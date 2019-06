Najlepszy flagowy smartfon - czerwiec 2019

Etui na smartfon BLACK ROCK The Statement do Apple iPhone X/XS Czarny

Etui na smartfon GEAR4 Piccadilly do Apple iPhone XS Max Czarny 32952

iPhone Xs to flagowy model smartfona od Apple. Model ten jest ulepszoną wersją iPhone'a X wyposażoną w wydajniejsze podzespoły. To także jedne z najbardziej kompaktowych flagowych smartfonów. Pomimo, że od jego premiery minęło już ponad pół roku to nadal jeden z najbardziej wydajnych smartfonów.

iPhone'a można kochać albo nienawidzić. Jego fani doceniają prosty i przyjazny interfejs oraz niesamowicie wysoką szybkość działania. Nie bez znaczenia pozostaje również świetna integracja z całym ekosystemem od Apple. Fani Androida mocno krytykują zamknięty system iOS, który posiada bardzo małe możliwości personalizacji oraz FaceID - sposób odblokowania telefonu za pomocą skanowania twarzy, który wymusił na konstruktorach zastosowanie sporego wycięcia w ekranie. Jedno jest pewnie iPhone Xs to świetny flagowiec. Jego wykonanie stoi na najwyższym poziomie, a na dodatek to bardzo kompaktowe urządzenie. W środku znajdziemy bardzo wydajny procesor Apple A12 Bionic, 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także ekran OLED nazywany przez producenta Super Retina. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego iOS 12. Apple słynie z bardzo długiego wspierania swoich urządzeń. Kupując iPhone'a możemy być pewni, że przez kolejne kilka lat będziemy regularnie dostawać aktualizacje systemu wprowadzające poprawki, ulepszenia, a także nowe funkcje. iPhone Xs nie jest jednak pozbawiony wad. Zaliczyć do nich możemy śmiesznie krótką 12...

Apple iPhone Xs - pełna recenzja »