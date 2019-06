Najlepszy smartfon do 500 zł - czerwiec 2019

Spis treści

Xiaomi Redmi 6 to najlepszy smartfon, jaki możemy obecnie kupić w cenie do 500 zł. Posiada wydajne, jak na tę półkę cenową podzespoły, 3 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci masowej , które pozwalają na sprawną pracę. Bateria zapewnia długie czasy pracy pomiędzy ładowaniami. Urządzenie posiada szybki czytnik linii papilarnych , co nie jest oczywiste w tej półce cenowej.

W tej cenie polecamy zakup Xiaomi Redmi 6. Cechuje się on najlepszym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Posiada sprawnie działający czytnik linii papilarnych, więcej pamięci operacyjnej RAM niż podobne cenowo modele i podzespoły mogące konkurować z droższymi urządzeniami. W tej kategorii cenowej testując smartfony skupialiśmy się głównie na wydajności i maksymalnej jasności, jaką oferuje ekran. Od najtańszych smartfonów nie możemy oczekiwać metalowej smukłej obudowy, aparatów o wysokiej jakości i zaawansowanych funkcji. Praktycznie na każdym kroku widoczne są kompromisy. Najważniejsze jest, aby nie przeszkadzały one w codziennym użytkowaniu. Ważne jest, aby urządzenie posiadało co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej RAM i wystarczająco wydajny procesor. Wydajność Redmi 6 znacząco wykracza ponad to, co oferują inne urządzenia oferowane w podobnej cenie. Port microUSB to standard w tej półce cenowej i nie możemy uznać go za wadę. To samo tyczy się także systemu operacyjnego w wersji 8.1, a nie 9.0, jak w przypadku droższych telefonów.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy na rynku nie pojawiło się wiele nowych urządzeń, których cena oscylowałaby w okolicy 500 zł. Niektóre model jednak staniały. Dzięki temu w naszym zestawieniu pojawiła się Motorola Moto E5, która może być ciekawą alternatywą dla osób, które nie chcą decydować się na urządzenie od Xiaomi. Moto E5 cenowo plasuje się pomiędzy bardzo podstawowym Redmi 6a, a droższym Redmi 6. Wydajnością bliżej jej zdecydowanie do tańszego modelu 6a, ale posiada dużo lepszą jakość wykonania, czytnik linii papilarnych, ciekawe oprogramowanie oraz przede wszystkim bardzo pojemną baterię, którą to zwraca na siebie uwagę. Motorola chwali się, że smartfon obsługuje szybkie ładowanie, ale musisz pamiętać, że nadal będzie ono sporo wolniejsze od tego, które znajdziesz w droższych konstrukcjach.