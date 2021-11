Nieważne, czy potrzebujesz nowej drukarki do domu, czy do pracy, wybranie tej odpowiedniej może być dość męczącym procesem. Musisz wziąć pod uwagę nie tylko podstawowy koszt i jakość druku, ale także zwrócić uwagę na szybkość jej pracy, koszty późniejszego utrzymania i wiele innych, dodatkowych kwestii.

Warto zwrócić uwagę, że rynek drukarek nie rozwija się za szybko, a najnowsze urządzenia nie zawsze są tymi najlepszymi. Technologia w przypadku drukarek nie poszła w ostatnim czasie zbytnio do przodu, nie oznacza to jedna, że powinieneś od razu wyeliminować starsze, bo nie wpisują się w najnowsze trendy. Każda z wymienionych przez nas drukarek jest godna polecenia.

Jeśli szukasz taniej lub przecenionej drukarki, zerknij na nasz tekst, w którym zebraliśmy najlepsze oferty.

Nie ma drukarki, która odpowiadałaby potrzebom wszystkich, dlatego nie sugeruj się ich miejscem na naszej liście. Cyfra przy nazwie nie ma znaczenia – pomieszaliśmy wszystkie rodzaje: drukarki domowe, biurowe, wielofunkcyjne, kolorowe i jednokolorowe. Wszystkie są naprawdę godne rozważenia.

Istnieją przede wszystkim dwa rodzaje drukarek: atramentowe i laserowe, kolorowe bądź jednokolorowe. Laserowe są zazwyczaj sporo droższe, jednak można liczyć na lepszą jakość druku, zwłaszcza w przypadku dużych ilości tekstu. No i są sporo szybsze. Zauważ jednak, że napisaliśmy „zazwyczaj” – oznacza to, że drukarki laserowe nie zawsze są najlepsze.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli będziesz drukował przede wszystkim duże ilości tekstu, laserowa drukarka jednokolorowa sprawdzi się najlepiej – można tu oczekiwać wyraźnego druku, dużej szybkości wydruku kartki na minutę i najniższych kosztów tuszu. Jeśli natomiast chcesz drukować zdjęcia, wybierz drukarkę atramentową. Dedykowany sprzęt do wydruku zdjęć z pojedynczymi kartridżami na każdy kolor z pewnością bardziej Cię zadowoli.

Kupując drukarkę, musisz pamiętać, że cena, jaką płacisz, to tylko początek. Nie zapomnij o kosztach tonera, który po jakimś czasie musisz uzupełnić, i innych elementach, które z czasem trzeba wymienić. Jest to szczególnie istotne, gdy dużo drukujesz. Zestaw kartridżów może czasem kosztować prawie tyle, co nowa, kolorowa drukarka.

Większość producentów podaje ilość stron, jaką można wydrukować z ich kartridżów tuszowych. Na podstawie tej ilości możesz spokojnie wyliczyć przeciętny koszt wydrukowania jednej strony. Będziesz zdziwiony, jak bardzo ta wartość może się różnić pomiędzy konkretnymi drukarkami!

Oczywiście, jeśli jakość liczy się dla Ciebie bardziej niże cena, możesz zwrócić się w stronę bardziej wyspecjalizowanych drukarek, które wykorzystują pięć lub sześć tuszów do drukowania fotografii. Jakość jest naprawdę nieporównywalna, ale koszty oczywiście sporo wyższe (czasem nawet 40gr za stronę).

Nowoczesne drukarki są zazwyczaj urządzeniami wielofunkcyjnymi, często posiadają wbudowany skaner. Dzięki temu możesz bez problemu skanować zdjęcia i dokumenty i konwertować je do plików cyfrowych zapisując je jednocześnie na komputerze. Możesz również drukować kopie przeskanowanych dokumentów, czyniąc w ten sposób ze swojego urządzenia fotokopiarkę.

Niektóre modele będą działały również jako fax. Jeśli potrzebujesz zarówno drukarki, jak i skanera i fotokopiarki, urządzenie wielofunkcyjne sprawdzi się w Twoim wypadku świetnie. Jeśli jednak wystarczy Ci zwykła drukarka, lepiej zastanowić się nad kupnem tańszego sprzętu.

Szybkość drukowania, którą obiecują producenci, prawie nigdy nie jest zgodna z prawdą. Jeśli często drukujesz w pośpiechu, polecamy zapoznać się dokładnie z obszerniejszymi recenzjami wymienionych wyżej sprzętów.

Kolejną ważną cechą jest obecność dodatkowych portów USB i slotów na karty, które pozwolą na drukowanie bezpośrednio z aparatu.

Wysokiej jakości półka na dokumenty bądź automatyczny podajnik kartek, które zajmą się Twoimi dokumentami, gdy Ty będziesz w tym czasie robił coś ważniejszego, są gadżetami, nad którymi warto pomyśleć.

Drukowanie dwustronne może pomóc w ograniczeniu zużycia papieru.

Warto również pomyśleć o oprogramowaniu drukarki. Część sprzętów oferuje podstawowe programy edycyjne, z takimi funkcjami jak usuwanie czerwonych oczu lub poprawianie bilansu kolorów (na niektórych edycja możliwa jest nawet przy pomocy przycisków na samej drukarce).

Adam Strzemiński Product Business Developer OPP w Canon Polska

Przy wyborze drukarki ważne jest abyśmy zastanowili się jakie zadania chcemy zlecić urządzeniu, które znajdzie się w naszym domu lub biurze. Zacznijmy od określenia czy potrzebujemy funkcji skanera? Jeżeli tak, to nasze poszukiwania powinny zawęzić się do urządzeń wielofunkcyjnych, czyli drukarek z wbudowanym skanerem. Kolejnym krokiem w poszukiwaniu odpowiedniego urządzenia dla nas to odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące zastosowania drukarki: określenia jak dużo chcemy drukować? Jak bardzo zwracamy uwagę na koszt wydruku? Czy będziemy drukować tylko tekst, tekst i grafikę a może również zdjęcia? Czy istotna jest dla nas prędkość wydruku? Czy zależy nam na łączności bezprzewodowej (Wi-Fi)? Z jakim systemem operacyjnym będzie współpracować nasza drukarka (Windows, MacOS)? Czy ważny jest dla nas automatyczny druk dwustronny? Wiele pytań, ale odpowiedzi na nie zbliżą nas do najlepszego wyboru.

Canon ma w swojej ofercie tak bogatą paletę drukarek, że zaspokoimy wszystkie potrzeby osób poszukujących drukarki dla siebie. Jeżeli potrzebujemy urządzenia bardzo wydajnego, chcemy drukować dużo i koszty wydruku są dla nas ważne, to idealnym wyborem będzie drukarka z serii G – Mega Tank z systemem stałego zasilania w tusz. Najpopularniejsze modele w tym segmencie to G3411 i bardziej zaawansowana konstrukcja G6040.

Co w przypadku gdy będziemy drukować sporadycznie i średniomiesięczna ilość wydruków nie będzie duża? W takim przypadku rekomenduję wybór drukarki korzystającej z kartridży z tuszem. Wybór w tym segmencie wśród drukarek Canon jest bardzo duży: model MG3650S to urządzenie wielofunkcyjne w przystępnej cenie, które posiada wiele cech drukarek z wyższych poziomów cenowych, włącznie z automatycznym drukiem dwustronnym, funkcją tak często poszukiwaną przez użytkowników. Seria drukarek TS5350 to nowość w ofercie Canon. Uniwersalne drukarki, które znakomicie sprawdzą się w większości zadań w domowym użytku. Cechują się one nowoczesnym wzornictwem i możemy wybierać z czterech dostępnych kolorów. Jeżeli natomiast zdecydowaliśmy, że w domowym zaciszu zechcemy drukować zdjęcia to wybór powinien paść na urządzenia z serii PIXMA TS6350 lub TS8350. Drukarki te są wyposażone w tusze gdzie każdy wkład odpowiada za pojedynczy kolor. Mają one odpowiednio 5 i 6 pojedynczych kaset z tuszem. Rozwiązanie takie zapewnia bardzo dobre odwzorowanie kolorów i doskonale sprawdza się przy wydruku zdjęć. W połączeniu z papierem fotograficznym Canon, doskonały rezultat jest gwarantowany.