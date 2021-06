Spis treści

AV-TEST Institute przeprowadziło testy, przyznając w każdym kryterium maksymalnie sześć punktów. Perfekcyjny wynik - czyli 18 punktów - zyskało aż czternaście z dwudziestu jeden testowanych aplikacji. To znaczny postęp w stosunku do pierwszej połowy 2020 roku, gdzie testowana szesnaście aplikacji, z których optymalne wyniki uzyskało zaledwie pięć.

Do najlepszych antywirusów zaliczono te aplikacje, które zyskały 18 punktów. Prezentujemy je poniżej w kolejności alfabetycznej. Należy jednak pamiętać, że testy wykonywane były w warunkach laboratoryjnych, dlatego wyniki przeprowadzonych testów mogą różnić się w zależności od używanej wersji systemu, zainstalowanego na nim oprogramowania i podobnych czynników. Innymi słowy - nie spodziewaj się, że np. skuteczność wykrywania w teście będzie również stuprocentowa na Twojej maszynie, jednak masz prawo oczekiwać bardzo dużej skuteczności. Dlaczego taka sytuacja? Otóż od momentu publikacji wyników po dzień, w którym czytasz te słowa, w sieci pojawiły się setki nowych szkodników, które nie brały udziału w badaniu. Jeśli dany antywirus był skuteczny w wykrywaniu zagrożeń w laboratorium, powinien wykryć je również i u Ciebie, jednak zawsze może zdarzyć się nieprzyjemny wyjątek.

Najlepszy antywirus dla Windows 10

AhnLabV3 Internet Security

Mniej znany w Polsce antywirus okazał się zaskakująco dobrym rozwiązaniem do ochrony Windows 10. W sposób ledwie zauważalny wpływ na szybkość otwierania stron uraz instalowania i uruchamiania aplikacji, cechuje się stuprocentową skutecznością w wykrywaniu różnego rodzaju zagrożeń - choć jeden, jedyny raz podniósł fałszywy alarm. Ale lepiej na zimne dmuchać, prawda?

AhnLabV3 Internet Security jest przeznaczony przede wszystkim dla urządzeń końcowych. Rodzaje oraz koszty licencji znajdziesz na tej stronie.

Avast Free AntiVirus 21.10 & 21.2

Avast Free AntiVirus wykazał się perfekcyjną efektywnością w zatrzymywaniu ataków zero-day, powstrzymało także 100% szkodników malware wykrytych w ciągu ostatnich czterech tygodni. Miało także świetne wyczucie zagrożenia - ani razu nie zgłosiło fałszywego alarmu. Jedyny minus to niewielkie opóźnienia w otwieraniu popularnych stron www - standard dla branży to opóźnienie na poziomie 16%, tutaj było 18%. To mała cena za mocną ochronę, prawda?

Avast Free AntiVirus jest darmowy - możesz pobrać go tutaj.

AVG Internet Security

Darmowy antywirus, który doskonale wykrywa nowe i stare zagrożenia. Jego skuteczność jest bardzo wysoka, jednakże odczuwalnie spowalnia otwieranie stron oraz uruchamianie aplikacji. Jednak nadrabia to wysokim poziome ochrony. Doskonale nadaje się dla użytkowników domowych. Jeden raz na 37 sampli ogłosił fałszywy alarm, jednak nie jest to nic, co mogłoby do niego zniechęcić.

AVG Internet Security możesz pobrać z tej strony.

BullGuard Internet Security

BullGuard Internet Security to mocna ochrona systemu Windows 10, której działania nie odczujesz. Charakteryzuje się "lekkością" - nie spowalnia stron, instalacji i uruchamiania aplikacji, a w dodatku nie podnosi fałszywych alarmów. Czego chcieć więcej? No, może polskiej wersji językowej, której nie posiada. Mimo to prezentuje się perfekcyjnie.

BullGuard Internet Security kosztuje 59,99 euro za rok - ochrona obejmuje trzy urządzenia. Możesz nabyć licencję na tej stronie.

ESET Internet Security

ESET Internet Security to doskonale znana marka, która potwierdza swoją klasę w testach. Skutecznie chroni przeciwko wszelkiego rodzaju szkodnikom, w tym zero-day, a także zagrożeniom typu phishing i podobnymi. Nieco spowalnia otwieranie stron - o 15% przy standardzie 11% - ale da się z tym żyć. I to żyć bezpiecznie. Jest propozycją zdecydowanie wartą rozważania.

ESET Internet Security kosztuje 168,51 zł za 12 miesięcy ochrony. Możesz kupić licencję na tej stronie. Jest tam także darmowa wersja próbna.

F-Secure Safe

F-Secure Safe wykazał pełną skuteczność w ochronie Windows 10 przed szkodnikami, jednak zauważalnie spowalania otwieranie popularnych witryn internetowych - o 17% przy przeciętnej 11%. Ma także wpływ na kopiowanie plików - tu opóźnienie wynosi 6% przy standardowym 3%. Ale za to nie ma odczuwalnego wpływu na instalację oraz uruchamianie aplikacji, więc w praktyce sprawuje się świetnie.

Roczna licencja na F-Secure Safe to 130 złotych. Możesz kupić ją tutaj.

G Data Total Security

G Data Total Security stuprocentowo chroni system Windows przed wszelkiego rodzaju szkodnikami, ani też nie opóźnia w żaden zauważalny sposób otwierania witryn internetowych. Ledwie zauważalnie spowalnia instalację aplikacji - o 14% przy przeciętnej 12% - ale to jedyna rzecz, jaka może się nie podobać. Podczas testów raz podniósł fałszywy alarm. Jednak całościowo wypada perfekcyjnie.

Licencja na G Data Total Security to wydatek 29,95 USD. Obejmuje jedną maszynę na 12 miesięcy. Możesz ją nabyć na tej stronie.

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security od lat znajduje się na czołowych miejscach podobnych rankingów i tak samo jest w tym przypadku. Stuprocentowa ochrona to podstawa, jednak świetnie wypada przy pobieraniu plików z sieci - bada je w sposób absolutnie nieodczuwalny, czyli nie spowalnia procesu. Ma także znacznie niższe opóźnienia w otwieraniu stron internetowych oraz uruchamianiu aplikacji w porównaniu z rynkową przeciętną.

Kaspersky Internet Security to wydatek 139 złotych za rok ochrony jednego urządzenia. Licencję nabędziesz na tej stronie.

Malwarebytes Premium

Malwarebytes Premium to lekki, niezwykle skuteczny program antywirusowy. Perfekcyjnie chroni system, ale nie odczuwasz jego działania. Wyjątkiem uruchamianie aplikacji - przy przeciętnej 8% tutaj opóźnienie wynosi 15%. W praktyce jest to 1-2 sekundy dłużej, a więc raczej nikomu humoru nie popsuje. Ponadto nie podnosi fałszywych alarmów i nie wpływa na szybkość otwierania stron www.

Malwarebytes Premium można nabywać z licencją na miesiąc lub rok. W tym drugim przypadku koszt to 21,58 zł/mc, co daje nam niecałe 259 złotych za rok. Licencję nabędziesz na tej stronie.

McAfee Total Protection

McAfee Total Protection doskonale radzi sobie z wykrywaniem wszelkich zagrożeń, ma znacznie mniejsze przeciętne w opóźnianiu otwierania stron, pobieraniu oraz uruchamianiu aplikacji. Wykazuje jednak duże opóźnienia podczas instalacji - 25% przy przeciętnej 12%. Podczas testów raz podniósł fałszywy alarm.

McAfee Total Protection to licencja kosztująca 159 złotych za rok używania na jednym urządzeniu. Nabędziesz ją na tej stronie.

Microsoft Defender

Microsoft Defender doskonale chroni system przed zagrożeniami, nie podnosi także fałszywych alarmów. Ma najniższe opóźnienie ze wszystkich pozostałych - dotyczy to zarówno otwierania stron i aplikacji, pobierania plików, kopiowania plików oraz instalacji. Microsoft zrobił kawał dobrej roboty - system Windows 10 już sam z siebie jest doskonale chroniony.

Northguard Security

Miej znany i popularny Northguard Security daje mocną ochronę dla systemu. Podczas testów wykazał się opóźnieniami w otwieraniu stron internetowych - 15% przy przeciętnej 11%. Miał jednak niższe opóźnienia przy uruchamianiu aplikacji - 6% przy przeciętnej 8% - oraz instalacji aplikacji - 7% przy przeciętnej 12%. Jest więc solidnie.

Informacje dotyczące licencji Northguard Security znajdziesz na tej stronie.

Norton 360

Norton 360 spisuje się świetnie pod względem ochrony systemu. Ma też niemal nieodczuwalny wpływ na operacje wykonywane na urządzeniu - od otwieranie stron po uruchamianie aplikacji. Jedynie odstaje przy instalacji aplikacji - opóźnienie wynosi 17% w stosunku do standardowych 12%. Jeden raz podniósł fałszywy alarm, ale ogólnie nie można mu niczego poważniejszego zarzucić.

Licencja na Norton 360 to 139,99 zł za rok na jedno urządzenie. Nabędziesz ją na tej stronie.

Total AV

Total AV to aplikacja, która uzyskała niemal perfekcyjny wynik pod kątem ochrony - 99,9%. Dlaczego zatem jest w zestawieniu najlepszych? Otóż nadrabia znacznie mniejszymi opóźnieniami przy operacjach od pozostałych. Kolejno: przy otwieraniu stron jest to 5% - przeciętna to 11%, przy pobieraniu plików jest to 0% - przeciętna to 1%, uruchamianie aplikacji to 2% przy przeciętnej 8%. Jedyny minus to kopiowanie plików - tu opóźnienie wynosi aż 17% przy przeciętnej 3%.

Total AV to wydatek 29 euro rocznie za ochronę trzech urządzeń. Wszystkie plany i licencje znajdziesz na tej stronie.