Dlaczego musimy dbać o jakość powietrza?

Jakość powietrza, którym oddychamy ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Zanieczyszczenia przedostające się do naszego układu oddechowego mogą być przyczyną wielu poważnych chorób oraz dolegliwości. Musimy mieć świadomość, że szkodliwe substancje, które wdychamy, to nie tylko smog unoszący się nad miastami, ale również zanieczyszczenia występujące w naszych domach i mieszkaniach. Wbrew pozorom, to właśnie zamknięci w czterech ścianach jesteśmy najbardziej narażeni na wiele niebezpiecznych pyłów i drobin, które unoszą się w pomieszczeniach.

Zła jakość powietrza w domu - skąd się bierze?

Źródeł złej jakości powietrza w naszych domach może być kilka. Oprócz napływających z zewnątrz spalin, problemem może okazać się zarówno domowy kurz, sierść zwierząt czy rozmnażające się mikroorganizmy, takie jak grzyby czy pleśń. Szkodliwe substancje przedostają się do otoczenia w procesie gotowania, sprzątania (tzw. pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10), podczas używania różnego rodzaju środków chemicznych (tzw. lotne związki organiczne [LZO]) czy uwalniając się stopniowo np. z mebli, tapet czy paneli (tzw. formaldehyd). Jeszcze innym powodem zanieczyszczeń może być nieprawidłowo działająca wentylacja, nadmierna suchość lub wilgotność w pomieszczeniach czy niesprawna instalacja kominkowa.

Jak widać, problem zanieczyszczeń dotyczy wszystkich aspektów życia i ciężko od niego całkowicie uciec. Istnieje jednak sposób, aby wyeliminować z naszego otoczenia część szkodliwych substancji, które przedostają się do naszego organizmu. Gwarancją lepszej jakości powietrza jest odpowiedni oczyszczacz powietrza, wyposażony w zaawansowany system filtracji.

Oczyszczacz powietrza - najważniejsze parametry

Zanim jednak zdecydujemy się na zakup oczyszczacza powietrza, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów, które pomogą nam wybrać odpowiedni model urządzenia. To, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, to międzynarodowy wskaźnik CADR, czyli współczynnik ilości dostarczanego czystego powietrza, określany w m³/h. Dobierając odpowiedni oczyszczacz, powinniśmy kierować się wielkością przestrzeni, którą chcemy obsłużyć, a w tym przypadku łatwiej posłużyć się metrami sześciennymi. Przykładowo, aby oczyścić salon o powierzchni 20 m² i wysokości 2,5 m (łączna objętość = 50) potrzebujemy oczyszczacz o wydajności min. 3 × 50 = 150 m³/h.

Równie ważną kwestią jest system filtracji, w który został wyposażony dany model oczyszczacza. To właśnie filtry są odpowiedzialne za przechwytywanie cząsteczek zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Standardowy zestaw składa się zazwyczaj z:

filtra wstępnego , który zatrzymuje największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, włosy czy sierść zwierząt. Stanowi warstwę ochronną dla pozostałych filtrów i można go czyścić ręcznie;

, który zatrzymuje największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, włosy czy sierść zwierząt. Stanowi warstwę ochronną dla pozostałych filtrów i można go czyścić ręcznie; filtra HEPA wyłapującego cząstki stałe o wielkości 0,3 μm. Istnieją różne rodzaje filtrów klasy HEPA, które różnią się skutecznością wyłapywania zanieczyszczeń - od 85% do 99,995%. W oczyszczaczach producenci najczęściej stosują filtr HEPA13 eliminujący 99,95% pyłów.

wyłapującego cząstki stałe o wielkości 0,3 μm. Istnieją różne rodzaje filtrów klasy HEPA, które różnią się skutecznością wyłapywania zanieczyszczeń - od 85% do 99,995%. W oczyszczaczach producenci najczęściej stosują filtr HEPA13 eliminujący 99,95% pyłów. filtra węglowego, który adsorbuje lotne chemikalia (w tym lotne związki organiczne i dym papierosowy).

Wśród testowanych przez redakcję urządzeń, znalazły się zarówno oczyszczacze posiadające rozłączną konstrukcję filtrów, jak i te wyposażone w filtr zintegrowany, wielowarstwowy.

Aby jakość powietrza utrzymywała się na odpowiednim poziomie, filtr wstępny musi być co jakiś czas czyszczony, a z kolei filtry - HEPA i węglowy - regularnie wymieniane. Ich żywotność zależna jest od rodzaju i ilości pochłanianych zanieczyszczeń w danym otoczeniu. Zazwyczaj, deklarowany czas eksploatacji filtrów HEPA to 12 miesięcy. Natomiast żywotność filtrów węglowych zwykle wynosi od 3 do 6 miesięcy. Dlatego istotne, aby przed zakupem zorientować się, ile wydamy w ciągu roku na dodatkowy zestaw filtrów.

Opinia eksperta - MPM Jakość powietrza w najbliższym otoczeniu ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia, a szczególnie w przypadku osób o obniżonej odporności, dzieci czy osób starszych. Ostatnie miesiące przekonały wielu z nas, że krążące w powietrzu wirusy, alergeny, smog i inne zanieczyszczenia oddziałują na nasze zdrowie, a nawet życie. Zakup prostego urządzenia, jakim jest oczyszczacz powietrza, może ochronić nas i wesprzeć w walce z zanieczyszczeniami. Warto zaopatrzyć nasze dom, mieszkanie, a także biura w dobre, profesjonalne urządzenie do poprawy jakości powietrza. Oczyszczacz powietrza marki Haus&Luft model HL-OP-20 to sprzęt, który sprawdzi się w pomieszczeniach nawet do 70 m². Zastosowany w urządzeniu system OXY FRISCH to kombinacja 5 modeli filtrowania w tym filtra HEPA 13, jonizacji i lampy UV. Dzięki tej barierze odzyskane powietrze wolne jest od bakterii, wirusów, alergenów, cząsteczek smogu, zapachów i innych zanieczyszczeń. Oczyszczacz Haus&Luft wyposażony jest ponadto w szereg funkcjonalnych rozwiązań takich jak kolorowy wskaźnik jakości powietrza, system SLEEP z wyciszonym dźwiękiem i iluminacją czy system AUTO dostosowujący parametry do bieżącego stanu jakości powietrza. Dla pełnego komfortu obsługi w wyposażeniu znajduje się pilot zdalnego sterowania. Jan Okoń - Dyrektor Ds. Wsparcia Sprzedaży

Oczyszczacz powietrza - funkcje i udogodnienia

Kupując oczyszczacz powietrza, powinniśmy przyjrzeć się także jego funkcjom oraz udogodnieniom, które posiada. Istotne, aby urządzenie było dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb. Najbardziej przydatnym rozwiązaniem może okazać się automatyczne wykrywanie zanieczyszczeń - dzięki specjalnemu sensorowi urządzenie jest w stanie samodzielnie regulować swoją pracę w zależności od bieżącej jakości powietrza. Pomocne okazują się także inne funkcje, np: możliwość ustawienia harmonogramu pracy, uruchomienie trybu nocnego czy aktywowanie tzw. blokady rodzicielskiej.

Poza tym, warto zwrócić uwagę na panel sterowania, rodzaj i sposób wyświetlanych informacji na oczyszczaczu oraz dostępność modułów komunikacji. Ważne, aby przyciski były dla nas czytelne oraz łatwe w obsłudze. Obecnie, większość modeli wyposażona jest w sieć Wi-Fi, która pozwala na sterowanie oczyszczaczem z poziomu aplikacji mobilnej, a często także umożliwia podgląd szczegółowych informacji dotyczących jakości powietrza w naszym otoczeniu.

Nie pomijamy również kwestii jakości wykonania oraz wyglądu. Przed zakupem warto przyjrzeć się budowie i konstrukcji oczyszczacza, aby mieć pewność, że urządzenie posłuży nam przez długi czas. Sprawdźmy także łatwość przemieszczania oczyszczacza z miejsca na miejsce - niektóre modele posiadają specjalne uchwyty lub kółka w podstawie. To szczególnie istotna kwestia, jeśli decydujemy się na większy i cięższy oczyszczacz.

Jak testowaliśmy?

W tegorocznym zestawieniu mieliśmy okazję przetestować 6 modeli oczyszczaczy powietrza takich producentów jak: Stadler Form, Electrolux, Xiaomi, BlueAir, Hama oraz MPM. Oczyszczacz marki MPM - Haus&Luft HL-OP-20 w ramach testu indywidualnego otrzymał od nas wyróżnienie sprawdzony produkt, a jego szczegółową recenzję można przeczytać tutaj.

Wybraliśmy urządzenia przeznaczone głównie do mniejszych pomieszczeń - ok. 60 m². Wszystkie sprzęty zostały przez nas sprawdzone pod kątem wygody użytkowania i funkcjonalności. Oceniliśmy także wydajność oraz sposób działania każdego oczyszczacza, a podstawą wszystkich przeprowadzonych testów były pomiary efektywności. Narzędzia pomiarowe, z których korzystaliśmy podczas testów, to:

Detektor smogu Webber SP86 , precyzyjnie określający aktualne stężenie pyłów PM2,5 i PM10;

, precyzyjnie określający aktualne stężenie pyłów PM2,5 i PM10; Watomierz Orno OR-WAT-408, umożliwiający weryfikację poboru prądu (przy minimalnych i maksymalnych prędkościach pracy urządzenia);

umożliwiający weryfikację poboru prądu (przy minimalnych i maksymalnych prędkościach pracy urządzenia); Decybelomierz Voltcraft SL-100, za pomocą którego porównaliśmy deklarowaną głośność oczyszczacza z rzeczywistym dźwiękiem.

Każdy oczyszczacz podczas testów pracował w tym samym pomieszczeniu (ok. 12 m²), w jednym z warszawskich mieszkań. Podstawowy test polegał na weryfikacji czasu, jakiego oczyszczacz potrzebował do zredukowania zanieczyszczenia do bezpiecznej normy (z prędkością wentylatora ustawioną na maksimum). Aby to sprawdzić musieliśmy za każdym razem doprowadzić do "sztucznego" zanieczyszczenia pomieszczenia, za każdym razem podnosząc poziom zanieczyszczeń do podobnej wartości.

Podstawowe testy zostały uzupełnione o weryfikację dokładności wskazań wbudowanych czujników, ocenę subiektywną autonomiczności urządzenia, funkcjonalności oraz wygody jego obsługi, a także – w nieco mniejszym stopniu – fizycznej jakości wykonania sprzętu.

Indeks jakości powietrza; źródło: powietrze.gios.gov.pl

Test oczyszczaczy powietrza - tabela testowa

Stadler Form Roger 2

Oczyszczacz powietrza Stadler Form Roger 2 to stylowe urządzenie, które najlepiej sprawdzi się w mieszkaniach lub niewielkich biurach o maksymalnej powierzchni 66 m² (przy założeniu, że powietrze jest wymieniane 3 razy na godzinę). Jak podkreśla producent, gwarantuje on maksymalny przepływ powietrza na poziomie 465 m³/h.

Maksymalna powierzchnia działania: do do 66 m² z 3x/h wymianą powietrza

Wydajność: 465 m³/h

Filtry: rozłączne - wstępny, HEPA, węglowy

Rozmiar: 42 x 51,6 x 20 cm

Waga: 6,8 kg

Skuteczność czyszczenia

Za skuteczne pozbywanie się zanieczyszczeń oraz nieprzyjemnych zapachów odpowiadają:

Wstępny filtr tekstylny , który usuwa z powietrza większe cząsteczki kurzu i zanieczyszczenia, np. sierść zwierząt. Ta warstwa stanowi ochronę dla filtrów wewnątrz i wydłuża ich żywotność. Dodatkowo, antybakteryjna powłoka higieniczna Sanitized zapobiega rozwojowi drobnoustrojów na danym materiale.

, który usuwa z powietrza większe cząsteczki kurzu i zanieczyszczenia, np. sierść zwierząt. Ta warstwa stanowi ochronę dla filtrów wewnątrz i wydłuża ich żywotność. Dodatkowo, antybakteryjna powłoka higieniczna Sanitized zapobiega rozwojowi drobnoustrojów na danym materiale. Dual FilterTM, czyli zintegrowany filtr HEPA (H12) oraz filtr z węglem aktywnym. Pierwszy usuwa z powietrza zanieczyszczenia, takie jak drobny pył, pyłki, wirusy i bakterie. Drugi z kolei odpowiada za eliminowanie gazów obecnych w powietrzu (nieprzyjemne zapachy, dym tytoniowy, formaldehyd, toluen, lotne związki organiczne itp.).

Aby zapewnić jak najlepszą skuteczność działania filtrów, należy pamiętać o ich regularnym czyszczeniu i wymianie. Według zaleceń filtr wstępny powinno czyścić się 1-2 razy w tygodniu - można robić to za pomocą odkurzacza, używając specjalnej końcówki ze szczotką. W przypadku silniejszych zabrudzeń, raz na trzy miesiące, możemy wyprać tkaninę w pralce w temperaturze 30°. Producent zaznacza także, że ochrona antybakteryjna wytrzymuje do 20 prań.

Jeśli chodzi o filtr Dual FilterTM to zalecana jest regularna wymiana po 8-12 miesiącach. Wiele jednak zależy od użytkowania i jakości powietrza. W aplikacji mobilnej oraz na wyświetlaczu urządzenia znajdziemy wskaźnik zużycia filtra.

Funkcje

Na panelu sterowania oczyszczacza, znajdziemy następujące przyciski oraz funkcje:

Włączania/wyłączania - należy przytrzymać przycisk ok. 2 sekundy, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.

- należy przytrzymać przycisk ok. 2 sekundy, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie. Wybór poziomu prędkości - mamy do dyspozycji 5 poziomów

- mamy do dyspozycji 5 poziomów Tryb automatyczny - prędkość działania zostaje dostosowana do aktualnej jakości powietrza

- prędkość działania zostaje dostosowana do aktualnej jakości powietrza Timer - za jego pomocą można ustawić czas pracy od jednej do siedmiu godzin (np. 3h = 1h i 2h; 7h = 1h, 2h i 4h). Należy nacisnąć przycisk, aby ustawić wybrany czas. Po upływie ustawionego czasu, oczyszczacz wyłączy się automatycznie.

- za jego pomocą można ustawić czas pracy od jednej do siedmiu godzin (np. 3h = 1h i 2h; 7h = 1h, 2h i 4h). Należy nacisnąć przycisk, aby ustawić wybrany czas. Po upływie ustawionego czasu, oczyszczacz wyłączy się automatycznie. Tryb nocny - umożliwia regulacje jasności wyświetlacza.

- umożliwia regulacje jasności wyświetlacza. HEPA RESET - przycisk resetowania filtra oraz wskaźnik żywotności filtra. Jeżeli wszystkie cztery diody LED migają, oznacza to, że wymienić filtr Dual FilterTM. Aby zresetować zegar sterujący, należy przytrzymać przycisk przez ok. 3 sekundy.

- przycisk resetowania filtra oraz wskaźnik żywotności filtra. Jeżeli wszystkie cztery diody LED migają, oznacza to, że wymienić filtr Dual FilterTM. Aby zresetować zegar sterujący, należy przytrzymać przycisk przez ok. 3 sekundy. Wskaźnik Wi-Fi - umożliwia połączenie bezprzewodowe z urządzeniem mobilnym.

Poza tym, możemy skorzystać z aplikacji mobilnej Smart Life - Smart Living, dzięki której można sterować wszystkimi funkcjami urządzenia i monitorować jakość powietrza w czasie rzeczywistym, także gdy jesteśmy poza domem. Po instalacji na głównym ekranie znajdziemy wskaźnik jakości powietrza z informacją o poziomie cząsteczek PM 2.5 w powietrzu. Poza tym, odczytamy tam również informacje dotyczące zużycia filtra oraz poszczególne tryby działania. Podobnie jak na samym sprzęcie znajdziemy tutaj funkcje zmiany prędkości, tryb automatyczny, timer, możliwość zresetowania filtra, wyłączenia podświetlenia, a także dodatkowe opcje, takie jak blokada urządzenia czy możliwość stworzenia harmonogramu (z możliwością wyboru dni oraz godzin). Poza tym, w oddzielnej zakładce, znajdziemy informacje dotyczące samego oczyszczacza oraz ustawienia aplikacji.

Wygląd i obudowa

Oczyszczacz powietrza Stadler Form Roger 2 to ciekawa konstrukcja dostosowana do współczesnej stylistyki - elegancki design połączony z minimalistyczną formą sprawia, że urządzenie wpasuje się w każdy rodzaj wnętrza. Tekstylny materiał umieszczony na przedniej części oczyszczacza nadaje całości atrakcyjnego wyglądu, a jednocześnie stanowi pierwszą warstwę ochronną, która zapobiega przedostawaniu się większych zabrudzeń - takich jak sierść, włosy czy większe pyłki - do filtra głównego. Jak zaznacza producent, antybakteryjna ochrona materiału Sanitized w pełni zachowuje swoje właściwości przez co najmniej 20 prań.

Eksploatacja

Oczyszczacz testowaliśmy w pomieszczeniu o całkowitej powierzchni ok. 12 m² - sprawdziliśmy przede wszystkim przybliżony czas redukcji zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu (przy uruchomionej maksymalnej prędkości wentylatora). Aby to sprawdzić musieliśmy doprowadzić do "sztucznego" zanieczyszczenia pomieszczenia, używając aerozolu zapachowego.

Po rozpyleniu aerozolu zapachowego miernik sygnalizował, że poziom PM2.5 wzrósł do ok. 100 µg/m³. Urządzenie pracowało (z maksymalną prędkością wentylatora) ok. 7 min. do osiągnięcia 5-10 µg/m³.

Sprawdziliśmy również, jak prezentuje się pobór mocy w trybie ustawionym na minimalną i maksymalną prędkość działania oczyszczacza. W pierwszym przypadku odnotowaliśmy wynik 5 W, natomiast ustawiając prędkość na najwyższą - 95 W.

Warto wspomnieć też o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza (oddalonego o 1,5 m) sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez Stadler Form Roger 2. Z najniższą ustawioną prędkością było to ok. 30 dB, natomiast przy maksymalnych obrotach wentylatora - ok. 60 dB.

Podsumowanie

Oczyszczacz powietrza Stadler Form Roger 2 to niewielkich rozmiarów urządzenie, które jest w stanie szybko wyeliminować z otoczenia wszelkie zanieczyszczenia. Za skuteczne działanie odpowiada przede wszystkim zaawansowany system filtracji. To, co zwróciło naszą uwagę, to materiałowa tkanina na obudowie, będąca jednocześnie filtrem wstępnym. Dodatkowo, jak podkreśla producent warstwa ta posiada antybakteryjną powłokę higieniczną Sanitized, która zapobiega rozwojowi drobnoustrojów na danym materiale. Poza tym, tkanina stanowi pewnego rodzaju ozdobę i sprawia, że oczyszczacz wygląda bardziej stylowo i łatwiej da się go dopasować do niektórych mebli w mieszkaniu. Plusem jest także to, że filtr wstępny możemy czyścić i prać.

Użytkowanie oraz obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna - nie zauważyliśmy żadnych problemów podczas uruchamiania oczyszczacza czy instalacji aplikacji. Podczas testów wszystko działało sprawnie i w prawidłowo sposób. Naszą uwagę zwróciła głośność pracy - oczyszczacz w trybie ustawionym na 1 działa bardzo cicho i nie przeszkadza, nawet jeśli stoi tuż obok nas, ale z każdą kolejną prędkością hałas staje się dość uciążliwy.

Dla niektórych minusem może być także to, że urządzenie nie posiada kółek w podstawie. Ma za to uchwyt schowany w obudowie - to raczej wystarczające, biorąc pod uwagę, że oczyszczacz nie jest bardzo ciężki i zazwyczaj stoi w jednym, wybranym miejscu.

Niestety cena nie należy do najniższych - za sam oczyszczacz zapłacimy obecnie 1 999 zł, a za dodatkowy filtr 249 zł.

Electrolux Well A7

Electrolux Well A7 to atrakcyjnie wyglądający oczyszczacz powietrza, który wyróżnia się przede wszystkim tym, że można powiesić go na ścianie. Designerskie urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o niewielkich mieszkaniach, do 59 m². Gwarantuje maksymalny przepływ powietrza na poziomie 285 m³/h. Elegancka, stylowa obudowa oraz dobrej jakości materiał, z którego wykonano urządzenie, sprawiają, że oczyszczacz będzie wyglądał dobrze w każdym pomieszczeniu, tym bardziej, że w ofercie producenta znajdziemy różne kolory danego modelu (biały, jasnoszary, ciemnoszary oraz zielony). Poza tym w zestawie otrzymujemy dokręcane, drewniane nóżki, które nadają jeszcze ciekawszego charakteru całej konstrukcji oraz skórzany uchwyt, który można wymieniać.

Maksymalna powierzchnia działania: do 59 m²

Wydajność: 285 m³/h

Filtry: rozłączny - wstępny, HEPA, węglowy

Rozmiar: 57,9 x 48 x 21,3 cm

Dodatkowe funkcje: jonizacja

Waga: 7 kg

Skuteczność czyszczenia

Oczyszczacz Well A7 został wyposażony w wentylator 3D umożliwiający 360-stopniowy przepływ powietrza oraz w zaawansowany system filtracji, który składa się z:

Przedniego panelu , który stanowi jednocześnie pierwszą warstwę ochronną. Pozawala zatrzymać największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, sierść czy włosy;

, który stanowi jednocześnie pierwszą warstwę ochronną. Pozawala zatrzymać największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, sierść czy włosy; Filtra siatkowego , zabezpieczającego kolejne warstwy filtrów;

, zabezpieczającego kolejne warstwy filtrów; Filtra cząstek ultrdrobnych (HEPA 13) , wychwytującego pyły zawieszone, w tym PM10 i PM 2.5, alergeny, bakterie i wirusy. Jak deklaruje producent ten rodzaj zapewnia 99,98% filtrację cząstek o wielkości zaledwie 0,3 µm;

, wychwytującego pyły zawieszone, w tym PM10 i PM 2.5, alergeny, bakterie i wirusy. Jak deklaruje producent ten rodzaj zapewnia 99,98% filtrację cząstek o wielkości zaledwie 0,3 µm; Filtra węglowego, który oczyszcza powietrze ze szkodliwych gazów (LZO) oraz neutralizujący niepożądane zapachy.

Oprócz tego, posiada wbudowany jonizator powietrza, który wzmacnia filtrowanie drobnych cząsteczek, m.in. wirusów i bakterii. Jego uruchomienie jest możliwe jedynie za pomocą aplikacji mobilnej, zainstalowanej na telefonie.

Funkcje

Urządzenie Well A7 możemy obsługiwać zarówno za pomocą panelu sterowania umieszczonego na oczyszczaczu, jak i z poziomu aplikacji mobilnej Wellbeing, którą możemy za darmo pobrać na swój telefon. Zacznijmy jednak od omówienia przycisków i wskaźników rozmieszczonych na sprzęcie. Wśród nich znajdziemy:

Przycisk Zasilanie

Przycisk Tryb , umożliwiający przełączanie się między dwoma trybami: Inteligentny oraz Ręczny. Pierwszy, to nic innego, jak tryb automatyczny - urządzenie wykorzystując dane z czujnika, zadecyduje o odpowiedniej prędkości wentylatora oraz typie i poziomie intensywności wyświetlacza. Drugi pozwala samodzielnie regulować prędkość wentylatora.

, umożliwiający przełączanie się między dwoma trybami: Inteligentny oraz Ręczny. Pierwszy, to nic innego, jak tryb automatyczny - urządzenie wykorzystując dane z czujnika, zadecyduje o odpowiedniej prędkości wentylatora oraz typie i poziomie intensywności wyświetlacza. Drugi pozwala samodzielnie regulować prędkość wentylatora. Tryb czuwania i Wi-Fi wyłączony - oczyszczacz został zaprojektowany z myślą o zasadach Ecodesign i dlatego będzie dążył do ograniczenia poboru mocy do poniżej 2.0 W, gdy urządzenie jest wyłączone. Gdy urządzenie jest włączone, jeśli nie ma łączności Wi-Fi lub nie jest włączone, sygnał radiowy Wi-Fi wyłączy się automatycznie po 30 minutach.

- oczyszczacz został zaprojektowany z myślą o zasadach Ecodesign i dlatego będzie dążył do ograniczenia poboru mocy do poniżej 2.0 W, gdy urządzenie jest wyłączone. Gdy urządzenie jest włączone, jeśli nie ma łączności Wi-Fi lub nie jest włączone, sygnał radiowy Wi-Fi wyłączy się automatycznie po 30 minutach. Wskaźnik wymiany filtra - ikona zaświeci się, przypominając o konieczności wymiany filtrów. Szczegółowe informacje dostępne są także w aplikacji mobilnej.

- ikona zaświeci się, przypominając o konieczności wymiany filtrów. Szczegółowe informacje dostępne są także w aplikacji mobilnej. Ikona alarmu - zaświeci się, sygnalizując wystąpienie potencjalnego błędu elektrycznego lub elektronicznego urządzenia.

- zaświeci się, sygnalizując wystąpienie potencjalnego błędu elektrycznego lub elektronicznego urządzenia. Zabezpieczenie przed dziećmi - funkcja blokady rodzicielskiej, która umożliwia wyłączenie interfejsu produktu, aby uniknąć niezamierzonego naciśnięcia. Można ją włączyć przez długie naciśnięcie i przytrzymanie jednocześnie przycisków Zasilanie i Tryb. Ikona zaświeci się, gdy zostanie aktywowana.

- funkcja blokady rodzicielskiej, która umożliwia wyłączenie interfejsu produktu, aby uniknąć niezamierzonego naciśnięcia. Można ją włączyć przez długie naciśnięcie i przytrzymanie jednocześnie przycisków Zasilanie i Tryb. Ikona zaświeci się, gdy zostanie aktywowana. Jonizator - po włączeniu moduł jonizatora, generuje jony ujemne, aby dodatkowo wspomóc proces oczyszczania powietrza. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona, a można ją uruchomić tylko za pomocą aplikacji.

- po włączeniu moduł jonizatora, generuje jony ujemne, aby dodatkowo wspomóc proces oczyszczania powietrza. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona, a można ją uruchomić tylko za pomocą aplikacji. Moduł Wi-Fi - umożliwia zdalne sterowanie i dostęp do wielu dodatkowych funkcji, w tym śledzenie czasu pracy urządzenia. Jeśli połączenie będzie aktywne, ikona powinna się zaświecić.

- umożliwia zdalne sterowanie i dostęp do wielu dodatkowych funkcji, w tym śledzenie czasu pracy urządzenia. Jeśli połączenie będzie aktywne, ikona powinna się zaświecić. Wskaźnik jakości powietrza - urządzenie wyposażono w laserowy czujnik cząstek stałych (PM1, PM2.5, PM10). Wskaźnik na urządzeniu wizualnie - za pomocą kolorów - prezentuje jakość powietrza w czasie rzeczywistym.

Jeszcze więcej możliwości i informacji na temat jakości powietrza uzyskamy dzięki aplikacji mobilnej Wellbeing. Oprócz dokładnych wartości cząstek PM w powietrzu, sprawdzimy także wykryte lotne związki organiczne (TVOC), wilgotność powietrza oraz temperaturę. Możemy również śledzić historię zmian oraz zaplanować pracę oczyszczacza na dany dzień oraz godzinę.

Wygląd i obudowa

Well A7 to z pewnością jedna z ciekawszych konstrukcji na rynku oczyszczaczy powietrza. Producent zadbał o każdy szczegół, jeśli chodzi o jakość wykonania oraz wygodę użytkowania. Uwagę zwraca przede wszystkim kształt oczyszczacza - niska, zgrabna konstrukcja nie zajmuje zbyt wiele miejsca i nie rzuca się w oczy. W zestawie znajdziemy zarówno elegancki, skórzany uchwyt, drewniane nóżki, jak i - co jest nowością w tego typu urządzeniach - specjalny zawias, który umożliwia powieszenie oczyszczacza na ścianie. Ta ostatnia funkcja z pewnością pozwali zaoszczędzić sporo miejsca.

Materiałowa tkanina na przedniej części oczyszczacza oraz drewniane nóżki nadają całości stylowego charakteru i sprawiają, że urządzenie lepiej dopasowuje się do pozostałych mebli w mieszkaniu. Konstrukcja posiada wiele udogodnień, które spodobają się najbardziej wymagającym użytkownikom.

Eksploatacja

Oczyszczacz testowaliśmy w pomieszczeniu o całkowitej powierzchni ok. 12 m² - sprawdziliśmy przede wszystkim przybliżony czas redukcji zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu (przy uruchomionej maksymalnej prędkości wentylatora). Aby to sprawdzić musieliśmy doprowadzić do "sztucznego" zanieczyszczenia pomieszczenia, używając aerozolu zapachowego.

Po rozpyleniu aerozolu zapachowego miernik sygnalizował, że poziom PM2.5 wzrósł do ok. 100 µg/m³. Urządzenie pracowało (z maksymalną prędkością wentylatora) ok. 12 min. do osiągnięcia 5-10 µg/m³.

Sprawdziliśmy również, jak prezentuje się pobór mocy w trybie ustawionym na minimalną i maksymalną prędkość działania oczyszczacza. W pierwszym przypadku odnotowaliśmy wynik 4,5 W, natomiast ustawiając prędkość na najwyższą - 41,2 W.

Warto wspomnieć też o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza (oddalonego o 1,5 m) sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez Well A7. Z najwyższą ustawioną prędkością było to ok. 47 dB.

Podsumowanie

Oczyszczacz powietrza Well A7 to wydajne i dobrze wykonane urządzenie, które jest w stanie skutecznie poradzić sobie z zanieczyszczeniami w naszym otoczeniu. Posiada wiele ciekawych funkcji oraz udogodnień, zarówno jeśli chodzi sposób działania, jak i samą konstrukcję. Elegancki, nowoczesny design połączony z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Podczas testów nie zauważyliśmy żadnych błędów czy usterek, zarówno jeśli chodzi o stan techniczny urządzenia, jak i działanie aplikacji mobilnej. Plusem oprogramowania jest to, że możemy na bieżąco obserwować zmiany dotyczące jakości powietrza, a także śledzić (według godzin i dni) historię zmian. Poza tym, na aplikacji możemy odczytywać również poziom zanieczyszczeń na zewnątrz.

Obsługa oczyszczacza jest prosta i intuicyjna, a montaż filtrów niezwykle wygodny i prosty - wystarczy pociągnąć za przednią klapę, zamocowaną za pomocą magnezów, aby wyjąć kolejne warstwy.

Obecnie oczyszczacz kosztuje 1599 zł. Na ten moment (tj. 21.10.2021) nie znamy ceny, jaką trzeba zapłacić za dodatkowy filtr.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Xiaomi Mi Air Purifier 3C to urządzenie, które najlepiej sprawdzi się w niewielkich mieszkaniach czy biurach, do 40 m². Oczyszczacz gwarantuje maksymalny przepływ powietrza na poziomie 320 m³/h, a za precyzyjne i szybkie czyszczenie odpowiada system cyrkulacji powietrza 360°. Dzięki tej technologii powietrze jest równomiernie rozprowadzane po całym pomieszczeniu.

Maksymalna powierzchnia działania: od 40 m²

Wydajność: 320 m³/h

Filtry: zintegrowany - wstępny, HEPA, węglowy

Rozmiar: 24 x 24 x 52 cm

Waga: 4,6 kg

Skuteczność czyszczenia

Oczyszczacz Mi Air Purifier 3C został wyposażony w filtr zintegrowany, na który składają się:

Filtr wstępny , odpowiedzialny za zatrzymywanie większych zanieczyszczeń, jak kurz, włosy czy sierść zwierząt;

, odpowiedzialny za zatrzymywanie większych zanieczyszczeń, jak kurz, włosy czy sierść zwierząt; Filtr węglowy , pochłaniający formaldehyd, lotne związki organiczne (LZO) i inne szkodliwe gazy, a także nieprzyjemne zapachy;

, pochłaniający formaldehyd, lotne związki organiczne (LZO) i inne szkodliwe gazy, a także nieprzyjemne zapachy; Filtr HEPA13, który - jak podaje producent - jest w stanie usunąć 99,97% cząstek o średnicy równej lub większej 0,3 μm oraz patogeny, takie jak bakterie, wirusy, alergeny.

Zgodnie z zaleceniami w instrukcji, filtr należy wymieniać co 6-12 miesięcy. O zużyciu filtra poinformuje nas zarówno wskaźnik na wyświetlaczu, jak i powiadomienie na aplikacji.

Funkcje

Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą dwóch przycisków funkcyjnych, umieszczonych na górnej części oczyszczacza. Pozwalają one: włączyć i wyłączyć urządzenie, zmienić tryb pracy oraz wygasić (częściowo lub całkowicie) wyświetlacz, na którym pojawiają się informacje. To szczególnie przydatna funkcja, jeśli oczyszczacz stoi w sypialni.

Jeśli chodzi o sposób pracy, możemy wybrać następujące tryby:

Automatyczny - dostosowuje prędkość działania wentylatora w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu;

- dostosowuje prędkość działania wentylatora w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu; Nocny - zapewnia niski poziom hałasu podczas wypoczynku;

- zapewnia niski poziom hałasu podczas wypoczynku; Ręczny - ustawia i zapisuje w aplikacji obszar powierzchniowy oraz wydajność oczyszczania.

Na wyświetlaczu OLED, umieszczonym na przednim panelu oczyszczacza, widoczne są szczegółowe wartości PM2.5, wskaźnik Wi-Fi oraz wskaźnik jakości powietrza, sygnalizowany odpowiednim kolorem:

Zielony - stężenie PM2.5 mniejsze niż 76 µg/m3

Pomarańczowy - stężenie PM2.5 pomiędzy 76 µg/m3 i 150 µg/m3

Czerwony - stężenie PM2.5 większe niż 150 µg/m3

Mi Air Purifier 3C może być obsługiwany także zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej Xiaomi Home (Mi Home). Z poziomu smartfona możemy uruchamiać sprzęt, wybierać tryby, a także na bieżąco obserwować aktualny poziom PM2.5 w otoczeniu, sprawdzać stan jakości filtra (stan zużycia w procentach oraz szacowana ilość dni), zaplanować czas pracy oczyszczacza, włączyć lub wyłączyć dźwięk powiadomień oraz aktywować blokadę rodzicielską. Oprócz tego możemy ręcznie zmieniać moc pracy wentylatora.

Wygląd i obudowa

Mi Air Purifier 3C to kompaktowy i lekki oczyszczacz powietrza o ciekawym designie. Biała, matowa obudowa oraz prosta konstrukcja sprawiają, że urządzenie dopasuje się do większości wnętrz, szczególnie tych urządzonych w nowoczesnym stylu. Plusem jest niewielki rozmiar - oczyszczacz możemy ustawić w dowolnym miejscu, pamiętając jedynie o zachowaniu ok. 20 cm odległości od ścian czy mebli, aby cyrkulacja powietrza była efektywna.

Eksploatacja

Oczyszczacz testowaliśmy w pomieszczeniu o całkowitej powierzchni ok. 12 m² - sprawdziliśmy przede wszystkim przybliżony czas redukcji zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu (przy uruchomionej maksymalnej prędkości wentylatora). Aby to sprawdzić musieliśmy doprowadzić do "sztucznego" zanieczyszczenia pomieszczenia, używając aerozolu zapachowego.

Po rozpyleniu aerozolu zapachowego miernik sygnalizował, że poziom PM2.5 wzrósł do ok. 100 µg/m³. Urządzenie pracowało (z maksymalną prędkością wentylatora) ok. 15 min. do osiągnięcia 5-10 µg/m³.

Sprawdziliśmy również, jak prezentuje się pobór mocy w trybie ustawionym na minimalną i maksymalną prędkość działania oczyszczacza. W pierwszym przypadku odnotowaliśmy wynik 2,5 W, natomiast ustawiając prędkość na najwyższą - 29 W.

Warto wspomnieć też o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza (oddalonego o 1,5 m) sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez Mi Air Purifier 3C. Z najwyższą ustawioną prędkością było to ok. 60 dB.

Podsumowanie

Xiaomi Mi Air Purifier 3C to funkcjonalny i prosty w obsłudze oczyszczacz powietrza, który może być sterowany za pomocą aplikacji mobilnej. Ciekawa konstrukcja, nowoczesny design i kompaktowe rozmiary sprawiają, że sprzęt idealnie dopasuje się do nowoczesnych wnętrz. Plusem matowej obudowy jest to, że nie widać na niej zbierającego się kurzu oraz odcisków palców. Zaletą jest także wyświetlacz OLED, na którym możemy odczytywać dokładne wartości jakości powietrza.

Niestety zabrakło uchwytów czy kółek, umożliwiających wygodne przenoszenie sprzętu. I chociaż model jest dosyć lekki (waży 4,6 kg), to brakuje czegoś, co by pomogło w jego przestawianiu.

Obecnie za sam oczyszczacz zapłacimy ok. 500 zł, więc to niewiele, jak na tego typu sprzęt oraz jego możliwości. Nowe filtry kosztują natomiast ok. 144 zł, co również nie jest wygórowanym wydatkiem.

BlueAir Blue 3210

To jeden z najmniejszych oczyszczaczy na rynku, który idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach do 17 m², zapewniając maksymalny przepływ powietrza (CADR) na poziomie 210 m³/h. Jak zaznacza producent powietrze jest filtrowane z częstotliwością około 5 wymian na godzinę (lub mniej więcej co 12 minut). Niewielkie rozmiary oczyszczacza nie przeszkadzają, aby skutecznie pozbyć się zanieczyszczeń z najbliższego otoczenia.

Maksymalna powierzchnia działania: do 17 m²

Wydajność: 210 m³/h

Filtry: zintegrowany - wstępny, HEPA, węglowy

Rozmiar: 42,5 x 20 x 20 cm

Waga: 1,7 kg

Skuteczność czyszczenia

Za pozbywanie się zanieczyszczeń odpowiada zintegrowany system filtracji. Oczyszczacz BlueAir Blue 3210 został wyposażony w:

Tkaninowy filtr wstępny , który wychwytuje duże cząstki, co wydłuża żywotność filtra podstawowego. Zatrzymuje największe zanieczyszczenia, m.in. kurz czy sierść zwierząt. Kiedy się zabrudzi, wystarczy zdjąć tkaninę i ją odkurzyć lub wrzucić do pralki;

, który wychwytuje duże cząstki, co wydłuża żywotność filtra podstawowego. Zatrzymuje największe zanieczyszczenia, m.in. kurz czy sierść zwierząt. Kiedy się zabrudzi, wystarczy zdjąć tkaninę i ją odkurzyć lub wrzucić do pralki; Filtr z węglem aktywnym neutralizujący nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne;

neutralizujący nieprzyjemne zapachy oraz lotne związki organiczne; Filtr HEPA, który przechwytuje unoszące się w powietrzu cząstki, takie jak pyłki (PM2.5 czy PM10), kurz, sierść i złuszczony naskórek zwierząt domowych oraz wirusy, bakterie i alergeny.

Jak podkreśla producent, zastosowana w oczyszczaczu technologia HEPASilent™, czyli połączenie filtracji elektrostatycznej i mechanicznej, umożliwia korzystanie z filtrów, które są mniej gęste niż tradycyjne filtry True HEPA, ale gwarantują taką samą wydajność, dzięki czemu Blue 3210 jest cichy i bardziej energooszczędny.

Aby uzyskać najlepszą wydajność i skuteczność oczyszczania, należy pamiętać o czyszczeniu i wymianie filtrów. Jeśli chodzi o filtr wstępny, czyli materiałową tkaninę, wystarczy ją zdjąć i uprać w pralce zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie. W przypadku filtra głównego konieczna jest wymiana filtra na nowy. O całkowitym zużyciu poinformuje nas wskaźnik, który będzie świecił się na czerwono. Przewidywany czas do wymiany to ok. 6 miesięcy, ale oczywiście wszystko zależy od stopnia zanieczyszczenia oraz pracy urządzenia.

Funkcje

Obsługa BlueAir Blue 3210 jest bardzo prosta - na górnej części urządzenia znajdziemy jeden przycisk funkcyjny, za pomocą którego możemy sterować pracą oczyszczacza. Do dyspozycji mamy 5 trybów:

Tryb wł./automatyczny - wystarczy nacisnąć raz, aby włączyć urządzenie i uruchomić funkcje automatyczną - oczyszczacz automatycznie steruje przepływem powietrza na podstawie informacji o jakości powietrza z czujnika.

- wystarczy nacisnąć raz, aby włączyć urządzenie i uruchomić funkcje automatyczną - oczyszczacz automatycznie steruje przepływem powietrza na podstawie informacji o jakości powietrza z czujnika. Tryb nocny - dwukrotne naciśnięcie spowoduje, że oczyszczacz będzie działał z niską prędkością wentylatora, a diody zostaną wyłączone.

- dwukrotne naciśnięcie spowoduje, że oczyszczacz będzie działał z niską prędkością wentylatora, a diody zostaną wyłączone. Tryb dzienny - uruchamia się po trzykrotnym naciśnięciu. Prędkość wentylatora działa na średnim poziomie.

- uruchamia się po trzykrotnym naciśnięciu. Prędkość wentylatora działa na średnim poziomie. Tryb doładowania - po czterokrotnym naciśnięciu uruchamia się najwyższa prędkość pracy wentylatora.

- po czterokrotnym naciśnięciu uruchamia się najwyższa prędkość pracy wentylatora. Tryb wyłączony - po pięciokrotnym naciśnięciu oczyszczacz zostanie wyłączony.

Poziom jakości powietrza (PM2,5) możemy odczytywać jedynie za pomocą skali kolorów na wskaźniku: kolor czerwony - powietrze zanieczyszczone, kolor pomarańczowy - powietrze umiarkowane, kolor niebieski - powietrze dobre.

Poza tym, diody umieszczone na przycisku głównym informują nas o wymianie filtra - gdy wskaźnik zmieni kolor na czerwony, należy wymienić filtr główny. Aby zresetować wskaźnik wymiany filtra, należy przytrzymać przycisk przez 7 sekund.

Urządzenie nie posiada wbudowanego modułu Wi-Fi, dlatego nie możemy obsługiwać go za pomocą aplikacji mobilnej.

Wygląd i obudowa

Kompaktowy i bardzo lekki oczyszczacz (waży niecałe 2 kg) BlueAir Blue 3210 to idealne urządzenie do sypialni czy pokoju dziecka. Konstrukcja w kształcie walca i ciekawy design sprawiają, że dopasuje się do wielu różnych wnętrz. Tym bardziej, że tkaninowy filtr wstępny, pokrywający większą część oczyszczacza dostępny jest w 5 kolorach - Arctic Trail (ciemnoszary), Winter Reed (jasnoszary), Archipelago Sand (różowy), Aurora Light (zielony) i Night Waves (niebieski) - każdy będzie mógł dopasować wygląd urządzenia do indywidualnych upodobań. Zadbano o dobrą jakość wykonania i stylowe wykończenie.

Eksploatacja

Oczyszczacz testowaliśmy w pomieszczeniu o całkowitej powierzchni ok. 12 m² - sprawdziliśmy przede wszystkim przybliżony czas redukcji zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu (przy uruchomionej maksymalnej prędkości wentylatora). Aby to sprawdzić musieliśmy doprowadzić do "sztucznego" zanieczyszczenia pomieszczenia, używając aerozolu zapachowego.

Po rozpyleniu aerozolu zapachowego miernik sygnalizował, że poziom PM2.5 wzrósł do ok. 100 µg/m³. Urządzenie pracowało (z maksymalną prędkością wentylatora) ok. 16 min. do osiągnięcia 5-10 µg/m³.

Sprawdziliśmy również, jak prezentuje się pobór mocy w trybie ustawionym na minimalną i maksymalną prędkość działania oczyszczacza. W pierwszym przypadku odnotowaliśmy wynik 2,9 W, natomiast ustawiając prędkość na najwyższą - 10,4 W.

Warto wspomnieć też o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza (oddalonego o 1,5 m) sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez BlueAir Blue 3210. Z najniższą ustawioną prędkością było to ok. 21 dB, natomiast przy maksymalnych obrotach wentylatora - ok. 50 dB

Podsumowanie

Oczyszczacz powietrza Blueair Blue 3210 to kompaktowe urządzenie, wyposażone w podstawowe funkcje oraz zaawansowany system filtracji. Mimo niewielkich rozmiarów, sprzęt działa wydajnie i efektywnie, szczególnie jeśli ustawimy go w mniejszych pomieszczeniach (maksymalnie do 17 m²). Zaletą jest cicha praca - zarówno w trybie nocnym, jak i podczas pracy z najwyższą prędkością - oraz niskie zużycie energii, dzięki może działać przez cały czas, nie generując wysokich opłat za prąd. Warto również podkreślić, że zadbano o kwestie środowiskowe - urządzenie wykonane jest w 100% z nadających się do recyklingu materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Ciekawym rozwiązaniem okazuje się kolorowa tkanina, która jest nie tylko stylowym dodatkiem, ale także zabezpieczeniem, które wydłuża żywotność filtra głównego. Dobrym pomysłem jest także to, że możemy dobrać kolor materiału, w zależności od naszych indywidualnych upodobań.

Urządzenie nie posiada żadnych uchwytów, ale nie jest to konieczne, bo oczyszczacz jest na tyle mały i lekki, że bez problemu podniesiemy go jedną ręką i ustawimy w dowolnym miejscu. Dzięki swoim rozmiarom oraz wlotowi powietrza 360 stopni można go postawić nie tylko na podłodze, ale także na stoliku w sypialni czy na komodzie, pamiętając jedynie o tym, by wloty powietrza były niczym zasłonięte.

Dla niektórych minusem może okazać się brak aplikacji mobilnej, która umożliwiłaby sterowanie urządzeniem zdalnie. Niestety tej funkcji tutaj brakuje.

Oczyszczacz Blueair Blue 3210 kosztuje obecnie ok. 650 zł, filtr natomiast kupimy za ok. 110 zł.

Aktualne ceny w sklepach Oczyszczacz powietrza Blueair Blue 3210 649 zł

Hama Smart

Oczyszczacz powietrza Hama Smart przeznaczony jest do powierzchni nie większych niż 65 m², umożliwiając filtrację powietrza z wydajnością 250 m³/h. Jak zapewnia producent, dzięki swojej konstrukcji oraz zaawansowanym filtrom jest w stanie usunąć z powietrza wiele zanieczyszczeń, w tym wirusy, pyłki i różnego rodzaju alergeny takie jak sierść zwierząt, kurz i zanieczyszczenia o wielkości do 0,3 µm.

Maksymalna powierzchnia działania: do 65 m²

Wydajność: 250 m³/h

Filtry: zintegrowany - wstępny, HEPA, węglowy

Rozmiar: 24,4 x 24,4 x 54,4 cm

Waga: 4 kg

Skuteczność czyszczenia

Za usuwanie zanieczyszczeń oraz neutralizację zapachów odpowiada zintegrowany system filtracji, który składa się z:

Filtra wstępnego , który zatrzymuje największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, włosy czy sierść zwierząt;

, który zatrzymuje największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, włosy czy sierść zwierząt; Filtra HEPA (H13), wyłapującego z powietrza cząstki stałe. Ten rodzaj filtra składa się z bardzo drobnego materiału włóknistego;

wyłapującego z powietrza cząstki stałe. Ten rodzaj filtra składa się z bardzo drobnego materiału włóknistego; Filtra z węglem aktywnym, który filtruje formaldehyd, benzen oraz inne gazy, a także nieprzyjemne zapachy. Częściowo wiąże wirusy i działa sterylizująco.

Oczywiście, jak w przypadku innych sprzętów tego typu, należy pamiętać o regularnym czyszczeniu i wymianie filtra - tylko wtedy możemy mieć pewność, że urządzenie działa wydajnie i skutecznie. Jak zaleca producent, filtr główny powinien być wymieniany co 6-12 miesięcy, w zależności od tego, w jakich warunkach i jak często będziemy używać oczyszczacza.

Funkcje

Oczyszczaczem Hama Smart możemy sterować zarówno z poziomu panelu sterowania, jak i aplikacji mobilnej. Zacznijmy jednak od funkcji oraz wskaźników rozmieszczonych na sprzęcie. Na górnej części znajdziemy:

Przycisk On/Off

Przycisk Timer - umożliwia ustawienie czasu działania oczyszczacza (na 2, 4 lub 8 godzin)

- umożliwia ustawienie czasu działania oczyszczacza (na 2, 4 lub 8 godzin) Przycisk Prędkość - pozwala wybrać poziom prędkości wentylatora: L - powoli, M - średnia prędkość, H - duża prędkość lub Auto (urządzenie samodzielnie reguluje prędkość wentylatora w zależności od jakości powietrza).

- pozwala wybrać poziom prędkości wentylatora: L - powoli, M - średnia prędkość, H - duża prędkość lub Auto (urządzenie samodzielnie reguluje prędkość wentylatora w zależności od jakości powietrza). Przycisk Podświetlenie - pozwala zmienić intensywność diod LED (możliwość całkowitego wyłączenia podświetlenia)

Poza tym, oczyszczacz posiada podświetlanie, które sygnalizuje o jakości powietrza w pomieszczeniu. Pierścień wokół panelu sterowania świeci się na zielono, kiedy powietrze jest dobre, na żółto, kiedy jakość powietrza spada i na czerwono, gdy powietrze jest mocno zanieczyszczone. Informacje o jakości powietrza możemy odczytać także za pomocą aplikacji mobilnej Hama Smart Home.

Z poziomu smartfona możemy również uruchomić oczyszczacz, wybrać tryb pracy, ustawić harmonogram działania, odczytać wartość zużycia filtra oraz go zresetować, dostosować ustawienia podświetlenia panelu sterowania czy odczytać informacje o urządzeniu.

Urządzenie może być także obsługiwane za pomocą asystentów głosowych: Alexa czy Google Assistant.

Wygląd i obudowa

Oczyszczacz Hama Smart na pierwszy rzut oka wygląda dość kosmicznie - tytanowy kolor oraz połyskliwa obudowa z pewnością przykuwają uwagę. I o ile z większej odległości konstrukcja wygląda dość solidnie, to niestety trzeba zaznaczyć, że jakość wykonania wypada znacznie gorzej w porównaniu z innymi modelami, które biorą udział w teście. Zwraca uwagę nie tylko plastikowa obudowa, ale również kabel (podłączany oddzielnie) zasilający, który jest w zupełnie innej kolorystyce niż całe urządzenie (biały), co jest nieco przeszkadzające. Urządzenie ma 54,4 cm wysokości, 24,4 cm szerokości i głębokości (cylinder) oraz waży nieco ponad 4 kg.

Eksploatacja

Oczyszczacz testowaliśmy w pomieszczeniu o całkowitej powierzchni ok. 12 m² - sprawdziliśmy przede wszystkim przybliżony czas redukcji zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu (przy uruchomionej maksymalnej prędkości wentylatora). Aby to sprawdzić musieliśmy doprowadzić do "sztucznego" zanieczyszczenia pomieszczenia, używając aerozolu zapachowego.

Po rozpyleniu aerozolu zapachowego miernik sygnalizował, że poziom PM2.5 wzrósł do ok. 100 µg/m³. Urządzenie pracowało (z maksymalną prędkością wentylatora) ok. 10 min. do osiągnięcia 5-10 µg/m³.

Sprawdziliśmy również, jak prezentuje się pobór mocy w trybie ustawionym na minimalną i maksymalną prędkość działania oczyszczacza. W pierwszym przypadku odnotowaliśmy wynik 2,7 W, natomiast ustawiając prędkość na najwyższą - 39,2 W.

Warto wspomnieć też o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza (oddalonego o 1,5 m) sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez Hama Smart. Z najwyższą ustawioną prędkością było to ok. 54 dB.

Podsumowanie

Oczyszczacz Hama Smart to urządzenie, które nie każdemu może przypaść do gustu, jeśli chodzi o design. Specyficzna kolorystyka oraz nietypowa konstrukcja sprawiają, że urządzenie lepiej będzie wyglądało w surowych, industrialnych wnętrzach.

Jeśli chodzi o samo działanie oraz efektywność pracy, oczyszczacz sprawdził się całkiem nieźle, chociaż musimy zaznaczyć, że występowały problemy z trybem automatycznym - niestety urządzenie nie zawsze "reagowało" na zanieczyszczenia, które pojawiały się w powietrzu (w porównaniu z innymi modelami), szczególnie gdy urządzenie pracowało w większym pomieszczeniu - ok. 25 m².

Innym minusem jest umiejscowienie pokrywy, którą należy odkręcić, aby wyjąć filtr główny - znajduje się ono pod spodem oczyszczacza, dlatego w momencie wymiany filtra musimy położyć lub odwrócić oczyszczacz, aby to zrobić. Nie jest to zbyt wygodne, a do tego może dojść do porysowania obudowy urządzenia.

Jeśli chodzi o aplikację mobilną to działała bez problemu, jednak zauważyliśmy pewną niedogodność - niestety spolszczona wersja nie została jeszcze ostatecznie dopracowana,, przez co pojawią się błędy tłumaczeniowe. Producent jednak zapewnia, że tego typu błędy są na bieżąco rozwiązywane i naprawiane. Czekamy, jak będzie to wyglądało przy następnej aktualizacji.

Hama Smart kosztuje obecnie ok. 550 zł, co może okazać się nieco zawyżoną ceną, biorąc pod uwagę niedociągnięcia, jakość wykonania oraz inne modele oczyszczaczy, które w tej samej - lub niższej - cenie proponują nieco lepsze rozwiązania. Filtr główny kupimy za ok. 170 zł.