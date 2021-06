Najlepszy smartfon ze średniej półki cenowej - RANKING 2021

Spis treści

Średnia półka cenowa rośnie w siłę, a dysproporcje pomiędzy średniakami, a flagowcami coraz bardziej się zacierają. Na przestrzeni ostatnich miesięcy na rynku pojawiło się mnóstwo ciekawych smartfonów, które oferują rewelacyjne podzespoły, świetne aparaty, a jednocześnie nie kosztują kilku tysięcy złotych.

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nowego smartfona i chcesz, żeby urządzenie posłużyło Ci przez co najmniej dwa lata nie musisz obawiać się średniaków. Producenci masowo deklarują dostarczanie aktualizacji przez wiele miesięcy, a jakość samych konstrukcji znacząco się poprawiła.

W 2021 roku decydując się na średniaka otrzymamy bardzo dobry ekran, który często wykonany jest w technologii AMOLED. W pakiecie znajdzie się świetny aparat, o którym posiadacze średniaków jeszcze kilka miesięcy temu mogli jedynie pomarzyć. Całość uzupełnią podzespoły, które zapewnią odpowiednią wydajność na co najmniej dwa lata. Na pokładzie znajdzie się oczywiście najnowszy system operacyjny Android 11 (lub Android 10 z aktualizacją do Androida 11). Często spotkamy również dodatki takie jak superszybkie ładowanie czy wodoszczelną obudowę.

Zachęciliśmy Cię do zakupu urządzenia ze średniej półki cenowe? Zapoznaj się z naszymi propozycjami. W rankingu znajdziesz urządzenia kosztujące maksymalnie 2000 zł, ale przeważająca większość będzie znacznie tańsza.

Uwaga - ranking posortowaliśmy od najdroższych do najtańszych propozycji.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G to tańsza wersja flagowego modelu Mi 11. Smartfon jest o aż 1500 zł tańszy od pełnoprawnego flagowca, ale wcale nie widać tego po specyfikacji technicznej. Za 1999 zł otrzymamy świetne urządzenie wyposażone w najnowsze podzespoły, świetny ekran, modem sieci 5G oraz bardzo dobry aparat.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Źródło: mi-home

Flagowiec w wersji Lite posiada ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala. Jest to panel o rozdzielczości Full HD ze wsparciem dla 90 Hz częstotliwości odświeżania, 10 bitowej głębi kolorów oraz autorskiej technologii TrueColor. Ekran zabezpieczony jest szkłem Corning Gorilla Glass.

Mi 11 Lite 5G wyposażono również w świetne głośniki stereo kompatybilne z Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless.

Za jakość zdjęć dba 64 MP aparat główny oraz dwa obiektywy pomocnicze - ultraszerokokątny oraz makro.

W środku obudowy umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 780G z układem graficznym Adreno 642. Całość uzupełnia 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Zwolennicy klasycznych czytników linii papilarnych ucieszą się z sensora umieszczonego w przycisku zasilania.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G posiada akumulator o pojemności 4250 mAh i pracuje pod kontrolą Android 11 z nakładką MIUI 12.

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T to zeszłoroczny tani flagowe, który aktualnie konkuruje z nowymi średniakami. Za niespełna 1700 zł otrzymamy świetne urządzenie oferujące rewelacyjną wydajność.

Xiaomi Mi 10T Źródło: mi-home

Na pokładzie Mi 10T znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 865 wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej. Zestaw ten zapewnia rewelacyjną wydajność, którą znamy z najdroższych modeli.

Niestety w zamian otrzymujemy również ekran IPS LCD, który jest nieco gorszy od coraz popularniejszych paneli AMOLED. Wyświetlacz w Xiaomi Mi 10T ma przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Na pokładzie 144 Hz częstotliwość odświeżania, która z pewnością spodoba się graczom.

Z tyłu znajdziemy 64 MP aparat główny, 13 MP aparat ultraszerokokątny oraz 5 MP aparat makro. Warto podkreślić, że Xiaomi Mi 10T potrafi nagrywać filmy w 8K.

Telefon posiada wbudowany modem sieci komórkowej 5G. Dodatkowo konstrukcję wykonano ze szkła Corning Gorilla Glass i aluminium, a obudowa jest odporna na zachlapania.

Mi 10T pracuje pod kontrolą Androida 10. Dostępna jest aktualizacja do Androida 11.

Samsung Galaxy A52

Najnowszego przedstawiciela z serii Galaxy A na 2021 rok czasami ciężko znaleźć w sklepach. Wszystko przez ogromną popularność, która nie wzięła się z niczego. Samsung przygotował dla nas rewelacyjne urządzenie, które dla większości konsumentów podważa zakup flagowca.

Samsung Galaxy A52 Źródło: samsung.com

Na rynku znajdziemy dwie wersje Galaxy A52 - z modemem 5G oraz bez niego.

Dziś zajmiemy się nieco tańszym i łatwiej dostępnym wariantem z obsługa sieci 4G. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 720G wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej. Na pliki użytkownika przeznaczono 128 GB wbudowanej pamięci masowej, którą łatwo rozszerzymy z wykorzystaniem czytnika kart pamięci.

Wyświetlacz to 90 Hz panel Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+.

Samsung postawił na 64 MP aparat główny, który pełni również funkcję wirtualnego teleobiektywu. Nie zabrakło 13 MP aparatu ultraszerokokątne, 5 MP aparatu makro oraz 5 Mp czujnika głębi.

Smartfon posiada w pełni wodoszczelną obudowę i pracuje pod kontrolą Androida 10, który został zaktualizowany już do Androida 11.

realme 8 Pro

realme 8 Pro to jeden z najlepszych fotosmartfonów dla osób z ograniczonym budżetem. Za niespełna 1300 zł otrzymujemy urządzenie ze 108 MP aparatem Samsung HM1 oraz wydajnymi podzespołami.

realme 8 Pro Źródło: realme.com

Tegoroczny model wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 720G wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Nie zabrakło również czytnika kart pamięci.

Wyświetlacz to panel Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie w realme 8 Pro to klasyczne 60 Hz.

Z tyłu znajdziemy 108 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny, 2 MP aparat makro oraz 2 MP czujnik czarno-biały. Telefon posiada możliwość nagrywania w rozdzielczości Full HD z zachowaniem aż 480 klatek na sekundę.

realme 8 Pro nie posiada modemu sieci komórkowej 5G, ale w zamian otrzymamy złącze słuchawkowe Jack.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 i jest zasilany z wykorzystaniem sporego akumulatora o pojemności 4500 mAh.

POCO X3 PRO

POCO X3 PRO to propozycja dla graczy z ograniczonym budżetem. Jest to najtańsze urządzenie z procesorem Qualcomm Snapdragon 860.

POCO X3 Pro Źródło: mi-home

Nowy model od POCO posiada również 8 GB pamięci operacyjnej i aż 256 GB wbudowanej pamięci masowej, którą bez problemu rozszerzymy nawet o dodatkowy 1 TB z wykorzystaniem czytnika kart pamięci.

Obraz wyświetlany jest na ekranie IPS LCD o przekątnej 6,67 cala. Rozdzielczość wynosi Full HD+. Producent nie zapomniał o 120 Hz częstotliwości odświeżania.

Ze względu na wydajne podzespoły w niskiej cenie Xiaomi oszczędziło nieco na aparatach, ale nadal nie mamy na co narzekać. POCO X3 PRO posiad 48 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny, 2 MP aparat makro oraz 2 MP czujnik głębi.

Czytnik linii papilarnych umieszczono w przycisku zasilania. W obudowie udało się zmieścić gigantyczny akumulator o pojemności 5160 mAh.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 11.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Xiaomi Redmi Note 9T 5G to jeden z najtańszych smartfonów z 5G, które warto kupić. Jest to także jeden z pierwszych modeli, które udowadniają, że sieć 5G szybko się rozwija. Telefon kosztuje niespełna 1300 zł, a w środku znajdziemy niesamowicie wydajny procesor MediaTek Dimensity 800U.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G Źródło: mi-home

Smartfon posiada 4 GB pamięci operacyjnej, co jak na dzisiejsze standardy nie jest oszałamiającą ilością. Całość uzupełnia 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Najtańsze Xiaomi z 5G ma ekran IPS LCD o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości Full HD+. Niestety nie możemy liczyć na podwyższoną częstotliwość odświeżania.

Z tyłu znajdziemy 48 MP aparat główny, ale producent nie zastosował obiektywu ultraszerokokątnego, co jest sporą wadą.

W obudowie znalazło się miejsce dla akumulatora o pojemności 5000 mAh. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10. Planowana jest aktualizacja do Androida 11.

vivo Y70

Vivo Y70 to kolejna przystępna cenowo propozycja, której zakup warto rozważyć. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 665. Nie jest to najnowszy układ, ale nadal zapewnia odpowiednią wydajność. Co ważne połączono go z aż 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Vivo Y70 Źródło: vivo.com

Smartfon oferuje również świetny ekran AMOLED o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości Full HD+. Jest to panel z klasycznym - 60 Hz odświeżaniem.

Decydując się na vivo Y70 otrzymamy 48 MP aparat główny, 2 MP aparat makro oraz 2 MP czujnik głębi. Niestety do kompletu brakuje obiektywu ultraszerokokątnego.

Urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 4100 mAh. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10. Planowana jest aktualizacja do Androida 11.