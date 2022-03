Spis treści

Ekspres do kawy jest urządzeniem, które warto mieć w domu. Pozwoli ono urozmaicić nasze kawowe opcje czy to podczas śniadania czy o innej porze dnia. Dodatkowo na przygotowanie napoju nie musimy poświęcać swojego cennego czasu - ekspres zrobi całą robotę za nas.

Jak wybrać ekspres i na co zwrócić uwagę?

Obecnie na rynku znajdziemy mnóstwo modeli ekspresów w różnych kategoriach cenowych. Ceny urządzeń zazwyczaj wahają się w zależności od producenta, typu ekspresu, ilości funkcji i innych parametrów.

Ekspresy mogą być m.in. przelewowe, kolbowe, kapsułkowe lub automatyczne. Ekspresy automatyczne są najbardziej zaawansowanym rodzajem ekspresów do kawy. Pozwolą one na przygotowanie różnych rodzajów kaw - w tym cappuccino czy latte. Wybór typu urządzenia zależy od naszych osobistych preferencji. W tym rankingu przedstawimy kilka modeli ekspresów automatycznych.

Przy wyborze ekspresu automatycznego należy zwrócić uwagę na kilka cech. Jedną z najważniejszych z nich jest moc urządzenia. Duża moc połączona z wysokim ciśnieniem w rezultacie da nam dobry produkt przygotowany w krótkim czasie. Pamiętaj, że im niższa jest moc ekspresu, tym dłużej będziemy czekać na przygotowanie napoju - dla wielu osób jest to czynnik decydujący.

Kolejnym ważnym elementem jest to, jakiego typu kawy używa ekspres. Może się okazać, że używa on wyłącznie kawy w ziarnach lub odwrotnie - przygotuje napój z każdego jej typu. Zwróć też uwagę czy ekspres posiada pojemnik na mleko (wbudowany lub nie) i czy w ogóle ma funkcję jego spieniania - da to więcej możliwości co do wyboru rodzaju przygotowywanej kawy.

Oprócz tego często w najnowszych modelach spotkamy szeroką gamę różnych funkcji, na które warto zwrócić uwagę. Może to być m.in. możliwość przygotowania dwóch kaw jednocześnie czy regulacja mocy i ilości napoju. Polecamy dobrze się zastanowić, które funkcje są istotne właśnie dla Ciebie.

Jaki ekspres do 4 000 zł wybrać?

DeLonghi Dinamica Plus 370.70B

Ten automatyczny ekspres o mocy 19 barów posiada wbudowany pojemnik na mleko, dotykowy wyświetlacz i funkcję Moja Kawa. Dzięki czemu ustawimy swoje preferencje co do mocy i wielkości napoju, a następnie przygotujemy swoją ulubioną kawę za jednym kliknięciem. Oprócz tego ekspres zapamięta, które napoje wybieramy najczęściej i będzie pokazywał je w menu w pierwszej kolejności.

Ekspres przygotowuje napoje: Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Long coffee oraz spienione mleko. Producent zapewnia równomierność mielenia kawy dzięki stalowemu młynku z regulacją stopnia mielenia.

Jest możliwość przygotowania dwóch filiżanek espresso jednocześnie.

Ekspres Siemens EQ.6 plus s500

Ekspres Siemens EQ.6 plus s500 również jest urządzeniem o dużej mocy i ciśnieniu - 1500 W/19 barów. Posiada on zintegrowany system spieniający mleko, dotykowy wyświetlacz oraz ceramiczny młynek. Główną zaletą takiego młynka jest to, że nie będzie się nagrzewał podczas mielenia ziaren, a co za tym idzie - smak i aromat kawy zostanie lepiej zachowany. Ponadto ten ekspres ma możliwość przygotowywania dwóch kaw lub napojów mlecznych jednocześnie.

Ekspres posiada funkcję aromaDouble Shot, która została stworzona dla wielbicieli "ekstra-mocnej kawy". Obejmuje ona dwa procesy mielenia i parzenia, a dzięki mniejszej ilości wody napój jest pozbawiony gorzkiego posmaku. System czyszczenia jest w pełni zautomatyzowany - parowy system czyszczenia aktywuje się po każdym parzeniu kawy z mlekiem.

Ekspres KRUPS Intuition Preference EA8738

Nowoczesny i stylowy KRUPS Intuition Preference o mocy 1450 W i ciśnieniu 15 barów przygotuje dla nas 8 rodzajów kaw - przepis każdej z nich można spersonalizować, wybierając moc oraz wielkość swojej kawy. Posiada on inteligenty system podświetleń oraz możliwość dopasowania koloru tego podświetlenia do preferencji użytkownika. System podświetleń pomoże również zadbać o ekspres - specjalne wskaźniki zaświecą się na czerwono, by poinformować Cię o niezbędnych czynnościach.

Dotykowy wyświetlacz umożliwia bezpośredni dostęp do ustawień i profilu użytkownika. Dodatkowo, na ekranie SMART SCREEN wyświetlana jest instrukcja użytkowania i konserwacji. Obsługa ekspresu jest dzięki temu łatwa i intuicyjna.

Ekspres wyposażono w system One Touch Cappuccino, który idealnie spienia mleko - także roślinne. Należy również wspomnieć, że za jednym dotknięciem przygotujemy jednocześnie dwie kawy mleczne.

Ekspres Melitta Barista T

Ekspres Melitta Barista T został wyposażony w filtr Pro Aqua, dzięki czemu odkamienianie urządzenia będzie potrzebne tylko raz w roku. Ekspres posiada zintegrowany system spieniania mleka i 12 automatycznych przepisów kawowych - Americano, Café au lait, Café Crema, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Flat White, Latte Macchiato, Ristretto.

Producent zapewnia również, że dzięki cichej pracy młynka nikogo rano nie obudzisz. Oprócz tego ekspres posiada funkcję Manual Bean Select – Ręczny wybór rodzaju ziaren. Oznacza to, że możesz napełnić zbiornik dwoma rodzajami ziaren kawy, a później wybrać, na jaki masz ochotę dzisiaj.

Dodatkowo, dzięki funkcji IntenseAroma możemy uzyskać szczególnie intensywny smak kawy - przy użyciu tej samej ilości kawy i wody. Jest również możliwość przygotowania dwóch kaw jednocześnie.

Ekspres DeLonghi Magnifica S ECAM

Ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica S ECAM przygotowuje czarną kawę, espresso oraz gorącą wodę. Posiada on również dyszę spieniającą mleko z regulacją emisji pary. Według producenta ten model będzie idealny dla tych, którzy uważają, że ekspres powinien być kompaktowy i cichy.

Urządzenie posiada możliwość zrobienia dwóch kaw jednocześnie oraz dużą ilość ustawień - w tym dostosowanie aromatu i rozmiary napoju. Termoblok De'Longhi zapewnia parzenie kawy w idealnej temperaturze oraz podgrzewa dokładnie taką ilość wody, jaka jest potrzebna.

