Spis treści

Odkryj sprawdzone przez nas popularne aparaty fotograficzne w 2021 roku, w tym najlepsze kompaktowe aparaty fotograficzne, najlepsze lustrzanki i najlepsze aparaty fotograficzne do podróży. Prezentacje urządzeń w tym artykule to najważniejsze informacje o danych modelach - bardziej szczegółowe informacje o sprzęcie znajdziecie bez problemu na stronach producentów.

Ranking aparatów 2021: Aparat? Po co mi aparat? Przecież mam smartfon!

Wiele osób twierdzi obecnie, że najlepszy aparat cyfrowy to taki, który możesz zabrać ze sobą – jest w tym wiele prawdy. Biorąc pod uwagę niesamowite możliwości aparatów umieszczonych we współczesnych smartfonach, zakup dedykowanego aparatu cyfrowego powinien być więc przez Ciebie przemyślany i wymagać nieco więcej uwagi niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli stwierdzisz, że Twój aparat w smartfonie nie jest wystarczający, upewnij się najpierw, że aparat dedykowany na który polujesz, zaoferuje Ci satysfakcjonujący skok jakości!

Ranking aparatów 2021: Wybierz właściwy aparat fotograficzny

Jeżeli masz problem z tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki wybrać aparat fotograficzny, może się zdarzyć, że masz ochotę zadecydować o zakupie tylko na podstawie informacji o posiadanej ilości megapikseli. Jednakże poza wykonywaniem olbrzymich zdjęć, czy też późniejszym kadrowaniem małych fragmentów fotografii, megapiksele mogą być całkiem bez znaczenia. W rzeczywistości większa ilość megapikseli może prowadzić do otrzymania bardziej zakłóconych, mniej ostrych fotografii, o ile nie używasz aparatu o dosyć dobrym scalonym analizatorze obrazu (takim jak na przykład w lustrzankach).

Inne cechy są często dużo ważniejsze i najczęściej są uwarunkowane tym, kiedy i gdzie masz zamiar używać aparatu. Przykładowo, powolne aparaty, którym robienie zdjęć jednego po drugim zabiera dużo czasu nie będą najlepszym pomysłem dla fotografów obsługujących imprezy sportowe, zaś duże, ciężkie lustrzanki, mimo iż robią świetne zdjęcia, częściej znajdą się na półce niż w podręcznym bagażu. Aparat bez możliwości ręcznej regulacji może robić fantastyczne zdjęcia w jasnym świetle, lecz w innych sytuacjach może być do niczego.

Ranking aparatów 2021: cyfrowe lustrzanki

Plusy: Świetne zdjęcia, dobrej jakości wideo, możliwość fotografowania przy słabym oświetleniu. Brak opóźnień migawki; różne zmienne obiektywy z możliwością dostosowania do sytuacji; możliwość ręcznej kontroli ekspozycji i ostrości; możliwość spojrzenia przez obiektyw.

Świetne zdjęcia, dobrej jakości wideo, możliwość fotografowania przy słabym oświetleniu. Brak opóźnień migawki; różne zmienne obiektywy z możliwością dostosowania do sytuacji; możliwość ręcznej kontroli ekspozycji i ostrości; możliwość spojrzenia przez obiektyw. Minusy: Cena; niewielka przenośność; nie wszystkie mają możliwość kręcenia filmów wideo; mogą być skomplikowane w obsłudze.

Jeżeli przy zakupie pieniądze nie grają dla Ciebie roli, a głównym wyznacznikiem jest jakość i możliwości, to cyfrowe lustrzanki wykonują najlepsze pod względem jakości fotografie spośród wszystkich dostępnych aparatów cyfrowych. Połączenie obiektywów wysokiej jakości, które można zmieniać w zależności od sytuacji do otrzymania całego wachlarza efektów, możliwość ustawienia dużej czułości w słabym świetle i migawka o prędkości błyskawicy czynią lustrzanki świetnym sprzętem dla hobbystów i profesjonalnych fotografów. Warto również zaznaczyć, że lustrzanki są jedynymi oferowanymi aparatami cyfrowymi, przez które masz możliwość spojrzeć bezpośrednio przez obiektyw, co daje pojęcie o tym, jak będzie wyglądać zdjęcie w rzeczywistości.

Niejednokrotnie obsługa lustrzanki może być onieśmielająca dla nowych użytkowników, jednakże producenci zadbali i o to. Wiele z tych zaawansowanych aparatów posiada tryby automatyczne, dzięki którym nie musimy się przejmować profesjonalnymi zagadnieniami, a aparat wykona całą pracę za nas. Dla tych, którzy jednak chcieliby się nauczyć fotografować za pomocą zaawansowanego sprzętu są również opcje wykonywania regulacji tylko poszczególnych elementów składających się na fotografowanie.

Jedyną większą wadą lustrzanki, jest w zasadzie jej rozmiar ograniczający mocno możliwości transportowe. Również cena jest dosyć znacząca, bo sięgająca paru bądź parunastu tysięcy złotych. No i dodatkowo należałoby się wyposażyć w dodatkowe obiektywy, dzięki którym można wykorzystać pełny potencjał lustrzanki, co niestety kosztuje minimum dodatkowe kilkaset złotych za sztukę. Jeżeli masz zamiar kręcić filmy wideo sprawdź czy upatrzona lustrzanka zawiera opcję nagrywania wideo.

Ranking aparatów 2021: kompaktowe aparaty cyfrowe z wymiennym obiektywem

Plusy: mniejsze rozmiary niż w przypadku lustrzanki; bardzo dobra jakość obrazu; brak opóźnienia migawki; zmienne obiektywy; ręczna kontrola ekspozycji i ostrości.

mniejsze rozmiary niż w przypadku lustrzanki; bardzo dobra jakość obrazu; brak opóźnienia migawki; zmienne obiektywy; ręczna kontrola ekspozycji i ostrości. Minusy: Często brak wizjera; bywają drogie; mniejsza ilość obiektywów dostępnych w sprzedaży w odróżnieniu od lustrzanek; w dalszym ciągu dosyć duże jak na codzienne fotografowanie.

Jeżeli możesz żyć bez ustawiania obrazu na podstawie żywego spojrzenia przez obiektyw to te cyfrowe aparaty ze zmiennymi obiektywami wydają się oferować w zasadzie wszystko, co znajdziemy w pełnej lustrzance, ale w bardziej kompaktowej obudowie. Szybka mechaniczna migawka, wymienialne obiektywy, dużo lepsza jakość obrazu od aparatów automatycznych, no i możliwość manualnej kontroli.

Brak możliwości spojrzenia przez obiektyw jest zabiegiem, dzięki któremu udało się zmniejszyć rozmiar aparatu. Po prostu poprzez wyeliminowanie całkiem sporego układu lustrzanego, producentom udało się stworzyć aparaty bardziej kompaktowe.

Ranking aparatów 2021: aparaty typu mega zoom (kompaktowe aparaty z niewymiennym obiektywem o dużym zbliżeniu)

Plusy: Bardzo duży zasięg zoom; możliwość wykonania ustawień ręcznie; bardzo dobra stabilizacja obrazu; lepsze obiektywy niż w normalnych aparatach kompaktowych.

Bardzo duży zasięg zoom; możliwość wykonania ustawień ręcznie; bardzo dobra stabilizacja obrazu; lepsze obiektywy niż w normalnych aparatach kompaktowych. Minusy: Obszerniejsze niż standardowe aparaty kompaktowe; dosyć drogie; niewiele mniejsze niż aparaty ze zmiennymi obiektywami.

Aparaty typu mega zoom nie są tak wszechstronne, jak kompaktowe aparaty o zmiennych obiektywach, ale najczęściej są to najbardziej uniwersalne z aparatów o jednym niezmiennym obiektywie. Nazywa się je "mega zoomami" z tego powodu, że wartość przybliżeń, które można wykonać za ich pomocą to pomiędzy 20x do 30x, co skutkuje tym, że często da się nimi wykonać fotografie szeroko kątowe czy nawet takie, jak za pomocą teleobiektywu.

Najczęściej oferują możliwość ręcznego kontrolowania przesłony i migawki, jak również stabilizują obraz, aby zdjęcia z dużych odległości nie były rozmazane. Dzięki wszechstronności ich obiektywów są to dobre aparaty do wykonywania zdjęć krajobrazów (fotografie szeroko płaszczyznowe), zdjęć sportowych (możesz siedzieć na widowni i w dalszym ciągu wykonywać dobre fotografie na zbliżeniu) oraz fotografii przyrodniczej.

Pomimo, że aparaty typu mega zoom są mniejsze niż lustrzanki, to mają zbliżoną wielkość do aparatów o wymienialnych obiektywach i nie zmieszczą się do kieszeni czy małej torebki. Prawdopodobnie będziesz potrzebował specjalnego futerału, który trzeba będzie ze sobą nosić.

Ranking aparatów 2021: aparaty typu mega zoom kieszonkowy (kompaktowy aparat o dużych możliwościach zbliżenia)

Plusy: Bardzo duży zoom optyczny jak na aparat kieszonkowy; przenośny i wygodny; zazwyczaj posiada dobry system stabilizacji obrazu; wiele z nich ma możliwość ręcznego ustawiania.

Bardzo duży zoom optyczny jak na aparat kieszonkowy; przenośny i wygodny; zazwyczaj posiada dobry system stabilizacji obrazu; wiele z nich ma możliwość ręcznego ustawiania. Minusy: Niektóre bywają masywne; droższe niż klasyczne aparaty kompaktowe; niektóre nie mają możliwości regulacji ręcznej.

Jeżeli pociągają Cię możliwości wynikające z posiadania dużego zooma, ale chcesz mieć aparat, który jest również kieszonkowy to właśnie ten rodzaj aparatu jest najlepszą opcją dla Ciebie. Te kompaktowe urządzenia wyposażone są najczęściej w zoom dziesięcio-, piętnastokrotny, i pomimo że są dużo mniejsze od lustrzanek czy mega zoomów to często nie są na tyle małe, żeby przenosić je po prostu w kieszeni. Jednak kieszeń w kurtce, czy torebka powinny wystarczyć.

Niestety niektóre aparaty kieszonkowe nie posiadają ręcznej regulacji przesłony czy migawki. Przed zakupem najlepiej sprawdzić specyfikacje i zobaczyć czy zawierają interesujące nas cechy. Tego typu aparaty najczęściej posiadają bardzo dobrą stabilizacje obrazu, aby wspomóc fotografowanie na duże odległości.

Ranking aparatów 2021: zaawansowane aparaty kompaktowe (aparaty kompaktowe z kontrolą manualna)

Plusy: Lepsza jakość obrazu niż w większości aparatów z niewymiennym obiektywem; manualna kontrola nad przesłoną i szybkością migawki; dobry wybór jako aparat drugorzędny dla posiadaczy lustrzanek; dobre narzędzie do nauczenia się obsługi aparatu dla nowicjuszy.

Lepsza jakość obrazu niż w większości aparatów z niewymiennym obiektywem; manualna kontrola nad przesłoną i szybkością migawki; dobry wybór jako aparat drugorzędny dla posiadaczy lustrzanek; dobre narzędzie do nauczenia się obsługi aparatu dla nowicjuszy. Minusy: Droższe niż podstawowe aparaty kompaktowe; bywają bardziej skomplikowane w obsłudze od kompaktowych; mniejszy zoom optyczny niż we wcześniejszych przykładach.

Nie wszystkie aparaty kompaktowe mogą konkurować z możliwościami cyfrowej lustrzanki, ale te zaawansowane często świetnie sprawują się jako aparat drugorzędny, bardziej przenośny, dla profesjonalisty. Tego typu aparaty oferują możliwość ręcznego ustawienia przesłony, migawki oraz ISO, dzięki czemu możesz uzyskać lepszy efekt granulacji niż normalnym aparatem kompaktowym.

Pomimo że nie ma tu mowy o zoomie optycznym osiąganym przez aparaty wymienione wcześniej; to często tutaj właśnie jakość obrazu bywa lepsza, pozbawiona zakłóceń wywoływanych przez obiektywy o dużym zoomie optycznym. Aparaty te mają często szerszą przesłonę, co pozwala Ci na uzyskanie większej głębi na swoich zdjęciach, jak również większej prędkości migawki.

Ranking aparatów 2021: podstawowe aparaty kompaktowe

Plusy: Bardzo łatwe w użyciu; niedrogie; wystarczająco niewielkich rozmiarów by zmieścić się w kieszeni; zazwyczaj wyposażone w dużą ilość ustawień do wyboru w formie scen.

Bardzo łatwe w użyciu; niedrogie; wystarczająco niewielkich rozmiarów by zmieścić się w kieszeni; zazwyczaj wyposażone w dużą ilość ustawień do wyboru w formie scen. Minusy: Zazwyczaj pozbawione możliwości ręcznej regulacji; jakość zdjęć jest zazwyczaj przeciętna, szczególnie w słabym świetle; zawyżona ilość megapikseli.

Zwyczajny aparat kompaktowy jest świetnym wyborem dla osób chcących mieć aparat cały czas przy sobie; większość z nich jest nawet wyposażona w możliwość nagrywania wideo w bardzo porządnej jakości. Automatyka, którą posiadają tego typu aparaty robi się coraz lepsza, co skutkuje tym, że aparaty wykonują praktycznie wszystko samoczynnie. Nie masz możliwości ręcznego kontrolowania zdjęcia, ale wybór pomiędzy scenami czy też automatyczne ustawienia trybu zazwyczaj ustawiają aparat tak, że zdjęcie wychodzi satysfakcjonujące.

Tego typu aparaty posiadają małe analizatory obrazu, więc nie wpadnij w pułapkę kupowania taniego aparatu z bardzo dużą ilością megapikseli. Większa ilość megapikseli na matrycy przy małych analizatorach skutkuje tym, że obraz wychodzi ze zniekształceniami, szczególnie w przypadku fotografowania z podwyższonym ISO.

Pomimo, że nie dostajemy tu do dyspozycji takiego zbliżenia, jak w droższych aparatach, to w tych dobrych otrzymujemy możliwość fotografowania szerokokątowego (idealnie w okolicach 28 mm). Ten dodatek daje nam to, że możemy fotografować zdjęcia grupowe czy wykonywać portrety "na długość ręki".

Ranking aparatów 2021: wzmacniane aparaty kompaktowe

Plusy: Odporne na upadki, wodę, mróz i piasek.

Odporne na upadki, wodę, mróz i piasek. Minusy: Zazwyczaj zawierają mniej opcji niż zwykłe aparaty kompaktowe; czasami jakość obrazu jest poniżej średniej.

Są to aparaty fotograficzne dla wielbicieli sportów ekstremalnych, alpinistów, nurków, albo po prostu ludzi wybitnie niezręcznych. Całkiem sporo takich, które są odporne na warunki atmosferyczne czy upadki, jest dostępnych na rynku i są one świetne do robienia zdjęć rybom pod wodą itp.

Biorąc pod uwagę to, jak wyglądają, nie są to aparaty, które rozważa się do kupna na pierwszym miejscu. Jakość obrazu również może sprawić zawód. Poza tym mogą mięć słabą optykę, ale odporność na wszelkie możliwe wypadki losowe bywa czasem zaletą, która wychodzi ponad wady.

Nikon Z6

Fujifilm X-T30

Canon EOS 250D

Sony Alpha A6000

Panasonic Lumix DMC-G7

Nikon Coolpix W300

Canon G9 X Mark II

Olympus OM-D E-M10 III



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Olympus OM-D E-M10 Mark III + ob. 14-150 czarny - Dostawa GRATIS! 2 999 zł Olympus OM-D E-M10 Mark III + 14-42 mm EZ Black 3 197 zł Olympus OM-D E-M10 Mark III + 14-42 mm II R (czarny) 3 299 zł Olympus OM-D E-M10 III to aparat wyglądający jak model z lat 70-tych XX wieku. Jednak pozory mylą... Olympus OM-D E-M10 III to aparat fotograficzny przeznaczony dla szerokiego grona użytkowników. Uwagę zwraca jego bardzo solidna obudowa, która gwarantuje ochronę urządzenia przed czynnikami zewnętrznymi, jednak coś za coś - wiąże się to z dużą masą aparatu (ponad 400 g). W celu poprawy komfortu trzymania, na pleckach znalazła się specjalna wypustka, pomagająca zablokować kciuk. Prezentowany aparat fotograficzny Olympus ma design retro, dzięki czemu przypominalustrzanki z lat 70-tych. Ale retro jest tu tylko wygląd, ponieważ oferuje jak najbardziej nowoczesne możliwości i rozwiązania. Zacznijmy od matrycy - jest to Mikro 4/3 o rozdzielczości 16 Mpix, posiadająca system AF działający w oparciu o 121 punktów ostrości. Pięcioosiowa stabilizacja matrycy 4EV daje możliwość wykonywania idealnych zdjęć bez używania statywu. W Olympus OM-D E-M10 III zastosowano procesor TruePix VIII, umożliwiający nagrywanie filmów w jakości 4K przy 25 kl./s. Aparat został wyposażony w bardzo dobry wizjer elektroniczny (2,36 mln punktów) i odchylany, 3-calowy ekran o dużej rozdzielczości. Co do samych fotografii, to nie można mieć żadnych zastrzeżeń... Zacznijmy od matrycy - jest to Mikro 4/3 o rozdzielczości 16 Mpix, posiadająca system AF działający w oparciu o 121 punktów ostrości. Pięcioosiowa stabilizacja matrycy 4EV daje możliwość wykonywania idealnych zdjęć bez używania statywu. W Olympus OM-D E-M10 III zastosowano procesor TruePix VIII, umożliwiający nagrywanie filmów w jakości 4K przy 25 kl./s. Aparat został wyposażony w bardzo dobry wizjer elektroniczny (2,36 mln punktów) i odchylany, 3-calowy ekran o dużej rozdzielczości. Co do samych fotografii, to nie można mieć żadnych zastrzeżeń... Olympus OM-D E-M10 III - pełna recenzja » Zalety: Wysokiej jakości zdjęcia

Solidna obudowa

Pięcioosiowa stabilizacja matrycy

Dobry stosunek możliwości do ceny Wady: Spora masa

Przekłamania kolorów na wyświetlaczu

Canon EOS 80D

Panasonic Lumix GH5