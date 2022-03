Spis treści

Odkurzacz bezprzewodowy 2022 - komfortowe i praktyczne rozwiązanie

Odkurzacze bezprzewodowe to nadal nowość na naszym rynku, jednak z roku na rok możemy zauważyć, że ich popularność wzrasta, a w sklepach pojawia się więcej modeli. Coraz więcej ludzi decyduje się na to rozwiązanie, tym bardziej, że ceny odkurzaczy pionowych są niższe niż jeszcze kilka lat temu. Aktualnie, właściwie każdy producent produktów AGD posiada w swojej ofercie przynajmniej jeden model odkurzacza bezprzewodowego, co poniekąd potwierdza poniższy test.

Dlaczego warto wyposażyć się w tego typu urządzenie? Głównym argumentem jest przede wszystkim to, że odkurzacze bezprzewodowe, jak sama nazwa wskazuje, działają bez konieczności podłączania do zasilania. To oznacza, że urządzenie możemy zabrać ze sobą właściwie w każde miejsce i nie martwić się o dostępność gniazdka czy przejmować się długością przewodu. W zależności od modelu, odkurzacz na jednym naładowaniu może działać od kilku do kilkudziesięciu minut. Odkurzacz pionowy to zdecydowanie wygodniejsza i bardziej ekonomiczna alternatywa dla klasycznego odkurzacza z kablem.

Odkurzacz bezprzewodowy 2022 - czym się charakteryzują i na co zwrócić uwagę

Na rynku znajdziemy wiele modeli odkurzaczy pionowych, które będą różniły nie tylko ceną, ale także jakością wykonania oraz działania. Dlatego decydując się na zakup takiego sprzętu, warto przemyśleć kilka istotnych kwestii. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie w naszym artykule: Jaki odkurzacz pionowy wybrać? 8 rzeczy, które warto wiedzieć przed zakupem. Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi tam informacjami na temat odkurzaczy bezprzewodowych.

Odkurzacz bezprzewodowy 2022 - jak testowaliśmy

Tegoroczny test odkurzaczy pionowych składa się z dwóch części - oddzielnie oceniliśmy odkurzacze bezprzewodowe 2 w 1, bez funkcji czyszczenia na mokro oraz odkurzacze wyposażone dodatkowo w nakładkę mopującą. Poniżej umieściliśmy dwie tabele testowe, gdzie znajdują się poszczególne kryteria, które braliśmy pod uwagę, testując poszczególne modele urządzeń. Oprócz oceny końcowej wytypowaliśmy również najbardziej opłacalny model odkurzacza. Przyznaliśmy także znaczki redakcji: Polecany zakup oraz Wybór redakcji.

W przypadku odkurzaczy bezprzewodowych bez funkcji mopowania, ocenialiśmy przede wszystkim: rzeczywisty czas działania w trybie normalnym i w trybie turbo, efektywność sprzątania podłóg twardych oraz wykładzin i dywanów, możliwość wjeżdżania pod niskie meble, efektywność oświetlenia LED, komfort użytkowania oraz przechowywania, łatwość opróżniania pojemnika na zanieczyszczenia oraz czyszczenia elementów sprzątających, rzeczywistą głośność pracy w trybie pracy maksymalnym, a także jakość wykonania.

Podobnie jeśli chodzi o odkurzacze wyposażone w nakładkę mopującą, ale w tym przypadku dodatkowo oceniliśmy: efektywność mopowania oraz wydajność zbiornika na wodę.

Odkurzacz bezprzewodowy 2022 - tabele testowe

Odkurzacze pionowe bez funkcji mycia podłogi

Beko PowerClean ProSmart VRT95929VI

W kategorii odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1, Beko PowerClean ProSmart VRT95929VI zajął pierwsze miejsce. Zadecydowały o tym przede wszystkim solidna, mocna konstrukcja, dobre parametry, funkcjonalność oraz wyniki testów. Ogromną zaletą jest z pewnością stosunek jakości do ceny - za niecałe 1500 zł otrzymujemy mocny, nowoczesny odkurzacz pionowy, wyposażony w szereg udogodnień.

Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych

Wygląd i jakość wykonania

Odkurzacz Smart PowerClean Pro VRT95929VI to urządzenie dwa w jednym, które umożliwia sprzątanie nie tylko podłóg twardych i dywanów, ale sprawdzi się również jako sprzęt do czyszczenia różnego rodzaju mebli, tapicerek czy wnętrz samochodów. Jest to możliwe dzięki oddzielnemu modułowi ręcznemu oraz specjalnym końcówkom, które otrzymujemy w zestawie.

Zawartość zestawu

Moduł główny odkurzacza , gdzie umieszczono panel sterowania: włącznik oraz przyciski zmiany trybu, a także wyświetlacz LCD , na którym pojawiają się: wskaźnik naładowania baterii, wskaźnik poziomu prędkości oraz pozostały czas pracy (wartość podana w minutach i zmiana koloru wskaźnika). Warto dodać, że na kolorowym wyświetlaczu wskazywane są także usterki czy problemy, np. informujące o zapchanej rurze. Do korpusu głównego dołączony został też wyjmowany akumulator . Niestety nie możemy go wyjąć i ładować oddzielnie. Bateria musi być przymocowana do korpusu, który umieszczamy w specjalnym adapterze stacji ładującej.

, gdzie umieszczono panel sterowania: włącznik oraz przyciski zmiany trybu, a także , na którym pojawiają się: wskaźnik naładowania baterii, wskaźnik poziomu prędkości oraz pozostały czas pracy (wartość podana w minutach i zmiana koloru wskaźnika). Warto dodać, że na kolorowym wyświetlaczu wskazywane są także usterki czy problemy, np. informujące o zapchanej rurze. Do korpusu głównego dołączony został też . Niestety nie możemy go wyjąć i ładować oddzielnie. Bateria musi być przymocowana do korpusu, który umieszczamy w specjalnym adapterze stacji ładującej. Stację ładującą , która może być mobilna lub zamontowana na ścianie. Aby korzystać z mobilnej stacji ładującej, należy zgodnie z instrukcją złożyć wszystkie elementy. Jeśli chcemy zamontować stację ładującą na ścianie musimy zrobić to za pomocą dwóch śrub (dołączone do zestawu).

, która może być mobilna lub zamontowana na ścianie. Aby korzystać z mobilnej stacji ładującej, należy zgodnie z instrukcją złożyć wszystkie elementy. Jeśli chcemy zamontować stację ładującą na ścianie musimy zrobić to za pomocą dwóch śrub (dołączone do zestawu). Aluminiową rurę z funkcją składania (o długości ok. 70 cm).

(o długości ok. 70 cm). Elektryczną turboszczotkę z wymiennymi wałkami - wałek do każdego rodzaju podłoża (z twardym włosiem) oraz wałek, który sprawdzi się dobrze na delikatnych drewnianych podłogach (miękki). Szczotka wyposażona została w mocne oświetlenie LED, które ma wspomóc sprzątanie w zaciemnionych i trudno dostępnych miejscach. Ruchomy przegub szczotki umożliwia sprawne manewrowanie głowicą.

- wałek do każdego rodzaju podłoża (z twardym włosiem) oraz wałek, który sprawdzi się dobrze na delikatnych drewnianych podłogach (miękki). Szczotka wyposażona została w mocne oświetlenie LED, które ma wspomóc sprzątanie w zaciemnionych i trudno dostępnych miejscach. umożliwia sprawne manewrowanie głowicą. Łącznik kątowy to kolejne akcesorium, które wspomoże czyszczenie trudno dostępnych miejsc, w różnych położeniach. Dodatkowo, do samego łącznika możemy doczepić pozostałe akcesoria.

to kolejne akcesorium, które wspomoże czyszczenie trudno dostępnych miejsc, w różnych położeniach. Dodatkowo, do samego łącznika możemy doczepić pozostałe akcesoria. Wąską dyszę szczelinową - nadaje się do odkurzania tylnej części mebli, wąskich obszarów i także trudno dostępnych miejsc.

- nadaje się do odkurzania tylnej części mebli, wąskich obszarów i także trudno dostępnych miejsc. Szczotkę do kurzu - sprawdzi się np. do odkurzania zasłon, mebli czy delikatnych przedmiotów.

- sprawdzi się np. do odkurzania zasłon, mebli czy delikatnych przedmiotów. Mini turboszczotkę - nadaje się do odkurzania podłóg, stopni schodów, wnętrz samochodów, materacy, tapicerek itp. Jest przeznaczona także odkurzania sierści zwierząt.

- nadaje się do odkurzania podłóg, stopni schodów, wnętrz samochodów, materacy, tapicerek itp. Jest przeznaczona także odkurzania sierści zwierząt. W pudełku znajdziemy też instrukcję obsługi w języku polskim.

Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych

Beko Smart PowerClean Pro to solidnie wykonany produkt. Mocny plastik oraz dobrze dopracowane wykończenia każdego elementu od razu pozwalają stwierdzić, że użyto materiałów wysokiej jakości. Czarna, matowa obudowa korpusu głównego prezentuje się bardzo stylowo i nowocześnie. Poza tym, całe urządzenie (także rura główna czy akcesoria) są w kolorze czarnym, a dzięki temu odkurzacz bardzo dobrze wpasuje się w każdy rodzaj wnętrza.

Do modułu przymocowany jest bezworkowy pojemnik na zanieczyszczenia o pojemności 900 ml. Wewnątrz pojemnika umieszczono metalowy filtr i piankę. Na przedniej części modułu ręcznego znajduje się pokrywka, pod którą znajdziemy filtr EPA 12, wraz z pianką.

Na środku znajdziemy czytelny, duży ekran, na którym odczytamy informacje o trybie pracy odkurzacza, naładowaniu baterii czy ewentualnych usterkach.

Wszystkie akcesoria są montowane na wcisk - działa to bardzo sprawnie i z łatwością możemy zmieniać końcówki w trakcie sprzątania.

Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych

Specyfikacja techniczna

Moc silnika (W) 450 Odkurzacz ręczny Tak Pojemnik na nieczystości (ml) 900 Typ filtra EPA 12 Pojemność akumulatora (mAh) 2500 Stacja ładująca Uchwyt ścienny z możliwością ładowania (+ stojak na podłogę do przechowywania akcesoriów) Wymiary (cm) wys, 112 cm x gł, 32 cm x sz, 27 cm Waga całego odkurzacza (kg) 2,8 Deklarowany czas pracy (min) - zwykły tryb pracy 60 Deklarowany czas pracy (min) - maksymalny tryb pracy 16 Deklarowany czas ładowania (min) 300 Deklarowany poziom głośności 83 Regulacja mocy ssania 3 tryby Wskaźnik naładowania baterii Tak Oświetlenie LED w szczotce głównej Tak Wyświetlacz Tak Wykrywanie typu podłoża (np, dywan)/Automatyczna zmiana intensywności pracy Tak (technologia SmartBrush) Zginana rura Tak Możliwość postawienia bez podparcia Nie Akcesoria Tak (szczotka do tapicerki i szczotka do usuwania kurzu, ssawka szczelinowa, wałek do różnych rodzajów podłóg, turboszczotka mini, łącznik przegubowy do trudno dostępnych miejsc) Ładowanie bez stacji dokującej Nie Możliwość zawieszenia na ścianie Tak

Funkcje i komfort użytkowania

Odkurzacz został wyposażony w silnik BLDC o mocy ssącej 210 AW oraz akumulator o pojemności 2500 mAh. Do dyspozycji mamy trzy tryby pracy - minimalna prędkość, średnia i maksymalna. Czas pracy różni się w zależności od typu podłoża oraz wybranej mocy. Co ciekawe, informacja o czasie sprzątania jest podana na ekranie głównym. Najdłużej odkurzacz może pracować przez 60 minut (przy minimalnej prędkości), najkrócej ok. 16 minut (z ustawionym trybem turbo).

Dodatkowo, urządzenie zostało wyposażone w technologię SmartBrush, co oznacza, że odkurzacz jest w stanie wykryć typ podłoża, po którym się porusza - automatycznie zwiększa moc, wjeżdżając na dywan lub wykładzinę. Uchwyt korpusu jest odpowiednio wyprofilowany i dobrze dopasowuje się do dłoni - bez problemu możemy włączać i wyłączać urządzenie oraz zmieniać tryby tą samą dłonią, którą trzymamy odkurzacz.

Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych

Komfort sprzątania poprawia zginana rura do odkurzacza - dzięki temu z łatwością posprzątamy trudno dostępne miejsca, np. pod niskimi szafkami czy łóżkiem, bez konieczności schylania się.

W zestawie otrzymujemy też stację dokującą - odkurzacz możemy zawiesić na specjalnym stelażu (który stanowi jednocześnie miejsce ładowania), dzięki czemu będzie on bezpiecznie stał w wybranym przez nas pomieszczeniu. Istnieje też możliwość zawieszenia sprzętu na ścianie. Warto dodać, że stelaż został wyposażony w specjalne uchwyty umożliwiające przechowywanie akcesoriów - w ten sposób mamy je zawsze pod ręką.

Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych

Odkurzacz waży ok. 3 kg bez akcesoriów, co jest odczuwalne podczas dłuższego sprzątania, szczególnie jeśli korzystamy z samego modułu ręcznego.

Deklarowany poziom głośności podawany przez producenta to 83 dB i można przyznać, że jest to wartość nieco zawyżona - podczas testów (z użyciem decybelomierza z odległości ok. 1 m) osiągnęliśmy wynik nieco ponad 70 dB, przy ustawieniu prędkości maksymalnej.

Wrażenia z użytkowania

Beko Smart PowerClean VRT95929VI to solidna, wielofunkcyjna konstrukcja, która zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Cieszy przede wszystkim spora liczba akcesoriów, które przydadzą się do sprzątania różnego rodzaju powierzchni. Do tego, zginana rura, dzięki której dotrzemy pod niskie meble, bez konieczności schylania się.

Dużym udogodnieniem jest elektroszczotka wyposażona w mocne światła LED wraz z wymiennymi wałkami (możemy je zmieniać w zależności od sprzątanej powierzchni), a także funkcja SmartBrush - urządzenie automatycznie wykrywa typ podłoża i dostosowuje moc działania. Technologia ta jest raczej stosowana w nieco droższych modelach odkurzaczy pionowych, dlatego jesteśmy mile zaskoczeni.

Ciekawym i wygodnym rozwiązaniem jest również stacja dokująca (będąca jednocześnie stacją ładującą) ze stabilną podstawą oraz miejscem na dodatkowe akcesoria.

Całość prezentuje się bardzo stylowo i nowocześnie. Czarny kolor odkurzacza i całego wyposażenia to z pewnością dobry wybór - w ten sposób urządzenie z łatwością dopasuje się do każdego wnętrza.

Jedyną wadą może okazać się waga odkurzacza, a właściwie modułu ręcznego - to oczywiście subiektywna opinia, ale warto o tym wspomnieć.

Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych Beko Smart PowerClean Pro VRT95929VI/fot. Izabella Bandych

Electrolux Well Q8

To odkurzacz pionowy 2 w 1, który nie tylko zajął drugie miejsce w rankingu, ale otrzymał od nas również wyróżnienie jako najbardziej opłacalny zakup. Urządzenie posiada wiele ciekawych rozwiązań i wyróżnia się dobrymi parametrami technicznymi. Electrolux Well Q8 wypadł bardzo dobrze także podczas testów praktycznych.

Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych

Wygląd i jakość wykonania

To, co odróżnia go od pozostałych to budowa. W przeciwieństwie do pozostałych modeli biorących udział w teście, moduł główny odkurzacza został umieszczony w jego dolnej części, co sprawia, że waga sprzętu nie jest tak odczuwalna, a prowadzenie urządzenia jest wygodne i bardziej komfortowe. Warto dodać, że moduł ręczny można łatwo wyjąć z ramy odkurzacza bez wciskania jakichkolwiek przycisków.

Zawartość zestawu

Moduł główny , na którym znajdziemy przycisk uruchamiania i wyłączania odkurzacza. Tryby możemy zmieniać za pomocą przycisku umieszczonego na uchwycie.

, na którym znajdziemy przycisk uruchamiania i wyłączania odkurzacza. Tryby możemy zmieniać za pomocą przycisku umieszczonego na uchwycie. Szczotka główna z oświetleniem LED - przeznaczona do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni, w tym paneli, płytek oraz dywanów. Została wyposażona w technologię BrushRollClean , co oznacza, że szczotka czyści się automatycznie , po naciśnięciu specjalnego przycisku na górze ssawki.

- przeznaczona do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni, w tym paneli, płytek oraz dywanów. Została wyposażona w , co oznacza, że szczotka , po naciśnięciu specjalnego przycisku na górze ssawki. Ssawka Electrolux Bed Pro z promieniami UV - przeznaczona do czyszczenia m.in. materacy, łóżek, kanap czy posłań dla zwierząt. Jak podkreśla producent. Według producenta umożliwia usunięcie do 99,9% kurzu, bakterii i alergenów z odkurzanych powierzchni.

- przeznaczona do czyszczenia m.in. materacy, łóżek, kanap czy posłań dla zwierząt. Jak podkreśla producent. Według producenta umożliwia usunięcie do 99,9% kurzu, bakterii i alergenów z odkurzanych powierzchni. Ssawka teleskopowa , która sprawdzi się podczas odkurzania wyżej położonych miejsc np. karniszy, kartek wentylacyjnych.

, która sprawdzi się podczas odkurzania wyżej położonych miejsc np. karniszy, kartek wentylacyjnych. Delikatna ssawka z pluszem - przeznaczona do czyszczenia delikatnych powierzchni, np. szklanych powierzchni czy sprzętów elektronicznych.

- przeznaczona do czyszczenia delikatnych powierzchni, np. szklanych powierzchni czy sprzętów elektronicznych. Ssawka 2w1 - przeznaczona do odkurzania szczelin oraz listew przypodłogowych.

Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych

Model odkurzacza Electrolux charakteryzuje się przede wszystkim elegancką i nowoczesną stylistyką (a także nietypową konstrukcją), która z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom. Perłowa biel połączona z czernią i złotą wstawką prezentuje się naprawdę ciekawie. Widać i czuć, że to solidne i dopracowane urządzenie. Ergonomiczny uchwyt połączony z lekką, aluminiową ramą umożliwiają wygodne prowadzenie odkurzacza. Na rączce znajdziemy dwa przyciski - jeden przeznaczony do uruchamiania i wyłączania odkurzacza, drugi odpowiada za zmianę ustawienia mocy działania urządzenia. W tym przypadku do dyspozycji mamy tryb standardowy i tryb turbo.

W dolnej części umieszczono moduł główny (o czym pisaliśmy wyżej), na którym znajdziemy oddzielny włącznik. Jednak, korzystając wyłącznie z tej części nie możemy zmieniać trybów - działa w jednym trybie (zapamiętanym).

Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych

Specyfikacja techniczna

Środowisko pracy Podłogi twarde, dywany, wykładziny Mechanizm sprzątający Turboszczotka Moc silnika (W) Brak danych Odkurzacz ręczny Tak Praca na mokro Nie Pojemnik na nieczystości (ml) 300 Typ filtra EPA E10 Pojemność akumulatora (mAh) 2100 Stacja ładująca Baza ładująca do postawienia na ziemi Wymiary (cm) 110,5 x 25,5 x 14 Waga całego odkurzacza (kg) 4,8 *** Deklarowany czas pracy (min) - zwykły tryb pracy 55 Deklarowany czas pracy (min) - maksymalny tryb pracy 15 Deklarowany czas ładowania (min) 270 Deklarowany poziom głośności 80 Regulacja mocy ssania 2 tryby (standard, turbo) Wskaźnik naładowania baterii Tak Oświetlenie LED w szczotce głównej Tak Wyświetlacz Nie Wykrywanie typu podłoża (np. dywan)/Automatyczna zmiana intensywności pracy Nie Zginana rura Nie Możliwość postawienia bez podparcia Tak Zapasowe filtry w zestawie Nie Dodatkowe akcesoria Tak (ssawka teleskopowa, delikatna ssawka z pluszem, ssawka 2w1, ssawka Electrolux Bed Pro z promieniami UV, szczotka do tapicerki) Cena dodatkowego filtra 99 Ładowanie bez stacji dokującej (ładowanie przez zasilacz) Nie Wyjmowany akumulator Nie Możliwość zawieszenia na ścianie Nie

Funkcje i komfort użytkowania

Electrolux Well Q8 został wyposażony w akumulator o pojemności 2100 mAh, który umożliwia działanie odkurzacza przez ok. 60 minut w trybie standardowym oraz 15 minut w trybie turbo. To bardzo dobry wynik, który został potwierdzony w testach. Bez problemu udało się wyczyścić mieszkanie o całkowitej powierzchni 50 m2. Czas ładowania akumulatora, po całkowitym rozładowaniu, to nieco ponad 4 godziny. O stanie baterii informują 3 diody znajdujące się na odkurzaczu.

Przy module ręcznym znajdziemy zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 300 ml - nie należy on do największych, więc musimy liczyć się z częstym opróżnianiem pojemnika. Chociaż, jak podkreśla producent zastosowana technologia cyklonu osiowego sprawia, że nawet przy napełniającym się pojemniku na kurz, odkurzacz pracuje ze stałą wysoką wydajnością. Opracowany system cyklonowy ze śrubą Air Helix, z większą efektywnością oddziela cząsteczki kurzu od powietrza.

Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja BrushRollClean wbudowana w szczotkę główną - automatycznie ją czyści z włosów i włókien. Wystarczy nacisnąć nogą przycisk (nawet przy wyłączonym odkurzaczu). Dodatkowym udogodnieniem jest także oświetlenie LED w turboszczotce, które zapewnia doskonałą widoczność podczas odkurzania zaciemnionych miejsc. Cieszy również obecność szczotki Bed ProPower Plus z lampą UV, która idealnie nadaje się do czyszczenia materacy, sof, poduszek czy łóżeczek dziecięcych, a także z posłań dla zwierząt.

Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych

Jak już podkreślaliśmy, odkurzacz wyróżnia się innowacyjną konstrukcją, dzięki czemu jest lekki i poręczny. Poza tym możemy postawić go w dowolnym miejscu jeśli nagle będziemy musieli przerwać sprzątanie - pionowa i odpowiednio wyważona konstrukcja zapewnia stabilne ustawienie sprzętu zawsze pod ręką. Odkurzacz utrzymuje swoją pozycję również po wyjęciu modułu ręcznego. W zestawie otrzymujemy także stację ładującą, którą możemy postawić w dowolnym miejscu, aby wygodnie odstawić odkurzacz po pracy w celu naładowania. Co ciekawe, ssawka teleskopowa została schowana w konstrukcję odkurzacza, a dokładnie w uchwyt, natomiast ssawka 2 w 1 w części stacji ładującej. Dzięki temu nie musimy martwić się, że akcesoria gdzieś się zgubią.

Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych

Wrażenia z użytkowania

Electrolux Well Q8 to nowoczesny odkurzacz pionowy, który przyciąga uwagę swoją budową i designem. To z pewnością spodoba się osobą, którym zależy nie tylko na kwestiach technicznych, ale również aspekcie wizualnym. Prezentuje się ciekawe, a "zgrabna" konstrukcja i stonowana kolorystyka sprawiają, że urządzenie łatwo dopasuje się do różnego rodzaju wnętrz. Dla niektórych minusem może okazać się fakt, że nie możemy zawiesić odkurzacza na ścianie, jak w przypadku innych modeli - do dyspozycji mamy tylko stację ładującą, którą ustawia się na ziemi.

To, co wyróżnia Well Q8 od innych sprzętów tego typu, to możliwość postawienia go w dowolnym miejscu bez żadnego podparcia. Jeśli chcemy przerwać sprzątanie lub skorzystać z modułu ręcznego, nie musimy odkładać odkurzacza na ziemię, aby następnie się po niego schylać. To bardzo wygodne rozwiązanie, które zdecydowanie poprawia komfort sprzątania.

Jak już wspominaliśmy wyżej, na wysoką notę zasługuję także waga urządzenia, a właściwie odpowiednie jej rozłożenie. W specyfikacji technicznej przeczytamy, że odkurzacz waży 4,8 kg, ale trzeba zaznaczyć, że podczas prowadzenia odkurzacza nie jest to odczuwalne, dzięki środkowi ciężkości rozmieszczonemu w dolnej części odkurzacza.

Zastosowane funkcje i nowoczesne technologie zadowolą przede wszystkim właścicieli zwierząt oraz alergików, którym zależy na skutecznym pozbyciu się wszelkich pyłków, bakterii oraz kurzu. To również idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie nie tylko wygodę podczas sprzątania, ale także wygląd zewnętrzny urządzenia.

Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych Electrolux Well Q8/ fot. Izabella Bandych

Philips SpeedPro Aqua FC6729

Odkurzacz pionowy Kärcher VC 6 Cordless ourFamily to urządzenie 2 w 1, które sprawdzi się do czyszczenia różnych rodzajów powierzchni - zarówno podłóg twardych, jak i dywanów z krótkim włosiem. Jego główną zaletą jest wyjmowany akumulator, który możemy wymieniać (możliwy zakup drugiego akumulatora) oraz ładować oddzielnie za pomocą zasilacza.

Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych

Wygląd i jakość wykonania

Odkurzacz, a właściwie jego główny moduł, został wykonany z plastiku, w charakterystycznej dla danej marki kolorystyce - żółty i czarny. Na uchwycie znajdziemy gumowy materiał, który ma ułatwić trzymanie odkurzacza. Całość prezentuje się ciekawie, ale z pewnością nie każdemu przypadnie do gustu taka kolorystyka.

Zawartość zestawu

Moduł główny odkurzacza , na którym znajdziemy włącznik, blokadę umożliwiającą uruchomienie trybu ciągłego oraz przycisk zmiany trybów. Tu również zamontowano wyjmowany akumulator, który możemy ładować za pomocą dołączonej ładowarki. Co istotne, baterię możemy wyjąć i ładować oddzielnie.

, na którym znajdziemy włącznik, blokadę umożliwiającą uruchomienie trybu ciągłego oraz przycisk zmiany trybów. Tu również zamontowano wyjmowany akumulator, który możemy ładować za pomocą dołączonej ładowarki. Co istotne, baterię możemy wyjąć i ładować oddzielnie. Specjalny uchwyt umożliwiający zawieszenie odkurzacza na ścianie + wkręty umożliwiające szybki montaż. Odkurzacz zawieszony na ścianie także możemy ładować, bez konieczności wyjmowania baterii.

+ wkręty umożliwiające szybki montaż. Odkurzacz zawieszony na ścianie także możemy ładować, bez konieczności wyjmowania baterii. Wielofunkcyjna szczotka podłogowa wyposażona w oświetlenie LED . Wałek umieszczony w szczotce jest plastikowy i wyposażony w sztywny włos.

. Wałek umieszczony w szczotce jest plastikowy i wyposażony w sztywny włos. Aluminiowa rura (o długości ok. 70 cm), która jest dość lekka, co z pewnością przełoży się na komfort użytkowania odkurzacza. <jak dla mnie nieprzyjemna w dotyku>

(o długości ok. 70 cm), która jest dość lekka, co z pewnością przełoży się na komfort użytkowania odkurzacza. <jak dla mnie nieprzyjemna w dotyku> Ssawka do tapicerki i miękka szczotka do odkurzania (2 w 1). Tę część możemy dołączyć zarówno do modułu ręcznego, jak i do podłączonej rury. Akcesoria sprawdzą się podczas czyszczenia różnego rodzaju mebli - foteli, kanap, materacy czy wnętrz samochodów.

(2 w 1). Tę część możemy dołączyć zarówno do modułu ręcznego, jak i do podłączonej rury. Akcesoria sprawdzą się podczas czyszczenia różnego rodzaju mebli - foteli, kanap, materacy czy wnętrz samochodów. Ssawka szczelinowa , która pozwala wygodnie wyczyścić trudno dostępne, wąskie miejsca.

, która pozwala wygodnie wyczyścić trudno dostępne, wąskie miejsca. Skrócona instrukcja montażu i użytkowania oraz zwykła instrukcja w języku polskim.

Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Karcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych

Specyfikacja techniczna

Środowisko pracy Podłogi twarde i wykładziny Mechanizm sprzątający Turboszczotka Moc silnika (W) 250 Odkurzacz ręczny Tak Praca na mokro Nie Pojemnik na nieczystości (ml) 800 Typ filtra HEPA Pojemność akumulatora (mAh) Brak danych Stacja ładująca Uchwyt ścienny z możliwością ładowania Wymiary (cm) 23,5 x 26,6 x 113 Waga całego odkurzacza (kg) 2,6 Deklarowany czas pracy (min) - zwykły tryb pracy 50 Deklarowany czas pracy (min) - maksymalny tryb pracy 12 Deklarowany czas ładowania (min) 220 Deklarowany poziom głośności < 78 Regulacja mocy ssania 2 tryby (standard, turbo) Wskaźnik naładowania baterii Tak Oświetlenie LED w szczotce głównej Tak Wyświetlacz Nie Wykrywanie typu podłoża (np. dywan)/Automatyczna zmiana intensywności pracy Nie Zginana rura Nie Możliwość postawienia bez podparcia Nie Zapasowe filtry w zestawie Nie Dodatkowe akcesoria Tak (ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki i miękka szczotka do odkurzania 2w1, rura ssąca) Cena dodatkowego filtra Brak danych Ładowanie bez stacji dokującej (ładowanie przez zasilacz) Tak Wyjmowany akumulator Tak Możliwość zawieszenia na ścianie Tak

Funkcje i komfort użytkowania

Odkurzacz VC 6 Cordless ourFamily został wyposażony w bezszczotkowy silnik o mocy 250 W oraz akumulator o mocy 25,2 V (niestety producent nie podaje pojemności akumulatora wyrażonej w mAh). Urządzenie może działać w dwóch trybach - standardowym oraz maksymalnym. Korzystając z tego pierwszego, możemy używać odkurzacza przez ok. 50 minut, wybierając tryb Boost przez 12 minut. To czasy podane przez producenta, ale jak udało nam się sprawdzić podczas testów, są one jak najbardziej realne.

Do korpusu głównego został przymocowany bezworkowy pojemnik na zabrudzenia o pojemności ok. 800 ml, który wystarczy otworzyć nad koszem, aby pozbyć się zanieczyszczeń. Tutaj znajdziemy również umieszczony filtr wlotowy powietrza. Na głównym module umieszczono także przycisk uruchamiania z dźwignią blokującą oraz przycisk funkcji Boost, czyli możliwość zwiększenia mocy ssania do maksimum, będący jednocześnie osłoną filtra HEPA.

Nie znajdziemy tutaj wyświetlacza, a jedynie kontroli LED informujące nas o wybranym trybie pracy odkurzacza, naładowaniu akumulatora (oraz o ewentualnym błędzie akumulatora), usterce dyszy podłogowej i kanału ssącego.

Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych

Deklarowany poziom hałasu generowany przez odkurzacz nie przekracza 78 dB. W czasie testów zmierzyliśmy dźwięk profesjonalnym decybelomierzem ( z odległości ok. 1 metra), osiągając wynik 68 dB, przy ustawieniu trybu maksymalnej pracy. To bardzo dobra wartość dla tego typu urządzeń. W trybie standardowym dźwięk jest cichy i nieprzeszkadzający. W trybie Boost jest nieco gorzej, ale wciąż jest to znośny hałas.

Odkurzacz VC 6 Cordless ourFamily bez akcesoriów waży 2, 6 kg. Nie należy on do najlżejszych - co można odczuć podczas kilkunastominutowego sprzątania, szczególnie posługując się wyłącznie modułem ręcznym. Trzeba też przyznać, że ergonomia uchwytu jest dość wygodna i odkurzacz dobrze leży w ręce. Tryby pracy możemy zmieniać bez użycia drugiej ręki - wszystkie przyciski oraz blokada zostały odpowiednio rozmieszczone, aby z łatwością posługiwać się nimi w trakcie sprzątania.

Dużym udogodnieniem jest odłączany akumulator, który możemy wysunąć z modułu głównego, w celu naładowania. To sprawia, że nie musimy montować oddzielnie stacji ładującej (uchwytu ściennego), a w trakcie ładowania baterii, odkurzacz może być umieszczony w innym miejscu, np. schowany w szafie.

Plusem jest oświetlenie LED umieszczone w szczotce głównej, które wspomaga sprzątanie w zaciemnionych miejscach - dzięki dodatkowemu światłu, kurz jest lepiej dostrzegalny. Intensywność LED-ów jest dość mocna.

Jeśli chodzi o czyszczenie przestrzeni pod niskimi szafkami, odkurzacz VC 6 Cordless ourFamily radzi sobie całkiem nieźle. Szczotka główna jest dość płaska, nie posiada żadnych wystających elementów, przez co mieści się pod naprawdę niskimi meblami.

Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych

Wrażenia z użytkowania

Odkurzacz VC 6 Cordless ourFamily to wydajny sprzęt, który poradzi sobie z zabrudzeniami zarówno na podłogach twardych, jak i na wykładzinach. Prezentuje się ciekawie, a moduł główny jest solidnie wykonany i posiada wygodny uchwyt, dobrze dopasowany do kształtu dłoni. Bez problemu możemy jedną ręką przełączać programy pracy, a także uruchomić blokadę, która umożliwia ciągłą pracę urządzenia - w ten sposób nie musimy trzymać przez cały czas przycisku.

Wbrew pozorom dwa programy pracy są tutaj wystarczające (zazwyczaj w innych modelach spotykamy trzy) - tryb standardowy pozwala na 50-minutowe sprzątanie, co raczej jest wystarczającym czasem, aby posprzątać całe mieszkanie. 12 minut w trybie Boost to także zadowalający wynik, biorąc pod uwagę, że programu tego będziemy używać tylko przy większych zabrudzeniach. Czas ładowania od całkowitego rozładowania akumulatora do pełna wynosi ok. 3,5 godziny. Z pewnością zadowalający byłby nieco krótszy czas, ale patrząc na konkurencyjne modele - mieści się on w standardowych parametrach, a nawet jest jednym z niższych.

Jak wspominałem generowany hałas także jest na dobrym poziomie, szczególnie w trybie normalnej pracy.

Odkurzacz dobrze radzi sobie z czyszczeniem powierzchni twardych, w tym paneli oraz kafelków. Podczas testów nieco gorzej wypadło czyszczenie dywanów.

Minusem, który odnotowaliśmy podczas testów jest praca szczotki głównej - manewrowanie urządzeniem (z dołączoną szczotką wielofunkcyjną) nie jest tak płynne jak w przypadku innych modeli.

Podsumowując, mamy wrażenie, że cena odkurzacza w stosunku do zastosowanych rozwiązań i funkcji, jest nieco zawyżona. Aktualnie odkurzacz kosztuje ok. 1500 zł.

Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych Kärcher VC 6 Cordless ourFamily/fot. Izabella Bandych

Roborock H7M1A

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który który sprawdzi się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni - podłóg, dywanów, tapicerek i mebli. Wyróżnia się długim czasem pracy na jednym naładowaniu - może działać przez ok. 90 minut (w trybie najniższym) - oraz funkcją szybkiego ładowania - jest gotowy do pracy w zaledwie 2,5 godziny. Poza tym odkurzacz został wyposażony w funkcję Auto Carpet Boost, co oznacza, że automatycznie zwiększa siłę ssania po wykryciu dywanu. To produkt z wieloma ciekawymi rozwiązaniami, który otrzymał od redakcji wyróżnienie Polecany zakup.

Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych

Wygląd i jakość wykonania

Cała konstrukcja jest w kolorze czerwono-szarym, co z pewnością wielu osobom przypadnie do gustu. Całość prezentuje się ciekawie, ale w porównaniu do wyżej wymienionych modeli jakość wykonania poszczególnych elementów jest nieco gorsza. Aluminiowa rura jest podatna na porysowania oraz wgniecenia, a plastikowa szczotka główna jest dość głośna podczas poruszania się po twardym podłożu.

Zawartość zestawu

Szczotka wielopowierzchniowa - pozwala na dogłębne i dokładne czyszczenie, zarówno dywanów jak i podłóg twardych.

- pozwala na dogłębne i dokładne czyszczenie, zarówno dywanów jak i podłóg twardych. Mini-szczotka - napędzana silnikiem umożliwia wciąganie kurzu z miękkich mebli. Sprawdzi się do czyszczenia foteli, kanap czy innych tapicerek, a także materacy.

- napędzana silnikiem umożliwia wciąganie kurzu z miękkich mebli. Sprawdzi się do czyszczenia foteli, kanap czy innych tapicerek, a także materacy. Elastyczna rura - w połączeniu z ssawką szczelinową lub szczotką do kurzu sprawdzi się podczas sprzątania trudno dostępnych miejsc.

- w połączeniu z ssawką szczelinową lub szczotką do kurzu sprawdzi się podczas sprzątania trudno dostępnych miejsc. Szczotka do kurzu - długie włosie jest nada się do ścierania kurzu i odkurzania płaskich powierzchni.

- długie włosie jest nada się do ścierania kurzu i odkurzania płaskich powierzchni. Ssawka szczelinowa - wąska i długa, idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i wąskich szczelin.

- wąska i długa, idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i wąskich szczelin. Worek na kurz - dodatkowy worek o pojemności 560 ml, który możemy zamontować w pojemniku na zabrudzenia. Podczas demontażu worka, zamyka się on automatycznie, co zapobiega wydostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń na zewnątrz.

- dodatkowy worek o pojemności 560 ml, który możemy zamontować w pojemniku na zabrudzenia. Podczas demontażu worka, zamyka się on automatycznie, co zapobiega wydostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń na zewnątrz. W zestawie otrzymujemy też instrukcję obsługi w języku polskim.

Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych

Co istotne, dzięki wbudowanym w akcesoria magnesom, możemy je przymocować do znajdującej się w zestawie stacji z systemem MagBase™ lub innej metalowej (magnetycznej) powierzchni. To bardzo ciekawe rozwiązanie, które zastosowano tylko w tym modelu.

Specyfikacja techniczna

Środowisko pracy Podłogi twarde, dywany, wykładziny Mechanizm sprzątający Turboszczotka Moc silnika (W) 480 Odkurzacz ręczny Tak Praca na mokro Nie Pojemnik na nieczystości (ml) 500 Typ filtra HEPA Pojemność akumulatora (mAh) 3610 Stacja ładująca Uchwyt ścienny z możliwością ładowania Wymiary (cm) 28,4 x 11,1 x 23,1 Waga całego odkurzacza (kg) 1,46 Deklarowany czas pracy (min) - zwykły tryb pracy 90 Deklarowany czas pracy (min) - maksymalny tryb pracy 10 Deklarowany czas ładowania (min) 150 Deklarowany poziom głośności 80 Regulacja mocy ssania 3 tryby (eco, standard, turbo) Wskaźnik naładowania baterii Tak Oświetlenie LED w szczotce głównej Nie Wyświetlacz Tak Wykrywanie typu podłoża (np. dywan)/Automatyczna zmiana intensywności pracy Tak (tryb dywanowy Auto Carpet Boost) Zginana rura Nie Możliwość postawienia bez podparcia Nie Zapasowe filtry w zestawie Nie Dodatkowe akcesoria Tak (szczotka wielopowierzchniowa, rura, mini-szczotka, elastyczna rura, szczotka do kurzu, ssawka szczelinowa) Cena dodatkowego filtra ok. 80 (zestaw 3 filtrów) Ładowanie bez stacji dokującej (ładowanie przez zasilacz) Tak Wyjmowany akumulator Nie Możliwość zawieszenia na ścianie Tak

Funkcje i komfort użytkowania

Odkurzacz Roborock H7 został wyposażony w silnik o mocy 480 W oraz akumulator o pojemności 3610 mAh, który pozwala na długi czas pracy urządzenia na jednym naładowaniu - do 90 minut w trybie ekologicznym i do 10 minut w trybie turbo. To najlepszy wynik (długość działania w trybie minimalnym) jeśli chodzi o testowane produkty. Zadowala też dość krótkie ładowanie baterii, które zajmuje ok. 2,5 godziny.

Na module głównym umieszczono przycisk trybu (do wyboru trzy moce działania), przycisk podtrzymania pracy oraz przełącznik spustowy, umożliwiający uruchomienie lub wyłączenie urządzenia. Na korpusie znajdziemy także wyświetlacz OLED, na którym widoczne są: wskaźnik trybu, pozostały czas pracy w bieżącym trybie, ogólnie pozostały czas pracy, wskaźnik informujący o tym, czy tryb ciągły jest włączony.

Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych

Do modułu głównego dołączony jest zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 500 ml wraz z 5-cio stopniowym system filtracji powietrza (z użyciem filtra HEPA). Aby pozbyć się zanieczyszczeń, wystarczy nacisnąć spust nad koszem na śmieci i wysypać zebrane zabrudzenia. Pojemnik możemy odczepić od modułu i przemyć pod bieżącą wodą. Podobnie jeśli chodzi o przednie i tylne filtry, filtr cyklonowy.

Deklarowany poziom hałasu to 80 dB i jak udało nam się sprawdzić podczas testów, rzeczywisty dźwięk jest zbliżony do tej wartości (ok. 73 dB). Odkurzacz jest dość głośny w trybie turbo i z dołączoną szczotką wielopowierzchniową.

Urządzenie waży niecałe 2 kg i rzeczywiście nie należy od najcięższych. Waga odczuwalna jest przede wszystkim w momencie, gdy pracujemy wyłącznie z modułem ręcznym. Uchwyt jest wygodny, a wszystkie przyciski funkcyjne możemy naciskać tą samą ręką, którą trzymamy odkurzacz.

Niestety akumulator jest na stałe przymocowany do modułu ręcznego i nie mamy możliwości jego odłączenia. Plusem jest jednak to, że nie musimy korzystać ze stacji ładującej - cały moduł ręczny możemy ładować bezpośrednio przy gniazdku.

Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych

Wrażenia z użytkowania

Odkurzacz pionowy Roborock H7 z pewnością zasługuje na uwagę i wyróżnienie. Posiada wiele ciekawych rozwiązań i funkcji, które usprawnią codzienne sprzątanie. Dobrze poradzi sobie z wyczyszczeniem powierzchni twardych i wykładzin lub dywanów z cienkim włosiem. Plusem jest wyświetlacz OLED informujący nas o pozostałym czasie działania czy wybranym trybie - w niewielu modelach możemy liczyć na tego typu udogodnienie. Poza tym, możemy decydować, czy tryb pracy ciągłej odkurzacza ma być uruchomiony czy nie. Udogodnieniem jest z pewnością tryb dywanowy Auto Carpet Boost, czyli automatyczne zwiększanie mocy podczas pracy na dywanie. Cieszą także liczne akcesoria, które posiadają wbudowany magnes, dzięki któremu możemy zawiesić je na dowolnej magnetycznej powierzchni.

Na jednym naładowaniu bez problemu sprzątniemy nie tylko powierzchnie płaskie, ale również tapicerki czy meble. A nawet jeśli nie uda nam się sprzątnąć za jednym razem wszystkim zaplanowanych miejsc, to nie musimy długo czekać na podładowanie akumulatora - od 0 do 100% ładuje się w niecałe 3 godziny.

Pewną niedogodnością może okazać się brak oświetlenia LED przy szczotce głównej oraz dość wysoka szczotka główna - przez to nie wsuniemy jej pod kanapę czy inne niskie meble. Poza tym, brakuje możliwości wyjęcia wałka ze szczotki, w celu jego wyczyszczenia - we wszystkich innych modelach istnieje taka możliwość.

Do minusów zaliczylibyśmy jeszcze hałas generowany przez odkurzacz, a właściwie przez szczotkę główną.

Aktualnie odkurzacz kosztuje ok. 1500 zł i jest to przystępna cena, ale przyglądając się konkurencji, można stwierdzić, że jest nieco zawyżona.

Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych Roborock H7M1A/fot. Izabella Bandych

Odkurzacze pionowe z funkcją mycia podłogi

Philips SpeedPro Aqua FC6729

W kategorii odkurzaczy pionowych wyposażonych funkcję czyszczenia na mokro, pierwsze miejsce zajął model Philips SpeedPro Aqua FC6729. Zadecydowały o tym przede wszystkim wyniki testów praktycznych oraz funkcjonalność urządzenia.

Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych

Wygląd i jakość wykonania

Philips SpeedPro Aqua to solidna konstrukcja wyposażona w szereg ciekawych rozwiązań. Odkurzacz prezentuje się nowocześnie, a ciekawa kolorystyka będzie dobrze wyglądać w każdym wnętrzu. To sprzęt 3 w 1, co oznacza, że oprócz odkurzania powierzchni płaskich oraz oddzielnego modułu ręcznego, posiada on także możliwość mycia podłogi za pomocą specjalnej nakładki mopującej.

Zawartość zestawu

Moduł główny , na którym znajdziemy przycisk umożliwiający zmianę trybu działania odkurzacza - dwa tryby do wyboru (standardowy i turbo).

, na którym znajdziemy przycisk umożliwiający zmianę trybu działania odkurzacza - dwa tryby do wyboru (standardowy i turbo). Nasadka zasysająca 180° wyposażona w oświetlenie LED; przeznaczona do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni.

wyposażona w oświetlenie LED; przeznaczona do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Mini turboszczotka - nadaje się do usuwania sierści z tapicerki, foteli i dywanów.

- nadaje się do usuwania sierści z tapicerki, foteli i dywanów. Zintegrowana szczelinówka i szczotka - umożliwiające wyczyszczenie trudno dostępnych i wąskich miejsc oraz delikatnych przedmiotów.

- umożliwiające wyczyszczenie trudno dostępnych i wąskich miejsc oraz delikatnych przedmiotów. Zbiornik na wodę - wyposażony w specjalny przycisk umożliwiający wydobycie większej ilości wody. Co istotne, zbiornik na wodę jest połączony ze specjalną szczotką, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne mycie i odkurzanie podłogi.

- wyposażony w specjalny przycisk umożliwiający wydobycie większej ilości wody. Co istotne, zbiornik na wodę jest połączony ze specjalną szczotką, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne mycie i odkurzanie podłogi. Wkładka z mikrofibry - doczepiana na rzep; można ją myć ręcznie lub w pralce.

- doczepiana na rzep; można ją myć ręcznie lub w pralce. Stacja dokująca montowana na ścianie

W zestawie znajdziemy też graficzną instrukcję obsługi.

Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych

Na pierwszy rzut oka widać, że odkurzacz Philips SpeedPro Aqua to przemyślana i dobrze dopracowana konstrukcja. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że odkurzacz dobrze dopasowuje się do kształtu dłoni. Przycisk do zmiany trybów umieszczone na uchwycie możemy bez problemu obsługiwać jedną dłonią. Trzeba zaznaczyć, że moduł główny jest dość masywny, co jest szczególnie odczuwalne podczas kilkunastominutowego sprzątania.

Specyfikacja techniczna

Środowisko pracy Podłogi twarde, dywany, wykładziny Mechanizm sprzątający Turboszczotka Moc silnika (W) Brak danych Odkurzacz ręczny Tak Praca na mokro Tak Pojemnik na nieczystości (ml) 400 Typ filtra 2-warstwowy, zmywalny Pojemność akumulatora (mAh) 2500 Stacja ładująca Uchwyt ścienny z możliwością ładowania Wymiary (cm) 37 x 18 x 87 Waga całego odkurzacza (kg) 2,45 Deklarowany czas pracy (min) - zwykły tryb pracy 50 Deklarowany czas pracy (min) - maksymalny tryb pracy 22 Deklarowany czas ładowania (min) 300 Deklarowany poziom głośności 80 Regulacja intensywności wody Specjalny przycisk umożliwiający zwiększenie ilości wydobywanej wody Regulacja mocy ssania 2 tryby (standard, turbo) Wskaźnik naładowania baterii Tak Oświetlenie LED w szczotce głównej Tak Funkcja jednoczesnego odkurzania i mopowania Tak Wyświetlacz Nie Wykrywanie typu podłoża (np. dywan)/Automatyczna zmiana intensywności pracy Nie Zginana rura Nie Możliwość postawienia bez podparcia Nie Zapasowe filtry w zestawie Nie Dodatkowe akcesoria Tak (szczelinówka, wkładka z mikrofibry, zintegrowana szczotka, stacja dokująca montowana na ścianie, zbiornik na wodę, nasadka zasysająca 180°, mini turboszczotka) Cena dodatkowego filtra (zł) ok. 70 Cena dodatkowych akcesoriów do mopa (zł) ok. 65 Ładowanie bez stacji dokującej (ładowanie przez zasilacz) Tak Wyjmowany akumulator Nie Możliwość zawieszenia na ścianie Tak

Funkcje i komfort użytkowania

Philips SpeedPro Aqua został wyposażony w akumulator o pojemności 2500 mAh, który umożliwia pracę przez ok. 50 minut na jednym naładowaniu w trybie standardowym oraz ok. 22 minuty w trybie turbo (co jest bardzo wysokim wynikiem w porównaniu do innych testowanych modeli). Niestety czas ładowania baterii jest dość długi - wynosi ok. 5 godzin. O stanie baterii informuje 5 diod umieszczonych na korpusie głównym. Niestety akumulator urządzenia wbudowany jest w konstrukcję, przez co nie mamy możliwości jego wyjęcia/wymiany. Co ciekawe, ładowanie odbywa się za pomocą ładowarki magnetycznej - wśród testowanych tylko ten model posiada taką technologię.

Do modułu ręcznego dołączony jest zbiornik na zabrudzenia o pojemności 400 ml, który został wyposażony w technologię PowerCyclone 7. Jak podkreśla producent, urządzenie natychmiastowo oddziela kurz od powietrza, dzięki czemu moc ssania pozostaje wysoka na dłużej. W praktyce, rzeczywiście możemy zauważyć, że dzięki temu rozwiązaniu pojemnik nie zapycha się przez zaplątane włosy czy kłęby kurzu. Co ważne, pojemnik możemy wygodnie odczepić od modułu głównego i higienicznie wyczyścić bezpośrednio nad koszem. Możemy także przepłukać pojemnik pod bieżącą wodą.

Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych

Nakładka mopująca

W zestawie z odkurzaczem otrzymujemy specjalną nakładkę mopującą wraz z dodatkową nasadka zasysającą 180° - dzięki temu możliwe jest jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi. Zbiornik jest duży i posiada specjalny przycisk umożliwiający wydzielanie większej ilości wody. Wystarczy nacisnąć delikatnie nogą, aby mop został bardziej nasączony. Przyda się to szczególnie przy czyszczeniu bardziej uporczywych zabrudzeń. Dodatkowo, otrzymujemy zapasowy mop z mikrofibry. Istnieje możliwość prania mopa w pralce.

Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych

Wrażenia z użytkowania

Philips SpeedPro Aqua FC6729 to wielofunkcyjna konstrukcja, która sprawdza się podczas czyszczenia każdej powierzchni - paneli, kafelków, dywanów oraz tapicer, materacy czy różnego rodzaju rodzaju mebli. Do dyspozycji mamy szereg funkcjonalnych akcesoriów, w tym nakładkę mopującą, która pozwala wyczyścić podłogę na mokro. Plusem jest to, że podczas mopowania możemy jednocześnie wciągać zabrudzenia - to zdecydowanie przyśpiesza i ułatwia sprzątanie. W czasie testów z użyciem nakładki mopującej, do zbiornika wlaliśmy wodę, bez żadnego dodatkowego detergentu - bez większych problemów pozbyliśmy się zaschniętych zabrudzeń z kafelków oraz paneli.

Czas działania okazał się wystarczający, aby posprzątać większą część mieszkania (ok. 50 m2) łącznie z odkurzeniem kanapy czy materaca w sypialni. Minusem jest dość długi czas ładowania akumulatora, a także niemożliwość jego wyjęcia i wymiany (wbudowany w konstrukcję odkurzacza). Na szczęście, aby naładować odkurzacz, nie musimy montować specjalnej stacji ładującej, wystarczy przyłączyć ładowarkę magnetyczną do modułu ręcznego i podłączyć do gniazdka.

Hałas generowany przez odkurzacz okazał się znacznie niższy niż deklaruje producent (80 dB) - w rzeczywistości to ok. 70 dB. Dźwięk w trybie turbo jest dość głośny, ale nie irytujący.

Warto również zaznaczyć, że odkurzacz jest dość ciężki (deklarowana waga to ok. 2,45 kg), szczególnie podczas używania wyłącznie modułu ręcznego. Niemniej odkurzacz wypadł w testach bardzo dobrze.

Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych Philips Speed Pro Aqua FC6729/fot. Izabella Bandych

Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690

Na drugim miejscu pojawił się odkurzacz 3 w 1 Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua, który wyróżnia się przede wszystkim technologią Flex#, czyli zginaną rurą, umożliwiającą wygodne sprzątanie pod niskimi meblami, a także funkcją Stop & Go, co w praktyce oznacza, że możemy postawić bez żadnego podparcia rurę i szczotkę w pionie (po odłączeniu odkurzacza ręcznego).

Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych

Wygląd i jakość wykonania

Odkurzacz marki Tefal został wyposażony w szereg udogodnień, które mają wspomóc czyszczenie różnego rodzaju powierzchni w naszym domu. Za niewysoką cenę otrzymujemy wiele ciekawych rozwiązań, które pozwolą nam skutecznie i wygodnie pozbyć się zanieczyszczeń zarówno z podłóg twardych czy dywanów, jak i innych elementów wyposażenia wnętrz (tapicerki, materace itp.).

Zawartość zestawu

Moduł główny , na którym znajdziemy włącznik i główny oraz spust uruchamiający tryb turbo.

, na którym znajdziemy włącznik i główny oraz spust uruchamiający tryb turbo. Szczotka Power LED Vision - przeznaczona do odkurzania podłóg oraz dywanów. Dodatkowo, szczotka posiada wbudowane podświetlenie LED, które ułatwia czyszczenie ciemnych obszarów.

- przeznaczona do odkurzania podłóg oraz dywanów. Dodatkowo, szczotka posiada wbudowane podświetlenie LED, które ułatwia czyszczenie ciemnych obszarów. Szczotki EasyBrush , które od razu przymocowane są do głównego korpusu odkurzacza oraz do rury Flex. Bez potrzeby montowania dodatkowych akcesoriów możemy więc sprzątać odkurzaczem ręcznym np. listwy przypodłogowe, blaty, kanapę, natomiast odkurzaczem z rurą - kąty pod sufitem itd. Co ważne, szczotki nie przeszkadzają w zamontowaniu innych elementów czyszczących.

, które od razu przymocowane są do głównego korpusu odkurzacza oraz do rury Flex. Bez potrzeby montowania dodatkowych akcesoriów możemy więc sprzątać odkurzaczem ręcznym np. listwy przypodłogowe, blaty, kanapę, natomiast odkurzaczem z rurą - kąty pod sufitem itd. Co ważne, szczotki nie przeszkadzają w zamontowaniu innych elementów czyszczących. Ssawka szczelinowa - przyda się do czyszczenia wszelkich zakamarków pomiędzy meblami czy w samochodzie. Idealnie sprawdzi się do odkurzenia kurzu zalegającego przy listwach podłogowych.

- przyda się do czyszczenia wszelkich zakamarków pomiędzy meblami czy w samochodzie. Idealnie sprawdzi się do odkurzenia kurzu zalegającego przy listwach podłogowych. Szczotka do kanap - przeznaczona do czyszczenia delikatniejszych tkanin oraz mebli tapicerowanych. Sprawdzi się do odkurzania aksamitnych kanap oraz foteli.

- przeznaczona do czyszczenia delikatniejszych tkanin oraz mebli tapicerowanych. Sprawdzi się do odkurzania aksamitnych kanap oraz foteli. Rura z technologią Flex , czyli rura, będąca przedłużeniem odkurzacza ręcznego, z funkcją zginania pod kątem 90 stopni. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przejść do tego trybu.

, czyli rura, będąca przedłużeniem odkurzacza ręcznego, z funkcją zginania pod kątem 90 stopni. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przejść do tego trybu. Głowica ssąca Aqua - umożliwia jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi. Posiada specjalny zbiornik na wodę oraz nakładkę z mikrofibry. Mechanizm ssący umieszczono zarówno z przodu, jak i z tyłu głowicy.

- umożliwia jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi. Posiada specjalny zbiornik na wodę oraz nakładkę z mikrofibry. Mechanizm ssący umieszczono zarówno z przodu, jak i z tyłu głowicy. Dwie nakładki mopujące

Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych

Specyfikacja techniczna

Środowisko pracy Podłogi twarde, dywany, wykładziny Mechanizm sprzątający Turboszczotka Moc silnika (W) 185 Odkurzacz ręczny Tak Praca na mokro Tak Pojemnik na nieczystości (ml) 550 Typ filtra EPA Pojemność akumulatora (mAh) 2000 Stacja ładująca Brak bazy ładującej - tylko bezpośrednie podłączenie ładowarki do baterii Wymiary (cm) 76 x 29 x 49 Waga całego odkurzacza (kg) 2,7 Deklarowany czas pracy (min) - zwykły tryb pracy 35 Deklarowany czas pracy (min) - maksymalny tryb pracy 12 Deklarowany czas ładowania (min) 180 Deklarowany poziom głośności 82 Regulacja intensywności wody Możliwość wyłączenia wydzielania wody w trakcie sprzątania Regulacja mocy ssania 2 tryby Wskaźnik naładowania baterii Tak Oświetlenie LED w szczotce głównej Tak Funkcja jednoczesnego odkurzania i mopowania Tak Wyświetlacz Nie Wykrywanie typu podłoża (np. dywan)/Automatyczna zmiana intensywności pracy Nie Zginana rura Tak Możliwość postawienia bez podparcia Tak, ale tylko bez modułu ręcznego Zapasowe filtry w zestawie Tak Dodatkowe akcesoria Tak (szczotka easy brush, mini elektroszczotka, ssawka szczelinowa, szczotka do kanap, dwie nakładki mopujące) Cena dodatkowego filtra (zł) ok. 65 Cena dodatkowych akcesoriów do mopa (zł) ok.100 Ładowanie bez stacji dokującej (ładowanie przez zasilacz) Tak Wyjmowany akumulator Tak Możliwość zawieszenia na ścianie Nie

Funkcje i komfort użytkowania

Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua został wyposażony w silnik o mocy 185 W oraz akumulator o pojemności 2000 mAh. Urządzenie może pracować na jednym naładowaniu przez ok. 35 minut w trybie standardowym oraz przez 12 minut w trybie maksymalnym. Odkurzacz posiada dwie prędkości działania, przy czym tryb turbo (Boost) jest aktywny tylko w momencie trzymania specjalnego spustu umieszczonego na rękojeści modułu głównego.

Do korpusu został przymocowany pojemnik na zabrudzenia o pojemności 550 ml, który możemy odłączać w celu wyczyszczenia. Tu znajdziemy także zamontowany zmywalny filtr, który możemy czyścic pod bieżącą wodą.

Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych

Na module głównym nie znajdziemy żadnego wyświetlacza ani wskaźników. O stanie baterii informują nas jedynie światełka LED umieszczone bezpośrednio na akumulatorze. Dużym udogodnieniem jest z pewnością wyjmowana bateria, którą możemy ładować oddzielnie od całego modułu. To szczególnie istotne rozwiązanie w tym przypadku, ponieważ w danym modelu nie znajdziemy specjalnego uchwytu, który umożliwia zawieszenie odkurzacza na ścianie.

Największą zaletą odkurzacza jest zginana rura oraz możliwość postawienia sprzętu w pozycji pionowej bez żadnego podparcia (bez modułu ręcznego - czyli inaczej niż w przypadku modelu Electrolux Well Q8). Dzięki temu sprzątanie jest bardziej komfortowe.

Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych

Nakładka mopująca

Jednoczesne mycie i odkurzanie podłogi jest możliwe dzięki specjalnej nakładce, którą otrzymujemy w zestawie. Wystarczy napełnić pojemnik na wodę, podłączyć głowicę do rury odkurzacza i uruchomić wybrany tryb pracy. Co istotne, mechanizm ssący znajduje się z przodu i z tyłu szczotki. Możliwa jest również regulacja przepływu wody. Po sprzątaniu, zanieczyszczoną ściereczkę wystarczy zdjąć i przepłukać lub uprać w pralce. W zestawie otrzymujemy dwie ściereczki z mikrofibry.

Podczas testów sprawdziliśmy skuteczność działania nakładki i musimy przyznać, że działa ona bardzo sprawnie - wydzielanej wody pojawia się dość sporo, a więc powierzchnia jest dobrze namoczona, dzięki czemu łatwiej pozbyć się wszelkich zaschniętych zabrudzeń. Poza tym, zbiornik jest dość duży i wystarcza na umycie dużej powierzchni za jednym razem.

Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych

Wrażenia z użytkowania

Odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 8.60 Aqua posiada wiele ciekawych rozwiązań i sprawdzi się podczas codziennego sprzątania różnych powierzchni. Cieszy z pewnością fakt, że akumulator możemy odłączyć i wymieniać w trakcie sprzątania (po zakupieniu drugiego), a także ładować oddzielnie od całego korpusu. Podobnie jeśli chodzi o zbiornik na zanieczyszczenia - możemy odczepić go od całości i wygodnie opróżnić nad koszem, a następnie przepłukać.

Jeśli chodzi o generowany hałas, tutaj otrzymaliśmy wynik ok. 65 dB w trybie turbo, przy czym producent deklaruje 82 dB. To bardzo dobry wynik - w rzeczywistości dźwięk jest umiarkowany i nie przeszkadza.

Pozytywnie zaskakuje także działanie nakładki mopującej - to bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie, że mamy możliwość jednoczesnego odkurzania i mopowania.

Cena odkurzacza z pewnością jest adekwatna do zastosowanych rozwiązań i możliwości. Aktualnie odkurzacz X-Force Flex 8.60 Aqua kosztuje ok. 1299 zł (a w promocji można go znaleźć także za 1 199 zł).

Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua TY9690/fot. Izabella Bandych

RoboJet SpeedUp

RoboJet SpeedUp to bezprzewodowy i wielofunkcyjny odkurzacz pionowy, który odkurza i myje jednocześnie. W przystępnej cenie - ok. 1200 zł - otrzymujemy wielofunkcyjne urządzenie, z wydajną i skuteczną nakładką mopującą oraz funkcjonalnymi akcesoriami do sprzątania różnych powierzchni.

RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych

Wygląd i jakość wykonania

Odkurzacz RoboJet sprawdzi się zarówno do czyszczenia podłóg twardych, jak i dywanów czy wykładzin. Dzięki specjalnej nakładce mopującej z obrotowymi mopami jednocześnie odkurzymy i umyjemy podłogi.

Zawartość zestawu

Moduł główny , na którym umieszczono przycisk mocy ssania oraz włącznik.

, na którym umieszczono przycisk mocy ssania oraz włącznik. Szczotka główna wyposażona w oświetlenie LED. Posiada możliwość wymiany wałków. W zestawie otrzymujemy dwa rodzaje wałków - do podłóg twardych i do dywanów.

wyposażona w oświetlenie LED. Posiada możliwość wymiany wałków. W zestawie otrzymujemy dwa rodzaje wałków - do podłóg twardych i do dywanów. Mini elektroszczotka nadaje się dobrze do zbierania zabrudzeń z kanap czy tapicerek. Sprawdzi się podczas czyszczenia powierzchni z sierści zwierząt.

nadaje się dobrze do zbierania zabrudzeń z kanap czy tapicerek. Sprawdzi się podczas czyszczenia powierzchni z sierści zwierząt. Wałek do dywanów - plastikowy wałek wyposażony w twarde włosie, który sprawdzi się zarówno podczas czyszczenia dywanów, ale także powierzchni twardych.

- plastikowy wałek wyposażony w twarde włosie, który sprawdzi się zarówno podczas czyszczenia dywanów, ale także powierzchni twardych. Wałek do twardych podłóg - miękkie włosie wałka dobrze sprawdzi się na panelach czy drewnianych podłogach.

- miękkie włosie wałka dobrze sprawdzi się na panelach czy drewnianych podłogach. Szczotka do mebli i żaluzji - ułatwi sprzątanie delikatnych powierzchni.

- ułatwi sprzątanie delikatnych powierzchni. Szczotka szczelinowa - przeznaczona do wąskich szczelin i trudno dostępnych miejsc.

- przeznaczona do wąskich szczelin i trudno dostępnych miejsc. Mop obrotowy z pojemnikiem na wodę - pojemny zbiornik wyposażony w obrotowy mop, umożliwia czyszczenie na mokro zarówno kafelków, jak i paneli.

- pojemny zbiornik wyposażony w obrotowy mop, umożliwia czyszczenie na mokro zarówno kafelków, jak i paneli. Dodatkowe nakładki na mop

W zestawie znajdziemy też instrukcję obsługi w języku polskim.

RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych

Specyfikacja techniczna

Środowisko pracy Podłogi twarde, dywany, wykładziny Mechanizm sprzątający Turboszczotka Moc silnika (W) 350 Odkurzacz ręczny Tak Praca na mokro Tak Pojemnik na nieczystości (ml) 500 Typ filtra HEPA Pojemność akumulatora (mAh) 2200 Stacja ładująca Uchwyt ścienny z możliwością ładowania Wymiary (cm) 114,4 x 24,1 x 21,1 Waga całego odkurzacza (kg) 2,5 Deklarowany czas pracy (min) - zwykły tryb pracy 50 Deklarowany czas pracy (min) - maksymalny tryb pracy 12 Deklarowany czas ładowania (min) 240 - 300 Deklarowany poziom głośności < 65 Regulacja intensywności wody Brak możliwości dozowania Regulacja mocy ssania 3 tryby (eco, auto, turbo) Wskaźnik naładowania baterii Tak Oświetlenie LED w szczotce głównej Tak Funkcja jednoczesnego odkurzania i mopowania Tak Wyświetlacz Nie Wykrywanie typu podłoża (np. dywan)/Automatyczna zmiana intensywności pracy Nie Zginana rura Nie Możliwość postawienia bez podparcia Nie Zapasowe filtry w zestawie Tak Dodatkowe akcesoria Tak (szczotka do mebli i żaluzji, elektroszczotka do sierści, wałek do twardych podłóg, szczotka szczelinowa, mop obrotowy z pojemnikiem na wodę, dodatkowa nakładka na mop) Cena dodatkowego filtra (zł) 50 Cena dodatkowych akcesoriów do mopa (zł) 60 Ładowanie bez stacji dokującej (ładowanie przez zasilacz) Tak Wyjmowany akumulator Tak Możliwość zawieszenia na ścianie Tak

Funkcje i komfort użytkowania

Odkurzacz RoboJet SpeedUp został wyposażony w silnik o mocy 350 W oraz akumulator o pojemności 2200 mAh. Umożliwia sprzątanie na jednym ładowaniu przez ok. 50 minut w trybie ekologicznym oraz 12 minut w trybie turbo. Rzeczywisty czas pokrywa się z deklaracją producenta. Jest to dobry wynik. Czas ładowania jest dość długi - wynosi ok. 5 godzin.

Do modułu głównego dołączony jest pojemnik na zabrudzenia o pojemności 500 ml. Aby go wyczyścić wystarczy kliknąć specjalny spust bezpośrednio nad koszem na śmieci. Istnieje także możliwość odłączenia zbiornika od modułu, w celu jego wyczyszczenia. Wewnątrz pojemnika znajdziemy elementy filtrujące, które także należy regularnie czyścić. Filtr HEPA znajduje się pod "lustrzanym" elementem korpusu głównego - możemy go wyjąć za pomocą specjalnego przycisku.

Na module głównym nie znajdziemy żadnego wyświetlacza czy wskaźników, a jedynie dwa przyciski funkcyjne - włącznik oraz regulację siły ssania. Do dyspozycji mamy 3 tryby - Eco, Standard oraz Max. O stanie baterii informują 3 diody umieszczone bezpośrednio na akumulatorze.

Udogodnieniem jest to, że baterię możemy odłączyć od korpusu głównego i ładować bezpośrednio przy gniazdku. Możemy również ładować całe urządzenie - także zawieszone na ścianie.

RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych

Nakładka mopująca

Na uwagę zasługuje nakładka mopująca, która wyróżnia się nie tylko swoim wyglądem, ale sposobem działania. Za czyszczenie odpowiadają dwa obrotowe mopy, które - w zależności od wybranej mocy - delikatnie pulsują i obracają się, aby wyczyścić na mokro podłogę. Element mopujący nie posiada żadnej funkcji dozowania wody. Umożliwia jednoczesne mycie oraz odkurzanie zanieczyszczeń. Aby mycie było skuteczniejsze do zbiornika z wodą możemy dolać wybrany detergent.

RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych

Wrażenia z użytkowania

RoboJet SpeedUp bardzo dobrze sprawdził się podczas sprzątania powierzchni twardych, jak i dywanów. Manewrowanie odkurzaczem jest wygodne i płynne, a oświetlenie LED mocne i ułatwia czyszczenie zaciemnionych miejsc. Plusem jest dołączenie dwóch wymiennych wałków, których możemy używać w zależności od rodzaju powierzchni. Cieszy również liczba dołączonych akcesoriów - otrzymujemy pełny zestaw, który pozwala na sprzątniecie każdej przestrzeni. Do tego innowacyjna nakładka mopująca, która działa bardzo dobrze i jest wydajna.

Zaletą jest wyjmowany, wymienny akumulator - o czym wspominaliśmy wyżej.

Do wad można zaliczyć rozmieszczenie przycisków funkcyjnych - aby włączyć odkurzacz lub zmienić tryb musimy użyć do tego drugiej ręki - w większości modeli nie ma takiego problemu. Poza tym wciski umożliwiające przyłączanie poszczególnych akcesoriów chodzą dość ciężko.

Podsumowując, RoboJet SpeedUp to wydajny i skuteczny odkurzacz 3 w 1, który kupimy w bardzo przystępnej cenie.

RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych RoboJet SpeedUp/fot. Izabella Bandych

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10

Odkurzacz firmy Xiaomi - Mi Vacuum Cleaner G10 to najtańsze urządzenie w naszym zestawieniu. Jak przystało na produkty tej firmy charakteryzują się one niewygórowaną ceną, z zachowaniem dobrych parametrów - tak jest też w tym przypadku. Urządzenie kupimy za ok. 1100 zł. Przyjrzymy się jego właściwościom.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych

Wygląd i jakość wykonania

Odkurzacz posiada charakterystyczną dla marki kolorystykę - biała, matowa konstrukcja w połączeniu z pomarańczowymi wstawkami. To, co wyróżnia dany model, to duży , kolorowy ekran TFT, na którym odczytamy informacje dotyczące czyszczenia, takie jak tryb, moc czy poziom baterii. Urządzenie sprawdzi się zarówno do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, a także mycia podłogi.

Zawartość zestawu

Moduł główny , na którym umieszczono kolorowy ekran, przycisk zasilania oraz przyciski: wybór mocy i blokada.

, na którym umieszczono kolorowy ekran, przycisk zasilania oraz przyciski: wybór mocy i blokada. Wysokoobrotowa szczotka z wałkiem smart nadająca się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni.

nadająca się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Ssawka szczelinowa - do wąskich i trudno dostępnych miejsc

- do wąskich i trudno dostępnych miejsc Szczotka do kurzu i do tapicerki - sprawdzi się do odkurzania stołów, krzeseł, szafek, klawiatur, sufitów itp

- sprawdzi się do odkurzania stołów, krzeseł, szafek, klawiatur, sufitów itp Mini szczotka z wałkiem - przeznaczona do usuwania włosów i sierści zwierząt z m.in. materaców, a także do czyszczenia głębokiej warstwy włókien materaca.

- przeznaczona do usuwania włosów i sierści zwierząt z m.in. materaców, a także do czyszczenia głębokiej warstwy włókien materaca. Nakładka mopująca - umożliwia czyszczenie podłóg na mokro.

- umożliwia czyszczenie podłóg na mokro. Mop z mikrofibry

Uchwyt do ładowania i przechowywania

W zestawie otrzymujemy też skróconą i szczegółową instrukcje obsługi w języku polskim.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych

Specyfikacja techniczna

Środowisko pracy Podłogi twarde, dywany, wykładziny Mechanizm sprzątający Turboszczotka Moc silnika (W) 450 Odkurzacz ręczny Tak Praca na mokro Tak Pojemnik na nieczystości (ml) 600 Typ filtra HEPA Pojemność akumulatora (mAh) 3000 Stacja ładująca Uchwyt ścienny z możliwością ładowania Wymiary (cm) 75 x 33 x 13 Waga całego odkurzacza (kg) 4,2 Deklarowany czas pracy (min) - zwykły tryb pracy 65 Deklarowany czas pracy (min) - maksymalny tryb pracy 10 Deklarowany czas ładowania (min) 210 Deklarowany poziom głośności 79 Regulacja intensywności wody Możliwość wyłączenia wydzielania wody w trakcie sprzątania Regulacja mocy ssania 3 tryby Wskaźnik naładowania baterii Tak Oświetlenie LED w szczotce głównej Tak Funkcja jednoczesnego odkurzania i mopowania Tak Wyświetlacz Tak Wykrywanie typu podłoża (np. dywan)/Automatyczna zmiana intensywności pracy Tak Zginana rura Nie Możliwość postawienia bez podparcia Nie Zapasowe filtry w zestawie Nie Dodatkowe akcesoria Tak (elektroszczotka, ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu, szczotka do tapicerki, nakładka mopująca, przedłużenie rury) Cena dodatkowego filtra (zł) ok. 50 Cena dodatkowych akcesoriów do mopa (zł) ok. 70 Ładowanie bez stacji dokującej (ładowanie przez zasilacz) Tak Wyjmowany akumulator Tak Możliwość zawieszenia na ścianie Tak

Funkcje i komfort użytkowania

Odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 został wyposażony w silnik o mocy 450 W oraz akumulator o pojemności 3000 mAh. Na jednym naładowaniu urządzenie może pracować do ok. 65 minut w trybie ekologicznym oraz 10 minut w trybie turbo. Czas ładowania baterii to ok. 3,5 godziny. To satysfakcjonujące wartości, które znalazły potwierdzenie w testach praktycznych.

Do modułu głównego dołączony jest zbiornik na zabrudzenia o pojemności 600 ml, który możemy opróżnić za pomocą jednego kliknięcia. Poza tym istnieje możliwość odłączenia pojemnika na od całego korpusu. Wewnątrz znajdziemy system filtrujący.

Na module głównym znajdziemy przycisk uruchamiania (znajdujący się na uchwycie, bezpośrednio pod palcem), dwa przyciski funkcyjne rozmieszczone na ekranie - przycisk blokady (umożliwiający pracę ciągłą odkurzacza) oraz przycisk trybów. Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje dotyczące wybranej mocy czy stanu baterii. Widzimy ile czasu pozostało do końca sprzątania, a także ile czasu odkurzacz będzie się jeszcze ładował.

Urządzenie możemy ładować bezpośrednio przez zasilacz, podpinając go do uchwytu odkurzacza lub przez specjalną stację ładującą, którą możemy zawiesić na ścianie. Zaletą jest wyjmowany akumulator - możemy kupić drugi egzemplarz i wymieniać baterię w trakcie sprzątania. Niestety akumulator nie ma oddzielnego wejścia na zasilanie, dlatego nie możemy go ładować oddzielnie od całego modułu.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych

Nakładka mopująca

Model odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 posiada w zestawie nakładkę mopującą, która umożliwia czyszczenie podłogi na mokro. To z pewnością praktyczne rozwiązanie, które spodoba się wielu użytkownikom. Co istotne, możliwe jest jednoczesne odkurzanie i mopowanie podłogi. Wystarczy zwilżyć dołączonego mopa z mikrofibry i wycisnąć z niego nadmiar wody, przymocować solidnie do spodu zbiornika i napełnić zbiornik wodą. Następnie zbiornik dołączamy do szczotki głównej. Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia dozowania wody.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10/fot. Izabella Bandych

Wrażenia z użytkowania

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 to najtańszy odkurzacz w naszym zestawieniu, który wyróżnia się ciekawymi funkcjami i dobrymi parametrami, ale pozostaje nieco w tyle jeśli chodzi wyniki testów.

Do zalet należy zaliczyć wyjmowany akumulator, który możemy wymieniać, czytelny wyświetlacz z informacjami, blokada pracy ciągłej, a także pojemny zbiornik na zanieczyszczenia. Satysfakcjonująca się także moc odkurzacza.

Jeśli chodzi o generowany hałas, to trzeba zaznaczyć, że jest to jeden z najgłośniejszych modeli w zestawieniu, co prawda to ok. 73 dB, czyli raczej standardowa wartość dla tego typu sprzętów, ale dźwięk jest dość uciążliwy i męczący, szczególnie w trybie turbo.

Zbiornik na wodę jest dość mały(szczególnie biorąc pod uwagę te przy innych modelach), więc może być konieczne jego uzupełnianie w trakcie jednego sprzątania. Poza tym, podczas testów zauważyliśmy, że dozowanie wody nie jest tak mocne, jak przy innych nakładkach. Musieliśmy zrobić kilka przejazdów, aby mop dobrze się nasączył.

Cena jest tu adekwatna do jakości oraz rozwiązań, które zastosowano. Jeśli nie chcemy sporo wydawać na odkurzacz bezprzewodowy, a zależy nam wyłącznie na sprzęcie, który umożliwi szybkie i sprawne sprzątanie, to model Xiaomi z pewnością spełni oczekiwania. Aktualnie odkurzacz kupimy za niecałe 1200 zł.