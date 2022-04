Spis treści

Jakość powietrza - jak bardzo jest ważna?

To, jakim powietrzem oddychamy ma ogromny wpływ na kondycję zdrowotną nas samych oraz naszej rodziny. Obecne dookoła nas zanieczyszczenia, alergeny i mikroorganizmy, które dostają się do naszego organizmu mogą przyczyniać się do wielu schorzeń i problemów zdrowotnych. Może się wydawać, że na działanie szkodliwych substancji jesteśmy narażeni jedynie poza domem, gdzie smog i spaliny unoszą się dookoła nas. Musimy mieć świadomość, że we własnych domach także wystawiamy się na działanie niebezpiecznych pyłów i drobin, które unoszą się w powietrzu. W skutecznej walce z zanieczyszczeniami może pomóc nam odpowiednio dobrany oczyszczacz.

Oczyszczacz powietrza - najważniejsze parametry

Przed zakupem oczyszczacza powietrza warto zastanowić się, czym on tak na prawdę jest i jakie spełnia funkcje. Jednym z najważniejszych parametrów jest wskaźnik CADR. To on określa, ilość dostarczanego czystego powietrza. Jest on określany w m³/h. To od wielkości pomieszczenia, w jakim będziemy używać oczyszczacza, powinien w dużej mierze zależeć nasz wybór. Przykładowo, pomieszczenie, w którym testowaliśmy wszystkie urządzenia, ma powierzchnię 17,5 m² oraz wysokość 2,5 m (łączna objętość = 43,75 m³. W związku z tym oczyszczacz, który powinniśmy wybrać do obsługi tego pomieszczenia, powinien charakteryzować się wydajnością minimum 3 x 43,75 = 131,25 m³/h.

Kolejnym bardzo ważnym parametrem są filtry zastosowane w oczyszczaczu. To one pełnią główną rolę w filtrowaniu powietrza i usuwaniu z niego niepożądanych cząsteczek. W większości urządzeń będziemy mieli do czynienia z trzema filtrami:

filtr wstępny - jego zadaniem jest zatrzymywanie największych zanieczyszczeń, takich jak kurz, włosy czy sierść zwierząt. Dodatkowo, stanowi ochronę dla pozostałych filtrów.

- jego zadaniem jest zatrzymywanie największych zanieczyszczeń, takich jak kurz, włosy czy sierść zwierząt. Dodatkowo, stanowi ochronę dla pozostałych filtrów. filtr HEPA - wyłapuje cząstki stałe o wielkości 0,3 μm. Możemy spotkać się z różnymi klasami filtrów HEPA. Różnią się między sobą skutecznością wyłapywania zanieczyszczeń, od 85 % do 99,995 %. Najczęściej stosowanych w oczyszczaczach powietrza jest filtr HEPA13, który skutecznie zwalcza 99,95 % pyłów.

- wyłapuje cząstki stałe o wielkości 0,3 μm. Możemy spotkać się z różnymi klasami filtrów HEPA. Różnią się między sobą skutecznością wyłapywania zanieczyszczeń, od 85 % do 99,995 %. Najczęściej stosowanych w oczyszczaczach powietrza jest filtr HEPA13, który skutecznie zwalcza 99,95 % pyłów. filtr węglowy - ten filtr jest odpowiedzialny za eliminację takich zanieczyszczeń jak lotne chemikalia, lotne związki organiczne czy dym tytoniowy.

Musimy pamiętać o czyszczeniu filtrów wstępnych oraz regularnej wymianie filtra HEPA oraz węglowego. Ich żywotność w dużej mierze zależy od środowiska, w jakim używamy oczyszczacza powietrza. W bardzo zanieczyszczonych pomieszczeniach będziemy musieli częściej wymieniać filtry. Zgodnie z danymi deklarowanymi przez producentów, zazwyczaj średni okres żywotności filtrów HEPA to 12 miesięcy, natomiast w przypadku filtrów węglowych ten czas oscyluje pomiędzy 3 a 6 miesięcy.

Oczyszczacz powietrza - dodatkowe funkcje

Wszystkie testowane przez nas modele oczyszczaczy powietrza wyposażone są w dodatkowe funkcje i udogodnienia. Jednym z najistotniejszych elementów, na które powinniśmy zwrócić uwagę jest automatyczne wykrywanie zanieczyszczeń przez urządzenie. Dzięki czujnikom i sensorom, oczyszczacz może dostosować swój program pracy do aktualnych warunków. Dodatkowymi udogodnieniami są także możliwości ustawienia harmonogramu pracy, automatycznego wyłączenia czy też blokady rodzicielskiej. W większości urządzeń, które mieliśmy okazję sprawdzić, istnieje możliwość sterowania oczyszczaczem za pomocą aplikacji mobilnej. Jest to świetne rozwiązanie, które bardzo ułatwia obsługę oraz monitorowanie jakości powietrza.

W związku z tym, że oczyszczacz często znajduje się w bardzo widocznych miejscach, warto zwrócić także uwagę na jego budowę oraz wygląd. Nie powinno to być nasze pierwsze i decydujące kryterium, jednak jeśli dwa urządzenia charakteryzują się bardzo podobnymi parametrami i zbliżonymi wynikami, warto po prostu wybrać sprzęt, który nam się bardziej podoba.

Jak testowaliśmy?

W tegorocznym zestawieniu testowaliśmy 6 modeli oczyszczaczy powietrza, takich producentów jak: Stadler Form, Xiaomi, Daikin, Samsung, Electrolux i Webber.

Wszystkie urządzenia zostały przez nas sprawdzone pod kątem wydajności, sposobu działania, wygody użytkowania oraz funkcjonalności. Podstawą wykonanych testów są pomiary wykonane przy pomocy następujący urządzeń:

Detektor smogu Webber SP86 - określa aktualne stężenie pyłów PM2,5 oraz PM10 w powietrzu

Watomierz Orno OR-WAT-408 - weryfikacja rzeczywistego poboru prądu

Decybelomierz Voltcraft SL-100 - dzięki niemu porównaliśmy rzeczywistą głośność urządzenia z danymi deklarowanymi przez producenta

Każdy oczyszczacz był testowany w pomieszczeniu o powierzchni około 17,5 m2, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy. Sprawdziliśmy czas, jakiego oczyszczacz potrzebował do zredukowania zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu. W trakcie wykonywania testów pomieszczenie było sztucznie "zanieczyszczane", doprowadzając do podobnej wartości zanieczyszczeń.

Zwróciliśmy także uwagę na budowę, wygląd oraz wygodę użytkowania poszczególnych urządzeń.

Test oczyszczaczy powietrza - tabela testowa

Electrolux Well A7

Electrolux Well A7 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Electrolux Well A7 to oczyszczacz powietrza, który sprawdzi się w pomieszczeniach nie większych niż 59 m². Producent gwarantuje przepływ powietrza na poziomie 285 m³/h.

Najważniejsze informacje

Maksymalna powierzchnia działania : do 59 m²

: do 59 m² Wydajność : 285 m³/h

: 285 m³/h Filtry : wstępny, filtr HEPA, węglowy

: wstępny, filtr HEPA, węglowy Rozmiar : 57,9 x 48 x 21,3 cm

: 57,9 x 48 x 21,3 cm Waga: 6,2 kg

Skuteczność czyszczenia

Za skuteczność oczyszczania odpowiadają:

Panel przedni - stanowi pierwszą warstwę ochronną. Zatrzymuje największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, sierść zwierząt czy włosy

- stanowi pierwszą warstwę ochronną. Zatrzymuje największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, sierść zwierząt czy włosy Filtr siatkowy - zabezpiecza kolejne filtry

- zabezpiecza kolejne filtry Filtr HEPA - wyłapuje mniejsze cząsteczki, takie jak pył zawieszony, alergeny, bakterie i wirusy

- wyłapuje mniejsze cząsteczki, takie jak pył zawieszony, alergeny, bakterie i wirusy Filtr węglowy - usuwa z otoczenia szkodliwe gazy i neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Oczyszczacz jest wyposażony także w jonizator powietrza, który wspomaga filtr HEPA w usuwaniu mniejszych cząsteczek.

Electrolux Well A7 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Electrolux Well A7 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Electrolux Well A7 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Funkcje

Oczyszczaczem powietrza Electrolux Well A7 możemy sterować za pomocą panelu umieszczonego na obudowie. Znajdziemy tutaj wszystkie najważniejsze funkcje, czyli przycisk zasilania, możliwość przełączania się pomiędzy poszczególnymi trybami pracy oraz przycisk blokady rodzicielskiej.

Znajdziemy tutaj także wskaźniki informujące o aktualnym stanie powietrza (wksazania kolorystyczne), połączeniu Wi-Fi, konieczności wymiany filtra oraz o ewentualnych błędach w pracy urządzenia.

Dodatkowe funkcje otrzymujemy po połączeniu oczyszczacza z aplikacją mobilną Wellbeing. Za jej pomocą możemy dodatkowo uruchomić tryb jonizacji powietrza. Znajdziemy tutaj także szczegółowe informacje na temat zanieczyszczeń znajdujących się w otoczeniu, wilgotności powietrza oraz temperatury. Możemy również zaplanować pracę oczyszczacza.

Electrolux Well A7 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Wygląd i obudowa

Electrolux Well A7 zdecydowanie wyróżnia się budową i wyglądem na tle pozostałych urządzeń. Jest to mały i zgrabny oczyszczacz, który świetnie wpasuje się w wystrój mieszkania i nie będzie się rzucał w oczy. Co więcej, dzięki specjalnemu uchwytowi możemy go zamontować na ścianie. Sprzęt został wyposażony także nóżki oraz skórzany uchwyt do przenoszenia.

Można śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najładniejszych oczyszczaczy powietrza dostępnych na rynku. Materiałowa tkanina na przodzie oraz stylowe nóżki nadają urządzeniu charakteru, który spodoba się najbardziej wymagającym użytkownikom.

Electrolux Well A7 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Electrolux Well A7 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Electrolux Well A7 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Electrolux Well A7 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Eksploatacja

Oczyszczacz był testowany w pomieszczeniu o powierzchni około 17,5 m². Podczas testów doprowadziliśmy do sztucznego "zanieczyszczenia" pomieszczenia.

W tym celu został rozpylony aerozol zapachowy. W momencie, kiedy miernik wskazywał zanieczyszczenie na poziomie około 100 mg/m³, uruchomiliśmy oczyszczacz . Urządzenie pracowało z maksymalną mocą. Czas, jaki był potrzebny do obniżenia poziomu zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu wyniósł około 13 minut.

Sprawdziliśmy także, jak sytuacja wygląda w przypadku poboru mocy przez urządzenie. W chwili, kiedy oczyszczacz pracował z pełną mocą, miernik pokazywał średni pobór na poziomie 42 W, natomiast kiedy prędkość była ustawiona na najniższą, odnotowaliśmy wynik 10 W.

Musimy wspomnieć także o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza oddalonego od oczyszczacza w odległości około 1 metra sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez sprzęt. W momencie, kiedy oczyszczacz pracował na najniższej prędkości odczyty wskazywały poziom 34 dB, natomiast przy pełnej mocy hałas wzrósł do poziomu 46 dB.

Podsumowanie

Oczyszczacz Electrolux Well A7 to dobrze wykonane i wydajne urządzenie, które w świetny sposób poradzi sobie z zanieczyszczeniami obecnymi w naszym otoczeniu. Posiada funkcje oraz rozwiązania technologiczne, które zostały umieszczone w eleganckiej i stylowej obudowie, co zadowoli najbardziej wymagających użytkowników.

W trakcie testów nie zauważyliśmy żadnych problemów z użytkowaniem sprzętu. Na plus także aplikacja mobilna, która mocno rozbudowuje możliwości urządzenia i pozwala dokładnie sprawdzić aktualny stan powietrza.

Oczyszczacz możemy łatwo przenosić dzięki eleganckiemu uchwytowi. Co więcej, możemy go także zamontować na ścianie, dzięki czemu zaoszczędzimy sporo miejsca.

Za urządzenie aktualnie trzeba zapłacić 1699 zł. Musimy pamiętać także o konieczności wymiany filtrów, których koszt wynosi około 349 zł.

Samsung Air Purifier AX47R9080SS

Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Samsung Air Purifier AX47R9080SS to oczyszczacz powietrza, który idealnie nadaje się do pomieszczeń nie większych niż 47 m². Producent gwarantuje przepływ powietrza na poziomie 366 m³/h.

Najważniejsze informacje

Maksymalna powierzchnia działania : do 47 m²

: do 47 m² Wydajność : 366 m³/h

: 366 m³/h Filtry : wstępny, HEPA, węglowy

: wstępny, HEPA, węglowy Rozmiar : 36,7 x 43,6 x 38 cm

: 36,7 x 43,6 x 38 cm Waga: 12,2 kg

Skuteczność czyszczenia

Za eliminowanie zanieczyszczeń z otoczenia odpowiedzialne są trzy filtry.

Filtr wstępny - wyłapuje z powietrza większe zanieczyszczenia

- wyłapuje z powietrza większe zanieczyszczenia Filtr HEPA - usuwa z otoczenia cząsteczki pyłów oraz alergeny

- usuwa z otoczenia cząsteczki pyłów oraz alergeny Filtr węglowy - eliminuje szkodliwe gazy, brzydkie zapachy oraz lotne związki organiczne

Producent zaleca wymianę filtra co około 18 miesięcy. Koszt to około 249 zł.

Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Funkcje

Poszczególnymi funkcjami urządzenia sterujemy za pomocą panelu dotykowego, który jest umieszczony na górnej części obudowy. Znajdziemy tam przyciski pozwalające na włączenie/wyłączenie oczyszczacza, wybór interesującego nas trybu pracy (w tym trybu automatycznego), blokadę urządzenia, oraz przycisk umożliwiający połączenie z aplikacją mobilną. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest technologia Wind Free. Przy niskich obrotach podmuchy powietrza są niemal niezauważalne. Na przedniej części znajduje się także wyświetlacz, który prezentuje stan powietrza wskazując konkretne wartości liczbowe oraz kolory odpowiadające temu, jaki stan powietrza jest aktualnie w pomieszczeniu. Za odczyty odpowiadają czujniki zamontowane na bocznej ścianie obudowy.

Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Oczyszczaczem Samsung Air Purifier AX47R9080SS możemy sterować także przy pomocy aplikacji mobilnej Smart Things. Jest ona pomocna w codziennym użytkowaniu, jednak dość uboga w funkcje. Możemy ustawić w niej wybrany przez nas tryb pracy, ustawić harmonogram pracy oczyszczacza, a także sprawdzić stan zużycia filtra.

Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Wygląd i obudowa

Samsung Air Purifier AX47R9080SS to solidny i ciężki sprzęt. Obudowa została wykonana z metalu a na przodzie producent zastosował stylową kratkę. Oczyszczacz waży prawie 13 kg, jednak w przenoszeniu go w mieszkaniu pomagają kółka umieszczone w podstawie. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość połączenia dwóch oczyszczaczy w jeden zestaw. Na górnej części obudowy został zamontowany obrotowy element wyposażony w złącze zasilania. Dzięki temu kolejne urządzenie nie będzie wymagało dodatkowego kabla zasilającego.

Jednym z największych minusów obudowy urządzenia jest jej wysoka podatność na zarysowania.

Samsung Air Purifier AX47R9080SS (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Eksploatacja

Oczyszczacz był testowany w pomieszczeniu o powierzchni około 17,5 m². Podczas testów doprowadziliśmy do sztucznego "zanieczyszczenia" pomieszczenia.

W tym celu został rozpylony aerozol zapachowy. W momencie, kiedy miernik wskazywał zanieczyszczenie na poziomie około 100 mg/m³, uruchomiliśmy oczyszczacz . Urządzenie pracowało z maksymalną mocą. Czas, jaki był potrzebny do obniżenia poziomu zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu wyniósł około 13 minut.

Sprawdziliśmy także, jak sytuacja wygląda w przypadku poboru mocy przez urządzenie. W chwili, kiedy oczyszczacz pracował z pełną mocą, miernik pokazywał średni pobór na poziomie 30 W, natomiast kiedy prędkość była ustawiona na najniższą, odnotowaliśmy wynik 6 W.

Musimy wspomnieć także o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza oddalonego od oczyszczacza w odległości około 1 metra sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez sprzęt. W momencie, kiedy oczyszczacz pracował na najniższej prędkości odczyty wskazywały poziom 38 dB, natomiast przy pełnej mocy hałas wzrósł do poziomu 58 dB.

Podsumowanie

Samsung Air Purifier AX47R9080SS to solidny oczyszczacz powietrza, który dość szybko radzi sobie z zanieczyszczeniami obecnymi w powietrzu. Co więcej, podczas pracy urządzenia możemy wyczuć bardzo przyjemny, delikatny zapach. Wygląd urządzenia jest bardzo stylowy i elegancki. Nie ma tutaj zbędnych dodatków, które mają na celu jedynie zwracać na siebie uwagę. Wyświetlacz jest widoczny i czytelny. Na duży plus są wskazania poziomu zanieczyszczeń.

Oczyszczacz jest ciężki, jednak w podstawie zostały zamontowane kółka, dzięki czemu łatwo możemy go przemieszczać po mieszkaniu. Niestety obudowa jest mocno podatna na zarysowania.

Bardzo dużym plusem urządzenia jest zastosowana technologia Wind Free. Dzięki niej nie musimy wystawiać się cały czas na podmuchy, kiedy oczyszczacz pracuje na niskich obrotach. Warto zwrócić także uwagę na niski pobór energii. Podczas pracy na najwyższych obrotach jest to tylko 30 W.

Cena oczyszczacza Samsung Air Purifier AX47R9080SS to 2 349 zł (w promocji). Musimy także pamiętać o kwocie około 249 zł, jaką będziemy musieli przeznaczyć na filtry po około 18 miesiącach.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Xiaomi Air Purifier 4 Pro (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro to urządzenie, które idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach nie większych niż 60 m². Oczyszczacz gwarantuje maksymalny przepływ powietrza na poziomie 500 m³/h. Za oczyszczanie jest odpowiedzialny zintegrowany filtr 3w1.

Najważniejsze informacje

Maksymalna powierzchnia działania : do 60 m²

: do 60 m² Wydajność : 500 m³/h

: 500 m³/h Filtry : zintegrowany - wstępny, Xiaomi High Efficiency Filter, węglowy

: zintegrowany - wstępny, Xiaomi High Efficiency Filter, węglowy Rozmiar : 27,5 x 68 x 27,5 cm

: 27,5 x 68 x 27,5 cm Waga: 6,8 kg

Skuteczność czyszczenia

Oczyszczacz Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro został wyposażony w zintegrowany filtr 3w1 na który składa się:

Filtr wstępny - wyłapuje duże zanieczyszczenia, takie jak sierść zwierząt czy kurz. Stanowi ochronę dla pozostałych filtrów.

- wyłapuje duże zanieczyszczenia, takie jak sierść zwierząt czy kurz. Stanowi ochronę dla pozostałych filtrów. Filtr Xiaomi High Efficiency Filter - usuwa cząstki pyły zawieszonego, alergeny i inne zanieczyszczenia w formie stałej.

- usuwa cząstki pyły zawieszonego, alergeny i inne zanieczyszczenia w formie stałej. Filtr węglowy - eliminuje szkodliwe gazy, w tym lotne związki organiczne.

Producent zaleca wymianę filtra co około 18 miesięcy. Koszt to około 309 zł.

Xiaomi Air Purifier 4 Pro (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Xiaomi Air Purifier 4 Pro (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Xiaomi Air Purifier 4 Pro (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Funkcje

Poszczególnymi funkcjami sterujemy za pomocą panelu dotykowego umieszczonego na wyświetlaczu urządzenia. Z tego poziomu możemy wybrać tryb automatyczny, który dostosowuje prędkość wentylatorów do aktualnej jakości powietrza, tryb nocny oraz jeden z 4 podstawowych trybów prędkości. Najwięcej możliwości sterowania urządzeniem uzyskujemy po zainstalowaniu aplikacji mobilnej Xiaomi Home. Z jej poziomu możemy skorzystać z dużo większej swobody doboru prędkości. Co więcej, na ekranie urządzenia mobilnego zobaczymy także informacje dotyczące aktualnego stanu powietrza, poziom zużycia filtra oraz będziemy mogli zaplanować czas pracy oczyszczacza.

Xiaomi Air Purifier 4 Pro (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Sprzęt został wyposażony w wyświetlacz, który znajduje się na przodzie obudowy. Zobaczymy na nim aktualny stan powietrza (szczegółowe wartości PM 2,5 oraz wskazania kolorystyczne), wskaźnik Wskaźnik Wi-Fi oraz temperatury. W tym miejscu znajduje się także panel dotykowy, który umożliwia włączenie/wyłączenie urządzenia oraz sterowanie trybami. Z tyłu obudowy znajdziemy przycisk umożliwiający zmianę jasności podświetlenia, który po przytrzymaniu resetuje także ustawienia Wi-Fi.

Xiaomi Air Purifier 4 Pro (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Wygląd i obudowa

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro charakteryzuje się ciekawym, eleganckim designem. Biała, matowa obudowa sprawia, że urządzenie idealnie wpasuje się do nowocześnie urządzonych pomieszczeń. Co ważne, wloty powietrza zostały umieszczone z każdej strony urządzenia, dzięki czemu możemy go ustawić w dowolnym miejscu. Jedyne o czym musimy pamiętać, to zachowanie około 20 cm odległości od mebli czy ścian.

Eksploatacja

Oczyszczacz był testowany w pomieszczeniu o powierzchni około 17,5 m². Podczas testów doprowadziliśmy do sztucznego "zanieczyszczenia" pomieszczenia.

W tym celu został rozpylony aerozol zapachowy. W momencie, kiedy miernik wskazywał zanieczyszczenie na poziomie około 100 mg/m³, uruchomiliśmy oczyszczacz . Urządzenie pracowało z maksymalną mocą. Czas, jaki był potrzebny do obniżenia poziomu zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu wyniósł około 12 minut.

Sprawdziliśmy także, jak sytuacja wygląda w przypadku poboru mocy przez urządzenie. W chwili, kiedy oczyszczacz pracował z pełną mocą, miernik pokazywał średni pobór na poziomie 47 W, natomiast kiedy prędkość była ustawiona na najniższą, odnotowaliśmy wynik 9 W.

Musimy wspomnieć także o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza oddalonego od oczyszczacza w odległości około 1 metra sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez sprzęt. W momencie, kiedy oczyszczacz pracował na najniższej prędkości odczyty wskazywały poziom 38 dB, natomiast przy pełnej mocy hałas wzrósł do poziomu 57 dB.

Podsumowanie

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro to prosty i łatwy w obsłudze oczyszczacz, który pełnię możliwości uzyskuje po podłączeniu do aplikacji mobilnej. Konstrukcja oraz wygląd sprawiają, że urządzenie świetnie wpasuje się do wystroju nowoczesnych wnętrz. Dodatkowym plusem jest także wyświetlacz, na którym możemy odczytać dokładne wskazania dotyczące jakości powietrza. Znajduje się tutaj też panel dotykowy, przez co na samej obudowie nie ma mechanicznych przycisków (nie wliczając zmiany jasności podświetlenia, jednak jest on umieszczony z tyłu i bardzo mało widoczny).

Producent nie zdecydował się na zastosowanie uchwytów czy kółek, które pomogłyby w przenoszeniu urządzenia, jednak jego konstrukcja jest na tyle lekka i smukła, że te braki nie wpływają znacząco na komfort użytkowania.

Koszt oczyszczacza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro to aktualnie cena około 1 049 zł (w promocji). Dodatkowo, musimy liczyć się z kosztem wymiany filtrów, których cena wynosi około 309 zł, jednak ten wydatek będziemy musieli ponieść raz na 1,5 roku.

Webber AP9700

Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Webber AP9700 to oczyszczacz powietrza, który sprawdzi się w pomieszczeniach nie większych niż 65 m². Producent gwarantuje przepływ powietrza na poziomie 488 m³/h.

Najważniejsze informacje

Maksymalna powierzchnia działania : do 65 m²

: do 65 m² Wydajność : 488 m³/h

: 488 m³/h Filtry : wstępny, filtr HEPA, węglowy, katalityczny, wodny, jonizator, lampa UV

: wstępny, filtr HEPA, węglowy, katalityczny, wodny, jonizator, lampa UV Rozmiar : 40 x 23 x 62 cm

: 40 x 23 x 62 cm Waga: 12,5 kg

Skuteczność czyszczenia

Za oczyszczanie powietrza odpowiadają:

Filtr wstępny - wyłapuje z otoczeniu większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść zwierząt

- wyłapuje z otoczeniu większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść zwierząt Filtr HEPA - oczyszcza powietrze z drobnych pyłów i innych cząsteczek stałych, alergenów i wirusów

- oczyszcza powietrze z drobnych pyłów i innych cząsteczek stałych, alergenów i wirusów Filtr węglowy - pochłania szkodliwe gazy oraz lotne związki organiczne

- pochłania szkodliwe gazy oraz lotne związki organiczne Filtr katalityczny - usuwa z otoczenia szkodliwe gazy, takie jak formaldehyd czy benzen

- usuwa z otoczenia szkodliwe gazy, takie jak formaldehyd czy benzen Filtr wodny - usuwa zanieczyszczenia obecne w wodzie w trakcie procesu nawilżania

- usuwa zanieczyszczenia obecne w wodzie w trakcie procesu nawilżania Jonizator - wspiera filtr HEPA

- wspiera filtr HEPA Lampa UV - niszczy wirusy i bakterie

Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Funkcje

Na górnej części obudowy znajdziemy panel dotykowy, za pomocą którego możemy sterować poszczególnymi trybami pracy oczyszczacza. Zmienimy manualnie prędkość wentylatorów, uruchomimy tryb automatyczny, timer, uruchomimy funkcję sterylizacji i jonizacji, blokadę przed dziećmi oraz zresetujemy wskaźnik filtra.

Na wyświetlaczu zobaczymy także informacje dotyczące stanu powietrza (wskaźnik liczbowy oraz kolorystyczny), informację o konieczności wymiany filtra i uzupełnienia zbiornika z wodą.

Poza podstawowymi trybami, oczyszczacz jest wyposażony także w funkcję nawilżacza powietrza i wykorzystuje technologię waporyzacji, czyli naturalnego odparowywania wody.

Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Dostępnych mamy 8 prędkości wentylatora, które możemy manualnie ustawić. Obecny jest oczywiście także tryb automatyczny, który dostosowuje prędkość działania do aktualnego stanu powietrza.

Poza panelem dotykowym, pracą urządzenia możemy sterować także przy pomocy pilota oraz aplikacji mobilnej Smart Life.

Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Wygląd i obudowa

Oczyszczacz Webber AP9700 charakteryzuje się bardzo nowoczesnym wyglądem. Na górnej części urządzenia znajdziemy dotykowy panel sterowania wraz z podświetleniem LED. Na przodzie urządzenia umieszczony został wymienny panel, pod którym kryje się przestrzeń dla filtrów. Co ciekawe, w ofercie producenta możemy znaleźć dodatkowe panele, które pozwolą nam dopasować wygląd oczyszczacza do wystroju mieszkania lub biura.

Urządzenie nie należy do najmniejszych i najlżejszych, ponieważ waży 12,5 kg, jednak na górze został zamontowany elegancki uchwyt do przenoszenia. Dzięki niemu o wiele bardziej zwiększa się jego mobilność. Całość prezentuje się bardzo współcześnie, dzięki czemu idealnie wpasuje się w nowocześnie urządzone mieszkania i biura.

Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Webber AP9700 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Eksploatacja

Oczyszczacz był testowany w pomieszczeniu o powierzchni około 17,5 m². Podczas testów doprowadziliśmy do sztucznego "zanieczyszczenia" pomieszczenia.

W tym celu został rozpylony aerozol zapachowy. W momencie, kiedy miernik wskazywał zanieczyszczenie na poziomie około 100 mg/m³, uruchomiliśmy oczyszczacz . Urządzenie pracowało z maksymalną mocą. Czas, jaki był potrzebny do obniżenia poziomu zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu wyniósł około 14 minut.

Sprawdziliśmy także, jak sytuacja wygląda w przypadku poboru mocy przez urządzenie. W chwili, kiedy oczyszczacz pracował z pełną mocą, miernik pokazywał średni pobór na poziomie 78 W, natomiast kiedy prędkość była ustawiona na najniższą, odnotowaliśmy wynik 10 W.

Musimy wspomnieć także o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza oddalonego od oczyszczacza w odległości około 1 metra sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez sprzęt. W momencie, kiedy oczyszczacz pracował na najniższej prędkości odczyty wskazywały poziom 36 dB, natomiast przy pełnej mocy hałas wzrósł do poziomu 60 dB.

Podsumowanie

Webber AP9700 to oczyszczacz powietrza, w którym zastosowano wiele nowoczesnych technologii pozwalających na eliminowanie zanieczyszczeń z naszego otoczenia. Mimo to, sam sprzęt nie jest demonem prędkości, jeśli chodzi o usuwanie zanieczyszczeń. Co prawda w pierwszej fazie radzi sobie świetnie, jednak prędkość eliminowania niechcianych substancji z otoczenia spada, kiedy ich stężenie jest już mniejsze.

Na uwagę zasługuje fakt, że przy tej wadze urządzenia, został zamontowany uchwyt do przenoszenia, dzięki czemu jego przestawianie nie sprawia problemów. Będzie to też świetny wybór dla osób, które lubią nowoczesny design i chcą dopasować wygląd oczyszczacza do przestrzeni, w której będzie pracował. Producent daje możliwość zamontowania wymiennych paneli.

Obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna a na panelu dotykowym znajdziemy wszystkie najważniejsze funkcje i informacje, które są przedstawione w bardzo czytelny sposób. Poza nim, oczyszczaczem możemy sterować także korzystając z pilota oraz aplikacji mobilnej.

Oczyszczacz aktualnie kosztuje 1349 zł. Dodatkowo musimy także doliczyć kwotę około 219 zł za wymienny filtr. Producent zaleca jego wymianę co 3 lata.

Stadler Form Roger 2

Stadler Form Roger 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Stadler Form Roger 2 to stylowy oczyszczacz powietrza, który idealnie wpasuje się we wnętrza nie większe niż 66 m² (przy trzykrotne wymianie powietrza w ciągu godziny). Producent gwarantuje przepływ powietrza na poziomie 465 m³/h.

Najważniejsze informacje

Maksymalna powierzchnia działania : do do 66 m² z 3x/h wymianą powietrza

: do do 66 m² z 3x/h wymianą powietrza Wydajność : 465 m³/h

: 465 m³/h Filtry : rozłączne - wstępny, HEPA, węglowy

: rozłączne - wstępny, HEPA, węglowy Rozmiar : 42 x 51,6 x 20 cm

: 42 x 51,6 x 20 cm Waga: 6,8 kg

Skuteczność czyszczenia

Za skuteczne eliminowanie zanieczyszczeń z naszego otoczenia odpowiadają:

Wstępny filtr tekstylny - odpowiada za wyłapywanie i usuwanie z powietrza większych cząsteczek kurzu i zanieczyszczeń, takich jak np. sierść zwierząt. Dodatkowo, jest to także ochrona dla filtrów, które znajdują się wewnątrz urządzenia, dzięki czemu te zachowują większą żywotność. Antybakteryjna powłoka Sanitized zapobiega rozwojowi drobnoustrojów na danym materiale.

- odpowiada za wyłapywanie i usuwanie z powietrza większych cząsteczek kurzu i zanieczyszczeń, takich jak np. sierść zwierząt. Dodatkowo, jest to także ochrona dla filtrów, które znajdują się wewnątrz urządzenia, dzięki czemu te zachowują większą żywotność. Antybakteryjna powłoka Sanitized zapobiega rozwojowi drobnoustrojów na danym materiale. Dual FilterTM - jest to zintegrowany filtr HEPA oraz filtr z węglem aktywnym. Ten pierwszy dba o usuwanie z powietrza zanieczyszczeń takich jak drobny pył, pyłki, wirusy i bakterie. Drugi z kolei eliminuje z otoczenia szkodliwe gazy (nieprzyjemne zapachy, lotne związki organiczne, formaldehyd, dym tytoniowy).

Jeśli chcemy, aby oczyszczacz działał skutecznie, musimy pamiętać o regularnym czyszczeniu i wymianie filtrów. Filtr wstępny powinniśmy czyścić 1-2 razy w tygodniu. Raz na kwartał, w przypadku silniejszych zabrudzeń możemy także wyprać tkaninę. Producent zaznacza, że ochrona antybakteryjna Sanitized utrzymuje się do 20 prań.

DualFilterTM powinniśmy wymieniać co 8-12 miesięcy. Zależy to od użytkowania oraz jakości powietrza. Jeśli urządzenie działa w mocno zanieczyszczonych pomieszczeniach, konieczna będzie częstsza wymiana filtra.

Na wyświetlaczu urządzenia oraz w aplikacji mobilnej znajdziemy wskaźnik zużycia filtra.

Stadler Form Roger 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Stadler Form Roger 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Stadler Form Roger 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Funkcje

Działaniem oczyszczacza możemy sterować zarówno za pomocą przycisków znajdujących się na panelu sterowania, ale także dzięki aplikacji mobilnej. Zaczniemy od tej pierwszej opcji. Na panelu znajdującym się na górnej części urządzenia znajdziemy następujące przyciski:

Włączania/wyłączania - aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać przycisk około 2 sekundy

- aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać przycisk około 2 sekundy Wybór poziomy prędkości - możemy wybrać jeden z 5 poziomów prędkości działania urządzenia

- możemy wybrać jeden z 5 poziomów prędkości działania urządzenia Tryb automatyczny - w zależności od jakości powietrza, urządzenie samo wybierze odpowiedni tryb

- w zależności od jakości powietrza, urządzenie samo wybierze odpowiedni tryb Timer - za jego pomocą możemy ustawić czas pracy (od 1 do 7 godzin)

- za jego pomocą możemy ustawić czas pracy (od 1 do 7 godzin) Tryb nocny - umożliwia regulację jasności wyświetlacza

- umożliwia regulację jasności wyświetlacza HEPA RESET - jest to przycisk resetowania oraz wskaźnik żywotności filtra. Jeśli wszystkei diody migają, oznacza to konieczność wymiany filtra DualFilterTM

- jest to przycisk resetowania oraz wskaźnik żywotności filtra. Jeśli wszystkei diody migają, oznacza to konieczność wymiany filtra DualFilterTM Wi-Fi - możliwość połączenia z urządzeniem mobilnym

Stadler Form Roger 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Sterowanie urządzeniem umożliwia także aplikacja mobilna Smart Live - Smart Living. Możemy dzięki niej wybrać odpowiedni tryb, włączyć/wyłączyć urządzenie, włączyć/wyłączyć podświetlenie, zablokować urządzenie, zresetować wskaźnik filtra oraz ustawić odpowiadający nam harmonogram pracy. Dodatkowo, aplikacja przedstawi nam także informację na temat aktualnej jakości powietrza oraz powie, jaki jest poziom zużycia filtra.

Wygląd i obudowa

Oczyszczacz powietrza Stadler Form Roger 2 idealnie wpasuje się w każdy rodzaj wnętrza. Minimalistyczna forma konstrukcji sprawia, że urządzenie nie rzuca się w oczy. Tekstylny materiał na przodzie nie tylko spełnia funkcję ochronną, ale także nadaje całości atrakcyjnego wyglądu. Patrząc na oczyszczacz widzimy, że nie ma tutaj zbędnych elementów, całość konstrukcji jest spójna i bardzo elegancka.

Stadler Form Roger 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Eksploatacja

Oczyszczacz był testowany w pomieszczeniu o powierzchni około 17,5 m². Podczas testów doprowadziliśmy do sztucznego "zanieczyszczenia" pomieszczenia.

W tym celu został rozpylony aerozol zapachowy. W momencie, kiedy miernik wskazywał zanieczyszczenie na poziomie około 100 mg/m³, uruchomiliśmy oczyszczacz . Urządzenie pracowało z maksymalną mocą. Czas, jaki był potrzebny do obniżenia poziomu zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu wyniósł około 8 minut.

Sprawdziliśmy także, jak sytuacja wygląda w przypadku poboru mocy przez urządzenie. W chwili, kiedy oczyszczacz pracował z pełną mocą, miernik pokazywał średni pobór na poziomie 102 W, natomiast kiedy prędkość była ustawiona na najniższą, odnotowaliśmy wynik 5 W.

Musimy wspomnieć także o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza oddalonego od oczyszczacza w odległości około 1 metra sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez sprzęt. W momencie, kiedy oczyszczacz pracował na najniższej prędkości odczyty wskazywały poziom 32 dB, natomiast przy pełnej mocy hałas wzrósł do poziomu 65 dB.

Stadler Form Roger 2 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Podsumowanie

W przypadku oczyszczacza powietrza Stadler Form Roger 2, jego największą zaletą jest szybkość działania. Urządzenie błyskawicznie poradziło sobie z zanieczyszczeniem. Jest za to odpowiedzialny zaawansowany system filtracji. Należy tutaj wspomnieć o materiałowej powłoce, która nie tylko dodatkowo chroni zastosowane wewnątrz filtry i wyłapuje zanieczyszczenia, ale także dobrze wygląda. Dużym plusem jest to, że filtr wstępny możemy czyścić oraz prać.

Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i intuicyjna. Panel sterowania jest ulokowany w dostępnym miejscu, a poszczególne przyciski szybko reagują na nasze działanie. Podobnie jest z aplikacją mobilną. Instalacja oraz obsługa jest bardzo prosta.

Plusem jest także to, że urządzenie zostało wyposażone w uchwyt do przenoszenia. Co więcej, jest on bardzo dobrze ukryty, dzięki czemu nie rzuca się w oczy. Sam oczyszczacz jest dość lekki, więc z łatwością możemy go przenosić. Dzięki temu brak kółek w podstawie nie jest dużym minusem.

Koszt oczyszczacza powietrza Stadler Form Roger 2 to 1 999 zł. Dodatkowe filtry to koszt około 249 zł.

Daikin Air Purifier MC55W

Daikin Air Purifier MC55W (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Daikin Air Purifier MC55W to oczyszczacz powietrza, który idealnie nadaje się do pomieszczeń nie większych niż 82 m². Producent gwarantuje przepływ powietrza na poziomie 330 m³/h.

Najważniejsze informacje

Maksymalna powierzchnia działania : do 82 m²

: do 82 m² Wydajność : 330 m³/h

: 330 m³/h Filtry : wstępny, elektrostatyczny filtr HEPA, węglowy, technologia Streamer, jonizator kationowo-anionowy

: wstępny, elektrostatyczny filtr HEPA, węglowy, technologia Streamer, jonizator kationowo-anionowy Rozmiar : 50 x 27 x 27 cm

: 50 x 27 x 27 cm Waga: 6,8 kg

Skuteczność czyszczenia

Za oczyszczanie powietrza odpowiadają:

Filtr wstępny - wyłapuje z otoczeniu większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść zwierząt

- wyłapuje z otoczeniu większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść zwierząt Filtr HEPA - oczyszcza powietrze z drobnych pyłów i innych cząsteczek stałych, alergenów i wirusów

- oczyszcza powietrze z drobnych pyłów i innych cząsteczek stałych, alergenów i wirusów Filtr węglowy - pochłania szkodliwe gazy oraz lotne związki organiczne

- pochłania szkodliwe gazy oraz lotne związki organiczne Technologia Streamer - lampa neutralizująca pleśń, bakterie, alergeny, szkodliwe gazy i zapachy

- lampa neutralizująca pleśń, bakterie, alergeny, szkodliwe gazy i zapachy Jonizator kationowo-anionowy - wspiera filtr HEPA

Wymienny filtr HEPA kosztuje około 499 zł. Producent zaleca jego wymianę co 36 miesięcy.

Daikin Air Purifier MC55W (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Funkcje

Na przednim panelu urządzenia znajdziemy dwa przyciski. Jeden z nich odpowiada za włączanie/wyłączanie, natomiast drugim możemy zmieniać tryby pracy oczyszczacza.

Zobaczymy tutaj także odczyty aktualnej jakości powietrza. Są one prezentowane za pomocą 6-stopniowej skali określanej odpowiednimi kolorami.

Zielony

Żółty

Pomarańczowy

Czerwony

Ciemno czerwony

Brązowy

Są tutaj też umieszczone wskaźniki informujące o tym, w jakim trybie oczyszczacz aktualnie pracuje. Pracą oczyszczacza możemy sterować także za pomocą pilota.

Daikin Air Purifier MC55W (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Na szczególną uwagę zasługuje technologia Streamer zastosowana w Daikin Air Purifier MC55W technologie. Wykorzystuje ona lampę elektronową neutralizującą bakterie, wirusy, alergeny i pleśnie.

Łącznie możemy wybrać jeden spośród 7 trybów, czyli 4 prędkości manualne oraz 3 tryby automatyczne, takie jak Auto, Econo oraz Pollen.

Wygląd i obudowa

Daikin Air Purifier MC55W jest niewielkim i dość lekkim urządzeniem. Jego wygląd szczególnie się nie wyróżnia. Boki oraz tył obudowy wykonane są z matowego plastiku. Przód jest błyszczący, jednak co ważne, odporny na "palcowanie".

Na górnej części urządzenia, po bokach zastosowano uchwyty, co bardzo pomaga przy przenoszeniu urządzenia. Mówiąc o wyglądzie oczyszczacza, można śmiało stwierdzić, że jest on zbudowany jak typowe urządzenie do oczyszczania. Nie uświadczymy tutaj zbędnych elementów. Producent postawił na prostotę.

Daikin Air Purifier MC55W (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Eksploatacja

Oczyszczacz był testowany w pomieszczeniu o powierzchni około 17,5 m². Podczas testów doprowadziliśmy do sztucznego "zanieczyszczenia" pomieszczenia.

W tym celu został rozpylony aerozol zapachowy. W momencie, kiedy miernik wskazywał zanieczyszczenie na poziomie około 100 mg/m³, uruchomiliśmy oczyszczacz . Urządzenie pracowało z maksymalną mocą. Czas, jaki był potrzebny do obniżenia poziomu zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu wyniósł około 18 minut.

Sprawdziliśmy także, jak sytuacja wygląda w przypadku poboru mocy przez urządzenie. W chwili, kiedy oczyszczacz pracował z pełną mocą, miernik pokazywał średni pobór na poziomie 39 W, natomiast kiedy prędkość była ustawiona na najniższą, odnotowaliśmy wynik 7 W.

Musimy wspomnieć także o głośności pracy urządzenia. Za pomocą decybelomierza oddalonego od oczyszczacza w odległości około 1 metra sprawdziliśmy rzeczywisty hałas generowany przez sprzęt. W momencie, kiedy oczyszczacz pracował na najniższej prędkości odczyty wskazywały poziom 35 dB, natomiast przy pełnej mocy hałas wzrósł do poziomu 54 dB.

Podsumowanie

Daikin Air Purifier MC55W to niewielkie i lekkie urządzenie, w którym zastosowano dużo rozwiązań ułatwiających skuteczne oczyszczanie powietrza. Na szczególną uwagę zasługuje technologia Streamer, która używa lampy elektronowej do usuwania z otoczenia pleśni, alergenów, wirusów i bakterii. W porównaniu do innych modeli, urządzeniu jednak dość długo zajmuje eliminacja zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu.

Co ważne, na górnej części obudowy zostały zamontowane uchwyty do przenoszenia, dzięki czemu przeniesienie oczyszczacza w inne miejsce nie sprawia żadnych problemów. Przód jest wykonany z błyszczącego plastiku, jednak jest on wyjątkowo odporny na tzw. "palcowanie".

Sama obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna. Do wyboru poszczególnych trybów używamy tylko jednego przycisku umieszczonego na przednim panelu. Dodatkowo, kolorystyczne oznaczenia jakości powietrza bardzo precyzyjnie wskazują aktualną sytuację panującą w pomieszczeniu. Producent nie stworzył niestety aplikacji mobilnej do kontroli oczyszczaczem, jednak możemy nim sterować za pomocą dołączonego do zestawu pilota.

Oczyszczacz kosztuje aktualnie 1 910 zł. Dodatkowo musimy także doliczyć kwotę około 499 zł za wymienny filtr. Producent zaleca jego wymianę co 3 lata.