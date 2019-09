Ranking głośników Bluetooth 2019

Protective Carrying Bag Pouch Cover Case for BeoPlay A1 B&O Play by For BANG &...

B&O PLAY A1 to niewielki głośnik, który potrafi niesamowicie zaskoczyć. Przeczytaj i dowiedz się, czym!

Bang And Olufsen PLAY A1 - czyli B&O PLAY A1 - to głośnik Bluetooth od renomowanego producenta sprzętu elektronicznego, zaprojektowany przez wielokrotnie nagradzaną projektantkę Cecilie Manz. Przeznaczony do użycia w podróży, wygodnie mieści się w dłoni - a jego litowo-jonowy akumulator 2200 mAh umożliwia teoretycznie pracę przez pełne 24 godziny. W praktyce jest to również możliwe, jeśli nie szalejemy z głośnością. Przy częstym słuchaniu na dużej, głośnik B&O działa ok. 6-8 godzin. A jak gra? Mimo swoich niewielkich gabarytów jakość dźwięku jest po prostu świetna, w dodatku jest on przestrzenny. Model ten oferuje pełny zakres głębokich basów, schodzących nawet do 40 Hz!

Głośnik B&O PLAY A1 ma konstrukcję odporną na kurz i zachlapanie, a jego powierzchnia jest całkowicie gładka i wystarczająco mocna, aby poradzić sobie z uderzeniami i zarysowaniami podczas codziennego użytkowania. Posiada przymocowany do obudowy pasek z miękkiej skóry, co pozwala na zawieszenie go w dowolnym miejscu. Beoplay A1 posiada wbudowaną funkcję zestawu głośnomówiącego do rozmów telefonicznych, a opatentowana konstrukcja na spodzie...

