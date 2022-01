Spis treści

Tablety i smartfony stają się coraz powszechniejsze i podobnie jak w przypadku PC i laptopów - rośnie liczba dedykowanych im wirusów i innych szkodników. Oczywiście od dawna są już dostępne programy ochronne, które mają zabezpieczyć przed nimi Androida. Oto nasz wybór najlepszych aplikacji antywirusowych na system Android.

Antywirus na Androida - czy naprawdę jest potrzebny?

W przeciwieństwie do urządzeń Apple, na które można pobierać aplikacje wyłącznie z App Store, Android umożliwia pobieranie i instalację z różnych źródeł. Może się zdarzyć, że pod maską praktycznej aplikacji cyberprzestępcy ukryli wirusa lub malware. Sytuacja taka może mieć miejsce także w Play Store - co miesiąc Google usuwa nawet kilkaset fałszywych apek, które mogą szkodzić urządzeniu użytkownika. Ale - po usunięciu mogą wrócić pod inną nazwą. Poza tym zagrożeniem są phishingowe e-maile oraz dziwne reklamy na stronach, w które możesz kliknąć nawet przez przypadek.

Laboratorium testowe AV-Test ma w swoich bazach miliony próbek wirusów na Androida - większość z nich ma mało przyjemny zwyczaj kradzieży danych osobowych ze smartfona. Dlatego dobra aplikacja antywirusowa powinna chronić przed takimi sytuacjami, umożliwiać zdalne blokowanie telefonu, gdy zostanie on skradziony lub zagubiony, a także usuwać z niego dane na odległość. Bardzo dużą zaletą, jaką może zaoferować aplikacja ochronna, jest funkcja robienia zdjęć przez uruchamianie kamery skradzionego urządzenia, co umożliwia nagranie złodzieja.

Praktycznym rozwiązaniem będzie także możliwość blokowania połączeń przychodzących - dzięki temu można wyeliminować natrętny spam. Podobne funkcje przydają się także przy wiadomościach SMS. Niektóre aplikacje mają możliwość ustalenia godzin, w których trakcie blokada będzie działać. Niektóre zestawy ochronne oferują także możliwość blokowania hasłem dostępu do przeglądarki - co jest przydatne dla rodziców, którzy dają telefon dziecku i chcą mieć pewność, że podczas gry nie dokona ono zakupu w aplikacji, ani też nie wejdzie na nieodpowiednie dla niego strony w sieci. Kilka aplikacji antywirusowych daje także miejsce w chmurze na przechowywanie ważnych plików oraz zdjęć.

Tak, antywirus zdecydowanie jest nam potrzebny. A ponieważ oferuje go wiele firm, nasz ranking ma za zadanie pomóc Ci w wybraniu najlepszego, w który warto zainwestować swoje pieniądze. Opisane tu szerzej aplikacje osiągnęły maksymalne wyniki - po 6 punktów - za ochronę, wydajność i użyteczność.

W najnowszym teście wzięło udział 16 programów ochronnych. Każda aplikacja została oceniona pod względem ochrony, wydajności i użyteczności. Za każdą z tych kategorii laboratorium przyznaje do 6 punktów, czyli maksymalnie aplikacja mogła otrzymać aż 18 punktów. Idealny wynik otrzymało 8 aplikacji, czyli aż o 3 mniej, niż w poprzednim teście. Co istotne, mechanizm Google Play Protect dostał oceny 6 i 6 w kategoriach wydajność i użyteczność, ale... 0 pod względem ochrony! Wykrył zaledwie 58,3% zagrożeń.

Jak testowano antywirusy na Androida?

W teście wzięły udział najnowsze edycje aplikacji ochronnych. Powinny one zawsze rozpoznawać aplikacje zawierającej złośliwe oprogramowanie, jednak zdarza się - choć rzadko - wykrywać nieszkodliwe programy jako rzekome złośliwe oprogramowanie. Takie fałszywe alarmy są denerwujące i spowalniają korzystanie z urządzenia, dlatego nie powinny się pojawiać. Aby sprawdzić, jak aplikacja radzi sobie z takim scenariuszem, laboratorium instaluje wiele nieszkodliwych aplikacji na urządzeniach testowych. W całym okresie testowym obejmowało to ponad 6000 nieszkodliwych aplikacji ze Sklepu Play i nieco poniżej 2500 dodatkowych nieszkodliwych aplikacji z innych źródeł.

Najlepszy antywirus na Androida 2022

Wyniki podajemy w kolejności alfabetycznej

Avast Mobile Security

Avast Mobile Security to darmowy antywirus dla systemu Android. W wykrywaniu zagrożeń uzyskał wynik 100%. Do zalet należy zaliczyć brak jakichkolwiek fałszywych alarmów oraz dodatkowe funkcje: kontrola aplikacji, doradca prywatności, blokowanie podejrzanych numerów, bezpieczna przeglądarka, zabezpieczenie przed złośliwymi linkami, weryfikacja każdej sieci Wi-Fi.

AVG AntiVirus Free

AVG AntiVirus Free to skuteczność ochrony wynosząca 100%. Liczna fałszywych alarmów - 0. Użyteczny także dzięki dodatkowym funkcjom, jak blokada aplikacji, blokowanie podejrzanych numerów, bezpieczna przeglądarka, pułapka zdjęciowa oraz weryfikacja każdej sieci Wi-Fi.

Bitdefender Mobile Security

Bitdefender Mobile Security blokuje 100% szkodników malware - zarówno starszych, jak i wykrytych do czterech tygodni przed wykonaniem testów. Uzyskał perfekcyjne rezultaty w kategoriach ochrony, wydajności oraz braku odczuwania działania przez użytkownika. Nie podniósł ani jednego fałszywego alarmu. Oferuje kontrolę nad aplikacjami, wbudowany VPN (200 MB transferu dzień na urządzenie), bezpieczną przeglądarkę oraz wykrywanie zagrożeń w połączeniach Wi-fi.

F-Secure Safe

F-Secure Safe to ochrona przed zagrożeniami na poziomie 99,9% i zero fałszywych alarmów. Oferuje możliwość kontroli rodzicielskiej oraz blokadę antykradzieżową. Ponadto znajdziemy tu kontrolę aplikacji, doradcę prywatności oraz bezpieczną przeglądarkę. Wszystko to sprawia, że aplikacja jest naprawdę solidnym rozwiązaniem ochronnym.

G Data Mobile Security

G Data Mobile Security to skuteczność ochrony na poziomie 99,9% i żadnych fałszywych alarmów. W funkcjach znajdziemy zabezpieczenie przed kradzieżą, kontrolę aplikacji, bezpieczną przeglądarkę oraz doradcę prywatności.

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security to perfekcyjna ochrona pod każdym względem i bez podnoszenia fałszywych alarmów. Oferuje takie dodatkowe funkcje, jak: blokada antykradzieżowa, kontrola aplikacji, bezpieczna przeglądarka oraz blokowanie podejrzanych numerów.

Norton 360

Program Norton 360 wyłapuje 100% zagrożeń, nie wywołuje przy tym żadnych fałszywych alarmów. Wśród funkcji znajdziemy bezpieczną przeglądarkę, moduł antykradzieżowy, badanie Wi-fi, doradcę prywatności oraz blokowanie połączeń. Podsumowując: jest to bardzo solidna aplikacja.

Trend Micro Mobile Security

Trend Micro Mobile Security osiąga perfekcyjne wyniki w testach wydajności oraz braku wpływu na działanie systemu. Oferuje sporo przydatnych funkcji jak blokowanie połączeń przychodzących, kontrola aplikacji, doradca prywatności, sprawdzanie Wi-fi, a także bezpieczną przeglądarkę.