Nowy iPhone daje nam ogromne możliwości personalizacji! Oto najlepsze widgety na ekran blokady w iOS 16

Spis treści

iOS 16 w końcu wylądował na naszych urządzeniach! Wiele osób nie mogło doczekać się tej premiery - przyniosła ona nie tylko powrót od dawna wyczekiwanego wskaźnika, ale też rozszerzyła możliwości personalizacji naszych iPhone'ów.

Od jakiegoś czasu Apple coraz bardziej otwiera się na trend dostosowywania smartfonów do swoich potrzeb i upodobań - coś, z czego Android słynie od lat. Już iOS 14 przyniósł świetne zmiany w możliwości dodawania widgetów do ekranu głównego, a 16. wersja systemu poszła o krok dalej. Od teraz każdy użytkownik po aktualizacji będzie mógł dodać swoje widgety również do ekranu blokady!

Jest to świetna wiadomość zarówno dla osób, które lubią zmienić wygląd każdego elementu swojego telefonu, jak i dla każdego, kto chce zmaksymalizować swoją produktywność. Widgety na ekranie blokady pozwalają na szybką interakcję z najpotrzebniejszymi funkcjami i zmniejszają ilość szukania i ustawiania, którą musimy wykonać.

Fot. Apple

Oczywiście nie wszystkie aplikacje, których teraz używamy, będą od razu obsługiwać widgety na ekranie blokady. Jest to funkcja, którą każdy deweloper musi przetestować i dopasować przed wprowadzeniem do swojej aplikacji, Jednak już w dniu premiery znaleźliśmy sporo ciekawych programów, które korzystają z możliwości oferowanych przez zmiany w iOS-ie 16. Przygotowaliśmy więc zestawienie dziesięciu najciekawszych widgetów na ekran blokady, które możesz zacząć używać już dzisiaj!

Todoist: To-Do List & Planner

Todoist to popularna aplikacja, która pomaga w planowaniu. Dzięki niej możemy tworzyć listy rzeczy do zrobienia, zakupów czy też inne pomocne przypomnienia o naszych zadaniach. Widget na ekran blokady umożliwi nam szybkie dodanie nowych zadań, zapoznanie się z nadchodzącymi planami, czy też wgląd w nasze statystyki.

Todoist

Jeśli jesteście zainteresowani Todoist, aplikację można ściągnąć tutaj.

Things 3

Kolejna interesująca aplikacja, której zadaniem jest podniesienie naszej produktywności i pomoc w rozplanowaniu natłoku zadań. Dzięki trzem oferowanym przez nią widgetom możemy zapoznać się z naszymi planami na nadchodzące dni i terminami, których powinniśmy potrzymać. Mamy też możliwość dodawania nowych zadań bezpośrednio z ekranu blokady, a nawet zobaczenia naszego progresu w codziennych obowiązkach. To ostatnie szczególnie powinno zmotywować nas do działania!

Things 3

Jeśli jesteście zainteresowani Things 3, aplikację można ściągnąć tutaj.

CARROT Weather: Alerts & Radar

Świetna aplikacja pogodowa, która już na starcie oferuje aż 20 różnych widgetów na ekran blokady, dzięki którym dowiemy sięwszystkiego o nadchodzącej pogodzie. W zanadrzu programu są zarówno prognozy długoterminowe, krótkoterminowe, a nawet wyselekcjonowane żarty pogodowe, pozwalające nam rozchmurzyć się nawet w najbardziej deszczowy dzień!

CARROT Weather: Alerts & Radar

Jeśli jesteście zainteresowani CARROT Weather: Alerts & Radar, aplikację można ściągnąć tutaj.

SmartGym: Gym & Home Workouts

To z kolei coś dla fanów sportu - czy to w domu, czy na siłowni. Dzięki tej aplikacji możemy zawsze mieć pod ręką swoje statystyki treningowe, a także z łatwością korzystać z naszego kalendarza ćwiczeń. Co więcej, już niedługo ma pojawić sięnawet możliwość rozpoczęcia sledzenia naszego treningu bezpośrednio z ekranu blokady telefonu!

SmartGym: Gym & Home Workouts

Jeśli jesteście zainteresowani SmartGym: Gym & Home Workouts, aplikację można ściągnąć tutaj.

Calory: Nutrition, Diet Coach

Dzięki tej poręcznej aplikacji, prosto z ekranu blokady możemy mieć kontrolę nad przyjmowanymi przez nas kaloriami. Widget pozwala nam zapisać wartości energetyczne z właśnie zjedzonego dania, a także śledzić na bieżąco pozostałe kalorie do naszego dziennego celu.

Calory: Nutrition, Diet Coach

Jeśli jesteście zainteresowani Calory: Nutrition, Diet Coach, aplikację można ściągnąć tutaj.

Clendar - Minimal Calendar

Clendar to minimalistyczny kalendarz, który pomoże w rozplanowaniu naszego czasu i znalezieniu wolnych terminów w naszym napiętym grafiku. Z poziomu ekranu blokady możemy sprawdzić najbliższe nachodzące wydarzenia, a nawet ustawić licznik do ważnego dla nas dnia.

Clendar - Minimal Calendar

Jeśli jesteście zainteresowani Clendar - Minimal Calendar, aplikację można ściągnąć tutaj.

Pretty Progress - Countdown

Świetna aplikacja, któej zadaniem jest odliczanie czasu do interesujących nas wydarzeń lub dat. Jeśli nie możecie doczekać się wyjazdu na wakacje, albo macie ważne zadanie do wykonania w pracy - dzięki temu widgetowi pozostały czas będziecie mieć na wyciągnięcie ręki.

Pretty Progress - Countdown

Jeśli jesteście zainteresowani Pretty Progress - Countdown, aplikację można ściągnąć tutaj.

Flighty – Fast Flight Tracker

Coś specjalnie dla osób, które często podróżują samolotami. Flighty prosto na ekranie blokady pokaże nam informacje o nadchodzącym locie - ewentualnie opóźnienia i szczegóły dotyczące odprawy, a nawet czas przelotu i godziny lądowania.

Flighty – Fast Flight Tracker

Jeśli jesteście zainteresowani Flighty – Fast Flight Tracker, aplikację można ściągnąć tutaj.

Launcher with Multiple Widgets

To z kolei aplikacja, która pozwala na tworzenie swoich własnych widgetów. Potrzebujesz szybkiego skrótu do ulubionego programu lub strony internetowej, czy też łatwy sposób na wybranie numeru telefonu bez potrzeby odblokowywania smartfona? Ten program pozwala stworzyć własne skróty i w estetyczny sposób dodać je do naszego ekranu blokady.

Launcher with Multiple Widgets

Jeśli jesteście zainteresowani Launcher with Multiple Widgets, aplikację można ściągnąć tutaj.

Widgetsmith

Widgetsmith to kolejna aplikacja, która pozwoli nam na tworzenie własnych widgetów i skrótów na ekranie blokady (i nie tylko). Dzięki niej dostosujemy go do swoich potrzeb i przyzwyczajeń, dodając nie tylko skróty w postaci ikon, ale teżtematyczne zdjęcia, symbole, czy nawet tekst. Jest to aplikacja nie do przeoczenia dla wielbicieli personalizacji swoich telefonów.

Widgetsmith

Jeśli jesteście zainteresowani Widgetsmith, aplikację można ściągnąć tutaj.