Najlepszy smartfon do 1000 zł - czerwiec 2019

Honor 10 Lite to bezpośredni konkurent Xiaomi Redmi Note 7. Został zaprezentowany trochę wcześniej i wyróżnia się obecnością NFC . Niestety posiada również szereg wad takich jak np. zastosowanie portu microUSB czy łatwa do porysowania obudowa. Na pochwałę zasługuje ekran z małymi ramkami . Jeżeli obecność NFC jest dla ciebie istotna Honor 10 jest dobrym wyborem. W innym przypadku powinieneś kupić Xiaomi Redmi Note 7.

Motorola Moto G6 to zeszłoroczny model z bestsellerowej serii G. Co prawda na rynku jest już następca - Moto G7, ale jest on sporo droższy. Moto G6 wyróżnia się posiadaniem kompletnego zestawu modułów łączności, co nie jest oczywiste w tej półce cenowej. Podoba nam się również prawie niezmodyfikowany system i dodatkowe gesty Moto. Producent nie zdecydował się na zastosowanie modnego ostatnimi czasy wycięcia w ekranie.

Asus ZenFone 5 to model ze średniej półki cenowej , który posiada jednak wiele cech typowych dla flagowych smartfonów . ZenFone 5 wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 636 , który nigdy nie był demonem prędkości (przegrywa między innymi z tańszym Redmi Note 7), ale w zupełności wystarcza do codziennego użytkowania. Do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej . Co ważne na pokładzie znajdziemy wszystkie potrzebne standardy łączności. Smartfon wyposażono w NFC , dzięki czemu może współpracować z Android Pay.

Asus wielokrotnie próbował swoich sił na rynku smartfonów . Swego czasu producent blisko współpracował z firmą Intel i wprowadzał do sprzedaży wiele bardzo podobnych modeli wyposażonych w procesory Atom. Obecnie Tajwański producent zupełnie zmienił podejście i zaczął podążać własną drogą. Pierwszymi efektami tych działań były smartfony ZenFone 5 i 5z . Co ciekawe oba smartfony różniły się jedynie procesorami.

ZenFone 5 to zeszłoroczny smartfon od Asusa. Teraz po premierze następcy jest jeszcze ciekawszym urządzeniem, a to wszystko za sprawą znacznie obniżonej ceny.

Sektor smartfonów do 1000 złotych cały czas się rozwija. Niestety wiele urządzeń, których poprzednie generacje były tanie są droższe. Sztandarowym przykładem może być Redmi 7, który kosztuje od 699 zł. Przez wysoką cenę startową jest w chwili obecnej gorszym wyborem, niż poprzednik - Redmi 6. Dodatkowo w okolicach 1000 zł możemy wybierać pomiędzy chińskimi, wydajniejszymi urządzeniami lub wolniejszymi i słabszymi pod kątem specyfikacji technicznej smartfonami od renomowanych producentów.

Najlepszym urządzeniem w kwocie do 1000 zł jest bezsprzecznie Xiaomi Redmi Note 7. Kompromis? Brak NFC, co może być dużą wadą dla wielu potencjalnych klientów. Jeżeli koniecznie potrzebujesz, aby twój nowy smartfon wspierał ten standard powinieneś zainteresować się Honor 10 Lite. W przypadku, gdy chcesz jak najlepiej wykonane urządzenie w atrakcyjnej cenie, a wydajność jest sprawą drugorzędną Moto G6 będzie dobrym wyborem. W tej kategorii cenowej mamy do czynienia z tańszymi średniakami. Możemy liczyć na wystarczającą wydajność, ekran o rozdzielczości Full HD, przyzwoite aparaty. Również port USB typu C jest już standardem w tej cenie. Nie ustrzeżemy się jednak także pewnych kompromisów. Testując urządzenia w cenie do 1000 złotych skupialiśmy się głównie na wydajności, jakości zastosowanego panelu, jakości wykonania oraz zapleczu komunikacyjnemu.

W przypadku, gdy brak NFC dyskwalifikuje w Twoich oczach Redmi Note 7, boisz się zakupu Honor'a, ponieważ nie wiadomo, co z aktualizacjami Androida, a Moto G6 jest dla Ciebie za słaba mamy jeszcze jedną propozycję. ZenFone 5 to świetny smartfon od Asusa. Cechuje się flagową jakością wykonania oraz bardzo ciekawym designem. To również bardzo wyważone urządzenie. Nie jest wybitne w żadnym z aspektów, ale nie rozczaruje Cię jeżeli chodzi o jakość zdjęć, czas pracy na baterii czy wydajność. Sporym minusem może być widoczne wycięcie w ekranie. Nie każdemu użytkownikowi przypadnie także interfejs oprogramowania.