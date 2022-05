Spis treści

Większość osób nie widzi sensu w instalacji programów antywirusowych na swoich smartfonach - wierząc we wbudowane mechanizmy ochronne samego systemu. To błąd, ponieważ wyspecjalizowany program ochronny ma znacznie więcej możliwości wykrycia szkodnika. Zwłaszcza, jeśli jest on ukryty we wiadomości SMS lub linku znajdującym się w komunikatorze. Zagrożenie może pojawić się nawet, gdy instalujesz apkę z Play Store - w sklepie Google często znajdowane są szkodniki, które udają zwykłe aplikacje.

Rynek oprogramowania antywirusowego na Androida jest duży - ranking płatnych propozycji pokazujemy na tej stronie. Tutaj skupiamy się wyłącznie na propozycjach w pełni darmowych. Czym różnią się od płatnych? Ilością dostępnych funkcji i rozwiązań. Jeśli chodzi jednak o samą ochronę, stoją na bardzo wysokim poziomie i są godne polecania dla każdego, kto chce skutecznie chronić się przed zagrożeniami.

Avira Security for Android

Fot. Avira

Avira Security for Android perfekcyjnie wypadła w testach niezależnych laboratoriów AV-Test oraz A-V Comparatives. Aplikacja wykryła 100% z 3700 próbek szkodników. Oferuje nie tylko samą ochronę, ale także szereg dodatkowych funkcji, jak VPN o przepustowości wynoszącej 100 MB dziennie, narzędzie do optymalizacji systemu operacyjnego, ochronę tożsamości oraz możliwość zabezpieczania wybranych aplikacji hasłem. I to wszystko za darmo!

Avira Security for Android pobierzesz z tej strony.

Bitdefender Antivirus for Android

Fot. Bitdefender

Bitdefender to marka nie wymagająca przedstawiania. W każdej swoje formie doskonale spełnia zadanie ochrony systemu. W tej chwili w Play Store znajdują się dwie jej aplikacje - opisywany tu, darmowy Bitdefender Antivirus oraz płatny Bitdefender Mobile Security. Dzięki niemu skanujesz telefon na żądanie, a włączona funkcja Auto-piliota skanuje wszystkie pobierane pliki oraz instalowane aplikacje. W testach AV-Test aplikacja uzyskała 100% skuteczności.

Bitdefender Antivirus for Android pobierzesz z tej witryny.

AVG Antywirus & Ochrona

Fot. AVG

AVG Antywirus & Ochrona to doskonałe wyniki w AV-Test - 100% ochrony przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym. W AV-Comparatives było trochę mniej - 99,6% oraz jeden fałszywy alarm. Na wstępie zaznaczymy, że w trakcie używania wyświetlane są spersonalizowane reklamy - dlatego propozycja AVG trafia na miejsce numer 3. A jak działa? Niezauważalnie. Nie tylko sprawdza pliki i linki, ale również sieć Wi-Fi pod kątem potencjalnych zagrożeń. Mamy także zwalnianie RAM, które zamyka aplikacje pracujące w tle oraz ochronę przed kradzieżą i możliwość zdalnego dostępu do urządzenia (wymagane jest w tym celu wcześniejsze założenie konta).

AVG Antywirus & Ochrona znajduje się na tej witrynie.

Sophos Intercept X for Mobile

Fot. Sophos

Sophos Intercept X for Mobile nie był analizowany przez A-V Comparatives, brał udział w testach AV-Test, gdzie uzyskał 99,8% skuteczności w wykrywaniu oraz blokowaniu złośliwych ataków. Podczas pracy skanuje linki, pliki oraz aplikacje, jest także w stanie blokować złośliwe strony. Potrafi również skanować sieć Wi-Fi oraz ma własnego doradcę ds prywatności. Znajdziemy w nim również bezpieczny skaner kodów kreskowych oraz menedżera haseł.

Sophos Intercept X for Mobile pobierzesz stąd.

Źródło: PC World