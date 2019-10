Spis treści

Najwydajniejsze karty graficzne - jak je testowano?

Gdy wykonujesz czynności mocno obciążające kartę graficzną - na przykład uruchamiasz wymagające gry lub renderujesz materiały wideo w 4K - wówczas karta graficzna ma duży procesor znajdujący w karcie graficznej odgrywa kolosalną rolę. od niego zależy płynność animacji w rozgrywce, a także szybkość obróbki materiałów wideo. Najlepsze karty sporo kosztują, więc dobrze wiedzieć, w jaką warto zainwestować swoje pieniądze, aby osiągnąć rezultaty zgodne z oczekiwaniami i nie żałować ani grosza.

Na portalu Tom's hardware przeprowadzono wielki test kart, aby sprawdzić, która z nich jest najbardziej wydajna. Każda oceniana była w skali od 0 do 100 punktów - ten optymalny wynik osiągnął tylko jeden model. Zanim jednak przejdziemy do zestawienia, warto wiedzieć, w jaki sposób były oceniane karty oraz na jakim sprzęcie. Ocena odbywała się przede wszystkim na zliczaniu fps-ów podczas takich wymagających wizualnie tytułów, jak Far Cry 5, Forza Horizon 4 oraz Ashes of the Singularity: Escalation. Jeśli chodzi o ray tracing, w celu jego oceny powstał osobny ranking. Warto pamiętać, że jest to rozwiązanie zastosowane jak na razie zaledwie w kilku produkcjach i paru demach.

Jeśli chodzi o sprzęt testowy, wyglądał on następująco:

Procesor: Intel Core i7-7700K

Płyta główna: MSI Z270 Gaming Pro Carbon

Pamięć: 32GB G.Skill TridentZ DDR4-3200 (4x 8GB)

Dysk twardy: 500GB Crucial MX200 SSD

System operacyjny: Windows 10 Pro v.1803

Jeśli chodzi o ustawienia samych gier, wszystkie były nastawione na najwyższe możliwe, a także włączone zostały wszelkie efekty specjalne, jak TAA Anti-Aliasing, Motion Blur On, itp. Jeśli istniała możliwość stopniowania ich jakości, wybierana była największa, podobnie rozdzielczość obrazu.

Najwydajniejsze karty graficzne - wyniki testów

Nazwa karty / Wynik / GPU / Taktowanie/boost / Pamięć / Moc

Nvidia Titan RTX / 100 / TU102 / 1350/1770 MHz / 24GB GDDR6 /280W

/ 100 / TU102 / 1350/1770 MHz / 24GB GDDR6 /280W Nvidia GeForce RTX 2080 Ti / 98.4 / TU102 / 1350/1635 MHz / 11GB GDDR6 / 260W

/ 98.4 / TU102 / 1350/1635 MHz / 11GB GDDR6 / 260W Nvidia GeForce RTX 2080 Super / 98.2 / TU104 / 1650/1815 MHz / 8GB GDDR6 / 250W

/ 98.2 / TU104 / 1650/1815 MHz / 8GB GDDR6 / 250W Nvidia GeForce RTX 2080 / 96.1 / TU104 / 1515/1800 MHz / 8GB GDDR6 / 225W

/ 96.1 / TU104 / 1515/1800 MHz / 8GB GDDR6 / 225W Nvidia Titan X / 96.0 / GP102 / 1405/1480 MHz / 12GB GDDR5X / 250W

/ 96.0 / GP102 / 1405/1480 MHz / 12GB GDDR5X / 250W Nvidia GeForce GTX 1080 Ti / 96.0 / GP102 / 1480/1582 MHz / 11GB GDDR5X / 250W

/ 96.0 / GP102 / 1480/1582 MHz / 11GB GDDR5X / 250W AMD Radeon RX 5700 XT / 95.8 / Navi 10 / 1605/1905 MHz / 8GB GDDR6 / 225W

/ 95.8 / Navi 10 / 1605/1905 MHz / 8GB GDDR6 / 225W Nvidia GeForce RTX 2070 Super / 94.1 / TU104 / 1605/1770 MHz / 8GB GDDR6 / 215W

/ 94.1 / TU104 / 1605/1770 MHz / 8GB GDDR6 / 215W AMD Radeon VII / 92.4 / Vega 20 / 1400/1750 MHz / 16GB HBM2 / 300W

/ 92.4 / Vega 20 / 1400/1750 MHz / 16GB HBM2 / 300W

AMD Radeon RX 5700 / 87.5 / Navi 10 / 1465/1725 MHz / 8GB GDDR6 /188W

Jak można zauważyć, w pierwszej dziesiątce dominują kart Nvidia. W drugiej jest podobnie.

Nazwa karty / Wynik / GPU / Taktowanie/boost / Pamięć / Moc

Nvidia GeForce RTX 2070 / 87.2 /TU106 /1410/1710 MHz /8GB GDDR6 /185W

Nvidia GeForce RTX 2060 Super / 85.4 /TU106 /1470/1650 MHz /8GB GDDR6 /175W

AMD Radeon RX Vega 64 / 84.4 /Vega 10 /1274/1546 MHz /8GB HBM2 /295W

Nvidia GeForce GTX 1080 /84.3 /GP104 /1607/1733 MHz /8GB GDDR5X /295W

Nvidia GeForce GTX 1070 Ti /78.5 /GP104 /1607/1683 MHz /8GB GDDR5 /180W

Nvidia GeForce RTX 2060 /77.6 /TU106 /1365/1680 MHz /6GB GDDR6 /160W

AMD Radeon RX Vega 56 /76.7 /Vega 10 /1156/1471 MHz /8GB HBM2 /210W

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti /71.4 /TU116 /1365/1680 MHz /6GB GDDR6 /120W

Nvidia GeForce GTX 1070 /69.9 /GP104 /1506/1683 MHz /8GB GDDR5 /150W

Nvidia GeForce GTX 1660 /63.6 /TU116 /1530/1785 MHz /6GB GDDR5 /120W

Pozostałe miejsca prezentują się następująco:

AMD Radeon RX 590 8GB / 60.7 /Polaris 30 / 1469/1545 MHz /8GB GDDR5 /225W

AMD Radeon RX 580 8GB / 57.9 /Polaris 10 /1257/1340 MHz /8GB GDDR5 /185W

Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / 53.2 /GP106 / 1506/1708 MHz /6GB GDDR5 /120W

Nvidia GeForce GTX 1060 3GB / 49.4 /GP106 /1506/1708 MHz /3GB GDDR5 /120W

AMD Radeon RX 570 4GB / 48.3 /Polaris 10 /1168/1244 MHz /4GB GDDR5 /150W

Nvidia GeForce GTX 1650 4GB / 42.2 /TU117 / 1485/1665 MHz /4GB GDDR5 /75W

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / 33.1 /GP107 /1290/1392 MHz /4GB GDDR5 /75W

AMD Radeon RX 560 / 28.6 /Polaris 11 /1175/1275 MHz /4GB GDDR5 /80W

Nvidia GeForce GTX 1050 / 28.1 /GP107 /1354/1455 MHz /2GB GDDR5 /75W

AMD Radeon RX 550 / 17.9 /Polaris 12 /1100/1183 MHz /4GB GDDR5 /50W

Nvidia GeForce GT 1030 / 13.0 /GP108 / 1228/1468 MHz /2GB GDDR5 /30W