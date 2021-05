Spis treści

Mieć stronę czy nie mieć? Oto jest pytanie. W dobie ciągłego rozwoju usług elektronicznych, handel, jak i świadczenie usług w coraz większym stopniu odbywają się przy użyciu witryn internetowych. Prowadzenie portalu wiąże się z inwestycją w oprogramowanie, serwer… Dziś chciałbym skupić się na wyborze odpowiedniego hostingu, który posłuży do prowadzenia strony opartej o znany i bardzo popularny CMS, jakim jest Wordpress.

Wiele osób zastanawia się, jak łatwo i szybko uruchomić stronę internetową, ale ma problem z wyborem odpowiednich rozwiązań. W artykule chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów, które mam nadzieję ułatwią Ci podjęcie tej decyzji. Zdecydowaliśmy się przetestować kilka rozwiązań hostingowych w różnych przedziałach cenowych. Zwróciliśmy uwagę na panel zarządzania usługami, dostępność serwerów oraz czas ładowania stron.

Na początek wyjaśnijmy sobie, czym jest hosting stron internetowych. Otóż są to usługi zarządzane przez administratorów danej firmy. Dzięki temu nie musimy posiadać obszernej wiedzy na temat systemów sieciowych, ich konfiguracji, zabezpieczenia czy backupu. Mamy to wszystko wliczone w cenę pakietu, który wybraliśmy. Wraz z rozwojem strony możemy go podnosić do wyższych poziomów. Ty jako użytkownik musisz wgrać pliki na serwer, założyć bazę danych oraz zainstalować Wordpressa i go skonfigurować. Proste, prawda?

Tyle tytułem wstępu. Hostingi jakie wybraliśmy to:

Wybrane pakiety

Usługi wybraliśmy dzięki rankingom usług, opiniom z forów internetowych oraz na podstawie rekomendacji osób zajmujących się na co dzień tworzeniem stron.

Na każdym serwerze zainstalowaliśmy najnowszą wersję Wordpressa 5.7.1 oraz jeden z najpopularniejszych (pod względem ilości pobrań) szablon Astra w wersji 3.0.3. Jest to rozbudowany szablon z dużą ilością opcji oraz ciekawych rozwiązań i wtyczek. Z tych dodatkowych zainstalowaliśmy: Contact form 7, Cookie Notice, Smush, Yoast SEO, Duplicator.

Nazwa.pl

Nazwa to jedna z najlepszych polskich firm hostingowych. Nazwa, tak jak i Home, są jednymi z najdłużej działających firm w kraju. Jest to również firma z top 3 pod względem zarejestrowanych domen internetowych. Ponad dwie dekady działalności i ciągłe zmiany w oferowanych usługach, by jak najbardziej dopasować się do potrzeb klienta. Ogromne doświadczenie w zarządzaniu usługami sieciowymi powodują, iż jest to jeden z pierwszych wyborów klientów planujących prowadzenie własnej strony internetowej. Nazwa.pl - pełna recenzja »

dHosting.pl

Elastyczność i wieloletnie doświadczenie - to główne zalety dHosting. dHosting jest firmą działającą na rynku usług hostingowych od ponad dekady. Lata doświadczenia zaowocowały własnym, rozbudowanym panelem zarządzania usługami. Narzędzie to jest rozwijane od początku działalności firmy. dHosting chwali się elastycznym hostingiem stron, dlatego też postanowiliśmy przetestować, jak działa na nim prosta strona internetowa oparta o popularny CMS Wordpress. Czym jest elastyczny hosting w wydaniu firmy? Pozwolę sobie zacytować tekst ze strony: "Elastyczny Web Hosting to autorska, w pełni przez nas zaprojektowana usługa, która łączy w sobie zalety hostingu współdzielonego, serwera dedykowanego i chmury obliczeniowej. Wysokie podstawowe zasoby (1 GHz CPU, 1 GB RAM oraz 50 GB SSD) skalują się do aktualnego zapotrzebowania Twojej strony. Dzięki temu, niezależnie od tego, ile osób ją odwiedzi - cały czas pozostaje aktywna. To wyróżnienie na tle naszej konkurencji, której limity bezpieczeństwa znajdują się na skrajnie niskim poziomie, co często prowadzi do wyłączania się stron bez jakiegokolwiek ostrzeżenia" dHosting.pl - pełna recenzja »

Zenbox.pl

Co wyróżnia Zenbox pośród innych firm? Elastyczne podejście do klienta. Zenbox od początku swojej działalności stawia na inną formę działania swoich usług. Firma przygotowała pakiety hostingowe nie w oparciu o przestrzeń dyskową czy transfer danych, ale ilość użytkowników odwiedzających naszą stronę. Może to utrudnić wybór pakietu dla mniej doświadczonych użytkowników, ale z pomocą przychodzi zarówno biuro obsługi klienta, jak i uruchamiany bonus, który umożliwia dwukrotne odwiedziny po przekroczeniu wartości przypisanej do każdego planu. Jak możemy przeczytać na stronie, jest to dobre rozwiązanie w okresie, np. świątecznym czy podczas nagłego przypływu użytkowników. Więcej o usłudze możecie się dowiedzieć z naszej pełnej recenzji. Zenbox.pl - pełna recenzja »

Forpsi

Forpsi to firma działająca już od 1997 roku. Forpsi to międzynarodowa firma powstała w 1997 pod nazwą INTERNET CZ. Jako FORPSI działa od 2009 roku. Swoją główną siedzibę ma w miejscowości Ktiš, gdzie znajduje się również datacenter obsługujące klientów z Polski. W swojej ofercie posiada hosting WWW, serwery VPS, serwery dedykowane oraz sprzedaż domen. Forpsi - pełna recenzja »

Home.pl

Home to doskonale znany w Polsce hosting. Home to marka o ugruntowanej pozycji, która posiada w swojej ofercie, poza hostingiem stron, możliwość rejestracji domen internetowych, tworzenie stron WWW z ich obsług czy uruchomienie sklepu internetowego. Doświadczenie zebrane przez ponad 20 lat działalności, rozbudowana oferta, a także obsługa klienta 24/h powodują, iż zaufały im setki tysięcy klientów. Home.pl - pełna recenzja »

MyDevil

MyDevil jest kolejnym dostawcą usług, który nie działa szablonowo. Firma rozpoczęła swoją działalność od usług administrowania stronami WWW, systemami UNIX, Linux czy serwerami głosowymi. Działa nieprzerwanie od 2008 roku. Na czym polega jej unikalność? Na hostingu mamy możliwość zainstalowania nie tylko Wordpressa napisanego w języku PHP. Może uruchomić również skrypty napisane w językach programowania takich jak Ruby, Python, Node.js i wielu innych. Do dyspozycji mamy spore zasoby systemowe. To w połączeniu z autorskim narzędziem zarządzania serwerem DevilWEB 2.0 powoduje, iż jest to idealne miejsce dla osób pracujących na różnych frameworkach (Ruby on Rails, Django). MyDevil - pełna recenzja »

Kru.pl

Oferta Kru skierowana jest przede wszystkim dla biznesu. Kru swoją ofertę kieruje do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenie zebrane w trakcie działania firmy zaprocentowało jeszcze lepszym dopasowaniem usług do potrzeb klienta, co widać między innymi poprzez uruchomienie usługi hostingu, który został zoptymalizowany pod kątem jak najlepszej współpracy z Wordpressem. Kru.pl - pełna recenzja »

CyberFolks

CyberFolks jest firmą powstałą w celu integracji kilku innych marek pod jednym szyldem. Firma ta jest właścicielem takich dostawców usług jak Linuxpl, Hekko czy Kei. Były to firmy znane nam od lat. Świadczyły usługi na wysokim poziomie. Dlatego nie mogliśmy pominąć w naszym zestawieniu tej marki. Firma stawia na kompleksową obsługę. Poza hostingiem WWW w ofercie znajdziemy serwery VPS (zarówno zarządzane jak i niezarządzane), serwery dedykowane czy hosting zoptymalizowany pod Wordpressa. Trzeba również zaznaczyć, iż tylko tym przypadku w celu założenia konta należy podać nr PESEL. CyberFolks - pełna recenzja »

Testy szybkości ładowania stron

Wszystkie strony przetestowaliśmy korzystając z wersji 5.7.1. Na serwerach ustawiliśmy wersję PHP 7.4. Strony przetestowaliśmy wielokrotnie w wybranych przez redakcję godzinach. Były to godziny 6:00, 17:00 oraz 21:00. Do pomiaru czasu ładowania stron służyła nam strona gtmetrix.com.

Średni czas ładowania stron rano

Średni czas ładowania stron po południu

Średni czas ładowania stron wieczorem

Na pierwszy rzut oka widać, iż usługa świadczona przez Home odstawała nieznacznie od reszty. W godzinach porannych oraz popołudniowych średni czas ładowania stron przekraczał 3 sekundy. Natomiast wieczorem wynik nie przekraczał 1,9 sekundy. Najlepszym czasem ładowania rano może pochwalić się Forpsi – 1,1 sekundy. O 16:00 na pierwsze miejsce wskoczyło Cyberfolks, które rano nie ustępowało zbytnio miejsca – 1,3 sekundy rano oraz 1,5 sekundy popołudniu. Wieczorem na pierwsze miejsce wróciło Forpsi ze średnim wynikiem 1,5 sekundy. Na pochwałę zasługuje Home, które skróciło dystans do konkurencji. Największy spadek prędkości zanotowało Cyberfolks – 2,6 sekundy, oraz Zenbox – 2,5 sekundy.

Testy szybkości ładowania stron - Time to First Byte

Time to First Byte (TTFB) jest to czas mierzony w milisekundach od wysłania zapytania do serwera i odpowiedzi.

Średni czas odpowiedzi serwera rano (TTFB)

Średni czas odpowiedzi serwera po południu (TTFB)

Średni czas odpowiedzi serwera wieczorem (TTFB)

Zaprezentowany wykresy pokazują, iż szybka odpowiedź serwera nie zawsze przekłada się na najszybszy czas ładowania strony. Idealnym przykładem jest Cyberfolks gdzie średni wynik TTFB rano wynosi 359 ms, natomiast czas ładowania strony 1,3 sekundy. Dla kontrastu najszybsze o tej porze Forpsi uzyskało wynik 998 ms. Najrówniejszym czasem może pochwalić się MyDevil.

Podsumowanie – czas to pieniądz

Test nie ma na celu pokazania, który pakiet jest najlepszy. Tego nie możemy zrobić ze względu na różne potrzeby klientów. W zestawieniu znajdują się plany hostingowe z różnego pułapu cenowego. Chcemy wskazać jedynie jakość poszczególnych usług. Czas ładowania stron ma kolosalne znaczenie dla Google i pozycji w wynikach wyszukiwania. Jest to również niezwykle ważny parametr dla przeglądających strony. Nikt chyba nie chce czekać kilkanaście sekund, aby zapoznać się z treścią witryny. Wydłużenie wczytywania treści może skutkować mniejszym zainteresowaniem czytelników czy klientów. To w zestawieniu z dostępnością usług ma kluczowe znaczenie dla istnienia strony. Na koniec podsumowania pochwała należy się wszystkim firmo biorącym udział w teście. Przez cały okres testów wszystkie serwery działały przez 100% czasu, co monitorowaliśmy przy użyciu narzędzia pingdom.com.

Nasze rekomendacje?

Za szybkość wczytywania stron nagradzamy usługę: Forpsi WP READY

Za stosunek ceny do szybkości wczytywania strony: Zenbox Hosting Firma 10K