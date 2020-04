HP Smart Tank 515 to proste w obsłudze urządzenie 3 w 1. Jakie są jego największe zalety?

HP Smart Tank 515 to drukarka wielofunkcyjna, która znajdzie zastosowanie w domach i biurach. Umożliwia drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie dokumentów. Ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca, a wbudowany moduł Wi-fi, umożliwiający łączność bezprzewodową, eliminuje konieczność podpinania jej kablem do urządzeń. Obsługuje formaty od A4 do A6, a także B5, DL i niestandardowe. Do pracy wykorzystuje zintegrowane zbiorniki z atramentem (trzy pojemniki z kolorowym i jeden z czarnym) - producent podaje, że ich zawartość powinna umożliwić wydrukowanie do 8000 stron w kolorze lub 18000 stron w czerni. W tym pierwszym przypadku prędkość druku to 5 stron na minutę, w drugim - do 11. Maksymalna rozdzielczość to 1200x1200 DPI. Szybkość kopiowania to 10 stron na minutę niezależnie od tego, czy kopiuje się strony kolorowe czy czarno-białe. Pracę bardzo ułatwia znajdujący się z tyłu podajnik papieru, mający pojemność aż 100 arkuszy.

Dzięki łączności bezprzewodowej (mamy tu nie tylko W-fi, ale i Bluetooth) HP Smart Tank 515 pozwala na łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych, a gdy jest na nich zainstalowana aplikacja...

