Najlepszy laptop dla studenta 2021

Laptop MICROSOFT Surface Go 2

Notebook MICROSOFT Surface Go 2 m3-8100Y, 4/64 GB

Microsoft Surface Go 2 4425Y/4GB/64GB/INT/10.5' Win10Pro Commercial Platinum...

Microsoft Surface Go 2 4425Y/4GB/64GB/INT/10.5' Win10Pro TGF-00003

[2 Stück] Surface Go Screenschutzfolie [Gehärtetes Glas] [Einfache...

Folia ochronna 3MK 3MK FlexibleGlass Microsoft Surface Go 2 Szkło Hybrydowe

3mk FlexibleGlass Lite Microsoft Surface GO 2

Microsoft Surface Go 2 to niewielki tablet, który w połączeniu z dedykowaną klawiaturą może być ciekawą alternatywą dla laptopa.

Microsoft Surface Go 2 to najtańsze urządzenie w portfolio firmy Microsoft. Niewielki tablet z ekranem o przekątnej 10,5 cala i rozdzielczości Full HD możemy skonfigurować z procesorem Intel Pentium Gold 4425Y lub m3-8100Y.

Microsoft Surface Go 2

Studentom polecamy pośrednią konfigurację wyposażoną w procesor Pentium Gold, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB nośnik SSD. Uwaga na tańsze wersje z 4 GB RAM'u i 64 GB pamięcią typu eMMC.

Surface Go 2 to tablet pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 działającego w trybie S. Urządzenie posiada funkcje klasycznego komputera, ale oferuje również ekran dotykowy. W połączeniu z piórem Surface Pen może to być dobra propozycja dla studentów architektury lub sztuk pięknych.

W niewielkiej obudowie o wadze 0,55 kg znajdziemy moduł Wi-Fi 6, Bluetooth oraz NFC. Istnieje możliwość zakupu konfiguracji z modemem sieci komórkowej.

Na obudowie znajdziemy jeden port USB Typu C oraz dedykowane gniazdo do ładowania. Surface Go 2 nie posiada wentylatora. Komputer powinien działać na baterii przez około 8 godzin.

Pamiętaj! W zestawie nie otrzymasz klawiatury. Jest ona sprzedawana...

Microsoft Surface Go 2 - pełna recenzja »