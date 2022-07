Przedstawiamy najlepsze smartfony na rynku. Te telefony nie znoszą kompromisów

Spis treści

Najlepsze smartfony 2022

Coraz trudniej jest wybrać odpowiedni smartfon dla siebie. Oferty producentów coraz bardziej się powiększają, może się też wydawać, że nowe telefony pojawiają się na rynku praktycznie codziennie. Łatwo zgubić się w tym natłoku.

Aby pomóc w wyborze między pozornie nieskończonymi możliwościami, przygotowaliśmy to zestawienie najlepszych smartfonów na rynku. Nie są to koniecznie najdroższe telefony, ale to, które uważamy za najbardziej warte zakupu wśród segmentu premium. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!

Jaki smartfon wybrać? Podpowiadamy, jak znaleźć telefon dla siebie

Wybór smartfona jest z roku na rok coraz trudniejszy. Nasz wybór wydaje się być nieskończony: nie dość, że firm produkujących telefony jest coraz więcej, to oferty każdej z nich również się rozszerzają. Jak w takim razie znaleźć smartfon dla siebie? Na początku warto spytać, co w telefonie lubimy i na czym nam zależy, a także co nam nie przypada do gustu. Ja najczęściej zaczynam od wielkości - nie lubię dużych smartfonów, więc staram się szukać tych, które nie przytłoczą mnie swoimi gabarytami. Co za tym idzie, największe flagowce z automatu skreślam z mojej listy.

Warto też zastanowić się, jakie funkcje są dla nas najważniejsze. W moim przypadku jest to zdecydowanie aparat - zależy mi na sprzęcie, który będzie robił dobre zdjęcia, a algorytm odpowiadający za ich obróbkę nie może być zbyt agresywny (szczególnie jeśli chodzi o wyostrzanie i nasycanie). Dlatego stawiam raczej na smartfony, które są znane z dobrych zdjęć, a na dalszy plan schodzą inne rzeczy, które mogą być ważniejsze dla entuzjastów gier mobilnych.

W takim razie na jakie funkcje możemy zwrócić uwagę? Oto kilka ważnych pytań, które pomogą nam w odpowiednim doborze telefonu:

Czy wolę smartfony z mniejszym, czy raczej dużym ekranem ?

? Jakie aparaty mi potrzebne? Zoom teleskopowy, obiektyw szerokokątny, makro?

mi potrzebne? Zoom teleskopowy, obiektyw szerokokątny, makro? Czy chcę telefon z dodatkowymi funkcjami do gamingu, czy może bardziej biznesowy smartfon, który może np., obsługiwać rysik?

do gamingu, czy może bardziej biznesowy smartfon, który może np., obsługiwać rysik? Jak duża bateria mi potrzebna i jak szybko powinna się ładować?

mi potrzebna i jak szybko powinna się ładować? Czy chcę standardowy smartfon, czy raczej coś ciekawszego , jak na przykład składana konstrukcja?

, jak na przykład konstrukcja? Czy mam jakieś preferencje dotyczące producentów ?

? Czy potrzebne mi konkretne funkcje , które występują tylko w niektórych smartfonach?

, które występują tylko w niektórych smartfonach? Który telefon najbardziej mi się podoba?

Ważne jest też wzięcie pod uwagę systemu operacyjnego. Wiele smartfonów na liście pracuje pod kontrolą Androida, jednak nie każdy z nich ma tę samą nakładkę. Ze względu na to ich wygląd i sposób użytkowania może się zdecydowanie różnić - warto to wziąć pod uwagę, gdy będziemy wybierać następny telefon. Oczywiście może to też oznaczać, że niektóre telefony będą lepiej współpracowały z naszymi pozostałymi sprzętami. Jeśli mamy w domu urządzenia Apple, iPhone może być najlepszym wyborem, jeśli z kolei korzystamy np. z telewizorów Samsunga - wtedy telefon Samsunga na pewno będzie z nimi kompatybilny.

Xiaomi 12

Xiaomi od wielu lat znane jest z telefonów z niższej półki, które oferują bardzo wiele w dobrej cenie. Jednak od kilku lat coraz więcej osób sięga też po flagowce tego producenta - z roku na rok stają się one coraz lepsze i bardziej dopracowane, a w niektórych aspektach mogą nawet przeganiać konkurencję. Sztandarowym przykładem jest Xiaomi 12 - smartfon, który w relatywnie małej "paczce" oferuje naprawdę wiele - świetny ekran, bardzo dobry aparat, flagowe podzespoły, a to wszystko w niezłej cenie.

Fot. Xiaomi

Xiaomi 12 daje nam wiele w całkiem małej paczce - telefon ma wymiary 152,7 x 69,9 x 8,1 mm. Dostajemy tu Snapdragona 8 Gen 1, 8 GB RAMu i 128/256 GB pamięci wewnętrznej. Do tego naprawdę dobrze wyglądający ekran o przekątnej 6,28''. Jest to panel AMOLED o odświeżaniu 120 Hz i jasności maksymalnej 1100 nitów.

W telefonie znajdziemy też świetny zestaw aparatów. Z tyłu zagościł główny sensor 50 MP z OIS, który jest wspomagany przez 13 MP matrycę szerokokątną oraz 5 MP obiektyw makro. Z przodu zaś, w wycięciu ekranu, znajdziemy 32-megapikselową kamerę do selfie.

Całości dopełnia jeszcze bateria o ogniwie 4500 mAh. Naładujemy ją przewodowo z mocą 67 W albo bezprzewodowo za pomocą ładowarki o mocy do 50 W! Ponadto, telefon obsługuje też bezprzewodowe ładowanie zwrotne o mocy 10 W.

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 jest smartfonem, któremu nie brakuje niczego. Kompaktowy, 6,1-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 x 1080 świetnie nadaje się zarówno do konsumpcji treści, jak i pracy. W podzespołach znajdziemy ośmiordzeniowego Exynosa 2200 oraz 8 GB pamięci RAM. Smartfon jest mniejszy od swojego poprzednika - Samsunga Galaxy S21, ale oferuje o wiele solidniejszą konstrukcję. Urządzenie świetnie sprawdzi się dla wymagających użytkowników, którzy szukają smartfona z najwyższej półki, a jednocześnie ekran modelu Ultra jest dla nich za duży.

Fot. Samsung

Warto wspomnieć również o aparacie, który oferuje takie funkcje jak Automatyczne Kadrowanie, Automatyczny Tryb Nocny czy - ulepszony względem poprzednich modeli - Tryb Portretowy. Smartfon działa na najnowszej wersji systemu Android i otrzymuje wszystkie aktualizacje jakie pojawiają się w ramach urządzeń Samsunga. Świetne aparaty i bardzo dobra jakość wykonania na pewno przekonają do tego telefonu każdego, nawet najbardziej wybrednego użytkownika.

Motorola Edge 30 Pro

Motorola od wielu lat jest na peryferiach rynku smartfonów. Mimo że firma nie przestała produkować telefonów, nie jest już o niej tak głośno, jak za czasów pierwszej Motoroli Razr. Może to być całkiem dobra wiadomość dla osób poszukujących naprawdę dobrego telefonu z ciekawymi funkcjami, który dodatkowo nie kosztuje aż tak dużo, jak flagowe modele innych producentów.

Motorola Edge 30 Pro to prawdopodobnie najtańszy, a zarazem najbardziej wydajny flagowy smartfon, jaki można kupić w 2022 roku. Smartfon zachwyca designem, szybkością działania oraz zaskakująco długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Nie ustępuje też rywalom wydajnością. Motorola jest napędzana przez flagowy Snapdragon 8 Gen 1, który współpracuje z 12 GB pamięci RAM. Dodatkowo mamy też 256 GB miejsca na pliki.

Fot. Motorola

Edge 30 Pro wyróżnia się na tle konkurentów kilkoma innymi rzeczami. Po pierwsze, dostajemy tutaj prawie stockowego Androida - to nie lada gratka dla fanów systemu od Google bez dodatków, które często spowalniają telefony innych producentów. Jeśli chodzi o prędkość, Motorola może też się pochwalić naprawdę ciekawym ekranem. Jest to panel AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Zaskakuje jego częstotliwość odświeżania - Motorola poszła o krok dalej od innych producentów i oferuje 144 Hz odświeżania ekranu, co sprawia, że animacje na telefonie są naprawdę płynne i bardzo dobrze się na nie patrzy.

Oczywiście producent nie zapomniał też o aparatach. Z tyłu dostaniemy dwa sensory 50 MP - szerokokątny i główny, wspierane 2 MP makro. Z przodu z kolei umieszczona została 60 MP matryca do selfie. Całość jest uzupełniona przez 4800 mAh baterię, którą możemy naładować z mocą 68 W. Wszystko to dostaniemy za 3699 zł.

POCO F4 GT

Jeśli nie chcemy rezygnować z najnowszych, flagowych podzespołów, ale nadal szukamy czegoś w okazyjnej cenie, dobrym pomysłem może być skierowanie się ku najnowszemu Poco z serii F - Poco F4 GT. Poco F to seria telefonów o najnowszych, flagowych podzespołach, która bije inne flagowce na głowę, jeśli chodzi o cenę. Dostajemy też optymalizacje związane z grami mobilnymi i nowoczesny wygląd, który ma zachęcić graczy do tego telefonu.

Najnowszy Poco F4 GT pracuje pod kontrolą, również najnowszego, procesora Snapdragon 8 Gen 1, który jest wspomagany przez 8 lub 12 GB RAMu. Ponadto mamy tutaj świetny ekran AMOLED 6,67 cala 120 Hz, a także 128/256 GB pamięci i baterię 4700 mAh z ładowaniem 120 W.

Fot. Xiaomi

Jednak telefon ma inne, innowacyjne rozwiązania, dzięki którym jest idealny zarówno do zabawy, jak i do codziennych czynności. Dzięki 4 wbudowanym głośnikom każdy dzwonek i film będzie świetnie słyszalny. Jeśli z kolei będziemy chcieli zagrać w jakąś grę, telefon posiada nowe rozwiązanie pozwalające na lepsze chłodzenie SoC, dzięki czemu możemy grać dłużej i bez żadnych zacięć.

Poco F4 GT to idealna propozycja dla osób, które chcą telefon bez kompromisów, ale nadal w świetnej cenie. Za konfigurację 8/128 GB zapłacimy 2999 zł, a za wariant 12/256 GB - 3499 zł.

realme GT 2 Pro

realme GT 2 Pro to kolejny przedstawiciel segmentu "budżetowych flagowców". Telefon pracuje pod kontrolą procesora Snapdragon 8 Gen 1, który jest uzupełniany przez - w zależności od wersji - 8 lub 12 GB RAMu typu LPDDR5.

Dodatkowo w telefonie znajdziemy pamięć UFS 3.1, która pomieści 128 lub 256 GB plików. Za długie działanie tego sprzętu odpowiada bateria o pojemności 5000 mAh, którą możemy ładować z mocą dochodzącą aż do 65 W. Oznacza to, że to duże ogniwo w całości naładujemy w 40 minut.

Fot. realme

Sam telefon wygląda też bardzo dobrze, szczególnie w nietypowym, zielonym kolorze. Z przodu znajdziemy duży ekran o przekątnej 6,7 cala. Jest to matryca AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Taka matryca będzie też przydatna do wyświetlania zdjęć robionych przez naprawdę niezłe aparaty, które znajdziemy w tym smartfonie. Z przodu, w małym wycięciu w matrycy, znajduje się kamerka do selfie o rozdzielczości 32 MP. Z tyłu z kolei znajdziemy potrójny aparat. Główny sensor ma 50 MP, taką samą rozdzielczość ma też obiektyw szerokokątny. Na pokładzie jest też ciekawy, 3-megapikselowy obiektyw mikroskopowy.

Ceny telefonu zaczynają się od 3599 zł za wersję 8/128 GB. Jeśli skusimy się na wyższą wersję 12/256 GB, przyjdzie nam za nią zapłacić 3799 zł.

iPhone 13

iPhone 13 to idealny kandydat na partnera codziennych, telefonicznych przygód. Telefony od firmy z Cupertino znane są z bardzo dobrego, płynnego systemu, a także bardzo szczelnej interakcji z innymi urządzeniami tego producenta. Poza tym, kupując iPhone'a, jesteśmy pewni najwyższej jakości wykonania i dbałości o szczegóły. Nie musimy się też martwić o płynne działanie - telefon ma flagowe podzespoły, a Apple aktualizuje swoje telefony o wiele dłużej niż inni producenci.

Fot. Apple

Za działanie telefonu odpowiada procesor A15 Bionic - zdecydowanie najszybszy procesor na rynku mobilnym. Mamy tutaj też trzy aparaty 12 MP - dwa z tyłu i jeden z przodu. Jak zawsze, iPhone powala jakością zdjęć i filmów, które są w absolutnej czołówce wszystkich telefonów. Ekran OLED ma wielkość 6,1 cali, a przednia kamera znajduje się w notchu na górze, który został zmniejszony w porównaniu do poprzedniej generacji. Ogólnie telefon wygląda świetnie, a możemy go dostać już za 4199 zł (albo nawet 3599 zł, jeśli zdecydujemy się na wersję Mini). Telefon jest dostępny w wersjach 128 GB, 256 GB i 512 GB.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Składane smartfony przez wielu wciąż traktowane są jako nowinka i ciekawostka, zamiast urządzenia codziennego użytku. Nie zmienia to jednak faktu, że ich popularność stale rośnie, co w głównej mierze jest zasługą Samsunga.

Koreańczycy tegorocznymi premierami zawiesili poprzeczkę wysoko, a Samsung Galaxy Z Fold3 5G jest najbardziej zaawansowanym smartfonem producenta. Rozkładany wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala to panel Dynamic AMOLED 2X, który charakteryzuje się 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz rozdzielczością 2208 × 1768 pikseli. Minusem są tutaj jednak niecodzienne proporcje, przez które kształtowi wyświetlacza bliżej jest do kwadratu, niż prostokąta. Po raz pierwszy w swojej historii Samsung wykorzystał aparat pod wyświetlaczem. Ta jednostka oferuje jednak zaledwie 4 MP rozdzielczość.

Fot. Samsung

Zewnętrzny ekran to także panel Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,2 cala, 120 Hz częstotliwości odświeżania oraz rozdzielczości 2268 x 832 pikseli. W jego przypadku 12 MP aparat został umieszczony w wycięciu w centralnej części wyświetlacza. Z tyłu znajdziemy natomiast zestaw trzech 12 MP aparatów, znany z poprzedniej generacji.

Urządzenie napędzane jest przez flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888G, który wspierany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256/512 GB wbudowanej pamięci masowej. Takie połączenie oferuje nam niezwykle wysoką wydajność. Nad pracą całości kontrolę sprawuje system Android 11 z nakładką producenta One UI 3.2.

Minusem posiadania dwóch niezwykle wydajnych wyświetlaczy jest ich pobór energii. Czas pracy na baterii jest dość krótki. Producent nie wyposaża nas także w ładowarkę, którą możemy uzupełnić akumulator o pojemności 4400 mAh. Cena smartfona zaczyna się od 8299 zł za wersję 256, a za wariant 512 GB zapłacimy już 8799 zł. Na szczęście aktualnie, telefon ten na stronie producenta jest przeceniony aż o 1800 zł.

Vivo X80 Pro

Smartfony fotograficzne istniały już od dawna - wystarczy przypomnieć sobie Nokię 808 PureView czy też Nokię Lumię 1020. Jednak od jakiegoś czasu trend ten znów się nasilił. Xiaomi wypuściła na rynek przełomowy Xiaomi 12T Ultra z matrycą o przekątnej 1", a vivo postawiło na niesamowicie wrzechstronny Vivo X80 Pro. Smartfon, stworzony we współpracy z firmą ZEISS, jest niezbitym dowodem, że skupienie się na mobilnej fotografii naprawdę przynosi efekty.

Vivo, jak przystało na smartfon fotograficzny, zachwyca przede wszystkim aparatami - i pod względem sprzętowym, i jeśli chodzi o oprogramowanie. Z tyłu dostajemy bardzo wszechstronny układ aparatów: 50 MP aparat główny z mastrycą GNV od Samsunga, 48 MP obiektyw szerokokątny, 12 MP 2x Zoom przystosowany do zdjeć portretowych oraz 8 MP 5x zoom peryskopowy. Do tego Vivo opracowało specjalny czip V1+, który odpowiada za fotografię cyfrową w swoim smartfonie. Co więcej, dzięki współpracy z ZEISS, kolory zdjęć z X80 Pro wychodzą niesamowicie - nie są przesycone a raczej idealnie odwzorowują realne barwy.

vivo X80 Pro

Reszta telefonu również dorównuje niesamowitej jakości aparatu. Dostajemy tutaj przepiękny ekran AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,78" i rozdzielczości 3200x1440 pikseli. Kolory wyświetlacza są świetne i bardzo precyzyjne. Za jego sprawne działanie odpowiada Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Ponadto do naszej dyspozycji jest też 256 GB pamięci wewnętrznej oraz bateria 4700 mAh. To naprawdę solidna paczka, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych konsumentów, a zdjęcia i filmy robione przez ten telefon powalają na kolana.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Mniejszy z tegorocznych składaków Samsunga oferuje zaskakująco wiele. Jeżeli szukacie składanego smartfona w przystępnej cenie, to najnowszy Galaxy Z Flip 3 będzie dla was idealny.

Sercem Samsunga Galaxy Z Flip3 jest flagowy procesor na 2021 rok: chip Qualcomm Snapdragon 888G. W zestawieniu z 8 GB pamięci RAM i 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej tworzy nam pełnoprawnego flagowca, oferującego niezwykle wydajną pracę. Całość pracuje oczywiście pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.2.

Producent zdecydował się w tym roku na kolejne usprawnienia elastycznego wyświetlacza tego smatfona. Wykonany z tworzywa sztucznego 120 Hz panel Dynamic AMOLED 2X chroniony jest warstwą ultracienkiego szkła, które zwiększa jego wytrzymałość. Sam wyświetlacz charakteryzuje się także przekątną 6,7 cala oraz rozdzielczością 2640 x 1080 pikseli.

Fot. Samsung

Warto jednak pamiętać, że dzięki posiadaniu składanego ekranu jest wyjątkowo poręcznym urządzeniem. Jego rozmiary po złożeniu to zaledwie 86,4 x 72,2 x 17,1 mm. W połączeniu z wagą na poziomie 183 gram, tworzy bardzo kompaktowy telefon, który zmieści się do każdej kieszeni.

Samsung Galaxy Z Flip3 otrzymał także nowy wyświetlacz zewnętrzny, znajdujący się tuż obok dwóch aparatów. Jest on w stanie pokazać nam wszystkie niezbędne powiadomienia, a także pomóc w wykonaniu zdjęcia selfie jednym z dwóch 12 MP aparatów, bez konieczności rozkładania smartfona. Ten mały ekran charakteryzuje się rozdzielczością 512 x 260 pikseli.

Minusem tego smartfona jest niestety czas pracy na baterii. Rozkładany ekran dość szybko wyczerpuje akumulator o pojemności zaledwie 3300 mAh, a w pudełku sprzedażowym nie znajdziemy ładowarki. Telefon kosztuje 4799 zł w wersji 128 GB albo 4999 zł w wariancie 256 GB, jednak często możemy go znaleźć na przecenie, które aktualnie dochodzą nawet do 1500 zł!