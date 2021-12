Ranking domowych maszyn do szycia 2021/2022

Spis treści

W środowisku fanów szeroko pojętego krawiectwa często pojawia się pytanie, jaką maszynę do szycia wybrać. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro obecnie na rynku znajdują się rozmaite urządzenia różniące się między sobą nie tylko marką i wyglądem, ale także informacjami technicznymi. Sprawa komplikuje się tym bardziej, kiedy dopiero wchodzimy w świat szycia, i nie do końca wiemy, na co szczególnie warto zwracać uwagę. W związku z tym przedstawiamy listę najlepszych propozycji wraz z krótką podpowiedzią, które funkcje mogą okazać się przydatne.

Przewodnik zakupowy

Mechaniczna czy komputerowa

Zacznijmy od wyjaśnienia dwóch podstawowych typów maszyn do szycia: mechanicznej oraz komputerowej. Pierwszy z nich dedykowany jest głównie dla osób początkujących, ale także tym ceniącym tradycyjne i proste szycie. Jest to urządzenie manualne, którego ustawienia należy dostosować pod siebie za pomocą licznych pokręteł. Tego typu sprzęty charakteryzują się mniejszą awaryjnością oraz łatwiejszą obsługą. Drugi typ, czyli maszyny komputerowe to urządzenia bardziej zaawansowane, czego skutkiem jest wyższa cena. Jak nazwa wskazuje, są wyposażone w komputer pokładowy do sterowania oraz ustawiania maszyny pod własne preferencje.

Na jakie funkcje warto zwracać uwagę

Powiedzmy sobie to wprost — w gruncie rzeczy typ maszyny, jaki wybierzemy, uzależniony jest od wysokości środków, które możemy przeznaczyć na zakup. Co jednak ważniejsze, wśród maszyn mechanicznych i komputerowych znajdziemy perełki, które pozwolą szyć takie materiały, jakie chcemy. Warto jednak zwrócić uwagę na konkretne funkcje, które znacząco podwyższają komfort jak i tempo pracy.

Rodzaj chwytacza

Zupełną podstawą jest wybór chwytacza, czyli tego elementu maszyny, który jest odpowiedzialny za wiązanie nici górnej z nicią dolną. Chwytacz wahadłowy znajdziemy pod klapką umieszczoną za wolnym ramieniem. Mechanizm składa się z bębenka, w którym umieszczamy szpulkę z nicią dolną. Charakteryzuje się on większą wytrzymałością, ale także dłuższym czasem potrzebnym do wymiany szpulki i trudniejszym czyszczeniem.

W przypadku chwytacza rotacyjnego sprawa ma się inaczej. Mechanizm znajduje się tuż pod osłoną płytki ściegowej. W celu wymiany szpulki z nicią dolną, wystarczy jedynie zdjąć klapkę osłaniającą, by wyciągnąć poprzednią na nową. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to dużo prostsze i szybsze niż w przypadku chwytacza wahadłowego. Poza tym przeźroczystość klapki pozwala nam zobaczyć, ile jeszcze nici zostało na szpulce, co jest wyjątkowo pomocne podczas długiego szycia. Warto również zauważyć, że ten mechanizm jest cichszy w trakcie pracy.

Prędkość szycia

Prędkość szycia określa, ile wkłuć na minutę wykonuje maszyna. Jasne jest więc, że w teorii im szybsza, tym lepsza. Standardową prędkością jest ta na poziomie 800-860 wkłuć na minutę, ale na rynku znajdziemy także maszyny wieloczynnościowe wykonujące nawet ponad 1000 wkłuć.

Regulacja długości ściegu

Zupełnie podstawową funkcją jest regulacja długości ściegu, która aktualnie występuje w praktycznie wszystkich maszynach. Ustawiana jest ona za pomocą pokrętła w maszynach mechanicznych lub na ekranie wyświetlacza w maszynach komputerowych. Zazwyczaj jej długość określona jest od 0 do 4 mm, chociaż zdarza się także skala zwiększona do 5 mm.

Regulacja szerokości ściegu

Analogicznie jak w przypadku regulacji długości ściegu, ze świecą szukać maszyny, która nie posiada tej podstawowej funkcji. Pozwala ona określić, jak szeroko maszyna ma szyć, co jest często kluczowe dla takich obszyć jak zyg-zak czy ściegi ozdobne. Warto tutaj zauważyć, że maszyny komputerowe mają często automatyczne ustawianie szerokości ściegu przez producenta. Nie zmienia to jednak faktu, że zazwyczj można ten parametr dowolnie modyfikować.

Regulacja docisku stopki

Czas na bardzo ważną funkcję, która niestety, nie jest jeszcze standardem wśród maszyn do szycia. Odpowiada ona za dostosowanie siły docisku stopki do ząbków transportera, przez co ma wpływ na przesuwanie się materiału podczas szycia. Jest to absolutnie ważna funkcja dla tych, którzy szyją materiały o różnej grubości.

Różnorodność ściegu

Ostatnim kluczowym elementem jest liczba ściegów obsługiwanych przez maszynę. Najbardziej podstawowe maszyny posiadają dwa z nich: ścieg prosty oraz zyg-zag. W zdecydowanej większości modeli znajdują się także takie jak: ścieg kryty, owerlok, półautomatyczny program obszywania dziurek oraz ściegi ozdobne. W zaawansowanych maszynach znajdziemy dedykowane programy do dzianin, cerowania czy haftu. Nie warto jednak sugerować się tylko liczbą obsługiwanych programów ściegowych, gdyż ich liczba może być zawyżona.

Janome Juno E1015

Janome Juno E1015 to wielofunkcyjna maszyna do szycia cechująca się łatwością obsługi oraz niezawodnością, przez co jest ona idealną propozycją dla osób początkujących zaczynających przygodę z szyciem. Urządzenie wyposażono w chwytacz wahadłowy, OLEDowe oświetlenie pola pracy, szpulownik, zatrzaskowe mocowanie stopek oraz 15 programów ściegowych, w tym podstawowe takie jak: ścieg prosty, zyg-zak, kryty, owerlokowy i ozdobne. Poza tym urządzenie posiada regulację szerokości zyg-zaka do 5 mm oraz regulację długości ściegu do 4 mm.

Chwytacz: Wahadłowy

Wahadłowy Prędkość szycia: 800 wkłuć na minutę

800 wkłuć na minutę Ilość programów ściegowych: 15

15 Szycie wstecz: Tak

Tak Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy, 3-punktowy

Dolny ząbkowy, 3-punktowy Wolne ramię: Tak

Tak Możliwość szycia podwójną igłą: Tak

Minerva Next 363D

Minerva Next 363D to kolejna maszyna mechaniczna dedykowana początkującym szwaczom głównie ze względu na łatwą obsługę, wytrzymałe podzespoły oraz niską cenę. Urządzenie zostało wyposażone w chwytacz wahadłowy, wbudowany nawlekacz igły oraz 36 programów ściegowych. Na szczególną uwagę zasługuje regulacja docisku stopki, która umożliwia pracę z materiałami elastycznymi, cienkimi oraz grubymi. Ponadto maszyna posiada płynną regulację szerokości do 5 mm i długości ściegu do 4 mm.

Rodzaj maszyny: Mechaniczna

Mechaniczna Chwytacz: Wahadłowy

Wahadłowy Prędkość szycia: 850 wkłuć na minutę

850 wkłuć na minutę Ilość programów ściegowych: 36

36 Szycie wstecz: Tak

Tak Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy

Dolny ząbkowy Wolne ramię: Tak

Tak Możliwość szycia podwójną igłą: Tak

Brother BN27

Brother BN27 to następna propozycja, z której skorzystają początkujący. Ta maszyna mechaniczna wyróżnia się posiadaniem chwytacza rotacyjnego z systemem szybkiego mocowania szpulki w bębenku. Poza tym urządzenie posiada wbudowany nawlekacz igły, wolne ramie oraz 27 programów ściegowych, w tym między innymi stębnowy, zyg-zak, kryty, satynowy, elastyczny oraz muszelkowy. Ponadto maszyna posiada płynną regulację szerokości do 5 mm i długości ściegu do 4 mm.

Rodzaj maszyny: mechaniczna

mechaniczna Chwytacz: rotacyjny

rotacyjny Prędkość szycia: 820 wkłuć na minutę

820 wkłuć na minutę Ilość programów ściegowych: 27

27 Szycie wstecz: Tak

Tak Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy, 6-punktowy

Dolny ząbkowy, 6-punktowy Wolne ramię: Tak

Tak Możliwość szycia podwójną igłą: Tak

Singer 4423 Heavy Duty

Singer 4423 Heavy Duty wśród innych maszyn ze średniej półki cenowej wyróżnia się prędkością szycia, która wynosi aż 1100 wkłuć na minutę. Urządzenie posiada automatyczny nawlekacz igły, regulowany docisk stopki, wolne ramię oraz chwytacz rotacyjny. Na uwagę zasługuje także 7-stopniowy mechanizm transportu, dzięki któremu szycie można rozpocząć przy zachowaniu precyzji od samego brzegu materiału. Poza tym maszyna posiada płynną regulację szerokości do 6 mm i długości ściegu do 4 mm.

Rodzaj maszyny: mechaniczna

mechaniczna Chwytacz: rotacyjny

rotacyjny Prędkość szycia: 1100 wkłuć na minutę

1100 wkłuć na minutę Ilość programów ściegowych: 23

23 Szycie wstecz: Tak

Tak Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy, 7-punktowy

Dolny ząbkowy, 7-punktowy Wolne ramię: Tak

Tak Możliwość szycia podwójną igłą: Tak

Husqvarna Emerald 116

Husqvarna Emerald 116 to doskonała maszyna do użytku domowego i wykonywania okazjonalnych zleceń. Posiada ona 17 podstawowych programów ściegowych, funkcję automatycznego obszywania dziurki oraz 4-stopniowej regulacji docisku stopki. Co ciekawe, jest to urządzenie, które z powodzeniem poradzi sobie z jerseyem, dzianiną, bawełną, jeansem oraz tkaniną minky. Ponadto znajdziemy także płynną regulację szerokości do 5 mm i długości ściegu do 4 mm.

Rodzaj maszyny: mechaniczna

mechaniczna Chwytacz: rotacyjny

rotacyjny Prędkość szycia: 800 wkłuć na minutę

800 wkłuć na minutę Ilość programów ściegowych: 17

17 Szycie wstecz: Tak

Tak Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy, 4-punktowy

Dolny ząbkowy, 4-punktowy Wolne ramię: Tak

Tak Możliwość szycia podwójną igłą: Tak

Husqvarna Emerald 118

Husqvarna Emerald 118 to najbardziej zaawansowana opcja wśród naszych propozycji maszyn mechanicznych. Na szczególną uwagę zasługuje jej cicha praca, która nie będzie przeszkadzać innym domownikom czy sąsiadom podczas wieczornego szycia. Ponadto urządzenie posiada pomocne funkcje takie jak: automatyczne pozycjonowanie igły, regulacja prędkości szycia za pomocą suwaka, wbudowany nawlekacz igły oraz regulację docisku stopki. Maszyna posiada także płynną regulację szerokości do 5 mm i długości ściegu do 4 mm.

Rodzaj maszyny: mechaniczna

mechaniczna Chwytacz: rotacyjny

rotacyjny Prędkość szycia: 800 wkłuć na minutę

800 wkłuć na minutę Ilość programów ściegowych: 19

19 Szycie wstecz: Tak

Tak Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy, 4-punktowy

Dolny ząbkowy, 4-punktowy Wolne ramię: Tak

Tak Możliwość szycia podwójną igłą: Tak

Redstar S200

Redstar S200 to jeden z tańszych przedstawicieli maszyn komputerowych na polskim rynku. Charakteryzuje się on obsługą niemal dwustu programów ściegowych, wśród których znajdują się takie ściegi jak: użytkowe, kryte, elastyczne, owerlokowe oraz ozdobne. Poza tym posiada funkcję obszywania dziurek na 8 różnych sposobów oraz wyszywania liter na materiale, a także płynną regulację szerokości do 7 mm i długości ściegu do 4,5 mm.

Rodzaj maszyny: komputerowa

komputerowa Chwytacz: rotacyjny

rotacyjny Prędkość szycia: 1250 wkłuć na minutę

1250 wkłuć na minutę Ilość programów ściegowych: 197

197 Szycie wstecz: Tak

Tak Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy, 7-punktowy

Dolny ząbkowy, 7-punktowy Wolne ramię: Tak

Tak Możliwość szycia podwójną igłą: Tak

Minerva Decor Professional

Minerva Decor Professional to maszyna domowa przeznaczona dla amatorek, jak i zawodowych krawcowych. Posiada ona aż czterysta wbudowanych programów ściegowych różnego rodzaju. Na uwagę zasługuje także opcja automatycznego obszywana dziurek na dwanaście sposobów, regulacja docisku stopki oraz podgląd wyglądu ściegu na wyświetlaczu. Maszyna posiada także płynną regulację szerokości do 7 mm i długości ściegu do 4,5 mm.

Rodzaj maszyny: komputerowa

komputerowa Chwytacz: rotacyjny

rotacyjny Prędkość szycia: 810 wkłuć na minutę

810 wkłuć na minutę Ilość programów ściegowych: 400

400 Szycie wstecz: Tak

Tak Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy

Dolny ząbkowy Wolne ramię: Tak

Tak Możliwość szycia podwójną igłą: Tak

Juki HZL-G120

Juki HZL-G120 na tle innych maszyn komputerowych wyróżnia się mechanizmem charakterystycznym dla maszyn przemysłowych, dzięki któremu można bez problemu szyć na kilku warstwach materiału lub na grubszych tkaninach typu jeans. Dodatkowo urządzenie posiada wbudowanych aż 180 programów ściegowych oraz możliwość zapisu nawet 70 wzorów ściegów. Poza tym na uwagę zasługuje także system równomiernego wkłucia i 7-punktowy mechanizm transportu Box Feed.

Rodzaj maszyny: komputerowa

komputerowa Chwytacz: rotacyjny

rotacyjny Prędkość szycia: 900 wkłuć na minutę

900 wkłuć na minutę Ilość programów ściegowych: 180

180 Szycie wstecz: Tak

Tak Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy, 7-punktowy Box Feed

Dolny ząbkowy, 7-punktowy Box Feed Wolne ramię: Tak

Tak Możliwość szycia podwójną igłą: Tak

Janome Skyline S6

Najnowszy model Janome Skyline S6 to zdecydowanie najdroższa z wymienionych przez nas propozycji maszyn komputerowych. Posiada ona zwiększone pole pracy znacząco poprawiające standard szycia, wbudowany górny transport AcuFeed Flex oraz aż 512 programów ściegowych. Poza tym pozwala na płynną regulację szerokości ściegów aż do 9 mm i ich długości do 5 mm. Nie można nie wspomnieć o stosunkowo szybkiej i cichej pracy o prędkości nawet 1000 wkłuć na minutę.

Rodzaj maszyny: komputerowa

komputerowa Chwytacz: rotacyjny

rotacyjny Prędkość szycia: 1000 wkłuć na minutę

1000 wkłuć na minutę Ilość programów ściegowych: 512

512 Szycie wstecz: Tak

Tak Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy, 7-punktowy SFS+ oraz górny AcuFeed Flex

Dolny ząbkowy, 7-punktowy SFS+ oraz górny AcuFeed Flex Wolne ramię: Tak

Tak Możliwość szycia podwójną igłą: Tak

