Najlepszy antywirus na Androida - ranking antywirusów na system Android 2019

Ponieważ tablety i smartfony stają się coraz powszechniejsze, należy pamiętać, że - podobnie jak w przypadku PC i laptopów - rośnie liczba dedykowanych im wirusów i innych szkodników. Oczywiście od dawna są już dostępne programy ochronne, które mają zabezpieczyć przed nimi Androida. Oto nasz wybór najlepszych aplikacji antywirusowych na system Android.

Antywirus na Androida - czy naprawdę jest potrzebny?

W przeciwieństwie do urządzeń Apple, na które można pobierać aplikacje wyłącznie z App Store, Android umożliwia pobieranie i instalację z różnych źródeł. Może się zdarzyć, że pod maską praktycznej aplikacji cyberprzestępcy ukryli wirusa lub malware. Sytuacja taka może mieć miejsce także w Play Store - co miesiąc Google usuwa nawet kilkaset fałszywych apek, które mogą szkodzić urządzeniu użytkownika. Ale - po usunięciu mogą wrócić pod inna nazwą. Poza tym zagrożeniem są phishingowe e-maile oraz dziwne reklamy na stronach, w które możesz kliknąć nawet przez przypadek.

Laboratorium testowe AV-Test ma w swoich bazach miliony próbek wirusów na Androida - większość z nich ma mało przyjemny zwyczaj kradzieży danych osobowych ze smartfona. Dlatego dobra aplikacja antywirusowa powinna chronić przed takimi sytuacjami, a także umożliwiać zdalne blokowanie telefonu, gdy zostanie on skradziony lub zagubiony, a także usuwanie z niego danych na odległość. Bardzo dużą zaletą, jaką może zaoferować aplikacja ochronna, jest funkcja robienia zdjęć lub uruchamiania kamery skradzionego urządzenia - umożliwia to nagranie złodzieja.

Praktycznym rozwiązaniem będzie także możliwość blokowania połączeń przychodzących - dzięki temu może wyeliminować natrętny spam. Podobne funkcja przyda się także przy wiadomościach SMS. Niektóre aplikacje mają możliwość ustalenia godzin,w trakcie których blokada będzie działać. Niektóre zestawy ochronne oferują także możliwość blokowania hasłem dostępu do przeglądarki - co jest przydatne dla rodziców, którzy dają telefon dziecku i chcą mieć pewność, że podczas gry nie dokona zakupu w aplikacji, ani też nie wejdzie na nieodpowiednie dla niego strony w sieci. Kilka aplikacji antywirusowych daje także miejsce w chmurze na przechowywanie ważnych plików oraz zdjęć.

A więc, odpowiadając na pytanie w śródtytule - tak, antywirus jest potrzeby. A ponieważ oferuje go wiele firm, nasz ranking ma za zadanie pomóc Ci w wybraniu najlepszego, w który warto zainwestować swoje pieniądze.

Najlepszy antywirus na Androida 2019

Bitdefender Mobile Security

Dostępny w 14-dniowej wersji testowej, Bitdefender Mobile Security uzyskał perfekcyjne wyniki w testach AV-Test zarówno w wykrywaniu w czasie rzeczywistym malware na Androida, jak i blokowaniu ich działania. Warto przypomnieć, że Bitdefender to także najlepszy antywirus 2019 na PC. Jeśli kupujesz Bitdefender Total Security 2019, ochrona mobilna już się w nim znajduje.

Bitdefender Mobile Security ma moduł antykradzieżowy, współpracuje z wearables, daje ochronę w sieci wraz z doradcą prywatności, ma także bardzo wydajny skaner malware, a także opcję korzystania z VPN. Na minus można policzyć mu brak blokowania połączeń, tworzenia kopii zapasowej danych oraz brak kontroli rodzicielskiej.

Cena: 35,67 zł za 1 stanowisko na rok. Kliknij tutaj, aby kupić!

Norton Mobile Security

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Symantec z Norton Mobile Security. Tu w testach AV-Tests również zyskał perfekcyjny wynik. Aplikacja ma wszystkie niezbędne dla antywirusa funkcje, które mają zapewnić bezpieczeństwo i prywatność online, blokowanie telefonu w przypadku kradzieży oraz funkcje wykonywania kopii zapasowych. Praktyczna funkcja to Bezpieczeństwo Wi-Fi - wysyła alerty, jeśli sieć, z którą próbujesz się połączyć, jest niebezpieczna lub jest celem ataku, by chronić Twoje dane osobowe i finansowe. Narzędzie App Advisor informuje o adware - podniesie alarm, gdy pobierane przez użytkownika aplikacje zawierają inwazyjne oprogramowanie typu adware przed ich pobraniem z Google Play.

Cena: 94,99 za rok na 1 stanowisko. Kliknij tutaj, aby kupić!

Kaspersky Internet Security for Android

Kolejna warta uwagi opcja to Kaspersky Internet Security for Android. Zyskał tylko niewiele mniej poniżej perfekcyjnego 100% w testach - dokładnie 99,9% za wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz 100% w rozpoznawaniu malware, jakie pojawiły się do 4 tygodni przed testami. Oferuje szeroki wachlarz funkcji ochronnych, w tym lokalizator telefonu, moduł antyphisingowy, blokowanie połączeń, filtr stron www czy funkcje antykradzieżowe. Zaletą jest wersja bezpłatna - nie zawiera ona jednak wszystkich funkcji, jakie znajdziesz w płatnej.

Cena: 19.90 zł za 1 urządzenie na rok. Można wypróbować bezpłatnie. W obu przypadkach znajdziesz możliwość pobrania na tej stronie.

Sophos Mobile Security

Zdobywca najwyższych wyników w testach AV-Test, Sophos Mobile Security for Android, jest aplikacją całkowicie darmową, a zawiera takie funkcje, jak skanowanie aplikacji, ochrona przed spamem i doradca prywatności, który wykrywa, gdy aplikacja próbuje dostać się do prywatnych danych jak książka adresowa. Ponadto znajdziesz tu funkcję ochrony przed kradzieżą, w tym zdalne blokowanie i usuwanie danych ze smartfona, opcję zdalnego włączenia alarmu oraz lokalizator zagubionego urządzenia.

Cena: za darmo. Kliknij tutaj, aby pobrać Sophos Mobile Security.

McAfee Mobile Security

McAfee Mobile Security może pochwalić się 100% skutecznością w testach, co czyni z aplikacji solidną propozycję dla każdego, kto chce zabezpieczyć swojego Androida. Mamy tu bardzo dobrą ochronę przeciwko zagrożeniom, jak wirusy, oprogramowanie szpiegujące, skanowanie stron i aplikacji pod kątem phishingu, a także moduł antykradzieżowy, narzędzia do optymalizacji pracy urządzenia (w tym wykorzystania akumulatora), a także narzędzia związane z prywatnością.

Cena: 129,99 zł za rok. Można wypróbować bezpłatnie w wersji testowej. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę McAfee Mobile Security.

Avast Mobile Security

Avast Mobile Security to aplikacja darmowa, a choć przez parę lat osiągała najwyższe wyniki w testach, w ostatnim musiała zejść z podium. Trzeba jednak podkreślić, że wciąż ma wysoką efektywność, dlatego jeśli chcesz mieć dobrego wirusa na Androida i nie płacić - to dobra opcja. Propozycja Avast obejmuje firewall, udzielanie zgody na działanie aplikacji, blokowanie połączeń przychodzących, skanowanie e-maili i wiadomości SMS na obecność złośliwych linków. Kolejna dobra opcja dla osób, które chcą być chronione, a nie płacić.

Cena: za darmo. Kliknij tutaj, aby pobrać Avast Mobile Security.

AVG Antivirus Free for Android

AVG Antivirus Free for Android, podobnie jak poprzednik, nie uzyskał perfekcyjnego wyniku w testach, ale i tak jest bardzo mocną ochroną antywirusową. Nic w tym dziwnego, zważywszy na fakt, że AVG i Avast produkuje jedna firma, a więc użyte zostały identyczne technologie. W funkcjach aplikacji znajduje się funkcja Anti-Theft, umożliwiająca lokalizację telefonu, blokada aplikacji przy użyciu kodu PIN, pułapka zdjęciowa, a także możliwość wykonywania kopii zapasowej danych. Po 30-dniowym okresie testowym musisz przejść na wersje Pro, albo część funkcji nie będzie dostępna.

Cena: za darmo. Kliknij tutaj, aby pobrać AVG Antivirus Free for Android.