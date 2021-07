Netflix - ranking najlepszych dramatów 2021 roku

Spis treści

Minęło już pół roku 2021 roku i w tym czasie odbyły się liczne premiery wielu ciekawych produkcji. Z tej okazji wybraliśmy te absolutnie najwyżej oceniane przez użytkowników i umieściliśmy w naszym rankingu najciekawszych dramatów, które swoją premierę miały w 2021 roku, a do tego są dostępne w ramach subskrypcji na platformie Netflix.

Niewinny [serial]

Pierwszy na liście musiał znaleźć się hit ostatnich miesięcy, a mowa o hiszpańskim serialu „Niewinny”. Produkcja opowiada o przypadkowym morderstwie, które sprowadza głównego bohatera na mroczną ścieżkę pełną intryg i śmierci. Gdy znajduje miłość i wolność, jeden telefon rozpoczyna koszmar na nowo. Na dzień dzisiejszy produkcja utrzymuje się na 84 miejscu listy TOP Netflixa na stronie filmweb.

Reżyser: Oriol Paulo

Oriol Paulo Obsada: Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Josean Bengoetxea, Jordi Coll, José Coronado, Ana Wagener, Juana Acosta, Gonzalo de Castro

Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, Josean Bengoetxea, Jordi Coll, José Coronado, Ana Wagener, Juana Acosta, Gonzalo de Castro Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Kategoria wiekowa: 16+

Łasuch [serial]

Na drugim miejscu znajduje się absolutnie fascynująca produkcja, która premierę miała w tamtym miesiącu, a i tak podbiła serce wielu widzów na całym świecie. Chodzi oczywiście o „Łasucha”, który opowiada o uroczym chłopcu. Tytułowy bohater jest w połowie człowiekiem, a w połowie jeleniem, który mimo wielu przeciwwskazań rusza w niebezpieczną podróż przez postapokaliptyczny świat. Nie idzie jednak sam, bo towarzyszy mu wyjątkowo szorstki opiekun. Z naszą recenzją serialu możecie zapoznać się tutaj.

Reżyser: Jim Mickle

Jim Mickle Scenariusz: Jim Mickle, Beth Schwartz

Jim Mickle, Beth Schwartz Obsada: Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands, with Will Forte and James Brolin

Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands, with Will Forte and James Brolin Gatunek: Dramat, Fantasy

Dramat, Fantasy Kategorie: Dziwaczny, Uczuciowy

Dziwaczny, Uczuciowy Kategoria wiekowa: 13+

Lupin [serial]

W pierwszej trójce nie mogło zabraknąć francuskiego fenomenu o tytule „Lupin”, gdzie w główną rolę wcielił się genialny aktor Omar Sy. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to pierwsza francuska produkcja, która doczekała się światowej popularności. Fabuła serialu opowiada o Assanie Diopie, którego za czasów nastoletnich spotkał dramat rodzinny. Już jako dorosły mężczyzna postanawia pomścić swojego ojca inspirując się opowiadaniami "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz", które dostał w dzieciństwie.

Twórca: George Kay

George Kay Obsada: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotide Hesme, Nicole Garcia, Herve Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Fargass Assande, Vincent Londez, Shirine Boutella

Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotide Hesme, Nicole Garcia, Herve Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Fargass Assande, Vincent Londez, Shirine Boutella Gatunek: Dramat, Kryminalny

Dramat, Kryminalny Kategorie: Błyskotliwy, Emocjonujący

Błyskotliwy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Ginny & Georgia [serial]

"Ginny & Georgia" to kolejny serial, który utrzymywał się w TOP 10 Netflixa przez kilkanaście długich tygodni po dniu premiery. Na dzień dzisiejszy produkcja składa się tylko z jednego sezonu, jednak według różnych plotek są plany na kolejne... Fabuła opowiada o matce z dziećmi, która po latach pragnie w końcu znaleźć swoje miejsce na ziemi. Niestety, tajemnice Georgii z przeszłości komplikują jej plany.

Twórca: Sarah Lampert

Sarah Lampert Obsada: Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack

Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack Gatunek: Dramat, Familijny, Dla młodzieży

Dramat, Familijny, Dla młodzieży Kategorie: Gorszący, Wzruszający, Romantyczny

Gorszący, Wzruszający, Romantyczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Halston [serial]

”Halston” to biograficzna historia, która opowiada o tytułowym projektancie mody. Nazwisko mężczyzny dało początek imperium. Jego styl ukształtował epokę. Historia błyskawicznej sławy i równie szybkiego upadku amerykańskiego artysty. Mini-serial swoją premierę miał na początku 2021 roku i na dzień dzisiejszy utrzymuje się na 268 miejscu listy TOP Netflixa na portalu Filmweb.

Reżyser: Daniel Minaham

Daniel Minaham Obsada: Ewan McGregor, Bill Pullman, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Rory Culkin, Vera Farmiga, Gian Franco Rodriguez, Sullivan Jones, Kelly Bishop Dilone, James Waterston, Jason Kravits, Mary Beth Peil

Ewan McGregor, Bill Pullman, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Rory Culkin, Vera Farmiga, Gian Franco Rodriguez, Sullivan Jones, Kelly Bishop Dilone, James Waterston, Jason Kravits, Mary Beth Peil Gatunek: Dramat, Na Faktach

Dramat, Na Faktach Kategorie: Osobisty

Osobisty Kategoria wiekowa: 16+

Cień i kość [serial]

Kolej na produkcję, na którą wielu czekało, głównie ze względu na to, że scenariusz do serialu został napisany na podstawie powieści autorstwa Leigh Bardugo o tym samym tytule. Sama historia powstawania ekranizacji jest bardzo ciekawa i warta przytoczenia. Otóż wszystko zaczęło się od tego, że Eric Heisserer przeczytał „Szóstkę wron”, która tak bardzo go zachwyciła, że postanowił wysłać tweeta do autorski z podziękowaniem za fantastyczną pozycję. Rok później dokładnie tę wiadomość przeczytał agent literacki Leigh, który zaproponował mężczyźnie współpracę. Tym sposobem reżyser Eric Heisserer zaczął pracę nad serialem, który nie jest tylko ekranizacją powieści, ale ciekawym miksem trylogii „Cień i kość” oraz dylogii „Szóstka wron”. Fabuła opowiada o mrocznych siłach stających na drodze osieroconej kartografki Aliny Starkov, dysponującej nadprzyrodzoną mocą, która może odmienić los rozdartego przez wojnę świata. Recenzję serialu na łamach naszego portalu możecie przeczytać tutaj.

Reżyser: Eric Heisserer

Eric Heisserer Obsada: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, Simon Sears, Daisy Head, Zoe Wanamaker, Luke Pasqualino, Julian Kostov

Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, Simon Sears, Daisy Head, Zoe Wanamaker, Luke Pasqualino, Julian Kostov Gatunek: Fantasy, Dramat

Fantasy, Dramat Kategorie: Przerażający

Przerażający Kategoria wiekowa: 16+

Kto zabił Sarę? [serial]

Następny na liście jest serial, który podbijał TOP 10 serwisu Netflix przez kilkanaście długich tygodni. "Kto zabił Sarę?" to kryminał opowiadający o skoncentrowanym na zemście Álexie. Mężczyzna pragnie dowieść, że został wrobiony w morderstwo siostry.Na dzień dzisiejszy serial składa się z dwóch sezonów, które można obejrzeć na łamach portalu VOD Netflix.

Reżyser: David Ruiz

David Ruiz Scenarzysta: José Ignacio Valenzuela

José Ignacio Valenzuela Obsada: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller

Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller Gatunek: Kryminał, Dramat

Kryminał, Dramat Kategorie: Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu

Przerażający, Mroczny, Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Kategoria wiekowa: 16+

Sexify [serial]

Na dziewiątym miejscu znajduje się polska produkcja, która podbiła serce nie tylko Polaków, ale także fanów na całym świecie. Tytuł swój sukces zawdzięcza wyjściu ze sztampowych ram polskiej komedii, co w końcu nie prezentuje się żenująco. Jak to jednak w polskich produkcjach ostatnio bywa i staje się standardem - tematyka krąży wokół seksu. Fabuła opowiada o trzech przyjaciółkach, które chcą stworzyć aplikację, która zrewolucjonizuje życie erotyczne i da im wygraną w konkursie. Najpierw jednak muszą nabrać nieco doświadczenia dziedzinie seksu.

Obsada: Aleksandra Skaba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska, Wojciech Solarz

Aleksandra Skaba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska, Wojciech Solarz Gatunek: Komedia

Komedia Kategoria: Dziwaczny, Osobisty, Uczuciowy

Dziwaczny, Osobisty, Uczuciowy Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+

Sex/Life [serial]

Na ostatnim, aczkolwiek nadal zwycięskim miejscu w naszym rankingu znajduje się zupełna nowość, która aktualnie podbija TOP 10 Netflixa. Mowa tutaj o komedio/dramacie „Sex/Life”. Bogata i zmysłowa przeszłość bohaterki zderza się z jej obecnym, ułożonym życiem, gdy wraca dawny kochanek, o którym kobieta wciąż myśli.