Spis treści

Avast Free AntiVirus

Avast Free AntiVirus wykazał się perfekcyjną efektywnością w zatrzymywaniu ataków zero-day, powstrzymało także 100% szkodników malware wykrytych w ciągu ostatnich czterech tygodni. Miało także świetne wyczucie zagrożenia - ani razu nie zgłosiło fałszywego alarmu. Jedyny minus to niewielkie opóźnienia w otwieraniu popularnych stron www - standard dla branży to opóźnienie na poziomie 16%, tutaj było 18%. To mała cena za mocną ochronę, prawda?

Avast Free AntiVirus jest darmowy - możesz pobrać go tutaj.

Avast One Essentials

Avast One Essentials to bezpłatna usługa, która łączy narzędzia antywirusowe, VPN oraz inne zabezpieczenia, aby zachować prywatność i bezpieczeństwo użytkownika w sieci. Zwraca uwagę kilka elementów, w tym skaner Wi-Fi (pozwala sprawdzić szyfrowanie sieci i siłę hasła, aby uniknąć dołączania do sieci, w której użytkownik byłby zagrożony), monitor wykradzionych haseł (informuje, gdy dane użytkownika trafiły na skutek wycieku w niepowołane ręce) oraz narzędzia optymalizacyjne systemów Windows.

Jeśli chodzi o same testy, Avast One Essentials działa po prostu perfekcyjnie - wykrywa wszelkie zagrożenia, równocześnie w żaden odczuwalny sposób nie wpływając na pracę systemu. Wersję darmową możesz pobrać z tej strony, a dostępne są także edycje Individual (ochrona 5 urządzeń) oraz Family (ochrona do 30 urządzeń) w cenach 2,49 i 3,49 USD miesięcznie.

AVG Internet Security

AVG Internet Security to solidny produkt, który dzięki obsłudze nieograniczonej liczby urządzeń zapewnia ochronę całej rodzinie. Oferuje skaner szkodników, wbudowany firewall, moduł odpowiedzialny za wykrywanie ransomware, a także wiele warstw, skutecznie chroniących system operacyjny w każdym możliwym aspekcie. Dodatkowo analizuje podłączane do komputera lub laptopa pamięci zewnętrzne podłączone poprzez USB, a także płyty DVD i CD wkładane do napędu. Zaletą jest TuneUp, czyli kompleksowy zestaw narzędzi, który automatycznie przyspieszy Twój komputer, usunie zbędne dane, zoptymalizuje działanie baterii, zaktualizuje kluczowe oprogramowanie i zajmie się małymi usterkami, zanim przekształcą się w poważne problemy. Ponadto AVG posiada zintegrowany menadżer haseł, wbudowaną sieć VPN oraz narzędzie sprawdzające aktualność sterowników. Bardzo praktycznie przemyślana została aplikacja na Androida.

Roczna subskrypcja dla dziesięciu urządzeń to wydatek w wysokości 259 zł - kliknij, aby kupić

Avira Internet Security for Windows

Avira Internet Security for Windows w wynikach testów uzyskało perfekcyjne wyniki. Aplikacja ochronna nie jest odczuwalna podczas otwierania stron, kopiowania plików czy uruchamiania aplikacji. Jedyne, co można by poprawić, to wpływ na instalowanie aplikacji. Średnia dla branży wynosi 11%, tu było 16%. Jednak przeciętny użytkownik nie instaluje każdego dnia kilku-kilkunastu aplikacji, więc nie jest to jakoś szczególnie odczuwalne czy irytujące. Na 1 237 562 raz podniósł fałszywy alarm - potraktował zwykłą aplikację jako wirusa. Zaletą jest natomiast wbudowany VPN z limitem danych 500 MB/mies.

Avira Internet Security for Windows możesz pobrać za darmo w celu ochrony jednego urządzenia. Edycja Prime pozwala na ochronę nieograniczonej liczny urządzeń i znosi limit transferu danych w VPN. Koszt to 200 zł za pierwszy rok, a następnie 333 zł za każdy kolejny. Program pobierzesz z tej strony.

Bitdefender Internet Security

Bitdefender Internet Security wypadł w najnowszych testach wręcz doskonale. Wykrywa 1200% zagrożeń każdego rodzaju, nie wpływa w żaden negatywny sposób na otwieranie stron internetowych, kopiowanie plików czy instalację aplikacji. Ponadto oferuje nam takie możliwości, jak ochrona kamery internetowej i mikrofonu, sieć VPN (z limitem transferu 200 MB dziennie), kontrola rodzicielska czy tryby gry, filmu i pracy, dzięki czemu jego działanie jest zawsze optymalnie dopasowane do potrzeb użytkownika.

Bitdefender Internet Security oferowany jest w cenie 134,07 zł za jedno stanowisko na rok. Możliwość zakupu oraz inne opcje znajdziesz na tej stronie.

Eset Internet Security

Eset Internet Security to bardzo prosty, a zarazem kryjący kompleksowe możliwości, interfejs użytkownika. Mamy tu wszystko, czego można by wymagać od antywirusa - jedynie kontrola rodzicielska oraz konfiguracja dodatkowego firewalla mogłyby być nieco lepiej opracowane. Ale pomijając to, ochrona przeciwko szkodnikom wszelkiego rodzaju jest bardzo solidna i daje wszystko, czego można spodziewać się po antywirusie. Podczas działania jednak lekko czuć, że pracuje w tle, dlatego propozycja ta znalazła się dopiero na tym miejscu w rankingu. Najbardziej spowolnienie odczuwane jest podczas instalowania aplikacji - ale tego na szczęście nie robi się zbyt często. Wśród zalet można wymienić moduł Anti-Theft - w razie utraty zlokalizujesz utracone urządzenie na mapie i zidentyfikujesz nowego „właściciela” za pośrednictwem kamery wbudowanej w laptop.

Eset Internet Security kosztuje w subskrypcji rocznej 168,51 zł zł za jedno chronione stanowisko. Wszystkie opcje i ceny znajdziesz na tej stronie.

F-Secure Safe

F-Secure Safe jeszcze w lipcu chronił w stopniu 99,3%, ale trzy miesiące później daje 100% ochrony przeciwko różnego rodzaju zagrożeniom. Nieznacznie spowalnia otwieranie aplikacji oraz stron internetowych, ale jest to spowolnienie o zaledwie 1% w porównaniu z konkurencją. Przy doskonałej ochronie nie podnosi zarazem fałszywych alarmów - za co kolejny plus.

Abonament na F-Secure możesz nabyć na tej stronie.

G-Data Total Security

G-Data Total Security to stuprocentowa ochrona komputera przed wszelkiej maści szkodnikami. Jakieś minusy? Spowalnia odczuwalnie otwieranie popularnych stron internetowych, jednak - jakby dla odmiany - nie odczuwa się działania aplikacji przy instalowaniu bądź uruchamianiu aplikacji. Ponadto nie podnosi fałszywych alarmów i nie zakłóca w żaden sposób działania maszyny - czego chcieć więcej?

G-Data Total Security możesz nabyć na tej stronie. Dostępne są różne warianty pod względem ilości chronionych urządzeń oraz czasu trwania subskrypcji. Wersja podstawowa - czyli jedno stanowisko na 12 miesięcy - to wydatek 175 zł.

McAfee Total Protection

Total Protection to obiecujący antywirus, którego główna zaleta to możliwość ochrony do 10 urządzeń w ramach jednej subskrypcji. Zabezpiecza przed wirusami, w tym oprogramowaniem ransomware, nie spowalniając działania komputera. Wśród funkcji znajduje się między innymi skaner oraz menedżer haseł z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym. Aplikacja chroni pocztę e-mail, umożliwia kontrolę rodzicielską, zapobiega podłączaniu do domowej sieci nieautoryzowanych urządzeń oraz pozwala na zachowanie poufności ważnych plików przez przechowywanie ich na komputerze ze 128-bitowym szyfrowaniem. Doskonale sprawdza się jako ochrona przed malware.

McAfee Total Protection jest solidnym, godnym polecania produktem do ochrony całej rodziny lub urządzeń biurowych. Można przetestować go za darmo. Możliwa jest także dopłata za VPN.

Roczna subskrypcja na dziesięć stanowisk to wydatek w wysokości 229 zł za rok - kliknij, aby kupić.

Microsoft Defender

Microsoft Defender to mechanizm ochronny wbudowany w Windows 10, który okazuje się bardzo skutecznym narzędziem przeciwko szkodnikom wszelkiego rodzaju. Ponadto w żaden negatywny sposób nie wpływa na otwierane stron internetowych oraz uruchamianie aplikacji. Przy badanie 1 804 292 próbek oprogramowania zaledwie raz wszczął fałszywy alarm, czyli jest to w sumie tyle, co nic. Dużą zaletą Defendera jest działanie w tle bez odczuwalnego wpływu na pracę systemu operacyjnego. No i nie sposób nie pominąć faktu, że otrzymujesz go w cenie systemu operacyjnego.

Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe to wysoce wydajna aplikacja ochronna, która umożliwia ochronę 5 urządzeń na jednym abonamencie. Mający bardzo długi staż na rynku producent obiecuje osłonę przed wszelkiej maści szkodnikami i złośliwym oprogramowaniem, a także wyciekiem prywatnych informacji. Dodatkowo otrzymuje się możliwość backupu - otrzymujemy aż 50 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na kopie zapasowe plików. To świetne rozwiązanie, aby zabezpieczyć swoje najcenniejsze dane.

Ponadto oprócz samego antywirusa aplikacja Norton 360 Deluxe zawiera dodatkowe funkcjonalności: Secure VPN, menadżera haseł, ochronę kamerki internetowej oraz Kontrolę rodzicielską. Roczna subskrypcja dla pięciu stanowisk to 139,99 zł.Obejmuje to zarówno PC i Maca, jak również smartfony oraz tablety. Z wszystkimi opcjami zapoznasz się na tej stronie.

Trend Micro Internet Security

Trend Micro Internet Security to program wykazujący wysoką skuteczność w wykrywaniu różnego rodzaju zagrożeń i szkodników. Ma prosty interfejs, w którym znajdują się wszystkie niezbędne opcje do zapewnienia Macowi ochrony. Wyczuwalnie spowalnia otwieranie stron internetowych - gdy branżowy standard to opóźnienie wynoszące 14%, tu mamy aż 29%. Ale to jedyna niedogodność, ponieważ podczas innych działań spisuje się lepiej, niż wynoszą standardy. I nie podniósł ani jednego fałszywego alarmu!

Trend Micro Internet Security kosztuje 63,50 zł za roczną ochronę 3 urządzeń lub 124, 35 zł za ochronę na dwa lata. Możesz wybrać subskrypcję na tej stronie.

VIPRE Advanced Security

VIPRE Advanced Security to mniej znany, lecz bardzo skuteczny program antywirusowy, który nie spowalnia w żaden widoczny sposób uruchamiania aplikacji ani otwierania stron, ale dokładnie bada instalowane programy. W efekcie nie podnosi żadnych fałszywych alarmów. Zaletą jest także jego bardzo przyjazny interfejs, dzięki któremu nikt nie powinien mieć problemów z jego wydajną obsługą.

VIPRE Advanced Security nabędziesz tutaj. Koszt dla jednego urządzenia na rok to 154,94 zł.

Najlepszy antywirus dla Windows 10 i Windows 11

AV-TEST Institute przeprowadziło testy, przyznając w każdym kryterium maksymalnie sześć punktów. Perfekcyjny wynik - czyli 18 punktów - zyskało siedem z dwudziestu jeden testowanych aplikacji. To gorze, niż w czerwcu, gdy perfekcyjne rezultaty miało trzynaście aplikacji.

Oczywiście do najlepszych antywirusów zaliczono te aplikacje, które zyskały 18 punktów. Prezentujemy je poniżej w kolejności alfabetycznej. Należy jednak pamiętać, że testy wykonywane były w warunkach laboratoryjnych, dlatego wyniki przeprowadzonych testów mogą różnić się w zależności od używanej wersji systemu, zainstalowanego na nim oprogramowania i podobnych czynników. Innymi słowy - nie spodziewaj się, że np. skuteczność wykrywania w teście będzie również stuprocentowa na Twojej maszynie, jednak masz prawo oczekiwać bardzo dużej skuteczności. Dlaczego taka sytuacja? Otóż od momentu publikacji wyników po dzień, w którym czytasz te słowa, w sieci pojawiły się setki nowych szkodników, które nie brały udziału w badaniu. Jeśli dany antywirus był skuteczny w wykrywaniu zagrożeń w laboratorium, powinien wykryć je również i u Ciebie, jednak zawsze może zdarzyć się nieprzyjemny wyjątek.

Ochrona antywirusowa jest w obecnych czasach szczególnie istotna - rok 2021 był rekordowym pod względem liczby ataków przeprowadzanych każdego dnia. Mając solidnego antywirusa redukujesz ryzyko do minimum. A ponieważ wszystkie dostępne są w atrakcyjnych, przystępnych cenach, warto zapłacić za roczną subskrypcję i cieszyć się ochroną. Zobacz, które rozwiązanie z poniższej listy jest dla Ciebie najlepsze.