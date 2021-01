Spis treści

Tablety i smartfony stają się coraz powszechniejsze i podobnie jak w przypadku PC i laptopów - rośnie liczba dedykowanych im wirusów i innych szkodników. Oczywiście od dawna są już dostępne programy ochronne, które mają zabezpieczyć przed nimi Androida. Oto nasz wybór najlepszych aplikacji antywirusowych na system Android.

Antywirus na Androida - czy naprawdę jest potrzebny?

W przeciwieństwie do urządzeń Apple, na które można pobierać aplikacje wyłącznie z App Store, Android umożliwia pobieranie i instalację z różnych źródeł. Może się zdarzyć, że pod maską praktycznej aplikacji cyberprzestępcy ukryli wirusa lub malware. Sytuacja taka może mieć miejsce także w Play Store - co miesiąc Google usuwa nawet kilkaset fałszywych apek, które mogą szkodzić urządzeniu użytkownika. Ale - po usunięciu mogą wrócić pod inną nazwą. Poza tym zagrożeniem są phishingowe e-maile oraz dziwne reklamy na stronach, w które możesz kliknąć nawet przez przypadek.

Laboratorium testowe AV-Test ma w swoich bazach miliony próbek wirusów na Androida - większość z nich ma mało przyjemny zwyczaj kradzieży danych osobowych ze smartfona. Dlatego dobra aplikacja antywirusowa powinna chronić przed takimi sytuacjami, umożliwiać zdalne blokowanie telefonu, gdy zostanie on skradziony lub zagubiony, a także usuwać z niego dane na odległość. Bardzo dużą zaletą, jaką może zaoferować aplikacja ochronna, jest funkcja robienia zdjęć przez uruchamianie kamery skradzionego urządzenia, co umożliwia nagranie złodzieja.

Praktycznym rozwiązaniem będzie także możliwość blokowania połączeń przychodzących - dzięki temu można wyeliminować natrętny spam. Podobne funkcje przydają się także przy wiadomościach SMS. Niektóre aplikacje mają możliwość ustalenia godzin, w których trakcie blokada będzie działać. Niektóre zestawy ochronne oferują także możliwość blokowania hasłem dostępu do przeglądarki - co jest przydatne dla rodziców, którzy dają telefon dziecku i chcą mieć pewność, że podczas gry nie dokona ono zakupu w aplikacji, ani też nie wejdzie na nieodpowiednie dla niego strony w sieci. Kilka aplikacji antywirusowych daje także miejsce w chmurze na przechowywanie ważnych plików oraz zdjęć.

Tak, antywirus zdecydowanie jest nam potrzebny. A ponieważ oferuje go wiele firm, nasz ranking ma za zadanie pomóc Ci w wybraniu najlepszego, w który warto zainwestować swoje pieniądze. Opisane tu szerzej aplikacje osiągnęły maksymalne wyniki - po 6 punktów - za ochronę, wydajność i użyteczność.

Test główny był przeprowadzany od stycznia do czerwca 2020 r. Oceniano aż 14 aplikacji zabezpieczających dla systemu Android 8.0 (Oreo). Test obejmował aplikacje firm AhnLab, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, F-Secure, G Data, Ikarus, Kaspersky, McAfee, NortonLifeLock, securiON i Trend Micro. Dla porównania również Google Play Protect uwzględniono w tym teście (Google Play Protect jest automatycznie uruchamiane wraz ze Sklepem Google Play na każdym urządzeniu z Androidem).

Wynik pokazał, że istnieje nie tylko kilka dobrych aplikacji zabezpieczających dla Androida, ale oprócz tego aplikacje te gwarantują trwałą ochronę w teście wytrzymałościowym.

Każda aplikacja została oceniona pod względem ochrony, wydajności i użyteczności. Za każdą z tych kategorii laboratorium przyznaje do 6 punktów, czyli maksymalnie aplikacja mogła otrzymać aż 18 punktów. W sumie aż 5 aplikacjom udało się osiągnąć idealny wynik. Są to: Avira, Bitdefender, G Data, NortonLifeLock i Trend Micro. Tuż za nimi z 17,7 punktami uplasowała się aplikacja Kaspersky, z 17,5 punktami securiON oraz aplikacje z AhnLab i McAfee z odpowiednio 17,3 i 17,1 punktami. Cztery pozostałe aplikacje F-Secure, Ikarus, Avast i AVG uzyskały od 16,8 do 15,4 punktów. Nie jest wcale zaskoczeniem, że z zaledwie 6 punktami, na ostatnim miejscu na liście uplasowało się Google Play Protect.

Google Play Protect powinien działać niezawodnie, powinien wykrywać, blokować i usuwać zainfekowane aplikacje. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Przez cały okres testowy Google Play Protect wykazywał średni współczynnik wykrywania infekcji wynoszący 64,6 procent w teście w czasie rzeczywistym. W zaokrągleniu oznacza to, że Google Play Protect pomija aż od 3500 do 5500 aplikacji zawierających ukryte złośliwe oprogramowanie!

Całe szczęście pozostałe aplikacje wykonują znacznie lepszą robotę niż Google Play. Aplikacje Bitdefender, G Data, Kaspersky, NortonLifeLock i Trend Micro sprostały zadaniom i w obu testach bez wyjątku wykryły prawie 20 000 (100 procent) złośliwych aplikacji. Aplikacja firmy Avira popełniła niewielki błąd w teście w czasie rzeczywistym: 99,9 procent. Ponadto aplikacje AhnLab, F-Secure, Ikarus i McAfee również popełniły drobne błędy w wykrywaniu w jednym lub w obu testach. Jednak nadal osiągały doskonałe wyniki, między 100 a 99,8 procent. Pozostałe aplikacje AVG, Avast i securiON osiągnęły wyniki od 99,9 do 99,1 procent.

Laboratorium zbadało również, jak bardzo aplikacje zabezpieczające obciążają system i baterię oraz czy używają dużej ilości danych w tle. Wynik był pozytywny: 11 z 14 testowanych aplikacji nie obciąża systemu. Tylko aplikacja firmy McAfee przesłała w tle całkiem sporo danych, więc otrzymała tylko 5,3 punktu. Również aplikacje firm Avast i AVG często przesyłają zbyt dużo danych w tle, za co każda z nich otrzymała zaledwie 4,7 punktu. Google Play Protect w tej kategorii otrzymał 6 punktów.

Jak testowano antywirusy na Androida?

W teście wzięły udział najnowsze edycje aplikacji ochronnych. We wszystkich kategoriach najlepiej wypadły aplikacje poniżej:

Avira Antivirus Security

Bitdefender Mobile Security Version

G Data Internet Security

Norton Mobile Security

Trend Micro Mobile Security

Kaspersky Internet Security

McAfee Mobile Security Version

Niestety aplikacja zabezpieczająca może nie tylko nie rozpoznać aplikacji zawierającej złośliwe oprogramowanie, ale może również nieustannie wykrywać nieszkodliwe programy jako rzekome złośliwe oprogramowanie. Takie fałszywe alarmy są denerwujące i spowalniają korzystanie z urządzenia, dlatego nie powinny się pojawiać. Aby sprawdzić, jak aplikacja radzi sobie z takim scenariuszem, laboratorium instaluje wiele nieszkodliwych aplikacji na urządzeniach testowych. W całym okresie testowym obejmowało to ponad 6000 nieszkodliwych aplikacji ze Sklepu Play i nieco poniżej 2500 dodatkowych nieszkodliwych aplikacji z innych źródeł. W testach Play Protect uruchomił fałszywy alarm prawie 50 razy w nieszkodliwych aplikacjach pochodzących z jego własnego sklepu! Dodatkowo prawie 80 dodatkowych fałszywych alarmów dla aplikacji z innych źródeł. Dlatego w teście wytrzymałościowym nie przyznano Google Play Protect żadnych punktów w kategorii użyteczności.

Podczas gdy inne aplikacje zabezpieczające również miały problemy z fałszywymi alarmami, ich wskaźnik wykrywania mieścił się w przybliżeniu w zakresie od 3 do 10 fałszywych alarmów. Aplikacja Kaspersky otrzymała 5,7 punktu, AhnLab 5,3 pkt, aplikacje Avast, AVG i F-Secure 5,0 punktów. Aplikacja Ikarus zaledwie 4,3 punktu.

Najlepiej w tej kategorii wypadły Avira, Bitdefender, G Data, McAfee, NortonLifeLock, securiON i Trend Micro - nie wykryły żadnych fałszywych alarmów, tym samym otrzymując pełne 6 punktów.

Natomiast Google Play Protect przepuszcza co drugą lub trzecią złośliwą aplikację bez podejmowania jakichkolwiek działań, a nieszkodliwe aplikacje klasyfikuje jako niebezpieczne. Ten test pokazuje, że niezbędne jest korzystanie z dobrej aplikacji zabezpieczającej innej firmy.

Najlepszy antywirus na Androida 2020

Avira Antivirus Security 6.0

Aplikacja Avira Antivirus Security osiągnęła rezultat 99,6% w wykrywaniu ataków malware w czasie rzeczywistym. Perfekcyjnie wypadła za to przy wydajności oraz barku wpływu na działanie Androida. Oferuje możliwość ograniczania dostępu aplikacji do wybranych funkcji systemu, doradcę prywatności oraz bezpieczną przeglądarkę.

Bitdefender Mobile Security Version 3.3

Bitdefender Mobile Security blokuje 100% szkodników malware - zarówno starszych, jak i wykrytych do czterech tygodni przed wykonaniem testów. Uzyskał perfekcyjne rezultaty w kategoriach ochrony, wydajności oraz braku odczuwania działania przez użytkownika. Nie podniósł ani jednego fałszywego alarmu, zarówno podczas instalacji, jak i używania aplikacji - badane były apki z Play Store oraz innych sklepów. Niestety, nie posiada filtrowania wiadomości i nie wspiera blokowania połączeń. Ma za to kontrolę nad aplikacjami, wbudowany VPN, bezpieczną przeglądarkę oraz wykrywanie zagrożeń w połączeniach Wi-fi.

G Data Internet Security 26.6

G Data Internet Security ma więcej funkcji niż konkurencja. Umożliwia zdalną kontrolę, usuwanie plików, lokalizację, blokowanie połączeń przychodzących, bezpieczną przeglądarkę, filtrowanie wiadomości SMS oraz moduł kontroli rodzicielskiej. Chociaż do perfekcyjnego kompletu zabrakło VPN i blokowania przed zapisywaniem danych na karcie SD, jednak i tak jest bardzo dobrze. Wykrywanie malware to 100% - zarówno nowych, czyli wykrytych do czterech tygodni przed testem, jak i starszych. Nie podniósł żadnego fałszywego alarmu.

Norton Mobile Security 4.7

Program Norton Mobile Security wyłapuje 100% zagrożeń, niezależnie od tego, czy to świeże szkodniki, czy też starsze. Nie wywołuje przy tym żadnych fałszywych alarmów. Wśród funkcji znajdziemy bezpieczną przeglądarkę, możliwość wykonania kopii zapasowej danych, moduł antykradzieżowy, badanie Wi-fi, doradcę prywatności oraz blokowanie połączeń. Podsumowując: solidna aplikacja.

Trend Micro Mobile Security 11.0

Trend Micro Mobile Security osiąga perfekcyjne wyniki w testach wydajności oraz braku wpływu na działanie systemu. Pod względem ochrony jest prawie doskonały - zablokował 99,9% zagrożeń. Oferuje sporo przydatnych funkcji jak blokowanie połączeń przychodzących, kontrola aplikacji, doradca prywatności, sprawdzanie Wi-fi, a także bezpieczną przeglądarkę.

Kaspersky Internet Security 11.32

Kaspersky Internet Security oferuje perfekcyjną ochronę, niezauważalny wpływ na działanie systemu oraz doskonałą wydajność. W funkcjach znajdziemy kontrolę aplikacji, szyfrowanie danych, a także bezpieczną przeglądarkę. Nieco mało w porównaniu z innymi, ale nie ma żadnych zastrzeżeń pod względem bezpieczeństwa - a to najważniejsze.

McAfee Mobile Security Version 5.3

McAfee Mobile Security Android oferuje niemal perfekcyjny poziom wykrywania zagrożeń - 99,9%. W przypadku szkodników wykrytych na 4 tygodnie przed testami skuteczność wynosi 100%. Zestaw funkcjonalności zawiera wszystko, co tylko można chcieć od antywirusa - moduł antykradzieżowy, blokowanie połączeń, bezpieczną przeglądarkę, blokowanie przed zapisywaniem osobistych danych na kartę SD i w chmurze. Jedyne, czego zabrakło, to blokowanie połączeń przychodzących.