 szkodliwych linków. Warto zwracać na to uwagę, ponieważ phishing w ostatnich miesiącach mocno przybiera na sile. Stopień wykrywania phishingu został uwzględniony przy ustalaniu pozycji w rankingu.

Pod względem ochrony wszystkie antywirusy zbadano w ciągu 6 miesięcy w czasie rzeczywistym. W drugim segmencie testowym wszystkie produkty musiały wykryć zestaw z prawie 60 000 atakami.

Kaspersky i NortonLifeLock przeszły oba segmenty testowe wykrywając 100 procent ataków.

Spowolnienie systemu

Niestety jednym z najbardziej irytujących aspektów oprogramowań zabezpieczających jest spowalnianie systemu. Dzieje się tak dlatego, że dobra ochrona systemu wymaga wielu zasobów, co prawie paraliżuje system... Całe szczęście te drastyczne scenariusze nie dotyczą wszystkich antywirusów. W teście wykorzystano wysokiej klasy komputer oraz standardowy komputer. Na obu komputerach wykonano wiele operacji: uruchamianie stron internetowych, instalowanie i uruchamianie programów, pobieranie i kopiowanie danych. Czas wymagany do tych operacji jest wartością odniesienia dla testu. Następnie wszystkie czynności były powtarzane - jednak tym razem z zainstalowanym oprogramowaniem zabezpieczającym. Eksperci porównali wymagane czasy z czasem odniesienia i w ten sposób przyznawali punkty.

We wszystkich testowanych procedurach Kaspersky, Avast i NortonLifeLock prawie nie obciążają systemu. Natomiast duża część pakietów zabezpieczeń internetowych wykazywała niezbyt duże obciążenie systemu: AVG, Avira, BullGuard. W rezultacie pakiety te zdobyły 5,5 na 6 punktów.

Oto lista najlepszych antywirusów.

Norton 360 Deluxe

Pierwszy na naszej liście jest program antywirusowy Norton 360 Deluxe, który oferuje skuteczne zabezpieczenie 5 urządzeń. Dodatkowo w ramach pakietu, otacza opieką prywatność użytkownika w Internecie. Według producenta zapewnia on ochronę przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, wyłudzaniem informacji i innymi zagrożeniami pochodzącymi z Internetu. Oprócz tego powstrzymuje cyberprzestępców przed uzyskaniem dostępu do danych osobowych. Dodatkowo program zapewnia 50 GB przestrzeni dyskowej na kopie zapasowe w chmurze. Taki backup zabezpiecza użytkownika przed utratą plików z powodu awarii dysku twardego, straty urządzenia lub ataku hakerów. Ponadto Norton 360 Deluxe zawiera moduły Secure VPN, Password Manager, SafeCam oraz Kontrolę rodzicielską. W rankingu AV-TEST Norton 360 otrzymał maksymalną ilość punktów w każdej z kategorii: ochrona, użyteczność i wydajność.

Roczna subskrypcja na pięć urządzeń to wydatek w wysokości 149,99 zł - kliknij, aby kupić

Bitdefender FAMILY PACK 2020

Nowa edycja programu antywirusowego Bitdefender FAMILY PACK przeznaczona jest do użytku na urządzeniach domowych. Zabezpiecza aż 15 sprzętów z systemem Windows, macOS, Android oraz iOS. Producent zapewnia ochronę użytkowników przed zagrożeniami cyfrowymi, czyli przed wirusami oraz złośliwym oprogramowaniem. Ponadto zawiera moduł Zaawansowanej Ochrony przed Zagrożeniami, która dodatkowo zabezpiecza pliki przed szyfrowaniem ransomware. Program oferuje kilka ciekawych funkcji takich jak: Kontrola Rodzicielska, Bitdefender VPN, Bitdefender Safepay oraz Bitdefender Anti-Tracker. Antywirus Bitdefender według AV-TEST jest jednym z programów mających najmniejszy wpływ na wydajność.

Roczna subskrypcja na piętnaście urządzeń to koszt 233,00 zł - kliknij, aby kupić

Kaspersky Internet Security

Kaspersky to jeden z popularniejszych programów antywirusowych w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? To zdecydowanie technologia adaptacyjna, która dopasowuje ustawienia antywirusa do aktywności użytkownika. Pozwala także na wykrycie nieautoryzowanych urządzeń, ostrzega przed podejrzanymi witrynami oraz pozwala na tworzenie i przechowywanie silnych haseł. W każdym zestawieniu Kaspersky otrzymał maksymalną ilość punktów, tym samym zdobywając ich 18. To idealny wynik!

Subskrypcja Kaspersky to koszt 139 zł

NortonLifeLock

NortonLifeLock to kompleksowa ochrona wszystkich urządzeń, która nie tylko działa w czasie rzeczywistym, ale da znać, jeśli Twoje dane logowania znajdą się w dark webie! Wśród zalet tego oprogramowania należy wymienić doskonałe wyniki w ochronie przeciwko szkodnikom różnego rodzaju, świetne zabezpieczenia antyphishingowe, menadżera haseł, usługę VPN, zapisywanie kopii zapasowej danych w chmurze oraz narzędzia do optymalizacji działania systemu. Oprócz tego, co miesiąc program generuje raport z informacjami, ile zagrożeń zdołał powstrzymać.

Roczna subskrypcja na pięć urządzeń to wydatek w wysokości 149,99 zł - kliknij, aby kupić

Avast

Avast to aplikacja z pewnością przyjazna użytkownikom, chociaż cechuje ją bardzo kapryśne zachowanie - ma irytujący zwyczaj wyświetlania reklam i powiadomień w najmniej odpowiednich momentach, co jest widoczne zwłaszcza w wersji mobilnej. Na plus należy jednak zaliczyć chronienie kamerki internetowej, moduł wyspecjalizowany przeciwko ransomware, firewall oraz kwarantannę, na minus - brak menadżera haseł czy narzędzia do czyszczenia. Avast wypadł bardzo dobrze w testach AV-Test, dotyczących ochrony przeciwko malware - 94/100 punktów, zajmował też trzecie pozycje w testach na najlepsze oprogramowanie konsumenckie. Ponadto Avast otrzymał certyfikat anti-phishingowy za wykrycie 94% zagrożeń przy braku choćby jednego fałszywego alarmu.

Roczna subskrypcja na jedno stanowisko to wydatek 179 zł - kliknij, aby kupić

AVG

AVG to solidny produkt, który dzięki obsłudze nieograniczonej liczby urządzeń zapewnia ochronę całej rodzinie. Oferuje skaner szkodników, wbudowany firewall, moduł odpowiedzialny za wykrywanie ransomware, a także wiele warstw, skutecznie chroniących system operacyjny w każdym możliwym aspekcie. Dodatkowo analizuje podłączane do komputera lub laptopa pamięci zewnętrzne podłączone poprzez USB, a także płyty DVD i CD wkładane do napędu. Zaletą jest TuneUp, czyli kompleksowy zestaw narzędzi, który automatycznie przyspieszy Twój komputer, usunie zbędne dane, zoptymalizuje działanie baterii, zaktualizuje kluczowe oprogramowanie i zajmie się małymi usterkami, zanim przekształcą się w poważne problemy. Ponadto AVG posiada zintegrowany menadżer haseł, wbudowaną sieć VPN oraz narzędzie sprawdzające aktualność sterowników. Bardzo praktycznie przemyślana została aplikacja na Androida.

Roczna subskrypcja dla NIEOGRANICZONEJ liczby urządzeń to wydatek w wysokości 300 zł - kliknij, aby kupić

Avira Antivirus Pro 2020

Avira Antivirus Pro 2020 oferuje ochronę przeciwko malware i innym szkodnikom, w tym oprogramowaniu szpiegującemu oraz reklamowemu. Oferuje także możliwość skanowania sieci lokalnej i routera w celu znalezienia nieautoryzowanych urządzeń oraz słabych punktów. Dodatki w Avira to System Speedup Pro - moduł optymalizujący działanie systemu operacyjnego, Phantom VPN Pro oraz narzędzie do zarządzania zaporą sieciową Windows.

Roczna subskrypcja na jedno stanowisko to wydatek 117 zł - kliknij, aby kupić

Bitdefender Total Security 2020

Bitdefender Total Security 2020 to produkt napakowany mnóstwem użytecznych funkcji, doskonale sprawdzający się zarówno w domu, jak i w podróży. Skanuje nie tylko pliki i system, sprawdza także, czy nie pojawiają się luki zagrażające bezpieczeństwu w zainstalowanym oprogramowaniu, a zwłaszcza w tych aplikacjach, w których pojawiły się już ich nowsze wersje. Poza tym sprawdza również solidność haseł, a dzięki zastosowaniu autorskich mechanizmów producenta, jest gotowy na zabezpieczenie przed najnowszymi zagrożeniami, jakie pojawiają się w sieci. Kolejne zalety to: menedżer haseł, kontrola rodzicielska, narzędzia przeciwko śledzeniu oraz wbudowana sieć VPN, umożliwiająca transfer 200 MB na dzień. W testach VAV-Test oprogramowanie wyłapało 98,8% szkodników zero-day, zyskał także najwyższe wyniki w funkcjonalności oraz wydajności.

Roczna subskrypcja na pięć różnych stanowisk to wydatek w wysokości 270 zł - kliknij, aby kupić

McAfee

Total Protection to obiecujący antywirus, którego główna zaleta to możliwość ochrony do 10 urządzeń w ramach jednej subskrypcji. Zabezpiecza przed wirusami, w tym oprogramowaniem ransomware, nie spowalniając działania komputera. Wśród funkcji znajduje się między innymi skaner oraz menedżer haseł z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym. Aplikacja chroni pocztę e-mail, umożliwia kontrolę rodzicielską, zapobiega podłączaniu do domowej sieci nieautoryzowanych urządzeń oraz pozwala na zachowanie poufności ważnych plików przez przechowywanie ich na komputerze ze 128-bitowym szyfrowaniem. Doskonale sprawdza się jako ochrona przed malware.

McAfee Total Protection jest solidnym, godnym polecania produktem do ochrony całej rodziny lub urządzeń biurowych. Można przetestować go za darmo. Możliwa jest także dopłata za VPN.

Roczna subskrypcja na jedno stanowisko to wydatek w wysokości 169,00 zł - kliknij, aby kupić.

BullGuard

BullGuard to producent, który radzi sobie coraz lepiej na rynku oprogramowania ochronnego - w tym rankingu jest o kilka miejsc wyżej, niż w poprzednim. Jest wyposażony w bardzo wydajny skaner sieciowy, który wykrywa malware, a osobny sprawdza poziom zabezpieczeń systemu oraz aplikacji. Funkcja ochrony tożsamości pozwala na sprawdzenie, czy dane użytkownika nie znalazły się w którymś z wycieków. Moduł kontroli rodzicielskiej pozwala na stałe nadzorowanie i kontrolę urządzeń mobilnych używanych przez dzieci. Zaletą jest także tryb gry, który blokuje wyskakujące reklamy podczas zabawy online, a w trakcie rozgrywek offline optymalizuje wykorzystanie procesora. Interfejs programu nie zalicza się do minimalistycznych - mamy tu dużo opcji skanowania i ustawień. Jedyny minus to brak dedykowanego modułu przeciwko ransomware.

W testach ochrony BullGuard wypada niewiele poniżej przeciętnej, jednak perfekcyjnie na polu wydajności i użyteczności.

Roczna subskrypcja na dziesięć stanowisk to wydatek w wysokości 89,99 euro - kliknij, aby kupić