Najlepszy smartfon pierwszej połowy 2021 roku [RANKING]

Premiery smartfonów 2021 roku rozpoczęło Xiaomi, które w grudniu ubiegłego roku zaprezentowało swojego flagowca z rodziny Mi 11. W ostatnich tygodniach na rynku pojawiło się mnóstwo nowych modeli smartfonów, a producenci powoli kończą już z kolejnymi debiutami i szykują się do wakacyjnej przerwy.

W dzisiejszym rankingu przedstawiamy najciekawsze smartfony, które zadebiutowały w pierwszej połowie 2021 roku. W naszym zestawieniu znajdziesz nie tylko flagowe smartfony za kilka tysięcy złotych, ale także ciekawe średniaki oraz budżetówce, których zakup warto rozważyć.

Rok 2021 na rynku smartfonów to z pewnością okres dominacji procesora Qualcomm Snapdragon 888 5G w najdroższych modelach. Średniaki pozytywnie zaskakują ekranami AMOLED z podwyższoną częstotliwością odświeżania oraz 108 MP aparatami. Co ważne do tańszych modeli trafiły modemy sieci 5G. Najtańsze smartfony z dostępem do 5G kosztują już poniżej 1000 zł.

W przypadku najtańszych, budżetowych konstrukcji możemy liczyć na rewelacyjne czasy pracy na baterii, rozbudowane nakładki znane z droższych urządzeń oraz solidną jakość wykonania.

Jakimi smartfonami z pierwszej połowy 2021 roku warto się zainteresować?

Uwaga - ranking został posegregowany według ceny. Najdroższe urządzenie znajdują się na szczycie, a najtańsze na samym dole. Nie oznacza to, że smartfon znajdujący się na końcu listy jest zły.

Aktualne ceny w sklepach Poco F3 5G smartfon + słuchawki (wyświetlacz 16,94 cm (6,67") AMOLED 120 Hz,... ~1 640 zł POCO F3 5G 8/256GB Smartfon POCOPHONE 1 799 zł POCO i 5G w nazwie oznacza jedno - wysoką wydajność w niskiej cenie. Tak jest rownież w przypadku modelu D3 5G. Na pokładzie najnowszy Snapdragon 870, który pozwoli zagrać we wszystkie najnowsze gry. Xiaomi jest bezkompromisowe w kwestii stosunku jakości do ceny. W przypadku POCO dochodzi jeszcze jeden ważny aspekt - wydajność. Model POCO F3 5G to konkurent dla Galaxy A52, ale w obudowie znajdziemy zauważalnie wydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 870. Jest to następca zeszłorocznego układu dla flagowców. Xiaomi POCO F3 5G Na pokładzie kosztującego poniżej 2000 zł POCO F3 5G znajdziemy również 8 GB pamięci operacyjnej oraz aż 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Wyświetlacz to panel AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Całość wspiera oczywiście 120 Hz częstotliwość odświeżania. Wysoka wydajność w niskiej cenie wymusza pewne kompromisy. W przypadku POCO F3 5G padło na aparat. W środku znajdziemy 48 MP aparat główny wspierany przez 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 5 MP matrycę makro. Smartfon wykonano ze szkła Corning Gorilla Glass 5. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4520 mAh. Całością zarządza Android 11 z MIUI 12. POCO F3 5G - pełna recenzja »

