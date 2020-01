Najlepszy antywirus na Androida - ranking antywirusów na system Android 2020

Spis treści

Ponieważ tablety i smartfony stają się coraz powszechniejsze, należy pamiętać, że - podobnie jak w przypadku PC i laptopów - rośnie liczba dedykowanych im wirusów i innych szkodników. Oczywiście od dawna są już dostępne programy ochronne, które mają zabezpieczyć przed nimi Androida. Oto nasz wybór najlepszych aplikacji antywirusowych na system Android.

Antywirus na Androida - czy naprawdę jest potrzebny?

W przeciwieństwie do urządzeń Apple, na które można pobierać aplikacje wyłącznie z App Store, Android umożliwia pobieranie i instalację z różnych źródeł. Może się zdarzyć, że pod maską praktycznej aplikacji cyberprzestępcy ukryli wirusa lub malware. Sytuacja taka może mieć miejsce także w Play Store - co miesiąc Google usuwa nawet kilkaset fałszywych apek, które mogą szkodzić urządzeniu użytkownika. Ale - po usunięciu mogą wrócić pod inna nazwą. Poza tym zagrożeniem są phishingowe e-maile oraz dziwne reklamy na stronach, w które możesz kliknąć nawet przez przypadek.

Laboratorium testowe AV-Test ma w swoich bazach miliony próbek wirusów na Androida - większość z nich ma mało przyjemny zwyczaj kradzieży danych osobowych ze smartfona. Dlatego dobra aplikacja antywirusowa powinna chronić przed takimi sytuacjami, a także umożliwiać zdalne blokowanie telefonu, gdy zostanie on skradziony lub zagubiony, a także usuwanie z niego danych na odległość. Bardzo dużą zaletą, jaką może zaoferować aplikacja ochronna, jest funkcja robienia zdjęć lub uruchamiania kamery skradzionego urządzenia - umożliwia to nagranie złodzieja.

Praktycznym rozwiązaniem będzie także możliwość blokowania połączeń przychodzących - dzięki temu może wyeliminować natrętny spam. Podobne funkcja przyda się także przy wiadomościach SMS. Niektóre aplikacje mają możliwość ustalenia godzin,w trakcie których blokada będzie działać. Niektóre zestawy ochronne oferują także możliwość blokowania hasłem dostępu do przeglądarki - co jest przydatne dla rodziców, którzy dają telefon dziecku i chcą mieć pewność, że podczas gry nie dokona zakupu w aplikacji, ani też nie wejdzie na nieodpowiednie dla niego strony w sieci. Kilka aplikacji antywirusowych daje także miejsce w chmurze na przechowywanie ważnych plików oraz zdjęć.

A więc, odpowiadając na pytanie w śródtytule - tak, antywirus jest potrzebny. A ponieważ oferuje go wiele firm, nasz ranking ma za zadanie pomóc Ci w wybraniu najlepszego, w który warto zainwestować swoje pieniądze. Opisane tu szerzej aplikacje osiągnęły maksymalne wyniki - po 6 punktów - za ochronę oraz wydajność.

AKTUALIZACJA

Testy zostały wykonane pod koniec grudnia 2019. W całym 2019 roku mobilne malware stanowiło aż 33% szkodników, co jest wzrostem o 7,5% w stosunku do 2018 roku. Chociaż szkodniki tworzone są zarówno dla iOS, jak i systemu Android, to właśnie ten drugi jest zdecydowanym celem większości z nich. Co gorsze, malware na Androida staje się coraz bardziej sprytne, w związku z tym mechanizmy wykrywające zagrożenia muszą być coraz wydajniejsze i wrażliwsze. Malware lubi kryć się pod maską z pozoru niewinnej aplikacji, na przykład do optymalizacji systemu, zarządzani baterią, itp., a także jako gra czy aplikacja użytkowa. Zainstalowane w systemie mogą przejmować SMS-y, logi, poufne dane, itp. Na szczęście producenci mają tego świadomość i bezustannie ulepszają swoje programy ochronne, aby żaden szkodnik nie zagościł w systemie, wykonując swoją "krecią robotę".

Jak testowano antywirusy na Androida?

W teście wzięły udział najnowsze edycje aplikacji ochronnych, dostępnych w Play Store.

Antiy Labs AVL 2.7

Avira Antivirus Security 6.0

Bitdefender Mobile Security Version 3.3

Cheetah Security Master 5.0

G Data Internet Security 26.6

Kaspersky Internet Security 11.32

McAfee Mobile Security Version 5.3

Norton Mobile Security 4.7

NoxSecurity Antivirus, Clean Virus, Booster 1.3

Sophos Intercept X for Mobile 9.5

Trend Micro Mobile Security 11.0

Przy każdej z aplikacji zwrócono uwagę na cztery funkcje:

antimalware – wbudowany skaner do wykrywania złośliwych aplikacji

moduł antykradzieżowy – umożliwiający zdalny dostęp do utraconego telefonu

bezpieczne przeglądanie – wykrywanie niebezpiecznych witryn

skaner aplikacji – możliwość skanowania zainstalowanych aplikacji

Testy odbyły się w drugiej połowie grudnia 2019 roku. Aplikacje, które wzięły w nim udział, prezentujemy w kolejności alfabetycznej. Dlaczego? Otóż wszystkie cechują się bardzo wysokimi wynikami, a różnice pomiędzy nimi - jak na przykład ilość dodatkowych funkcji - są subiektywne, czyli ich ważność różni się w zależności od użytkownika i jego indywidualnych wymagań.

Najlepszy antywirus na Androida 2020

Antiy Labs AVL 2.7

AVL uzyskał perfekcyjne rezultaty w kategoriach ochrony, wydajności oraz braku wpływu na funkcjonowanie systemu. Nie ma jednak zbyt wielu funkcji, ale oferuje blokowanie połączeń od nieznanych numerów. Nie odnotowano ani jednego fałszywego alarmu, co również jest zaletą.

Avira Antivirus Security 6.0

Aplikacja Avira Antivirus Security osiągnęła rezultat 99,6% w wykrywaniu ataków malware w czasie rzeczywistym. Perfekcyjnie wypadła za to przy wydajności oraz barku wpływu na działanie Androida. Oferuje możliwość ograniczania dostępu aplikacji do wybranych funkcji systemu, doradcę prywatności oraz bezpieczną przeglądarkę.

Bitdefender Mobile Security Version 3.3

Bitdefender Mobile Security blokuje 100% szkodników malware - zarówno starszych, jak i wykrytych do czterech tygodni przed wykonaniem testów. Uzyskał perfekcyjne rezultaty w kategoriach ochrony, wydajności oraz braku odczuwania działania przez użytkownika. Nie podniósł ani jednego fałszywego alarmu, zarówno podczas instalacji, jak i używania aplikacji - badane były apki z Play Store oraz innych sklepów. Niestety, nie posiada filtrowania wiadomości i nie wspiera blokowania połączeń. Ma za to kontrolę nad aplikacjami, wbudowany VPN, bezpieczną przeglądarkę oraz wykrywanie zagrożeń w połączeniach Wi-fi.

Cheetah Security Master 5.0

Security Master zaliczył 100% skuteczności w ochronie i wydajności, nie podniósł ani jednego fałszywego alarmu. Zawiera bardzo duży pakiet funkcjonalności, w tym moduł antykradzieżowy, VPN, kontrolę aplikacji, bezpieczną przeglądarkę oraz wykrywanie zagrożeń w połączeniach Wi-fi. Świetny wybór dla każdego użytkownika!

G Data Internet Security 26.6

G Data Internet Security ma więcej funkcji, niż konkurencja. Umożliwia zdalną kontrolę, usuwanie plików, lokalizację, blokowanie połączeń przychodzących, bezpieczną przeglądarkę, filtrowanie wiadomości SMS oraz moduł kontroli rodzicielskiej. Chociaż do perfekcyjnego kompletu zabrakło VPN i blokowania przed zapisywaniem danych na karcie SD, jednak i tak jest bardzo dobrze. Wykrywanie malware to 100% - zarówno nowych, czyli wykrytych do czterech tygodni przed testem, jak i starszych. Nie podniósł żadnego fałszywego alarmu.

Kaspersky Internet Security 11.32

Kaspersky Internet Security oferuje perfekcyjną ochronę, niezauważalny wpływ na działanie systemu oraz doskonałą wydajność. W funkcjach znajdziemy kontrolę aplikacji, szyfrowanie danych, a także bezpieczną przeglądarkę. Nieco mało w porównaniu z innymi, ale nie ma żadnych zastrzeżeń pod względem bezpieczeństwa - a to najważniejsze.

McAfee Mobile Security Version 5.3

McAfee Mobile Security Android oferuje niemal perfekcyjny poziom wykrywania zagrożeń - 99,9%. W przypadku szkodników wykrytych na 4 tygodnie przed testami skuteczność wynosi 100%. Zestaw funkcjonalności zawiera wszystko, co tylko można chcieć od antywirusa - moduł antykradzieżowy, blokowanie połączeń, bezpieczną przeglądarkę, blokowanie przed zapisywaniem osobistych danych na kartę SD i w chmurze. Jedyne, czego zabrakło, to blokowanie połączeń przychodzących.

Norton Mobile Security 4.7

Wyprodukowany przez Symantec program Norton Mobile Security wyłapuje 100% zagrożeń, niezależnie od tego, czy to świeże szkodniki, czy też starsze. Nie wywołuje przy tym żadnych fałszywych alarmów. Wśród funkcji znajdziemy bezpieczną przeglądarkę, możliwość wykonania kopii zapasowej danych, moduł antykradzieżowy, badanie Wi-fi, doradcę prywatności oraz blokowanie połączeń. Jednym słowem podsumowując: solidny.

NoxSecurity Antivirus, Clean Virus, Booster 1.3

Debiutant w testach AV-TEST, NoxSecurity's Antivirus, Clean Virus, Booster, wchodzi na listę z przytupem. I w pełni na niego zasługuje - 100% skuteczności w wykrywaniu wszelkich zagrożeń, brak wpływu na wydajność urządzenia oraz takie funkcje, jak kontrola aplikacji, blokowanie połączeń, doradca Wi-fi czy bezpieczna przeglądarka sprawiają, że jest bardzo dobrym wyborem do ochrony systemu Android przez zagrożeniami.

Sophos Intercept X for Mobile 9.5

Sophos Intercept X osiągnął prawie perfekcyjne wyniki w testach ochrony - 99,9%. Jego zaletą jest duża ilość funkcji - doradca prywatności, wykrywanie zagrożeń w połączeniach Wi-fi, bezpieczne przeglądanie, zarządzanie aplikacjami.

Trend Micro Mobile Security 11.0

Trend Micro Mobile Security osiąga perfekcyjne wyniki w testach wydajności oraz braku wpływu na działanie systemu, a pod względem ochrony jest prawie doskonały - zablokował 99,9% zagrożeń. Oferuje sporo przydatnych funkcji, jak blokowanie połączeń przychodzących, kontrola aplikacji, doradca prywatności, sprawdzanie Wi-fi, a także bezpieczną przeglądarkę.