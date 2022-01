Spis treści

Czujniki dymu, jak sama nazwa wskazuje, wykrywają i lokalizują zadymione pomieszczenia, zapewniając nam bezpieczeństwo. Są one niezbędne w każdym domu, zwłaszcza w okresie grzewczym. Można je podzielić na trzy rodzaje:

optyczne - korzystające ze światła optycznego lub laserowego;

- korzystające ze światła optycznego lub laserowego; jonizujące/izotopowe - korzystające z materiałów promieniotwórczych;

- korzystające z materiałów promieniotwórczych; półprzewodnikowe - korzystające z detektorów elektronicznych.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Przy wyborze czujnika nie warto sugerować się wyłącznie ceną. Urządzenie to ma przede wszystkim informować o potencjalnym zagrożeniu i dbać o nasze bezpieczeństwo. Warto jednak zwrócić uwagę na takie aspekty jak zasilanie, głośność, powierzchnia działania, a nawet wilgotność i temperatura, w której będzie pracować.

Większość detektorów jest zasilana przez baterię lub akumulator, jednak na rynku można znaleźć także te korzystające z sieci elektrycznej. Nie są one dobrym rozwiązaniem w przypadku przerw w dostawie prądu. Równie ważna jest też głośność sygnału. Jeżeli będzie on zbyt cichy, nie usłyszymy alarmu będąc w innym pokoju, słuchając muzyki czy śpiąc. Istotnym parametrem określającym zakres działania urządzenia jest również powierzchnia danej przestrzeni. Do zastosowań domowych najlepsze będą czujniki optyczne. Zwróć uwagę na zasięg i dokładność oraz to, czy urządzenie posiada certyfikaty i ma tzw. funkcję Testu, dzięki której w każdej chwili możemy sprawdzić czy prawidłowo wykrywa zagrożenie.

Kidde 10LLDCO

Czujnik Kidde 10LLDCO korzysta z jednego z najprecyzyjniejszych sensorów elektrochemicznych. Posiada wyświetlacz LCD z maksymalnym poziomem 999 PPM i 10-letnią gwarancję. Sygnalizacja alarmowa jest głośna, a wbudowana bateria nie wymaga wymiany. Urządzenie sygnalizuje o końcu okresu eksploatacyjnego, obsługuje przycisk Test oraz przycisk stężenia szczytowego.

FireAngel ST-625

FireAngel ST-625 ma nie tylko piękną nazwę, ale i świetne parametry. Posiada opatentowane sensory THERMOPTEK, podnoszące poziom bezpieczeństwa użytkowników. Tu także gwarancja obejmuje aż 10 lat działania, a czujnik posiada funkcje testowania i resetowania. Urządzenie jest zasilane na dwie baterie typu AA i sygnalizuje o ich końcu działania.

Netatmo Smoke Alarm

Inteligentny czujnik dymu Netatmo Smoke Alarm posiada funkcje Smart Home, dzięki której współpracuje z systemami Amazon Echo, Apple HomeKit, Google Home czy IFTTT. Można nim sterować za pomocą aplikacji, która powiadamia nas o ewentualnych alarmach, nawet wtedy, gdy nie ma nas w domu. Jego instalacja i konfiguracja jest bardzo intuicyjna, a alarm emituje wyjątkowo głośny sygnał dźwiękowy o sile 85 dB.

Eura-Tech CD-92B8

Czujnik CD-92B8 służy do ciągłego monitorowania obecności tlenku węgla w powietrzu i jest niewielkich rozmiarów. Osiąga on jednak wysoki wskaźnik wykrywalności przy małym poborze energii. W przypadku zagrożenia generuje alarm akustyczny i optyczny oraz wyświetla stężenie na ekranie LCD. Posiada przycisk testu oraz restartu, sygnalizację zużycia baterii i sygnalizację potencjalnego uszkodzenia. Jest zasilany za pomocą trzech baterii 1,5V DC.

Kidde WFPCO

Kidde WFPCO to wysokiej jakości czujnik dualny chroniący przed pożarem i tlenkiem węgla. Urządzenie potrafi odróżniać niegroźne produkty spalania i parę powstającą podczas gotowania od zagrożenia pożarowego, dzięki czemu jako jeden z niewielu nadaje się także do zainstalowania w kuchni. Zasilany jest niewymienną baterią litową i objęty 10-letnią gwarancją. Posiada również przycisk Test i diodę LED oraz sygnalizację akustyczną i optyczną.

Zobacz także: Oferta Lidla: urządzenia i akcesoria smart home