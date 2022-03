Spis treści

AV-TEST Institute przeprowadziło testy, przyznając w każdym kryterium maksymalnie sześć punktów. Perfekcyjny wynik - czyli 18 punktów - zyskało siedem z dwudziestu jeden testowanych aplikacji. To gorze, niż w czerwcu, gdy perfekcyjne rezultaty miało trzynaście aplikacji.

Oczywiście do najlepszych antywirusów zaliczono te aplikacje, które zyskały 18 punktów. Prezentujemy je poniżej w kolejności alfabetycznej. Należy jednak pamiętać, że testy wykonywane były w warunkach laboratoryjnych, dlatego wyniki przeprowadzonych testów mogą różnić się w zależności od używanej wersji systemu, zainstalowanego na nim oprogramowania i podobnych czynników. Innymi słowy - nie spodziewaj się, że np. skuteczność wykrywania w teście będzie również stuprocentowa na Twojej maszynie, jednak masz prawo oczekiwać bardzo dużej skuteczności. Dlaczego taka sytuacja? Otóż od momentu publikacji wyników po dzień, w którym czytasz te słowa, w sieci pojawiły się setki nowych szkodników, które nie brały udziału w badaniu. Jeśli dany antywirus był skuteczny w wykrywaniu zagrożeń w laboratorium, powinien wykryć je również i u Ciebie, jednak zawsze może zdarzyć się nieprzyjemny wyjątek.

Ochrona antywirusowa jest w obecnych czasach szczególnie istotna - rok 2021 był rekordowym pod względem liczby ataków przeprowadzanych każdego dnia. Mając solidnego antywirusa redukujesz ryzyko do minimum. A ponieważ wszystkie dostępne są w atrakcyjnych, przystępnych cenach, warto zapłacić za roczną subskrypcję i cieszyć się ochroną. Zobacz, które rozwiązanie z poniższej listy jest dla Ciebie najlepsze.

Najlepszy antywirus dla Windows 10 i Windows 11

AhnLabV3 Internet Security

Mniej znany w Polsce antywirus okazał się zaskakująco dobrym rozwiązaniem do ochrony Windows 10 i 11. W sposób ledwie zauważalny wpływ na szybkość otwierania stron uraz instalowania i uruchamiania aplikacji, cechuje się stuprocentową skutecznością w wykrywaniu różnego rodzaju zagrożeń - choć jeden, jedyny raz podniósł fałszywy alarm. Ale lepiej na zimne dmuchać, prawda?

AhnLabV3 Internet Security jest przeznaczony przede wszystkim dla urządzeń końcowych. Rodzaje oraz koszty licencji znajdziesz na tej stronie.

Avast Free AntiVirus

Avast Free AntiVirus wykazał się perfekcyjną efektywnością w zatrzymywaniu ataków zero-day, powstrzymało także 100% szkodników malware wykrytych w ciągu ostatnich czterech tygodni. Miało także świetne wyczucie zagrożenia - ani razu nie zgłosiło fałszywego alarmu. Jedyny minus to niewielkie opóźnienia w otwieraniu popularnych stron www - standard dla branży to opóźnienie na poziomie 16%, tutaj było 18%. To mała cena za mocną ochronę, prawda?

Avast Free AntiVirus jest darmowy - możesz pobrać go tutaj.

Avast One Essentials

Avast One Essentials to bezpłatna usługa, która łączy narzędzia antywirusowe, VPN oraz inne zabezpieczenia, aby zachować prywatność i bezpieczeństwo użytkownika w sieci. Zwraca uwagę kilka elementów, w tym skaner Wi-Fi (pozwala sprawdzić szyfrowanie sieci i siłę hasła, aby uniknąć dołączania do sieci, w której użytkownik byłby zagrożony), monitor wykradzionych haseł (informuje, gdy dane użytkownika trafiły na skutek wycieku w niepowołane ręce) oraz narzędzia optymalizacyjne systemów Windows.

Jeśli chodzi o same testy, Avast One Essentials działa po prostu perfekcyjnie - wykrywa wszelkie zagrożenia, równocześnie w żaden odczuwalny sposób nie wpływając na pracę systemu. Wersję darmową możesz pobrać z tej strony, a dostępne są także edycje Individual (ochrona 5 urządzeń) oraz Family (ochrona do 30 urządzeń) w cenach 2,49 i 3,49 USD miesięcznie.

AVG Internet Security

Darmowy antywirus, który doskonale wykrywa nowe i stare zagrożenia. Jego skuteczność jest bardzo wysoka, jednakże odczuwalnie spowalnia otwieranie stron oraz uruchamianie aplikacji. Jednak nadrabia to wysokim poziome ochrony. Doskonale nadaje się dla użytkowników domowych. Jeden raz na 37 sampli ogłosił fałszywy alarm, jednak nie jest to nic, co mogłoby do niego zniechęcić.

AVG Internet Security możesz pobrać z tej strony.

BullGuard Internet Security

BullGuard Internet Security spisał się doskonale we wszystkich testach. Nie są mu straszne nawet najnowsze zagrożenia - wykrywa je tak samo dobrze, jak starsze. Nie ma wpływu na otwieranie stron internetowych, jedynie nieco spowalnia uruchamianie standardowych aplikacji. Zaletą jest brak fałszywych alarmów - podczas testów ani razu nie dał się nabrać.

BullGuard Internet Security dostępny jest w kilku wersjach - wszystkie informacje o wariantach oraz kosztach znajdziesz na tej stronie.

F-Secure Safe 18

F-Secure Safe 18 jeszcze w lipcu chronił w stopniu 99,3%, ale trzy miesiące później daje 100% ochrony przeciwko różnego rodzaju zagrożeniom. Nieznacznie spowalnia otwieranie aplikacji oraz stron internetowych, ale jest to spowolnienie o zaledwie 1% w porównaniu z konkurencją. Przy doskonałej ochronie nie podnosi zarazem fałszywych alarmów - za co kolejny plus.

Abonament na F-Secure możesz nabyć na tej stronie.

G-Data Total Security

G-Data Total Security to stuprocentowa ochrona komputera przed wszelkiej maści szkodnikami. Jakieś minusy? Spowalnia odczuwalnie otwieranie popularnych stron internetowych, jednak - jakby dla odmiany - nie odczuwa się działania aplikacji przy instalowaniu bądź uruchamianiu aplikacji. Ponadto nie podnosi fałszywych alarmów i nie zakłóca w żaden sposób działania maszyny - czego chcieć więcej?

G-Data Total Security możesz nabyć na tej stronie. Dostępne są różne warianty pod względem ilości chronionych urządzeń oraz czasu trwania subskrypcji.

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security od lat znajduje się na czołowych miejscach podobnych rankingów i tak samo jest w tym przypadku. Stuprocentowa ochrona to podstawa, jednak świetnie wypada przy pobieraniu plików z sieci - bada je w sposób absolutnie nieodczuwalny, czyli nie spowalnia procesu. Ma także znacznie niższe opóźnienia w otwieraniu stron internetowych oraz uruchamianiu aplikacji w porównaniu z rynkową przeciętną.

Kaspersky Internet Security to wydatek 139 złotych za rok ochrony jednego urządzenia. Licencję nabędziesz na tej stronie.

Northguard Security

Miej znany i popularny Northguard Security daje mocną ochronę dla systemu. Podczas testów wykazał się opóźnieniami w otwieraniu stron internetowych - 15% przy przeciętnej 11%. Miał jednak niższe opóźnienia przy uruchamianiu aplikacji - 6% przy przeciętnej 8% - oraz instalacji aplikacji - 7% przy przeciętnej 12%. Jest więc solidnie.

Informacje dotyczące licencji Northguard Security znajdziesz na tej stronie.

Norton 360

Norton 360 spisuje się świetnie pod względem ochrony systemu. Ma też niemal nieodczuwalny wpływ na operacje wykonywane na urządzeniu - od otwieranie stron po uruchamianie aplikacji. Jedynie odstaje przy instalacji aplikacji - opóźnienie wynosi 17% w stosunku do standardowych 12%. Jeden raz podniósł fałszywy alarm, ale ogólnie nie można mu niczego poważniejszego zarzucić.

Licencja na Norton 360 to 85 zł za rok na jedno urządzenie. Nabędziesz ją na tej stronie.

Total AV

Total AV to stuprocentowa ochrona przez zagrożeniami w połączeniu z brakiem odczuwania działania programu w tle. Lekki, wygodny antywirus - uruchamiasz go w tle i możesz o nim zapomnieć... chyba, że wykryty zostanie szkodnik lub inny wirus. W takim przypadku natychmiast zaczyna swoje działanie.

Total AV możesz nabyć na tej witrynie. Warto dodać, że wraz z antywirusem otrzymujesz za darmo program do optymalizacji działania maszyny.

Trend Micro Internet Security

Trend Micro Internet Security to perfekcyjna ochrona, jednak może nieco spowalniać otwieranie stron internetowych i standardowych aplikacji. Opóźnienie nie jest duże, ale odczuwalne. Poza tym w trakcie użytkowania nie odczuwa się pracy programu w tle.

Trend Micro Internet Security możesz nabyć na tej witrynie. Maksymalny okres ochrony wybranej liczby urządzeń wynosi dwa lata.

VIPRE AdvancedSecurity

VIPRE AdvancedSecurity to mniej znany, lecz bardzo skuteczny program antywirusowy, który nie spowalnia w żaden widoczny sposób uruchamiania aplikacji ani otwierania stron, ale dokładnie bada instalowane programy. W efekcie nie podnosi żadnych fałszywych alarmów.

VIPRE AdvancedSecurity nabędzie tutaj.