AV-TEST Institute przeprowadziło testy, przyznając w każdym kryterium maksymalnie sześć punktów. Perfekcyjny wynik - czyli 18 punktów - zyskało pięć pięć z szesnastu testowanych aplikacji:

Bitdefender Endpoint Security

Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Endpoint Security

Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Protection Cloud

Do dziesiątki najlepszych antywirusów zaliczono te aplikacje, które zyskały co najmniej 17,5 punktów. Prezentujemy je poniżej w kolejności alfabetycznej. Należy jednak pamiętać, że testy wykonywane były w warunkach laboratoryjnych, dlatego wyniki przeprowadzonych testów mogą różnić się w zależności od używanej wersji systemu, zainstalowanego na nim oprogramowania i podobnych czynników. Innymi słowy - nie spodziewaj się, że np. skuteczność wykrywania w teście będzie również stuprocentowa na Twojej maszynie, jednak masz prawo oczekiwać bardzo dużej skuteczności. Dlaczego taka sytuacja? Otóż od momentu publikacji wyników po dzień, w którym czytasz te słowa, w sieci pojawiły się setki nowych szkodników, które nie brały udziału w badaniu. Jeśli dany antywirus był skuteczny w wykrywaniu zagrożeń w laboratorium, powinien wykryć je również i u Ciebie, jednak zawsze może zdarzyć się nieprzyjemny wyjątek.

Najlepszy antywirus dla Windows 10

Wyniki dotyczą kolejno: ochrony, wydajności oraz niezakłócania działania systemu.

Avast Business Antivirus Pro Plus 19.6 oraz 19.7

Avast Business Antivirus Pro Plus wykazało się perfekcyjną efektywnością w zatrzymywaniu ataków zero-day, powstrzymało także 99,4% szkodników malware wykrytych w ciągu ostatnich czterech tygodni. W porównaniu z konkurencją wydajność była nieco większa we wszystkich testach, poza otwieraniem popularnych witryn internetowych, gdzie produkty Avast okazały się o 13% wolniejsze. Ponadto zaliczyły dwa fałszywe alarmy, traktując normalne oprogramowanie jako zagrożenie.

Wyniki: 6/5.5/6

Roczna licencja Avast Business Antivirus Pro Plus kosztuje 196 zł. Możesz kupić ją tutaj.

Bitdefender Endpoint Security 6.6

Bitdefender Endpoint Security powstrzymał 100% ataków zero day poprzez sieć oraz e-maile, a także wykrył wszystkie malware ujawnione w ciągu ostatnich czterech tygodni. Nieco spowalniał podczas uruchamiania aplikacji i stron, jednak były to opóźnienia praktycznie nieodczuwalne. A warto wspomnieć, że w sierpniowym rankingu stracił pół punktu na wydajności z powodu spowalniania instalacji aplikacji - wówczas wynik ten był o 5% niższy, niż przeciętna u konkurencji.Jest zatem postęp. Ponadto nie zaliczył żadnego fałszywego alarmu.

Wyniki: 6/6/6

Bitdefender Endpoint Security (Ultra) 6.6

Wersja Ultra programu Bitdefender Endpoint Security oferuje taką samą skuteczność w hamowaniu szkodników, jednak odczuwa się pewne spowolnienie w przypadku niektórych działań.

Wyniki: 6/5,5/6

Check Point Endpoint Security 81.10 oraz 81.20

Choć Check Point Endpoint Security zaliczyło najwyższe noty za ochronę i niezakłócanie pracy systemu, traci pół punktu za wydajność. Odczuwalnie spowalnia otwieranie popularnych witryn (32% opóźnienia przy przeciętnej 14%) oraz instalację aplikacji (37% przy przeciętnej 27%)

Wyniki: 6/5,5/6

Kaspersky Endpoint Security 11.1

Osiągając najlepsze wyniki w każdym teście, Kaspersky Endpoint Security umacnia się na pozycji jednego z najskuteczniejszych programów ochronnych na rynku. Zatrzymał 99,5% ataków zero-day, ma minimalny wpływ na szybkość otwierania witryn internetowych oraz instalacji aplikacji. Nigdy nie zgłosił fałszywego alarmu.

Wyniki: 6/6/6

Kaspersky Small Office Security 6

Kaspersky Small Office Security zyskał takie same wyniki, jak Endpoint Security, jednak nieco bardziej spowalnia otwieranie stron.

Wyniki: 6/6/6

McAfee Endpoint Security 10.6

McAfee Endpoint Security wykrył wszystkie szkodniki, które pojawiły się na 4 tygodnie przed testem oraz 98,4% ataków zero-day, przez co stracił pół punktu. Wydajność programu była w niektórych przypadkach taka sama, jak konkurencji, jednak parokrotnie sprawował się lepiej. Dał jeden fałszywy alarm podczas instalacji i używania normalnego oprogramowania.

Wyniki: 5,5/6/6

McAfee Small Business Security 17.9

Główna różnica pomiędzy Small Business Security a Endpoint Security to brak fałszywych alarmów.

Wyniki: 5,5/6/6

Microsoft Defender Antivirus 4.18

Microsoft Defender Antivirus zachowywał się podobnie do większości testowanych programów, jednak spowalniał o 13% wolniejszy instalację i używanie aplikacji na standardowym PC. Podniósł także jeden fałszywy alarm, identyfikując normalny program jako malware.

Wyniki: 5,5/6/6

Symantec Endpoint Protection 14.2

Symantec Endpoint Protection doskonale chroni przed malware, a równocześnie jest niezwykle wydajny i ma niezauważalny wpływ na działanie systemu. Działał ponadprzeciętnie w każdym teście, poza uruchamianiem aplikacji, gdzie sprawował przeciętnie. Ani razu nie podniósł fałszywego alarmu.

Wyniki: 6/6/6

Symantec Endpoint Protection Cloud 22.18 i 22.19

Symantec Endpoint Protection Cloud miał rezultaty jak wersja nie-chmurowa, ale szybciej uruchamiał aplikacje.

Wyniki: 6/6/6

Trend Micro Apex One 14.0

Trend Micro Apex One świetnie chroni, jednak stracił pół punktu na wydajności. O ile opóźnienia przy otwieraniu aplikacji wynosiły przeciętnie 12%, tutaj było to aż 32%, a w przypadku popularnych witryn - 26% przy przeciętnej 16%. Na plus można zaliczyć brak fałszywych alarmów.

Wyniki: 6/5,5/6