Spis treści

Rynek zamienników tonerów laserowych zmienia się w każdym roku. Niezmiennie dominuje na nim 4-5 najbardziej doświadczonych marek. Jednakże dzięki łatwemu dostępowi produktów w chinach, regularnie pojawiają się na nim coraz to nowe firmy. Tegoroczny test skupiliśmy na tych najmocniej rozpoznawalnych producentach. Do testu wytypowaliśmy 8 produktów. Wszystkie tonery zostały przez nas kupione w zwykłych sklepach internetowych - wraz z dostawą kurierem.

Jak testowaliśmy?

Do testów wybraliśmy toner CF244A. Oznacza to, że możemy go zastosować wraz z drukarkami HP LaserJet Pro: M15a, M15w, M28a i M28w. Do naszych testów posłużyliśmy się pierwszym z urządzeń. Nasza procedura została oparta na zestandaryzowanych wydrukach ISO/IEC 19752 o pokryciu czernią na poziomie 5%. Deklarowana przez HP wydajność tonera 44A to 1000 stron. Podczas wcześniej przeprowadzonych testów, oryginał HP wykonał 1103 wydruki przy zaczernieniu na poziomie 2,05V. Jak łatwo się domyślić wysokie zaczernienie (od 1,8V w górę) to zazwyczaj pozytywny czynnik. Warto jednak pamiętać że przy bardzo wysokim zaczernieniu toner może się np. rozmazywać. Dodatkowo wysokie zaczernienie to również zwiększone zużycie tonera, a więc niższa wydajność kasety.

Wnioski z naszych testów

Na rynku nie brakuje godnych uwagi zamienników dla tonera 44A. Aż 7/8 produktów zapewniło wyższą wydajność niż oryginał, a rekordowe produkty pozwoliły na uzyskanie wzrostu wydajności o blisko 60%, przy zachowaniu ceny oryginału. Koszt zadrukowania pojedynczej strony tonerem oryginalnym to 17 groszy. Wszystkie produkty oprócz modelu z oferty Orink, bez problemu pobiły ten wynik o dobre kilka groszy.

Kupując toner warto zwrócić szczególną uwagę na jego gwarancję. Wielu producentów rozszerza gwarancję tonera na drukarkę w przypadku ewentualnego uszkodzenia spowodowanego przez zamiennik - jest to istotne, ponieważ HP unika realizowania napraw gwarancyjnych spowodowanych nieoryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi.

Tabelka testowa

Asarto ASLHF244N

Zwycięzca wielkiego testu tonerów 2019. To bezpieczny wybór do domu i małego przedsiębiorstwa. Toner Asarto ASLHF244N nie jest najwydajniejszy w teście, ponieważ zgodnie z normą ISO zapewnia 1127 wydruków. Liczba ta jest niewiele większą od tego co oferuje oryginalny HP. Zaczernienie na poziomie 1,92V to bardzo wynik, ale wciąż minimalnie niższy od niektórych konkurentów. Co jest sekretem sukcesu Asarto? Powtarzalność i optymalny wynik we wszystkich testowanych kategoriach. Zazwyczaj wysokie zaczernienie wiąże się z małą liczbą wydruków, a duża liczba wydruków z małym zaczernieniem. W przypadku Asarto wszystko wypada na dobrym poziomie. Jeśli dodamy do tego dożywotnią gwarancję, solidnie zabezpieczone pudełko i cenę na poziomie 133 zł, otrzymujemy produkt niemal idealny. Cena pojedynczego wydruku mogła by być jeszcze o grosz czy dwa niższa, ale 12 groszy to wciąż atrakcyjny rezultat. Asarto ASLHF244N - pełna recenzja »

Jetworld JW-H244AN

Produkt od Jetworld to najwydajniejszy produkt w wielkim teście tonerów PCWorld 2019. Konstrukcja oznaczona symbolem JW-H244AN osiągnęła wydajność na poziomie 1749 wydruków, co okazało się absolutnie najlepszym wynikiem w teście. Niestety wysoka liczba wydruków została osiągnięta poprzez redukcję zaczernienia - poziom 1,85 jest akceptowalny, ale odstaje od topowych konstrukcji konkurencji. Na minus oceniliśmy również krótką gwarancję, udzielaną na zaledwie dwa lata. Nieźle prezentuje się natomiast koszt wydruku pojedynczej strony, który wyniósł zaledwie 9 gr. W ogólnym rozrachunku jest to atrakcyjny produkt, dla osób poszukujących ekonomicznego sposobu na drukowanie. Jetworld JW-H244AN - pełna recenzja »

Accura AC-H-44AC

Marka Accura to brand należący do sklepu Komputronik. Toner AC-H-44AC zastępujący model HP 44A okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem w swojej kategorii. Toner Accura AC-H-44AC osiągną drugi wynik wydajności w wielkim teście tonerów PCWorld 2019. Drukowanie według procedury ISO zakończyło się na 1718 stronie. To zaledwie 31 stron mniej niż najwydajniejsza konstrukcja. Przy okazji Accura mogła pochwalić się najwyższym stopniem zaczernienia w całym teście osiągającym 2,41 V. Do perfekcyjnego rezultatu zabrakło nam dożywotniej gwarancji i lepszego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Foliowe opakowanie umieszczone w kartoniku to nieco za mało aby ochronić toner w transporcie. Atrakcyjnie prezentuje się koszt wydruku pojedynczej strony, który kształtuje się na poziomie 9 groszy. Toner marki Accura polecamy użytkownikom przykładającym szczególną uwagę do jakości wydruków. Jednocześnie sugerujemy sprawdzić stan produktu przed jego kupieniem. Accura AC-H-44AC - pełna recenzja »

Prism ZHL-CF244ANP

Toner od Prism, zaliczył najniższy wynik wydajności w wielkim teście tonerów 2019 od PCWorld. Pomimo tego oferuje niezłą jakość. Prism ZHL-CF244ANP zgodnie z procedurą ISO dla tonerów czarnych, wydrukował zaledwie 887 stron. To zdecydowanie niższy wynik niż oryginału HP 244A (~1000 storn) i większości konkurentów. Na obronę produktu od Prism warto wskazać bardzo wysokie zaczernienie na poziomie 2,34V. Z drugiej strony produkt Accury osiągną 1718 wydruków przy jeszcze wyższym zaczernieniu. W dodatku producent deklaruje zaledwie roczną gwarancję na produkt. Dzięki niskiej cenie zakupu koszt wydruku pojedynczej strony to akceptowalne 10 groszy. Nieźle prezentuje się również zabezpieczenie produktu w transporcie. Prism ZHL-CF244ANP - pełna recenzja »

Black Point LBPPH44A

TFO H-44AC

Propozycja od TFO to najbardziej opłacalny produkt w naszym wielkim teście tonerów. Doświadczony producent regularnie bryluje w testach PCWorld zdobywając kolejne wyróżnienia za opłacalność. Tym razem produkt wyceniony na mniej niż 100 zł, osiągną poziom 1201 wydruków przy bardzo satysfakcjonującym zaczernieniu 1,83. Oznacza to, że koszt pojedynczego wydruku wynosi zaledwie 8 gr. Bez wątpienia producent mógłby pokusić się o lepsze zabezpieczenie tonera w opakowaniu (jedynie folia) oraz zaproponowanie gwarancji dłuższej niż standardowe 2 lata. TFO H-44AC - pełna recenzja »

DR. Tusz DT-TH-441

Toner DR.Tusz to jedna ze słabszych propozycji w wielkim teście tonerów PCWorld 2019. Konstrukcja oferuje niezłą wydajność ale słabą jakość wydruków Model oznaczony symbolem DT-TH-441 zajął trzecią pozycję pod względem wydajności druku. Wynik na poziomie 1348 stron jest wciąż znacznie lepszy niż w przypadku oryginału HP 244A (~ 1000 stron) oraz większości konkurentów. Jednocześnie rozczarowuje zaczernieniem na poziomie zaledwie 1,41V. Tak niskie zaczernienie jest zauważalne gołym okiem. Producent nie popisał się również w kontekście zabezpieczenie tonera. Nad bezpieczeństwem modułu czuwa wyłącznie kartonik i folia. Na plus oceniamy dożywotnią gwarancję. Zadowalająco wypada również koszt wydruku pojedynczej strony na poziomie 11 gorszy. DR. Tusz DT-TH-441 - pełna recenzja »

Orink OR-HCF244A