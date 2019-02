Ranking dysków zewnętrznych 2019

Toshiba Canvio Advance to 2,5-calowy zewnętrzny dysk twardy z portem USB 3.0 SuperSpeed. Jakie są jego zalety?

Toshiba Canvio Advance - pojemność i konstrukcja

Toshiba Canvio Advance to dysk zewnętrzny, dostępy w wersjach pojemnościowych 1,2, 3 i 4 TB. Różnią się nieco wielkością - 1 i 2 TB mają wymiary 78 x 109 x 14 mm, a 3 i 4 TB - 109 × 78 × 19 mm. We wszystkich wariantach można wybrać obudowę w jednym z czterech dostępnych kolorów - w każdym przypadku zwraca uwagę jej "fortepianowy" połysk, nadający elegancji. Znajdziemy w niej port USB 3.0 SuperSpeed, umożliwiający transfer danych z szybkością do 5.0 Gbit/s. Jest on w pełni kompatybilny z USB 2.0, dzięki czemu można podpinać go do starszych urządzeń. W przypadku używania wejścia 3.0 transfer nawet większych ilości plików odbywa się niezwykle szybko.

Toshiba Canvio Advance - ważne cechy

Toshiba Canvio Advance to dysk przenośny, przystosowany do pracy z systemem plików NTFS. W przypadku zakupu pod kątem używania z komputerami działającymi pod systemami macOS 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, wymaga sformatowania. Otrzymujemy go wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych Toshiba Storage Backup Software oraz do ustawiania ochrony dysku hasłem - Toshiba...

