Brother DCP-T525W

To model drukarki typu 3 w 1 wykorzystujący system pojemników z tuszem, które możemy napełniać.

Brother DCP-T525W to urządzenie wielofunkcyjne, dzięki któremu możemy drukować, kopiować oraz skanować dokumenty. Zamiast kartridży znajdziemy tutaj pojemniki z tuszem, które możemy w późniejszym czasie uzupełniać. Według producenta, wystarczają one na wydrukowanie do 7500 stron w czerni oraz do 5000 stron w kolorze. Jeśli chodzi o szybkość pracy, Brother DCP-T525W jest w stanie wydrukować w ciągu minuty 17 stron czarnych lub 9,5 strony w kolorze. Maksymalna rozdzielczość druku to 6000 x 1200 DPI. Pracę ułatwia także podajnik papieru, który pomieści maksymalnie 150 arkuszy.

Urządzenie jest wyposażone w moduł Wi-Fi, dzięki któremu nie musimy łączyć się z drukarką kablem, aby rozpocząć pracę. Co więcej, korzystając z aplikacji iPrint & Scan, mamy możliwość drukowania i skanowania dokumentów bezpośrednio z poziomu urządzeń mobilnych.

Dane techniczne drukarki

Druk w kolorze: Tak

Rozdzielczość druku w czerni : 6000 x 1200 dpi

Rozdzielczość druku w kolorze: 6000 x 1200 dpi

Szybkość druku w czerni [str./min]: 17

Szybkość druku w kolorze [str./min]:9,5

Przyłącza: USB, WiFi, Wi-Fi Direct

HP Deskjet Ink 3790

Model HP Deskjet Ink 3790 reklamowany jest jako "najmniejsze na świecie urządzenie wielofunkcyjne". A co oferuje użytkownikom?

HP Deskjet Ink 3790 to urządzenie wielofunkcyjne, które sprawdzi się w przestrzeniach, gdzie nie ma zbyt dużo miejsca. Jego wymiary to 403 × 451 × 264 mm, dzięki czemu może stać na półce, biurku czy dowolnym innym miejscu. Dużą zaletą jest możliwość drukowania bezprzewodowego - dzięki temu użytkownik nie jest ograniczony długością kabla. Dokumenty do drukowania mogą być wysyłane bezpośrednio ze smartfona lub tableta. Zarówno przy drukowaniu przez kabel, jak i bezprzewodowo, szybkość druku stron czarno-białych to 8 na minutę, a przy kolorowych jest to do 5,5 strony. Dlatego nie jest to drukarka wielofunkcyjna dobra dla miejsc, w których potrzebny jest szybki wydruk większych ilości dokumentów, ale posłuży wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wydruk dokumentów od czasu do czasu. Jego jakość nie pozostawia wiele do życzenie - przy czarno-białych rozdzielczość wynosi 1200 x 1200 dpi, przy kolorowych - 4800 x 1200 dpi.

HP Deskjet Ink 3790 wyposażono w 7-segmentowy wyświetlacz ikonowy, co znacznie ułatwia obsługę urządzenia. Zastosowana w drukarce technologia HP Scroll Scan umożliwia szybkie skanowanie różnych nośników papierowych - maksymalna rozdzielczość to 4800 x 1200 dpi. Pomimo niewielkich wymiarów, producent zdołał umieścić w Deskjet Ink 3790 podajnik na 60 arkuszy papieru.

Podsumowując: HP Deskjet Ink 3790 idealnie nadaje się do użytku w domu lub małym biurze.

Epson EcoTank L4260

Epson EcoTank L4260

Model drukarki wielofunkcyjnej, z możliwością drukowania bezprzewodowego i dwustronnego

Epson EcoTank L4260 to drukarka wielofunkcyjna, która pozwala na drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów. Jest ona wyposażona w pojemniki z tuszem, które zostały umieszczone w przedniej części obudowy. Możemy je w prosty sposób napełniać, dzięki specjalnie zaprojektowanym butelkom. Zgonie z informacjami producenta, wydajność tuszy pozwala na wydruk 14 000 stron w czerni oraz 5200 stron w kolorze.

Jeśli chodzi o szybkość pracy, w ciągu minuty Epson EcoTank L4260 wydrukuje 33 strony czarne oraz 15 stron w kolorze. Maksymalna rozdzielczość druku to 5 760 x 1440 DPI. Podajnik papieru pomieści maksymalnie 100 arkuszy A4.

Drukarka jest wyposażona w moduł Wi-Fi, dzięki czemu możemy z nią pracować bez konieczności łączenia się kablem. Co więcej, aplikacja Epson Smart Panel pozwala na obsługę urządzenia bezpośrednio z poziomu urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet.

Po kupnie sprzętu, możemy skorzystać także z bezpłatnego wydłużenia ochrony gwarancyjnej do 36 miesięcy. W tym celu wystarczy zarejestrować urządzenie na stronie producenta.

Dane techniczne drukarki

Druk w kolorze: Tak

Rozdzielczość druku w czerni : 5760 x 1440 DPI

Rozdzielczość druku w kolorze: 5760 x 1440 DPI

Szybkość druku w czerni [str./min]: 33

Szybkość druku w kolorze [str./min]: 15

Przyłącza: USB, WiFi, Wi-Fi Direct

Brother DCP-1610WE

Brother DCP-1610WE to niewielkich rozmiarów urządzenie wielofunkcyjne z podajnikiem na 150 arkuszy. Zobacz, co jeszcze ma do zaoferowania!

Brother DCP-1610WE to laserowe urządzenie wielofunkcyjne, skierowane do środowisk domowych i małych grup roboczych, działające w sieci bezprzewodowej i charakteryzuje się wysoką prędkością druku, niewielkimi rozmiarami oraz intuicyjną obsługą. Oferuje możliwość drukowania, kopiowania i skanowania. Urządzenie zostało wyposażone w podajnik papieru na 150 arkuszy, dodatkowo jest kompatybilne z tonerami na 1000 stron. Kompaktowe wymiary urządzenia i jego niewielka waga sprawiają, że bez problemu zmieści się na półce lub stanowisku pracy.

Brother DCP-1610WE może kopiować i drukować z szybkością 20 str./min. (rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi, drukowania - 2400 x 600dpi). W przypadku skanowania parametry wynoszą od 600 x 1200dpi (z szyby skanera) do 19 200 x 19 200dpi (Interpolowana). W pracy pomaga 32 MB pamięci - co jest jednak dość niewielkim wsparciem. Biorąc pod uwagę jakość wydruku, cena za urządzenie jest dość przystępna, dlatego też warto rozważyć zakup modelu DCP-1610WE.

Canon PIXMA TS6350

Canon PIXMA TS6350 to urządzenie wielofunkcyjne, zaopatrzone w 5 niezależnych zbiorników z atramentem.

Canon PIXMA TS6350 jest nowoczesną drukarką typu 3w1 - drukuje, skanuje, kopiuje. Wsparcie dla nowoczesnych rozwiązań sprawia, że można używać jej bezprzewodowo oraz korzystać z usług w chmurze. Odpowiadają za to aplikacje mobilne: przeznaczona dla Androida Mopria oraz stworzona na system mobilny iOS i macOS - AirPrint. Obojętnie, czy drukuje się zdalnie czy na miejscu, jakość wydruków może wynosić 4800 × 1200 dpi, a skanowania - 1200 × 2400 dpi. Jeśli chodzi o szybkość pracy, szybkość drukowania w trybie monochromatycznym to 15 stron, a w kolorze - 10. Drukarka obsługuje tryb automatycznego druku dwustronnego, co pozwala na oszczędność czasu. PIXMA TS6350 korzysta z zestawu pięciu oddzielnych atramentów w autorskim systemie ChromaLife100, co przekłada się na wieloletnie zachowanie jakości druku. Dodatkowo Technologia FINE i ChromaLife100 pozwalają uzyskać doskonałe, trwałe na zadrapania i zniszczenia zdjęcia (możliwość druku bez obramowań), a specjalny czarny atrament pigmentowy umożliwia drukowanie wyraźnych i szczegółowych dokumentów tekstowych. Sprawia to, że korzystanie z drukarki Canon jest nie tylko wydajne i ekonomiczne, ale również gwarantuje najwyższą jakość obrazu.

PIXMA TS6350 to urządzenie przyjazne użytkownikowi dzięki intuicyjnemu sterowaniu oraz wyświetlaczowi OLED (przekątna 1,44"), który umożliwia pełną kontrolę nad pracą tego modelu. Pasek diod pokazuje aktualny stan działań, a nawiązanie połączenia bezprzewodowego odbywa się za pomocą zaledwie jednego naciśnięcia przycisku.

Podsumowując: Canon PIXMA TS6350 to bardzo praktyczna i ekonomiczna drukarka wielofunkcyjna, która sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu. Jeśli nie chcesz przepłacać, a mieć pewność jakości i sprawnego działania - warto ją nabyć!

Canon PIXMA TS3450

To proste w obsłudze urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w szereg nowoczesnych funkcji i technologii.

Canon PIXMA TS3450 stanowi świetne rozwiązanie dla osób pracujących na home-office oraz dla uczniów. To wielofunkcyjne urządzenie atramentowe umożliwia szybkie drukowanie, kopiowanie i skanowanie różnego rodzaju dokumentów czy zdjęć wysokiej jakości, bez nadmiernych kosztów eksploatacji.

Urządzenie zostało wyposażone technologię kaset z tuszami FINE i FINE XL. Wkłady te zapewniają wyższą wydajność oraz ograniczają częstotliwość wymiany atramentu. Poza tym, hybrydowy system tuszu (barwnikowy i pigmentowy) gwarantuje żywe kolory i ostry tekst. Drukarka drukuje zdjęcia bez obramowania w rozmiarze do 5 x 7 cala i zdjęcia 4 x 6 cala w 65 sekund, także na wysokiej jakości błyszczącym papierze fotograficznym. Warto podkreślić, że dzięki funkcji Wi-Fi PictBridge możemy połączyć drukarkę bezpośrednio z aparatem.

Jakość wydruków wynosi 4800 × 1200 dpi, a skanowania - 600 × 1200 dpi. Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym to ok. 7,7 obr./min, a w kolorze - 4 obr./min. Łatwość obsługi zapewnia 1,5-calowy ekran LCD, który umożliwia dostęp do podstawowych funkcji, jak np. ustawienia wydruku czy konserwacja, w tym sprawdzenie stanu zadania i rozmiaru papieru.

Funkcja PIXMA Chat Print pozwala na szybkie i swobodne wysyłanie oraz drukowanie zdjęć i dokumentów bezpośrednio z aplikacji Facebook Messenger, a PIXMA Cloud Link umożliwia przesyłanie i drukowanie plików bezpośrednio z chmury. Drukarka obsługuje również aplikację Canon Easy-PhotoPrint Editor, za pomocą której użytkownicy mogą edytować i drukować zdjęcia bezpośrednio ze smartfona, a także tworzyć oryginalne, niestandardowe materiały, takie jak kalendarze, plakaty lub kolaże.

Dane techniczne drukarki

Rozdzielczość drukowania: do 48002 × 1200 dpi

Technologia druku: 2 kasety FINE (z czarnym i kolorowym atramentem)

Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym: w przybliżeniu 7,7 obr./min

Szybkość drukowania w kolorze: W przybliżeniu 4 obr./min

Szybkość drukowania fotograficznego: Zdjęcie 10 × 15 cm bez ramki: około 65 s

Drukowanie bez obramowania: Tak, 13 × 18 cm (5 × 7 cali), 10 × 15 cm (4 × 6 cali), 13 × 13 cm (5 × 5 cali)

Drukowanie dwustronne: obsługa ręczna

Maksymalna ilość papieru: tylna taca: maks. 60 arkuszy (zwykły papier)

Wymiary (szer. × dł. × wys.): około 435 × 327 × 145 mm

Ranking drukarek wielofunkcyjnych 2022

Nieważne, czy potrzebujesz nowej drukarki do domu, czy do pracy, wybranie tej odpowiedniej może być dość męczącym procesem. Musisz wziąć pod uwagę nie tylko podstawowy koszt i jakość druku, ale także zwrócić uwagę na szybkość jej pracy, koszty późniejszego utrzymania i wiele innych, dodatkowych kwestii.

Warto zwrócić uwagę, że rynek drukarek nie rozwija się za szybko, a najnowsze urządzenia nie zawsze są tymi najlepszymi. Technologia w przypadku drukarek nie poszła w ostatnim czasie zbytnio do przodu, nie oznacza to jednak, że powinieneś od razu wyeliminować starsze, bo nie wpisują się w najnowsze trendy. Każda z wymienionych przez nas drukarek jest godna polecenia.

Jeśli szukasz taniej lub przecenionej drukarki, zerknij na nasz tekst, w którym zebraliśmy najlepsze oferty.

Nie ma drukarki, która odpowiadałaby potrzebom wszystkich, dlatego nie sugeruj się ich miejscem na naszej liście. Cyfra przy nazwie nie ma znaczenia – pomieszaliśmy wszystkie rodzaje: drukarki domowe, biurowe, wielofunkcyjne, kolorowe i jednokolorowe.

Istnieją przede wszystkim dwa rodzaje drukarek: atramentowe i laserowe, kolorowe bądź jednokolorowe. Laserowe są zazwyczaj sporo droższe, jednak można liczyć na lepszą jakość druku, zwłaszcza w przypadku dużych ilości tekstu. No i są sporo szybsze. Zauważ jednak, że napisaliśmy „zazwyczaj” – oznacza to, że drukarki laserowe nie zawsze są najlepsze.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli będziesz drukował przede wszystkim duże ilości tekstu, laserowa drukarka jednokolorowa sprawdzi się najlepiej – można tu oczekiwać wyraźnego druku, dużej szybkości wydruku kartki na minutę i najniższych kosztów tuszu. Jeśli natomiast chcesz drukować zdjęcia, wybierz drukarkę atramentową. Dedykowany sprzęt do wydruku zdjęć z pojedynczymi kartridżami na każdy kolor z pewnością bardziej Cię zadowoli.

Ranking drukarek wielofunkcyjnych 2022: koszty utrzymania

Kupując drukarkę, musisz pamiętać, że cena, jaką płacisz, to tylko początek. Nie zapomnij o kosztach tonera, który po jakimś czasie musisz uzupełnić, i innych elementach, które z czasem trzeba wymienić. Jest to szczególnie istotne, gdy dużo drukujesz. Zestaw kartridżów może czasem kosztować prawie tyle, co nowa, kolorowa drukarka.

Większość producentów podaje ilość stron, jaką można wydrukować z ich kartridżów tuszowych. Na podstawie tej ilości możesz spokojnie wyliczyć przeciętny koszt wydrukowania jednej strony. Będziesz zdziwiony, jak bardzo ta wartość może się różnić pomiędzy konkretnymi drukarkami!

Oczywiście, jeśli jakość liczy się dla Ciebie bardziej niż cena, możesz zwrócić się w stronę bardziej wyspecjalizowanych drukarek, które wykorzystują pięć lub sześć tuszów do drukowania fotografii. Jakość jest naprawdę nieporównywalna, ale koszty oczywiście sporo wyższe (czasem nawet 40 gr za stronę).

Ranking drukarek wielofunkcyjnych 2022: czy potrzebuję wielofunkcyjnej drukarki?

Nowoczesne drukarki są zazwyczaj urządzeniami wielofunkcyjnymi, często posiadają wbudowany skaner. Dzięki temu możesz bez problemu skanować zdjęcia oraz dokumenty i konwertować je do plików cyfrowych, zapisując je jednocześnie na komputerze. Możesz również drukować kopie przeskanowanych dokumentów, czyniąc w ten sposób ze swojego urządzenia fotokopiarkę.

Niektóre modele będą działały również jako fax. Jeśli potrzebujesz zarówno drukarki, jak i skanera i fotokopiarki, urządzenie wielofunkcyjne sprawdzi się w Twoim wypadku świetnie. Jeśli jednak wystarczy Ci zwykła drukarka, lepiej zastanowić się nad kupnem tańszego sprzętu.

Ranking drukarek wielofunkcyjnych 2022 - szybkość drukowania i inne cechy

Szybkość drukowania, którą obiecują producenci, prawie nigdy nie jest zgodna z prawdą. Jeśli często drukujesz w pośpiechu, polecamy zapoznać się dokładnie z obszerniejszymi recenzjami wymienionych niżej sprzętów.

Kolejną ważną cechą jest obecność dodatkowych portów USB i slotów na karty, które pozwolą na drukowanie bezpośrednio z aparatu.

Wysokiej jakości półka na dokumenty bądź automatyczny podajnik kartek, które zajmą się Twoimi dokumentami, gdy Ty będziesz w tym czasie robił coś ważniejszego, są gadżetami, nad którymi warto pomyśleć.

Drukowanie dwustronne może pomóc w ograniczeniu zużycia papieru.

Warto również pomyśleć o oprogramowaniu drukarki. Część sprzętów oferuje podstawowe programy edycyjne, z takimi funkcjami jak usuwanie czerwonych oczu lub poprawianie balansu kolorów (na niektórych edycja możliwa jest nawet przy pomocy przycisków na samej drukarce).