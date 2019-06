Spis treści

Najlepsze antywirusy na MacOS w 2019 roku

Komputery Mac są mniej podatne na ataki malware i wirusy, niż inne urządzenia, jednak nie oznacza to, że są na nie całkowicie odporne. Dlatego każdy użytkownik macOS może paść ofiarą ransomware, kradzieży haseł czy kradziezy backupy danych z iPhone. Dobry antywirus powinien ochronić Twojego Mac-a na wszystkich frontach - zablokować malware, nim zacznie działać, nie dopuścić do zaszyfrowania plików przez ransomware, ochronić wszelkie exploity przed wykorzystaniem oraz trzymać w wyizolowanym środowisku zainfekowane pliki.

„Mam Maca, po co mi antywirus?” – to pewnie pierwsza myśl wielu użytkowników Maca, którzy trafili na ten artykuł. Bardzo dużo osób w branży technologicznej wciąż twierdzi, że posiadając Maca wcale nie potrzebujesz antywirusa i Twój komputer jest bezpieczny. To tylko pół prawdy. Jeśli nadal zastanawiasz się, dlaczego antywirus na MacOS jest potrzebny, oto kilka dobrych powodów:

w 2018 roku w ciągu każdej minuty działanie wirusów powodowało straty o przeciętnej wartości 1,1 mln USD (dane za raportem RiskIQ Evil Internet Minute ); w ciągu roku jest to ponad 600 miliardów

980 milionów maszyn padło ofiarą wirusów w 2018 roku

sponsorowana przez Koreę Północną grupa hakerów Lazarus Group , stworzyła i przypuściła pierwszy w historii atak ransomware na komputery Mac

, stworzyła i przypuściła pierwszy w historii atak ransomware na komputery Mac pojawiły się złośliwe aplikacje do kopania kryptowaluty na MacOS oraz jej kradzieży z wirtualnych portfeli

Temat jest na tyle szeroki, że omówiliśmy go oddzielnie w oddzielnym artykule: „Czy Mac OS potrzebuje antywirusa? Odpowiadamy i doradzamy”.

Jeśli posiadasz komputer Mac i chciałbyś upewnić się, że Twoje dane są bezpieczne, to trafiłeś w dobre miejsce. W tym artykule przedstawiamy najlepsze antywirusy na macOS w 2019 roku.

Najlepszy antywirus na Maca 2019: jak testowaliśmy?

W naszym teście najlepszych antywirusów na Maca korzystamy przede wszystkim z danych niezależnego laboratorium AV-Test.org, które specjalizuje się w obiektywnych testach oprogramowania antywirusowego. AV-Test.org jest o tyle dobre, że oprócz sprawdzania wykrywalności zagrożeń bierze pod uwagę także wpływ zainstalowanego oprogramowania na wydajność Twojego systemu operacyjnego i komputera (czyli – o ile dany antywirus spowalnia Twój komputer i jak często powiadamia Cię o różnych rzeczach).

W naszych testach dodatkowo sprawdziliśmy intuicyjność oprogramowania oraz po prostu wrażenia z korzystania z danych rozwiązań, np. to czy program nie jest zbyt irytujący z blokowaniem popularnych usług lub czy nie dokonuje nagłych niezapowiedzianych aktualizacji, które przeszkadzają w pracy.

Najlepszy antywirus na Maca 2019

Jeśli zdecydowałeś, że lepiej dmuchać na zimne i porządnie zabezpieczyć swojego Maca, oto najlepsze zdaniem laboratorium AV-Test oraz naszym oprogramowanie antywirusowe na Maca dostępne w 2019 roku.

1. Sophos Home Premium for Mac

Numerem jeden w kategorii najlepszy antywirus na Mac jest Sophos Home Premium for Mac. W testach osiąga skuteczność 98,4% przeciwko malware oraz ponad 95% przeciwko PUA (potencjalne niechciane aplikacje), chroni przed 99% malware stworzonego pod Windows. Chroni również przed otwieraniem witryn ze złośliwym kodem i oprogramowaniem.

2. Bitdefender Antivirus for Mac

Oprogramowanie firmy Bitdefender wypadło niemal perfekcyjnie w testach laboratoryjnych. Duża zaletą jest pasywny monitoring wybranych folderów - można dzięki temu na bieżąco kontrolować np. lokalizację, w której zapisujemy pliki z sieci. Natywne rozszerzenie dla przeglądarki sprawdza witryny przed otwieraniem, blokując wszystkie zawierające złośliwe linki i oprogramowanie.

3. Avast Security Pro for Mac

Oprogramowanie Avast jest niemal tak dobre, jak poprzedników, a na uwagę zasługuje w nim wykrywanie zagrożeń Wi-fi oraz dziecinnie prosta obsługa. Avast stawia bardziej na natywną bazę danych, która jest aktualizowana kilka razy dziennie, podczas gdy Sophos korzysta z chmury, co jest praktyczniejszym rozwiązaniem.

4. Norton Security Deluxe for Mac

Norton Security Deluxe for Mac cechuje bardzo wysoki poziom ochrony przed ransomware, ale brak mu bardziej zaawansowanych funkcji monitoringu. Jedno z najlepszych, kompleksowych rozwiązań.

5. Trend Micro Antivirus for Mac

Trend Micro Antivirus for Mac zdobył 99,5% w teście AV. Gdyby nie to, program znalazłby się w ścisłej czołówce zestawienia - praktycznie nie obciąża on bowiem komputera. Nie ma jednak możliwości instalacji i konfiguracji rozszerzenia dla Safari, brakuje mu także kilku rozwiązań, znajdujących u konkurencji.

6. Malwarebytes Premium

Malwarebytes Premium nie jest zaawansowanym programem, jednak brak bardziej rozbudowanych funkcji nie ma wpływu na jego skuteczność - stoi ona na bardzo wysokim poziomie. Jednak niektóre szkodniki wykrywa dopiero PO ich ataku, nie przed - i dlatego zajmuje w rankingu dopiero szóstą pozycję.

7. ESET Cyber Security Pro for Mac

ESET Cyber Security Pro for Mac daje solidną ochronę dla jednego stanowiska. Nie oferuje co prawda rozbudowanych możliwości, jak na przykład monitorowanie sieci, jednak skutecznie zabezpiecza przed najgroźniejszymi zagrożeniami.

8. McAfee Total Protection for Mac

McAfee Total Protection for Mac to dobra ochrona w dobrej cenie, jednak nie ma monitorowania ransomware. Zaletami są prosty interfejs użytkownika, automatyczna konfiguracja pod katem używanie w wielu aspektach oraz menedżer haseł w subskrypcji.

9. Intego Mac Internet Security X9

Intego Mac Internet Security X9 oferuje umiarkowany stopień ochrony, nie ma też natywnej wtyczki dla przeglądarki, więc nie polecamy tego rozwiązania.

10. ProtectWorks Antivirus for Mac

ProtectWorks Antivirus for Mac to najsłabsze ze wszystkich testowanych rozwiązań. Choć ma elegancki interfejs i nie potrzeba konta do jego używania, chroni Mac w bardzo niewielkim stopniu, dlatego wypada wyłącznie je odradzić.