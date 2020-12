Procesory od AMD - zestawienie układów z rodziny Ryzen [RANKING]

AMD Ryzen 9 5950X to najwydajniejszy procesor z rodziny Ryzen. Niestety cena może odstraszać.

AMD Ryzen 9 5950X to flagowy procesor z rodziny Ryzen. Jest to najwydajniejszy układ czerwonych dedykowany do komputerów stacjonarnych. Procesor posiada szesnaście rdzeni o taktowaniu 3,4 GHz z obsługą trzydziestu dwóch wątków w tym samym czasie. Chip ten trafia do najdroższych komputerów stacjonarnych do grania oraz obróbki foto-wideo.

AMD Ryzen 9 5950X

Całość zbudowano w oparciu o architekturę Zen 3, co oznacza wykorzystanie 7 nm procesu technologicznego. Procesor posiada 72 MB pamięci podręcznej oraz odblokowany mnożnik, który pozwala na podkręcenie parametrów pracy.

Maksymalny pobór mocy to 105 W. Układ współpracuje z pamięciami DDR4-3200. Procesor nie posiada zintegrowanego układu graficznego.

W zestawie nie znajdziemy wentylatora. Tak wydajny procesor potrzebuje solidnego chłodzenia wodnego, które musimy kupić we własnym zakresie. Gwarancja trwa 36 miesięcy.

