Najlepszy smartfon do 2500 zł - czerwiec 2019

Xiaomi Mi 9 to najtańszy flagowiec 2019 roku. Podstawowa konfiguracja wyposażona w 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej została wyceniona na zaledwie 1899 zł . Mi 9 jest najtańszym smartfonem posiadającym procesor Qualcomm Snapdragon 855 . Niestety cena to nie wszystko i producent musiał szukać oszczędności, aby móc zaoferować tak wydajne urządzenie w cenie (w oficjalnej dystrybucji) poniżej 2000 zł. Brakuje wodoodporności , ani jakiejkolwiek ochrony przed zalaniem, a czytnik linii papilarnych działa dosyć powolnie. Nie znajdziemy również stabilizacji optycznej w aparacie, który mocno wystaje poza obrys urządzenia. Doceniamy rewelacyjną wydajność, świetnej jakości ekran AMOLED z HDR10 oraz rozbudowaną nakładkę MIUI 10 . Jeżeli chcesz kupić flagowe urządzenie, ale jednocześnie nie chcesz wydać zbyt wielu pieniędzy Xiaomi Mi 9 to dobry wybór , ale zastanów się, czy nie lepiej wybrać jakiegoś zeszłorocznego flagowca. W przypadku, gdy wydajność jest dla Ciebie kluczowym elementem nie zastanawiaj się długo.

Xiaomi Mi 9 to smartfon oferujący najlepszy stosunek wydajności do ceny. Producent musiał jednak pójść na pewne kompromisy.

Sony od kilku lat ma problemy finansowe w dziale odpowiedzialnym za produkcję smartfonów. Nie oznacza to jednak, że Japończycy nie umieją stworzyć dopracowanego urządzenia. Źródłem ich problemów jest między innymi zła wycena. Ceny flagowców są wysokie, ale niedługo po premierze znacznie spadają. Podobnie jest w przypadku Xperii XZ3. To zeszłoroczny flagowiec Sony , który wyróżnia się świetnymi głośnikami stereo , ekranem OLED HDR , systemem dynamicznej wibracji oraz wieloma innymi funkcjami. Przydatny może być tryb nagrywania wideo Super Slow Motion w 960 klatkach na sekundę w rozdzielczości Full HD oraz fizyczny spust migawki , który jest obecnie praktycznie niespotykany. Niestety Sony nie uniknęło kilku wpadek podczas projektowania Xperii XZ3. Ma ona czytnik linii papilarnych umieszczony w nieodpowiednim miejscu , szerokie, jak na flagowca z 2018 roku ramki wokół ekranu, brak szybkiej ładowarki dołączonej do zestawu oraz zaledwie 4 GB pamięci operacyjnej RAM . Xperia XZ3 to bardzo niedoceniony przez rynek smartfon, ale dzięki temu możesz go nabyć w atrakcyjnej cenie.

Sony Xperia XZ3 to najlepszy smartfon japońskiego producenta. Charakteryzuje się między innymi fizycznym spustem migawki, co jest dziś bardzo niespotykanym rozwiązaniem.

Huawei już od kilku lat jest poważnym graczem na rynku smartfonów. Jego budżetowy model P8 Lite zapewnił mu w Polsce zarówno bardzo wysoką pozycję, jak i rozpoznawalność. Obecnie Huawei konkuruje na równi z Samsungiem i innymi renomowanymi producentami . Od kilku lat chiński gigant pracuje nad dostarczeniem smartfona z jak najlepszym aparatem fotograficznym. Huawei P20 Pro to jeden z najlepszych smartfonów z 2018 roku . Charakteryzuje się przede świetnym aparatem fotograficznym , ale także dobrymi głośnikami , ładną i atrakcyjną stylistyką oraz sporą ilością wbudowanej pamięci masowej (128 GB), której nie można jednak rozszerzyć za pomocą kart pamięci. Nie do końca przekonuje nas stylistyka (do funkcjonalności nie mamy zastrzeżeń) nakładki graficznej EMUI. Bateria pozwala na około 1,5 doby intensywnego użytkowania . Szkoda, że Huawei zrezygnował ze stosowania złącza słuchawkowego . Huawei P20 Pro polecamy użytkownikom, dla których bardzo ważna jest jakość fotografii wykonywanych za pomocą smartfona. W tej kategorii P20 Pro praktycznie nie ma sobie równych.

Czytnik linii papilarnych umieszczono w ekranie , ale działa on o wiele szybciej, niż w modelach od Xiaomi. Smartfon wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 710 , który wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM i aż 256 GB wbudowanej pamięci masowej . Ekran to panel typu OLED , który charakteryzuje się bardzo dobrą jakością obrazu . Na dodatek wypełnia on praktycznie cały front urządzenia.

OPPO w tym roku odnalazło własną filozofię projektowania smartfonów. Reno , to jeden z pierwszych telefonów komórkowych z wysuwaną przy pomocy silniczka kamerą do selfie . Dzięki temu zabiegowi oraz charakterystycznym kolorom nowe smartfon chińskiego producenta zdecydowanie wyróżnia się z tłumu .

OPPO to nowy gracz na rynku europejskim. Reno to jeden z pierwszych oficjalnie sprzedawanych smartfonów tej marki w Polsce.

LG wyposażyło G7 ThinQ w ekran z wsparciem dla HDR10 oraz Dolby Vision , dzięki czemu oglądanie filmów to czysta przyjemność. Nie zabrakło procesora Qualcomm Snapdragon 845 , który do pomocy posiada 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej , którą łatwo można rozszerzyć za pomocą kart microSD. Wspomniany wcześniej ekran to panel IPS LCD o rozdzielczości 3120 x 1440 pikseli.

Za 2500 zł kupimy bardzo dobre urządzenie. Ten próg cenowy pozwala wybrać wydajnego smartfona, ze świetnym aparatem, który nie posiada większych wad i bez problemu posłuży przez długi czas. To właśnie w tym progu konkurują ze sobą tanie flagowce, jak np. Xiaomi Mi 9 oraz najlepsze zeszłoroczne smartfony np. Huawei P20 Pro, które obecnie znacząco staniały i oferują wysoki stosunek jakości do ceny. Ponad 2000 zł to nadal za mało, aby kupić nowego iPhone'a, który posłuży wiele lat. Co prawda w tej cenie znajdziemy kilka modeli z iPhone'm 8 na czele, ale są to dosyć leciwe już konstrukcje. Na dodatek w ich cenie spokojnie można wybrać lepsze urządzenia z systemem operacyjnym Android.

Wybór najlepszych urządzeń w tej cenie nie jest prosty. Modeli jest bardzo dużo i każdy posiada cechy charakterystyczne, które przypadną do gustu wybranym użytkownikom.

Jeżeli zależy Ci na jak najlepszej wydajności nie zastanawiaj się długo - Xiaomi Mi 9 będzie najlepszym wyborem. Oferuje topową wydajność w cenie poniżej 2000 zł. Mi 9 posiada wydajność porównywalną z o wiele droższymi urządzeniami jak np. Samsung Galaxy S10. Pamiętaj jednak, że Xiaomi, aby móc zaoferować topowe podzespoły w przystępnej cenie musiało pójść na kilka kompromisów.

W przypadku, gdy nie jesteś fanem cyferek, a po prostu szukasz niezawodnego urządzenia z wysokiej półki zeszłoroczny flagowiec będzie optymalnym wyborem. Polecamy Huawei P20 Pro, który nie posiada znaczących wad, a na dodatek posiada świetny aparat z obiektywem Leica.

Ze względu na problemy firmy Huawei z amerykańskim rządem przygotowaliśmy dla Ciebie jeszcze kilka propozycji. W maju na rynku pojawiła się najnowsza propozycja od OPPO - model Reno. Oferuje on bardzo ciekawy design oraz oprogramowanie, a także bardzo dużą ilość wbudowanej pamięci masowej i przyzwoitej jakości aparat. Jeżeli chcesz wyróżnić się z tłumu to smartfon właśnie dla Ciebie.

Kolejną ciekawą opcją jest LG G7 ThinQ, który bardzo często oferowany jest w rożnego rodzaju promocjach, co czyni go bardzo opłacalnym wyborem. To dopracowany smartfon, który oferuje wodoodporną obudowę oraz bardzo dobrą jakość dźwięku. Narzekać możemy na jedynie 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz bardzo powolne wypuszczanie aktualizacji przez producenta. Jeżeli wady te Ci nie przeszkadzają możesz kupić zeszłorocznego flagowca w cenie niższe, niż niektóre tegoroczne średniaki. To propozycja warta rozważenia.