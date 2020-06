Stylowa, monochromatyczna drukarka laserowa z możliwością drukowania dwustronnego.

HP LaserJet Enterprise M507dn to monochromatyczna drukarka laserowa z możliwością druku dwustronnego. Jej minimalistyczna konstrukcja w białym kolorze ładnie się prezentuje i daje wrażenie obcowania z bardzo nowoczesnym sprzętem. HP chwali się, że urządzenie jest energooszczędne, dzięki użyciu tonerów HP EcoSmart. Drukarka obsługuje zabezpieczenia dynamiczne. Jest ona przeznaczona do użytku tylko z wkładami zawierającymi oryginalne układy scalone HP. Jeśli jednak zamienniki oryginalnych wkładów zadziałają, to w przyszłości może się to zmienić.

Drukarkę obsłużymy za pomocą kolorowego ekranu QVGA LCD o przekątnej 2,7 cala oraz klawiatury znajdującej się poniżej. Do połączenia się z drukarką możemy wykorzystać port USB, za pomocą którego podłączymy komputer oraz dwa porty hosta USB. Dzięki wbudowanemu portowi Gigabit Ethernet istnieje możliwość podłączenia urządzenia HP LaserJet Enterprise M507dn do Internetu. Drukarka posiada też kiszeń integracji sprzętu HIP. Opcje łączności można rozbudować za pośrednictwem serwera druku HP Jetdirect. Mając urządzenie podłączone do Internetu, możemy skorzystać z...

