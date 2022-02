Najlepszy laptop dla studenta [RANKING 2022]

Spis treści

Zakup laptopa na studia nie jest prostym zadaniem. Na rynku istnieje wiele modeli, a na dodatek każdy użytkownik ma swoje potrzeby. To czy danym model będzie odpowiednim wyborem zależy od bardzo wielu czynników. Komputer przenośny nie jest najtańszym urządzeniem, a na dodatek każdy przyszły student chciałby, aby nowo nabyty laptop służył mu dzielnie przez najbliższe kilka lat.

Wybór laptopa dla studenta wcale nie jest taka prostą sprawą fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Przy zakupie laptopa trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, które pomogą wybrać odpowiedni model i uniknąć rozczarowania.

Studenci to grupa użytkowników, którzy mają nieco specyficzne wymagania. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy specjalny poradnik, w którym doradzamy, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie laptopa oraz przedstawiamy przykładowe modele, które warto rozważyć.

Ile pieniędzy należy wydać?

W przypadku studentów jednym z najważniejszych kryteriów wyboru może stać się cena zakupu bądź też relacja ceny do wydajności urządzenia. Wiele osób wybierających się na studia ma przeznaczoną określoną sumę pieniędzy na zakup komputera przenośnego. Znaczna część przyszłych studentów zamierza wymienić swój komputer stacjonarny/laptopa, który dostali na komunię lub na początku liceum/technikum.

Ilość pieniędzy, jakie trzeba wydać na nowego laptopa jest ściśle powiązana z czynnościami, jakie będą na nim wykonywane. Studenci bardziej technicznych kierunków mogą potrzebować większej mocy obliczeniowej, aby być w stanie uruchomić zaawansowane oprogramowanie. Osoby planujące zajmować się obróbką zdjęć, montażem wideo lub programowaniem mogą potrzebować sporego zapasu mocy obliczeniowej.

Z drugiej strony znaczna większość studentów będzie wykorzystywać nowo zakupione urządzenie do przeglądania dokumentów tekstowych, tworzenia prezentacji oraz korzystania z materiałów w formacie PDF. Do takich czynności wcale nie potrzeba bardzo wydajnego komputera.

Ponieważ na rynku jest bardzo wiele urządzeń znacząco różniących się wydajnością należy jasno określić swoje potrzeby. Studenci korzystający z komputera w sposób mniej wymagający nie potrzebują wydawać wielu tysięcy złotych na drogiego laptopa. Z drugiej strony zakup za słabego komputera może być źródłem niekończącej się frustracji.

Podczas zakupu należy również zwrócić uwagę na fakt, że z komputera korzystać będziemy przez kilka najbliższych lat.

Wyświetlacz

Większość nowoczesnych przenośnych komputerów posiada ekran o przekątnej 14 cali. To nie przypadek. Rozmiar ten jest idealnym kompromisem pomiędzy komfortem pracy, a mobilnością.

To właśnie laptopy z ekranami o przekątnej 13-14 cali polecamy wszystkim studentom. Są to uniwersalne notebooki, które pozwolą na wielogodzinną naukę, a z drugiej strony nie będą zbytnią ciążyły w torbie lub plecaku podczas drogi na uczelnię i z powrotem.

Osoby pragnące jak największej mobilności mogą szukać jeszcze mniejszych laptopów, ale odbije się to na komforcie pracy. Z drugiej strony gracze oraz internauci, którzy będą zajmować się montażem wideo czy obróbką zdjęć powinni poszukiwać komputera z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Jeszcze kilka lat temu był to standard rynkowy. Obecnie komputery z ekranami o przekątnej 15,6 cala mają bardzo wydajne podzespoły i mogą być przenośnymi stacjami roboczymi.

Należy pamiętać, że wyświetlacz to nie tylko jego rozmiar. Trzeba zwrócić uwagę również na inne parametry. Ważne, aby panel posiadał rozdzielczość Full HD lub wyższą. Spowoduje ona, że tekst, filmy i zdjęcia będą ostre, a powierzchnia robocza znacznie większa, niż w komputerach z panelami HD. Kolejnym ważnym aspektem jest kontrast oraz jasność maksymalna. W przypadku laptopa, który ma być codziennie zabierany na uczelnie warto rozważyć zakup modelu z matową matrycą.

Wedle własnych upodobań można zdecydować się na zakup laptopa z ekranem dotykowym lub zaoszczędzić nieco pieniędzy rezygnując z niego.

Podzespoły

W tej kwestii otrzymujemy to, za co płacimy. Im droższy komputer tym wydajniejsze podzespoły, jakie w nim zastosowano. Również w tym wypadku należy zachować rozsądek. Większość studentów nie potrzebuje procesora Intel Core i7, 16 GB RAM'u i dedykowanej karty graficznej.

Procesor

Polecamy wybór urządzenia z procesorem Intel Core i5 dziesiątej generacji lub nowszym. To rodzina uniwersalnych układów, które posiadają cztery rdzenie i zapewniają wydajność, która wystarczy na kilka najbliższych lat. Studenci liczący się z budżetem mogą zdecydować się na zakup komputera z dwurdzeniowym procesorem Intel Core i3. Zdecydowanie odradzamy rozglądanie się za urządzeniami z procesorami Celeron lub Pentium. Są one znacznie mniej wydajnie i mogą źle znieść próbę czasu.

Ciekawą alternatywą mogą okazać się procesory AMD Ryzen. Oferują bardzo dobrą wydajność obliczeniową oraz wydajny zintegrowany układ graficzny Vega. W tym przypadku warto sprawdzić czy komputer posiada pamięć pracującą w trybie Dual-Channel. Pozwoli ona w pełni wykorzystać potencjał układu Ryzen.

W przypadku komputerów od Apple bezkompromisową wydajność i rewelacyjny stosunek jakości do ceny zapewnia bazowy MacBook Air z procesorem Apple M1.

Pamięć operacyjna

Rozsądnym wyborem będzie komputer z 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Najlepiej, jeżeli uda się wybrać laptopa z pamięciami typu DDR4. Są one szybsze i bardziej energooszczędne od DDR3L. Warto sprawdzić czy istnieje możliwość rozbudowy pamięci operacyjnej po zakupie. W 2022 roku na rynku pojawiać się będzie coraz więcej komputerów z jeszcze szybszą pamięcią LPDDR5. Warto do niej dopłacić, ponieważ zapewni ona większą wydajność podczas pracy z wieloma aplikacjami w tym samym czasie.

Pamięć masowa

W tym przypadku należy rozpatrywać jedynie komputery z szybkimi nośnikami SSD. Na rynku dostępne są modele z dyskami SSD z interfejsem SATA oraz NVMe. W miarę możliwości polecamy wybór konfiguracji z dyskiem SSD NVMe o pojemności co najmniej 256 GB. Tańsze laptopy posiadają nieco wolniejsze, ale nadal szybkie nośniki SATA III 2,5 cala, które łatwo wymienić.

Karta graficzna

Większości studentów wystarczy laptop ze zintegrowaną z procesorem kartą graficzną. Umożliwi ona pracę z dwoma lub nawet trzema monitorami oraz obsługę rozdzielczości 4K UHD. Po ograniczeniu rozdzielczości i ilości szczegółów możliwe będzie również zagranie w kilku letnie gry. Osoby planujące grać w gry na nowym laptopie z pewnością powinny rozejrzeć się za modelami z kartami graficznymi GTX oraz RTX. Zapewnią one odpowiednią wydajność, ale spowodują wzrost wagi i będą miały negatywny wpływ na czas pracy na baterii.

Klawiatura i touchpad

Nie wszystkie klawiatury i touchpady działają tak samo. Niestety w tej kwestii wszystko sprowadza się do indywidualnych upodobań. Najlepsze gładziki posiadają MacBook'i, które są bardzo drogie oraz posiadają klawiaturę motylkową, która nie wszystkim przypadnie do gustu. Na szczęście większość nowych komputerów ma dobrej jakości touchpady kompatybilne z precyzyjnym sterownikami systemu Windows 10/Windows 11, które pozwalają wykorzystać gesty wywoływane wieloma palcami.

Producenci dążą obecnie do budowy jak najcieńszych laptopów. Ciepią na tym klawiatury, które oferują coraz mniejszy skok klawiszy. Dodatkowo większość nowoczesnych komputerów nie posiada klawiatur numerycznych, co dla niektórych studentów może być sporą wadą. Zdecydowanie polecamy zakup modelu z podświetlaną klawiaturą. Może wydawać się, że to zbędny bajer, ale realnie zwiększa on produktywność wieczorami.

Przed zakupem wybranego modelu polecamy udanie się do stacjonarnego sklepu i wypróbowanie klawiatury oraz gładzika, aby uniknąć rozczarowania.

Czas pracy na baterii

Każdy student chce mieć laptopa z jak najwydajniejszą baterią. W końcu rozładowany laptop nie przyda się na nudnym wykładzie. W tym przypadku należy szukać informacji o czasie pracy na baterii wybranego modelu w sieci. Z doświadczenia wiemy, że realne rezultaty potrafią znacznie różnić się od deklaracji producenta.

Polecamy wybór laptopa z możliwością ładowania przy wykorzystaniu USB Typu C. Dzięki temu komputer można doładować ładowarką od smartfona lub odpowiednim mocnym powerbankiem.

Porty

Z pozoru porty mogą się wydawać nieistotne, ale nic bardziej mylnego. Na uczelniach cały czas korzysta się ze złącza D-SUB w celu podłączenia projektora. HDMI pojawia się coraz częściej, ale nadal nie jest standardem. O USB Typu C można zapomnieć, a większość studentów przegrywa pliki przy wykorzystaniu pendriveów.

Oznacza to, że najlepiej kupić komputer z co najmniej jednym portem USB Typu A. Na D-SUB raczej nie można liczyć, więc student i tak będzie musiał wyposażyć się w przejściówki.

Idealnym laptopem będzie model wyposażony w USB Typu A, USB Typu C oraz złącze HDMI. Taka konfiguracja pozwoli zapomnieć o wielu przejściówkach. Wystarczy tani adapter z HDMI na D-SUB. Alternatywnie można zdecydować się na HUB USB Typu C z wieloma portami.

Waga

Kolejną ważną dla studenta kwestią będzie waga. W końcu nikt nie chce nosić ze sobą wielkiego, ciężkiego i nieporęcznego notebook'a. Polecamy wybór urządzenia, które waży najwyżej 1,6 kg. Należy pamiętać, że dochodzi do tego jeszcze zasilacza. Najczęściej waży on około 200 gram.

System operacyjny

Ostatnią kwestią, jaką poruszamy jest system operacyjny. Główny wybór rozgrywa się pomiędzy Windowsem 10/Windows 11, a macOS. Zdecydowana większość studentów wybierze system Windows, który jest znacznie popularniejszy. Nie można jednak zapominać o mniej popularnych rozwiązaniach takich, jak Linux lub Chrome OS.

Przy wyborze systemu operacyjnego należy dokładnie zweryfikować czy oprogramowanie, z którego student będzie korzystał jest w pełni kompatybilne z danym systemem operacyjnym.

Aktualnie na rynku znajdziemy mnóstwo komputerów z preinstalowanym Windowsem 10. Są one objęte bezpłatną aktualizacją do Windowsa 11. Z dnia na dzień w sklepach pojawia się coraz więcej konstrukcji z preinstalowanym Windowsem 11.

Lenovo IdeaPad 3-14

Lenovo IdeaPad 3-14 to bardzo ciekawa konstrukcja budżetowa. Chiński producent przygotował 14-calowego laptopa, który jest tani, a na dodatek spełnia wszystkie potrzeby studentów. Urządzenie wyposażono w matowy ekran Full HD o przekątnej 14 cali, Wi-Fi, trzy złącza USB, pełnowymiarowe HDMI oraz czytnik kart pamięci. Komputer waży zaledwie 1,6 kg i posiada wbudowaną w kamerkę osłonę prywatności.

Lenovo IdeaPad 3-14

Dla studentów z ograniczonym budżetem polecamy wersję z procesorem Intel Core i3-1005G1. To dwurdzeniowy układ dziesiątej generacji ze zintegrowaną kartą graficzną Intel UHD Graphics. Warto wybrać konfigurację z 8 GB pamięci operacyjnej, 256 GB nośnikiem SSD i Windowsem 10, którego za darmo zaktualizujemy do Windowsa 11. Co istotne Lenovo IdeaPad 3-14 posiada jedno gniazdo pozwalające rozszerzyć pamięć operacyjną do 20 GB.

Opisywany model nie posiada czytnika linii papilarnych, podświetlanej klawiatury ani USB Typu C, ale w tej cenie trudno uznać te braku za wady.

ASUS ExpertBook B1500

Biznesowy notebook dla studenta? Wbrew pozorom to bardzo dobry pomysł. Podstawowe laptopy dla biznesu oferują wysoką jakość wykonania, dużą liczbę portów oraz sprawdzoną specyfikacje techniczną w atrakcyjnej cenie. Dobrym przykładem jest ASUS ExpertBook B1500. Mowa o laptopie biznesowym z matrycą o przekątnej 15,6-cala. Urządzenie wyposażono w matowy ekran o rozdzielczości Full HD i jasności maksymalnej na poziomie 250 nitów. Dzięki matowej powierzchni możemy pracować na zewnątrz.

ASUS ExpertBook B1500

Komputer dostępny jest w wielu konfiguracjach. Do wyboru mamy procesory Intel Core i3, i5 lub i7 należące do 11 generacji. Dodatkowo na rynku znajdziemy konfiguracje ze zintegrowanym układem graficznym UHD 600, Xe Graphics lub dedykowaną grafiką NVIDIA MX330.

ASUS ExpertBook B1500 dostępny jest w wersjach z 8 GB lub 16 GB pamięci operacyjnej. Dodatkowo komputer umożliwia rozbudowę RAMu do aż 48 GB. Do wyboru wersje z 256 GB lub 512 GB nośnikiem SSD. Komputer posiada wolne miejsce na 2,5 calowy nośnik SATA III.

Laptop posiada wszystkie niezbędne do pracy porty - USB 2.0 Typu A, USB 3.2 Gen 1 Typu C z Display Port, USB 3.2 Gen 2 Typu A, Thunderbolt 4, VGA (D-SUB), gniazdo Jack, RJ-45 Gigabit Ethernet oraz czytnik kart pamięci w standardzie microSD. Warto podkreślić obecność złącza VGA - dzięki niemu bez zbędnych przejściówek podłączymy starsze projektory.

ASUS ExpertBook B1500 posiada podświetlaną klawiaturę, kamerkę HD 720p z osłoną prywatności oraz Wi-Fi 6. Komputer waży zaledwie 1,73 kg. Za zasilanie dba akumulator o pojemności 42 WHr.

Laptop dostarczany jest z systemem operacyjnym Windows 10 Home lub Windows 10 Pro. Dostępna jest bezpłatna aktualizacja do Windowsa 11.

Dynabook SATELLITE PRO C50

Dynabook SATELLITE PRO C50 to podstawowy laptop biznesowy, a to oznacza wysoką wytrzymałość i solidną wydajność w przystępnej cenie. Komputer kupimy już za nieco ponad 2000 zł. W tej kwocie otrzymamy 15,6-calowego notebooka, który wystarczy do podstawowych zadań. Komputer posiada procesor Intel Core i3-1005G1 wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 3200 MHz. Co istotne istnieje możliwość późniejszej rozbudowy do 16 GB RAMu. Na pliki przewidziano 256 GB nośnik SSD.

Dynabook SATELLITE PRO C50

Komputer posiada matowy ekran AAS o rozdzielczości Full HD. Dzięki niemu można pracować nawet na zewnątrz. Laptop posiada również dużą ilość portów wejścia/wyjścia, które pozwalają zapomnieć o przejściówkach. Komputer wyposażono w USB Typu A, USB Typu C, HDMI, a nawet złącze RJ-45.

Za długi czas pracy na baterii odpowiada akumulator o pojemności 6000 mAh. Niestety Dynabook SATELLITE PRO C50 nie posiada podświetlanej klawiatury ani czytnika linii papilarnych. Za to mowa o sprawdzonej konstrukcji z podwyższoną wytrzymałością.

ASUS VivoBook Flip 14

Laptop 2w1 znacząco ułatwi notowanie na wykładach. Dodatkowo tego typu komputer spodoba się twórcom i studentom uczelni artystycznych. Poza zawiasami 360 stopni mowa o wysokiej klasie komputerze przenośnym.

ASUS VivoBook Flip 14

Seria VivoBook to komputery zaprojektowane specjalnie z myślą o młodszych użytkownikach. Ich specyfikacja techniczna i wygląd idealnie odpowiadają wymogom studentów. Polecamy komputer ASUS VivoBook Flip 14 w wersji z procesorem AMD Ryzen 5 5500U.

Opisywany model wyposażono w najnowszy układ Ryzen 5 5500U. Jest to czterordzeniowy procesor o taktowaniu od 2,1 do 4,0 GHz (w trybie Turbo). Całość wspierana jest przez 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 3200 MHz. Użytkownik może rozbudować pamięć do 16 GB po zakupie komputera. Na pokładzie znajdziemy również 512 GB nośnik SSD NVMe oraz 14 calowy wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości Full HD. Jest to błyszcząca matryca IPS LCD z wsparciem dla wielodotyku.

Laptop posiada zawiasy 360 stopni pozwalające na łatwą transformację z komputera w tablet oraz w drugą stronę. Na pokładzie znajdziemy czytnik kart pamięci MicroSD, klasyczne złącze USB Typu A oraz nowoczesne USB Typu C. Nie zabrakło również pełnowymiarowego HDMI oraz podświetlanej klawiatury.

Komputer sprzedawany jest z preinstalowanym Windowsem 10, który możemy swobodnie zaktualizować do Windowsa 11. Urządzenie waży zaledwie 1,5 kg.

MSI Modern 14

MSI Modern 14 w bazowej konfiguracji to świetny ultrabook dla studenta. Za około 3000 otrzymujemy wydajne podzespoły i świetnie wykonaną obudowę.

MSI Modern 14

MSI Modern 14 to ważący zaledwie 1,3 kg ultrabook wyposażony w najnowsze podzespoły. Podstawowa konfiguracja oferuje dwurdzeniowy procesor Intel Core i3-1115G4 oraz 8 GB szybkiej pamięci masowej DDR4 3200 Mhz. Co ważne pomimo lekkiej obudowy w MSI Modern 14 możemy rozbudować pamięć operacyjną. Producent przewidział do tego dwa gniazda obsługujące maksymalnie 32 GB RAMu.

Na pliki przeznaczono dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB.

Komputer posiada 14 calową matrycę IPS LCD z matową powierzchnią o rozdzielczości Full HD.

MSI wyposażyło laptopa w nowoczesną kartę sieciową z obsługą Wi-Fi 6.

Ultrabook posiada pokaźną ilość portów. Znajdziemy wśród nich USB Typu A, USB Typu C, HDMI oraz czytnik kart pamięci.

Obudowa MSI Modern 14 została wykonana z aluminium. Klawiatura oferuje białe podświetlenie. Szkoda, że zabrakło czytnika linii papilarnych.

Producent chwali się czasem pracy na baterii wynoszącym do 10 godzin oraz głośnikami stereo z technologią Nahimic 3.

Apple MacBook Air

Najnowszy MacBook Air oferuje rewelacyjną wydajność, bezkompromisową mobilność oraz świetną jakość wykonania. To idealny laptop dla każdego studenta.

Apple MacBook Air

Apple MacBook Air po aktualizacji z końca 2020 roku otrzymał nowy procesor Apple M1 korzystający z architektury ARM. Dzięki temu układowi MacBook Air stał się piekielnie wydajnym ultrabookiem, który z łatwością pokonuje o wiele droższe komputery z Windowsem.

Decydując się na bazową konfigurację otrzymamy ośmiordzeniowy procesor Apple M1 z siedmiordzeniową kartą graficzną, 8 GB pamięci zunifikowanej oraz 256 GB dysk SSD. To wystarczają konfiguracja, która zapewni płynną pracę przez wiele lat. Za łączność odpowiada moduł z Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.0.

Nie zabrakło 13,3 calowego ekranu Retina o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli z wsparciem dla True Tone oraz pokryciem DCI-P3.

MacBook Air posiada dwa złącza USB Typu C z USB 4.0 oraz Thunderbolt 4. Do wprowadzania tekstu służy klawiatura Magic Keyboard z wbudowanym czynnikiem linii papilarnych i wielostopniowym podświetleniem. Komputer posiada również spory gładzik Force Touch.

Cała obudowa została wykonana z aluminium. Komputer dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Space Gray, srebrnym oraz złotym.

MacBook Air waży 1,29 kg i posiada pracować na baterii przez około 10 godzin. Co ważne robi to w absolutnej ciszy, ponieważ nie posiada wbudowanego wentylatora. Komputer pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego macOS Big Sur i może uruchamiać aplikacje napisane z myślą o procesorach Intel.

Fujitsu Lifebook A3510

Fujitsu Lifebook A3510

Fujitsu Lifebook A3510 to kolejna budżetowa propozycja dla biznesu. Laptop od Fujitsu kusi rewelacyjnymi warunkami gwarancyjnymi. W cenie otrzymujemy 36-miesięczną gwarancję On Site, a mowa o komputerze za nieco ponad 2000 zł.

Urządzenie wyposażono w procesor Intel Core i3-1005G1, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD. Laptop posiada dwa gniazda na pamięć operacyjną, którą można rozbudować nawet do 32 GB. Wymienimy również dysk SSD NVMe PCIe.

Fujitsu Lifebook A3510 to klasyczny notebook z 15,6-calowym matowym ekranem o rozdzielczości Full HD. Warto zwrócić uwagę na sporą ilość portów - od USB Typu A, aż do gniazda RJ-45, które uwolnią nas od stosowania przejściówek i adapterów. Niestety komputer ładowany jest z dedykowanego zasilacza i nie wspiera ładowania przez USB Typu C. Minusem jest również mała bateria o pojemności 4200 mAh.

Acer Swift 3

Acer Swift 3 to przystępny cenowo komputer, który sprawia wrażenie znacznie droższego. Studenci z pewnością docenią aluminiową obudowę o niskiej masie własnej, podświetlaną klawiaturę, czytnik linii papilarnych oraz świetny akumulator z szybkim ładowaniem.

Acer Swift 3

Swift 3 to seria bardzo opłacalnych komputerów firmy Acer. Model na 2021 rok pozytywnie zaskakuje swoimi możliwościami. Polecamy konfigurację wyposażoną w procesor AMD Ryzen 3 5300U, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB nośnik SSD.

Acer Swift 3 posiada 14-calowy ekran otoczony niewielkimi ramkami. Jest to matowy panel IPS LCD o rozdzielczości Full HD. Komputer wykonano z aluminiowej obudowy o grubości maksymalnej 17,2 mm. Urządzenie waży zaledwie 1,34 kg. W środku znajdziemy akumulator pozwalający na nawet 12 godzin pracy. Co ważne szybkie, 30 minutowe ładowanie zapewnia kolejne 4 godziny z dala od gniazdka.

Komputer wyposażono w USB Typu C oraz Wi-FI 6. Nie zabrakło również klasycznych portów USB Typu A 3.2 Gen 1 oraz pełnowymiarowego HDMI. Urządzenie posiada podświetlaną klawiaturę oraz wbudowany czytnik linii papilarnych.

Acer Swift 3 kupimy w kilku wersjach kolorystycznych. Komputer posiada preinstalowany system Windows 10 z darmową aktualizacją do Windowsa 11.

Asus VivoBook 15 F515JA

Przystępny cenowo laptop z 15 calową matrycą z matową powłoką. Za wydajność odpowiada procesor Intel Core i3 10 generacji. Nie zabrakło 8 GB pamięci operacyjnej oraz nowoczesnych dodatków.

Asus VivoBook 15 F515JA

Asus VivoBook 15 F515JA to jedna z tańszych konstrukcji, którą warto się zainteresować. Wybrany przez nas laptop posiada procesor Intel Core i3-1005G. To prosty, dwurdzeniowy układ, który powinien wystarczyć do wykonywania mniej wymagających zadań oraz rozrywki.

Nie zabrakło również 8 GB pamięci operacyjnej w standardzie DDR4 2666 Mhz. Co ważne Vivobook umożliwia rozbudowę do nawet 20 GB pamięci operacyjnej.

W środku znajdziemy również dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 128 GB.

Komputer posiada matrycę o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Jest to panel z matową powierzchnią. Rozwiązanie to ułatwia pracę w podróży oraz jasno oświetlonych pomieszczeniach.

W obudowie znajdziemy pełen komplet złącz - od klasycznego USB przez HDMI, aż po nowoczesny port USB Typu C. Producent nie zapomniał również o czytniku kart pamięci.

Pomimo niskiej ceny Asus VivoBook 15 F515JA oferuje wbudowany w gładzik czytnik linii papilarnych kompatybilny z Windows Hello. Nie zabrakło również podświetlenia klawiatury, które przyda się podczas nocnej nauki przed sesją.

Asus VivoBook 15 F515JA waży zaledwie 1,7 kg. To niewiele, jak na 15 calowego notebooka. Całość pracuje pod kontrolą Windowsa 10 Home. Komputer może zostać za darmo zaktualizowany do Windows 11.

Vivobooka 15 w polecanej przez nas konfiguracji kupisz w X-Kom.

Huawei Matebook 13

Tani laptop z segmentu premium? Z Matebook 13 to możliwe.

Huawei to stosunkowo nowy gracz na rynku laptopów. Mimo to chiński gigant świetnie sobie radzi i wprowadza na rynek wiele ciekawych modeli. Jednym z nich jest Matebook 13. To laptop, który na pierwszy rzut oka wygląda jak 12 calowy MacBook z Windowsem.

Urządzenie wykonane jest z aluminium i sprawa świetne pierwsze wrażenie. Wykonanie i jakość spasowania poszczególnych elementów stoi na najwyższym możliwym poziomie. Komputer wyposażono w matrycę pokrytą szkłem oraz klawiaturę z dwustopniowym podświetleniem.

W środku znajduje się procesor Intel Core i5 10210U z 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 256 GB nośnikiem SSD NVMe. Na rynku dostępna jest również konfiguracja z kartą graficzną MX 150. Nie zabrakło również topowego modelu z procesorem Intel Core i7 oraz dotykowym ekranem.

Matebook 13 wyróżnia się także wygodna klawiaturą oraz sporych rozmiarów gładzików. Bardzo charakterystyczny jest również ekran o przekątnej 13 cali, rozdzielczości 2K (2160 x 1440 pikseli) oraz proporcjach 3:2, który ułatwiają pracę biurową. Ciekawą funkcją jest również szybkie ładowanie baterii za pomocą dołączonego 65 W zasilacza.

Matebook 13 posiada zaledwie dwa porty USB Typu C, ale w zestawie dołączony jest adapter MateDock 2 z VGA, HDMI oraz USB Typu A. Komputer waży 1,34 kg.

Z pełną recenzją Huawei Matebook 13 można zapoznać się tutaj.

ASUS VivoBook PRO 15 OLED

ASUS VivoBook PRO 15 OLED to wysokowydajna stacja robocza przeznaczona dla studentów kierunków technicznych oraz architektonicznych. Na pokładzie wydajne podzespoły oraz rewelacyjny ekran OLED.

ASUS VivoBook PRO 15 OLED

ASUS VivoBook PRO 15 OLED to jedna z tańszych stacji roboczych dostępnych na rynku. Za nieco ponad 4000 zł otrzymujemy bardzo wydajny komputer przenośny z rewelacyjnym ekranem OLED.

VivoBook PRO 15 OLED posiada 15,6-calową matrycę OLED o rozdzielczości Full HD. Całość uzupełniają głośniki stworzone przez Harman Kardon. Wyświetlacz OLED NanoEdge charakteryzuje się jasnością maksymalną na poziomie 600 nitów oraz pełnym pokryciem palety barw DCI-P3.

Za wydajność odpowiada procesor AMD Ryzen 5600H. To sześciordzeniowy układ z wsparciem dla dwunastu wątków. Częstotliwość taktowania wynosi od 3,3 do 4,2 GHz. Komputer posiada również 16 GB pamięci operacyjnej DDR4 3200 MHz oraz 512 GB nośnik SSD.

Na pokładzie znajdziemy dwa złącza USB 2.0, jedno złącze USB 3.2 Gen 1, port USB Typu C, gniazdo HDMI oraz czytnik kart pamięci microSD. Nie zabrakło złącza słuchawkowego Jack oraz dedykowanego złącza zasilania.

Pomimo wydajnych podzespołów i sporej matrycy ASUS VivoBook PRO 15 OLED waży zaledwie 1,65 kg. Komputer pracuje pod kontrolą Windowsa 10 z darmową instalacją do Windowsa 11.

MSI GL65

MSI GL65 to ciekawa propozycja dla studentów oczekujących od komputera wysokiej mocy obliczeniowej. Komputer posiada wydajny procesor oraz układ graficzny GeForce GTX 1650 pozwalający odprężyć się grają w gry.

MSI GL65

MSI GL65 to 15 calowy notebook z wydajnymi podzespołami. Co ważne laptop ten nie jest przesadnie drogi oraz oferuje rewelacyjny stosunek wydajności do ceny.

W środku znajdziemy czterordzeniowy procesor Intel Core i5-10300H o podwyższonym TDP i bazowej częstotliwości taktowania na poziomie 2,5 GHz. Domyślnie otrzymamy 16 GB pamięci operacyjnej DDR4 2666 MHz z możliwością rozbudowy.

Komputer posiada 256 GB nośnik SSD w standardzie M.2 PCIe oraz miejsce na dodatkowy dysk SATA 2,5".

Matryca to matowy panel o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD.

Za wydajność graficzną odpowiada układ Nvidia GeForce GTX 1650. Przyda się on podczas pracy w bardziej zaawansowanych programach, a także grania w gry. Komputer posiada również zintegrowaną grafikę Intel, która pracuje podczas wykonywania mniej wymagających czynności.

MSI GL65 oferuje mnóstwo portów. Mowa o USB Typu A, USB Typu C, HDMI, czytnik kart pamięci, Mini Display Port, RJ-45 czy oddzielnym gniazdom słuchawkowym i mikrofonowym.

Obudowę wykonano z aluminium i plastiku. Klawiatura posiada czerwone podświetlenie.

Komputer waży około 2,3 kg. Zwróć jednak uwagę na dosyć masywny zasilacz.

ASUS VivoBook S14

Laptopy z serii VivoBook S14 zaprojektowano specjalnie z myślą o uczniach i studentach. Komputery wyróżniają się charakterystycznym designem oraz zrównoważoną specyfikacją techniczną.

ASUS VivoBook S14

Polecamy model wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 4700U. To wydajny 8-rdzeniowy układ, który poradzi sobie z bardziej wymagającymi zadaniami. Komputer posiada również 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej DDR4 3200 MHz oraz 512 GB nośnik SSD.

Co istotne ASUS VivoBook S14 ma matowy wyświetlacz, który pozwala na pracę w dowolnych warunkach. To matryca EWV o przekątnej 14-cali i rozdzielczości Full HD.

Laptop pomimo niskiej masy własnej na poziomie 1,4 kg posiada pełne portfolio portów - USB Typu A, USB Typu C oraz pełnowymiarowe HDMI. Nie zabrakło podświetlanej klawiatury oraz czytnika linii papilarnych.

Obudowę komputera wykonano z aluminium, co pozytywnie wpływa na jej wytrzymałość. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego zasilacza.

Lenovo ThinkBook 13s

ThinkPad dla studenta? Oto najnowszy ThinkBook 13s.

Lenovo słynie z serii biznesowych laptopów ThinkPad. Cechują się one rewelacyjną jakością wykonania, trwałością oraz wydajnymi podzespołami. Są jednak bardzo drogie. Od teraz to nie problem. Na rynku pojawił się Lenovo ThinkBook 13s, który garściami czerpie z ThinkPad'a, a jest przy tym znacznie tańszy.

Laptop wyposażono w procesor Intel Core i5 10210U, 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 z możliwością rozbudowy do 16 GB oraz nośnik SSD M.2 PCIe o pojemności 256 GB lub 512 GB.

Matryca ma przekątną 13,3 cala i rozdzielczość Full HD. To matowy panel IPS LCD.

ThinkBook 13s sprzedawany jest z systemem Windows 10 w wersji Pro. Producent przewiduje darmową aktualizację do Windowsa 11

Urządzenie posiada dwa portu USB Typu A, USB Typu C oraz HDMI.

Komputer posiada aluminiową obudowę oraz aluminiowy korpus wewnętrzny. Na pokładzie jest rownież kamerka z fizyczną zaślepką, czytnik linii papilarnych oraz podświetlana klawiatura.

ThinkBook'a 13s z ThinkPad'ami łączy nie tylko nazwa. Urządzenie wygląda bardzo podobnie do droższych przedstawicieli biznesowej serii, a jednocześnie może się podobać. Waga to zaledwie 1,33 kg.

Microsoft Surface Go 2

Microsoft Surface Go 2 to niewielki tablet, który w połączeniu z dedykowaną klawiaturą może być ciekawą alternatywą dla laptopa.

Microsoft Surface Go 2

Microsoft Surface Go 2 to najtańsze urządzenie w portfolio firmy Microsoft. Niewielki tablet z ekranem o przekątnej 10,5 cala i rozdzielczości Full HD możemy skonfigurować z procesorem Intel Pentium Gold 4425Y lub m3-8100Y.

Studentom polecamy pośrednią konfigurację wyposażoną w procesor Pentium Gold, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB nośnik SSD. Uwaga na tańsze wersje z 4 GB RAM'u i 64 GB pamięcią typu eMMC.

Surface Go 2 to tablet pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 działającego w trybie S. Urządzenie posiada funkcje klasycznego komputera, ale oferuje również ekran dotykowy. W połączeniu z piórem Surface Pen może to być dobra propozycja dla studentów architektury lub sztuk pięknych.

W niewielkiej obudowie o wadze 0,55 kg znajdziemy moduł Wi-Fi 6, Bluetooth oraz NFC. Istnieje możliwość zakupu konfiguracji z modemem sieci komórkowej.

Na obudowie znajdziemy jeden port USB Typu C oraz dedykowane gniazdo do ładowania. Surface Go 2 nie posiada wentylatora. Komputer powinien działać na baterii przez około 8 godzin.

Pamiętaj! W zestawie nie otrzymasz klawiatury. Jest ona sprzedawana jako akcesorium.

Huawei Matebook D 14

Przystępny cenowo uniwersalny laptop z 14 calową matrycą i procesorem AMD Ryzen.

Huawei Matebook D 14 to jeden z najciekawszych laptopów dla studenta. Chińskiemu gigantowi udało się połączyć wszystkie kluczowe aspekty takie, jak niewielka masa, rozmiary, wydajność, jakość wykonania oraz co bardzo ważne cena. Matebook D 14 nie bez powodu jest najpopularniejszym laptopem w Polsce. Za około 2500 zł można nabyć komputer, który z pewnością posłuży przez kilka następnych lat.

Do zalet Huawei Matebook D 14 z pewnością można zaliczyć dobrze wykonaną obudowę. Na pochwałę zasługuje również klawiatura oraz gładzik. Laptop posiada czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania.

Za wydajność odpowiada procesor AMD Ryzen 5 2500U z 8 GB pamięci operacyjnej RAM (DDR4). Do wyboru konfiguracje z 256 GB i 480 GB nośnikiem SSD.

Niezależnie od wybranego modelu urządzenie oferuje 14 calowy matowy panel IPS LCD o rozdzielczości 14 cali.

Na pokładzie nie zabrakło Windows'a 10 w wersji Home (darmowa aktualizacja do Windowsa 11), głośników stereo oraz szerokiego zaplecza portów. Całość waży zaledwie 1,43 kg.

W swojej cenie Matebook D 14 jest praktycznie bezkompromisowy.