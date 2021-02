Spis treści

Canon PIXMA TS6351

Wielofunkcyjna drukarka atramentowa wyposażona w łączność Wi-Fi oraz 5 oddzielnych zbiorników z atramentem. Canon PIXMA TS6351 to zaawansowane urządzenie 3 w 1, przeznaczone do użytku domowego i niewielkich biur. Drukarka została wyposażona w 5 oddzielnych atramentów, zapewniających świetną jakość zdjęć przez długie lata oraz wyraźny druk dokumentów. Maksymalna rozdzielczość drukowania w czerni i w kolorze to 4800 x 1200 Mpix Łączność bezprzewodowa ułatwia sterowanie urządzeniem za pośrednictwem telefonu. Za pomocą aplikacji Canon PRINT możemy drukować, skanować, kopiować i korzystać z usług w chmurze. Urządzenie jest także kompatybilne z usługami AirPrint (iOS) i Mopria (Android). Co ważne, dwukierunkowy podajnik papieru umożliwia wykorzystywanie zróżnicowanych nośników - dwustronnego papieru matowego, naprasowanek oraz nośników samoprzylepnych, kwadratowych i magnetycznych. Urządzenie pozwala na automatyczne drukowanie dwustronne, a także wykrywa szerokość papieru i samodzielnie rozszerza tacę wyjściową. Obsługa urządzenia odbywa się z wykorzystaniem kilku...

Drukuj, kopiuj, skanuj. Wielofunkcyjne urządzenie EcoTank L7180 to idealne rozwiązanie do domu i małego biura. Nowoczesne i stylowe urządzenie Epson EcoTank L7180 to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające domowe drukowanie zdjęć i dokumentów w maksymalnym formacie A3 w jakości nie ustępującej tej z profesjonalnych zakładów fotograficznych. Wyjątkowo niski koszt drukowania zapewnia pojemnik na atrament o bardzo dużej pojemności (70 ml na każdy kolor tuszu), który eliminuje konieczność korzystania z kartridży. Jak podkreśla producent, ilość atramentu dostarczanego z nowym urządzeniem może wystarczyć na trzy lata, co oznacza, że możemy zaoszczędzić nawet do 90% na kosztach tuszu. Ten zapas atramentu pozwala wydrukować do 1500 zdjęć (10 x 15 cm). Poza tym system EcoTank drugiej generacji ułatwia wymianę materiałów eksploatacyjnych - butelki mają specjalny "klucz", który sprawia, że dany kolor można wlać tylko do przeznaczonego dla niego zasobnika. Za pomocą 5-kolorowego systemu zasilania w atrament, który poza zestawem CMY obejmuje czerń fotograficzną i czarny atrament pigmentowy możemy drukować zdjęcia i dwustronne dokumenty w doskonałej jakości - rozdzielczość drukowania to 5760 x 1440 DPI. Co ważne, ekologiczny druk piezoelektryczny...

HP Smart Tank 515 Smart Tank 515

To urządzenie 3w1 idealne podczas pracy i nauki w domu. Model Smart Tank 515 należy do najnowszej generacji drukarek atramentowych HP. Drukarka HP Smart Tank 515 została wyposażona w wygodny system uzupełniania atramentu - zamiast wymiennych katridżów urządzenie posiada wbudowany pojemnik na 4 kolory tuszu - w zestawie otrzymujemy wygodne butelki do napełniania z możliwością wielokrotnego zamykania. Jak zapewnia producent na jednym uzupełnieniu zbiornika możliwy jest wydruk do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze (z szybkością do 11 str./min w czerni i 5 str./min w kolorze). Smart Tank 515 pozwala na drukowanie dokumentów i zdjęć bez marginesów w wysokiej rozdzielczości do 1200 x 1200 dpi. Dla ułatwienia i sprawniejszej pracy, drukarka posiada automatyczny podajnik mieszczący 100 arkuszy papieru. Drukowanie, skanowanie i kopiowanie możliwe jest z każdego miejsca dzięki aplikacji mobilnej HP Smart oraz sieci bezprzewodowej. W ten sposób możemy szybko i wygodnie wydrukować potrzebny dokument lub zdjęcie prosto z telefonu lub tabletu. Co istotne, wielofunkcyjne urządzenie HP Smart Tank 515 jest lekkie i kompaktowe, co sprawia, że zmieści się w każdym zakątku naszego domowego biura. Cena wkładu: Butelka z oryginalnym czarnym atramentem 135 ml kosztuje 54...

Wybieramy drukarkę do drukowania zdjęć

Drukowanie zdjęć w domowym zaciszu ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala uzyskać optymalne efekty, umożliwiając wielokrotne kadrowanie i poprawianie zdjęć. Jednocześnie oszczędza nasz czas, którego jest zawsze zbyt mało, aby zamówić odbitki. Do pełni szczęścia potrzebna jest tylko odpowiednia drukarka fotograficzna.

Domowa drukarka do zdjęć powinna być urządzeniem uniwersalnym. Oczywiście kluczowa jest jakość wydruków na papierze fotograficznym, jednak decydując się na zakup dużej maszyny, warto pomyśleć o jej dodatkowych zastosowaniach. Wybierając producenta, należy zweryfikować ceny oraz jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych. Kwoty wydawane na oryginalny papier oraz tusz zazwyczaj dość szybko przekraczają kwotę zakupu samego urządzenia.

Ranking drukarek fotograficznych do zdjęć 2021: technologia wydruku

Nie odkryjemy Ameryki stwierdzeniem, że do wydruku zdjęć najlepsze są drukarki atramentowe. Oczywiście na rynku dostępne są również urządzenia termosublimacyjne, jednak jest to zazwyczaj sprzęt wykorzystywany wyłącznie w zastosowaniach profesjonalnych. Całkowicie błędnym założeniem będzie natomiast zakup drukarki laserowej.

W sprzedaży dostępnych jest obecnie kilka rozwiązań wykorzystujących atrament. W naszym zestawieniu, skupiliśmy się głównie na drukarkach wyposażonych w system stałego zasilania tuszem, w których standardowe kartridże zastąpiono pojemnikami na dolewany atrament. Tego typu rozwiązanie pozwala znacznie obniżyć koszty drukowania i ułatwia wymianę materiałów eksploatacyjnych. W zależności od modelu drukarki może różnić się liczba zbiorników oraz miejsce i sposób przymocowania do drukarki.

Marka Epson od kilku lat promuje swoje rozwiązania w technologii EcoTank. Urządzenia wykorzystują tusze pigmentowe sprzedawane w buteleczkach. Zapewniają one wysoką jakość wydruków oraz wyższą odporność na upływ czasu i działanie czynników zewnętrznych. Wśród modeli drukarek Epson serii EcoTank znajdziemy urządzenia wyposażone w atramenty pigmentowe w sześciu, pięciu lub czterech. Co istotne oferta obejmuje półprofesjonalne drukarki do drukowania zdjęć.

Analogiczne rozwiązanie w zakresie materiałów eksploatacyjnych znajdziemy również w ofercie HP. Seria Smart Tank zamiast wymiennych kartridżów oferuje 4-kolorowy system stałego zasilania, który składa jednego czarnego tuszu (poj. 135 ml) oraz trzech kolorowych atramentów o pojemności 70 ml (w tym błękitny, purpurowy i żółty).

Wśród drukarek marki Brother także znajdziemy modele wyposażone w system stałego zasilania atramentem. Przykładem są urządzenia z serii InkBenefit Plus. W standardowym zestawie uwieszone są 2 butelki z czarnym tuszem oraz po 1 butelce z koloru cyjan, magenta i żółty.

Nieco inne podejście do budowania oferty przejawia firma Canon. W tym przypadku równolegle rozwijane są systemy stałego zasilania atramentem oraz dostarczania tuszu za pośrednictwem kartridżów. Technologia stosowana przez Canona sprawia, że nawet te drugie rozwiązanie jest stosunkowo tanie w eksploatacji i nie generuje problemów z zasychającym atramentem. Standardowy zestaw zasobników składa się w tym przypadku z pięciu kartridżów. Oznacza to, że do dyspozycji użytkownika oddano cztery tusze z podstawowej gamy CMYK do wydruków ilustracji oraz dodatkowy tusz czarny/ służący wyłącznie do drukowania tekstu. Tak skonfigurowany zestaw pozwala na optymalizowanie zużycia atramentu i dokupowanie jedynie brakujących barw. Najbardziej zaawansowane drukarki marki Canon mają również szósty atrament w kolorze szarym, który pomaga w cieniowaniu i uzyskaniu lepiej odzwierciedlonych barw.

Ranking drukarek fotograficznych do zdjęć 2021: dbamy o jakość wydruków

Chcąc uzyskać optymalną jakość wydruków zdjęć, najlepiej korzystać z oryginalnych tuszów. Ponadto większość producentów drukarek ma w swojej ofercie wysokiej jakości papier fotograficzny w wielu formatach.

Podczas drukowania warto zweryfikować ustawienia oferowane przez sterownik urządzenia. Wiele programów zapewnia możliwość precyzyjnego zdefiniowania rodzaju wykorzystywanego papieru. Dzięki temu drukarka zmoże zoptymalizować swoją pracę, oferując maksymalnie zadowalające efekty. Warto wiedzieć, że drukarki opracowane z myślą o wydruku fotografii mogą gorzej sprawdzać się podczas pracy na zwyczajnym papierze. Właściwości papieru fotograficznego sprawiają, że podnosi on kontrast nanoszonych barw. Przeniesienie identycznego wydruku na zwyczajny papier przyczyniłoby się do postania obrazu o mdłych kolorach i słabo wyeksponowanej czerni.

Ranking drukarek fotograficznych do zdjęć 2021: tanie drukowanie

Modele drukarek wyposażone w system stałego zasilania atramentem są zazwyczaj nieco droższe niż konstrukcje na kartridże. Jednak znikomy koszt materiałów eksploatacyjnych oraz wysoka wydajność jest w stanie to wynagrodzić. Przykładowo drukarka w systemie Epson EcoTank może wydrukować odbitkę 10 x 15 w cenie zaledwie 16 groszy, czyli średnio o 5 groszy mniej u internetowych usługodawców - i to bez wysyłki czy wychodzenia z domu.

W przypadku drukarek HP z serii Smart Tank na jednym uzupełnieniu zbiornika możliwy jest wydruk do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze, przy czym koszt jednej butelki z tuszem to ok. 50 zł.

Należy jednak pamiętać, że oprócz kosztów pracy drukarki musimy zakupić także papier fotograficzny.

Opakowanie 500 arkuszy 10 x 15 z oferty Epsona kosztuje nieco ponad 200 zł.

Warto pamiętać, ze drukowanie w domu zapewnia komfort swobodnego wyboru i retuszu zdjęć nawet jeśli pierwsze odbitki wyjdą nam niezadowalające. Dodatkowo domowa drukarka pozwoli nam na wykonanie tanich wydruków próbnych aby upewnić się, że wybrany przez nas rozmiar i format zdjęć pozwoli na uzyskanie upragnionych efektów.