Nawigacja rowerowa to niewielkie urządzenie, które wskaże nam najszybszą i najwygodniejszą trasę do wybranego miejsca. Sprawdzi się przede wszystkim podczas dłuższych wycieczek krajoznawczych oraz sportowych treningów. Nowoczesne urządzenia, oprócz możliwości nawigowania, posiadają wiele przydatnych funkcji, dzięki którym będziemy mogli szczegółowo monitorować przebyty dystans oraz porównywać poszczególne dane po każdej podróży.

Należy zaznaczyć, że w sklepach znajdziemy wiele liczników rowerowych, których ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych. Musimy wiedzieć, że tego typu urządzenia zdecydowanie różnią się od zaawansowanych komputerów rowerowych, o których mowa w tym artykule. W naszym zestawieniu postanowiliśmy wyróżnić nowoczesne urządzenia posiadające wbudowaną nawigację, dzięki której możliwe jest śledzenie trasy w czasie rzeczywistym. Wśród wymienionych modeli znajdą się te, które posiadają wgrane aktualne mapy oraz sam moduł GPS.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS ZAKUPU?

Wybór odpowiedniego licznika rowerowego powinien wiązać się z naszymi indywidualnymi potrzebami. Przed zakupem warto zastanowić się przede wszystkim na jakich funkcjach najbardziej nam zależy, aby zredukować koszty. Niemniej jednak, wybierając licznik rowerowy z wbudowaną nawigacją warto zwrócić uwagę na kilka ważnych parametrów, bez względu na to czy będziemy używać licznika podczas rodzinnych wycieczek rowerowych czy sportowych treningów.

Wyświetlacz

Ekran nawigacji rowerowej powinien być odpowiednio duży, aby bez problemu dostrzec wyznaczoną trasę oraz wyświetlane komunikaty. Jednocześnie musi być na tyle mały, aby z łatwością przymocować go do kierownicy roweru. Należy również zadbać o czytelność ekranu, aby nawet w pełnym słońcu wszystkie informacje były dokładnie widoczne. Przed zakupem sprawdź, czy wyświetlacz posiada powłokę antyrefleksyjną.

Zasilanie

Drugą istotną kwestią jest zasilanie nawigacji rowerowej. Do wyboru są liczniki wyposażone w zwykłe baterie lub akumulator, który naładujesz podłączając go do gniazdka lub komputera. Plusem baterii jest to, że zawsze możesz zabrać ze sobą zapasowe i nie martwić się o to, że urządzenie w trakcie podróży przestanie działać. Decydując się na licznik zasilany akumulatorem, warto zwrócić uwagę na przewidywany czas pracy od momentu całkowitego naładowania.

Mapy

Zaawansowany licznik rowerowy z wbudowanym GPS-em musi posiadać dokładne mapy, które są na bieżąco aktualizowane i będą w stanie dobrać najlepszą trasę, uwzględniając przy tym rodzaj dostępnych dróg oraz górzystość terenu. Przed zakupem należy sprawdzić, jakie mapy oferowane są przez producenta, czy otrzymamy wyłącznie mapę Polski czy również innych krajów, a także czy oferuje on dożywotni dostęp do aktualizowanych map. W niektórych przypadkach należy samemu zadbać o uzupełnianie nowych danych, zazwyczaj za dodatkową opłatą.

Wytrzymałość i mocowanie

Jeśli kupujemy profesjonalną i zaawansowaną nawigację rowerową musimy również zwrócić uwagę na materiał, z którego zostało zbudowane urządzenie. Ważne, aby sprzęt był wytrzymały, odporny na wstrząsy, deszcz oraz zabrudzenia. Najlepiej jeśli licznik z wbudowaną nawigacją będzie posiadał oznaczenie IPX8, mówiące o najwyższym poziomie wodoodporności. Oprócz tego musimy pamiętać o solidnym i stabilnym mocowaniu urządzenia przy kierownicy - zadbaj o dobrej jakości uchwyty, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji podczas jazdy.

Łączność

Jeśli decydujemy się na zaawansowany sprzęt do nawigacji musimy pamiętać o odpowiednim systemie łączności, aby wszystkie funkcje działały sprawnie i szybko. Wśród różnych modeli liczników rowerowych znajdziemy takie, które łączą się z innymi urządzeniami za pomocą kabla lub bezprzewodowo, dzięki funkcji Bluetooth i Wi-Fi. Druga opcja jest bardziej praktyczna, szczególnie jeśli chcemy sparować urządzenie ze smartfonem. Dodatkowo, niektóre nawigacje posiadają możliwość odbierania połączeń czy SMS-ów.

Aplikacje

Warto zadbać także o dostęp do aplikacji, dzięki którym na bieżąco będą aktualizowane poszczególne informacje - pogoda, temperatura, ciśnienie, a także poszczególne trasy, którymi się poruszasz. W tym przypadku wiele zależy od naszych indywidualnych potrzeb i rodzaju jazdy.

Aktualne ceny w sklepach Mio Cyclo 210 GPS Cycling Computer ~691 zł Mio Cyclo 210 CE 749 zł Mio Cyclo 210 CE 749 zł MIO CYCLO 210 442N50600005 749 zł Mio Cyclo 210 to intuicyjne urządzenie nawigacyjne, która idealnie sprawdzi się w turystycznej jeździe terenowej. Jakie są jego zalety? Mio Cyclo 210 to prosta i intuicyjna w obsłudze nawigacja rowerowa z zainstalowanymi fabrycznie mapami OpenStreetMaps i drogami Europy. Urządzenie posiada szczegółowe instrukcje i wskazówki oraz wiele ciekawych funkcji, dzięki którym będziesz mógł kontrolować swoje osiągi podczas jazdy. Czas działania akumulatora od momentu całkowitego naładowania wynosi ok. 10 godzin. Nawigacja jest wytrzymała i wodoodporna, a kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 3.5 cala sprawdzi się zarówno w mocnym słońcu, jak i słabym oświetleniu. Jedną z ciekawszych opcji nawigacji rowerowej Cyclo 210 jest funkcja Surprise Me, dzięki której możesz doświadczyć czegoś nowego podczas podróży rowerem - umożliwia utworzenie trzech rowerowych tras-niespodzianek na podstawie podanego czasu lub odległości. Ładowanie, jak i przerzucanie danych odbywa się za pomocą kabla USB, który jest dołączony do zestawu, a do komunikacji z komputerem służy program CycloAgent. Do tego urządzenie wyposażone zostało w funkcję Punkty POI, czyli listę użytecznych miejsc, tak jak sklepy rowerowe, restauracje,... Ładowanie, jak i przerzucanie danych odbywa się za pomocą kabla USB, który jest dołączony do zestawu, a do komunikacji z komputerem służy program CycloAgent. Do tego urządzenie wyposażone zostało w funkcję Punkty POI, czyli listę użytecznych miejsc, tak jak sklepy rowerowe, restauracje,... Mio Cyclo 210 - pełna recenzja »

Aktualne ceny w sklepach Licznik rowerowy IGPSPORT GPS IGS50E/B 330 zł Licznik rowerowy IGPSPORT GPS IGS50E/B 330 zł Licznik rowerowy IGPSPORT GPS IGS50E/B 330 zł Niedrogi licznik rowerowy z wbudowanym GPS-em na każde warunki. Jakie właściwości posiada iGS50E? iGS50E to licznik rowerowy z wbudowanym odbiornikiem GPS, który charakteryzuje się wytrzymałą baterią o pojemności 1200 mAh, co zapewnia do 40 godzin ciągłej pracy. Urządzenie posiada ekran o przekątnej 2.2 cala z powłoką antyrefleksyjną, dzięki czemu bez względu na warunki pogodowe i oświetleniowe możemy odczytywać wszelkie dane zawarte na wyświetlaczu. Oprócz tego komputer rowerowy jest wytrzymały na wysokie oraz niskie temperatury i posiada wodoodporność klasy IPX7. Na ekranie możemy zobaczyć czternaście wyświetlonych pomiarów: prędkość, średnia prędkość, maksymalna prędkość, czas, czas podróży, przejechana odległość, całkowity dystans, wysokość, różnica wysokości, kalorie, temperatura, czas okrążenia, średnica koła. Poza tym urządzenie może być połączone z różnymi czujnikami poprzez ANT+ (np. czujnik tętna, prędkości czy kadencji). Posiada także łączność Bluetooth, dzięki czemu możemy sparować licznik ze smartfonem. Synchronizacja danych z platformą iGPSport daje możliwość szczegółowej analizy przebytych treningów. ... ... iGPSPORT IGS50E - pełna recenzja »

