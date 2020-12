Oczyszczacz powietrza Samsung Air Purifier AX60R5080WD to model, który posłuży do utrzymania odpowiedniej jakość powietrza w pomieszczeniach do 60 m², zapewniając wartość CADR do 467 m³/h.

Funkcja: oczyszczacz

oczyszczacz Maksymalna powierzchnia działania: do 60 m²

do 60 m² Wydajność: 467 m³/h

467 m³/h Filtry: wstępny, węglowy, HEPA

wstępny, węglowy, HEPA Rozmiar: 36 x 78,3 x 29,3 cm

36 x 78,3 x 29,3 cm Waga: 11,2 kg

Samsung Air Purifier AX60R5080WD to jeden z niewielu oczyszczaczy, który został wyposażony w profesjonalny wyświetlacz, na którym znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące jakości powietrza w naszym otoczeniu, w tym konkretne wartości PM10, PM2.5 oraz PM1. Sprzęt może być obsługiwany nie tylko z poziomu panelu sterowania, ale także za pomocą aplikacji mobilnej Smart Things oraz asystenta głosowego Bixby - sztucznej inteligencji firmy Samsung. Urządzenie zostało dostosowane do oczyszczenia powierzchni do 60 m², przy czym maksymalny, deklarowany przepływ powietrza to 467 m³/h.

System filtracji

Konstrukcja oczyszczacza została zaprojektowana w taki sposób, aby rozprowadzanie powietrza odbywało się w trzech kierunkach - 1 wywiew z góry i 2 po bokach. Ma to zapewniać większą skuteczność i precyzję oczyszczania nawet trudno dostępnych miejsc.

Mechanizm filtracji powietrza...

