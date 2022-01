Spis treści

Promocja JBL GO 2 - Superoferta w RTV Euro AGD

Ocena redakcji PCWorld.pl Jeden z najbardziej pożądanych głośników Bluetooth, jest dostępny w RTV Euro AGD w niezwykle atrakcyjnej cenie! W ramach super oferty dostaniecie go za 119,99 zł - KLIKNIJ I KUP NAJTANIEJ JBL GO 2 JBL GO 2 - kompaktowy i wodoodporny JBL GO 2 to głośnik Bluetooth, cechujący się niewielkimi wymiarami - 712x860x316 mm - oraz masą (184 g). Konstrukcja o klasie wodoszczelności IPX7 sprawia, że głośnik można zanurzyć w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra. Jest to tzw. pierwsza klasa wodoszczelności „podwodnej” - przedmioty tej klasy nadają się do użytku w czasie pływania w wodzie i snorkelingu, gdzie duże głębokości nie występują. JBL GO 2 można zatem bez obaw używać na plaży, na brzegu basenu, a nawet w samym basenie. Nie będzie mu również straszny deszcz ani mżawka. JBL GO 2 - specyfikacja JBL GO 2 posiada wbudowany transmiter Bluetooth 4.1, który umożliwia parowanie z urządzeniami znajdującymi się w odległości do 12 metrów. Obsługiwane profile to A2DP V1.2, AVRCP V1.5 HFP V1.5, HSP V1.2. A ponieważ wyposażony jest w wejście sygnału audio AUX, pozwala na odtwarzanie muzyki nawet jeśli urządzenie źródłowe nie posiada... JBL GO 2 posiada wbudowany transmiter Bluetooth 4.1, który umożliwia parowanie z urządzeniami znajdującymi się w odległości do 12 metrów. Obsługiwane profile to A2DP V1.2, AVRCP V1.5 HFP V1.5, HSP V1.2. A ponieważ wyposażony jest w wejście sygnału audio AUX, pozwala na odtwarzanie muzyki nawet jeśli urządzenie źródłowe nie posiada... JBL GO 2 - Superoferta w RTV Euro AGD - pełna recenzja » Zalety: Wodoszczelność IPX7

Kompaktowe rozmiary

Lekka waga

Dobra jakość dźwięku

Możliwość rozmów telefonicznych

12 wersji kolorystycznych Wady: Brak kabla AUX w zestawie

Pojemność akumulatora

W przypadku tańszych głośników Bluetooth możliwe jest nabycie modelu mającego dobrą jakość dźwięku i w pełni zaspokajającego oczekiwania użytkownika. My jednak skupimy się głównie na głośnikach ze średniej półki, szczególnie że dobry głośnik BT można nabyć już za około 150 zł.

W tym sektorze sprzętu audio wybór jest naprawdę duży - można skupić się na poszukiwaniach małego, przenośnego głośnika Bluetooth z bardzo długo działającą baterią lub dużego gabarytowo, który stanie w salonie. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby poszukać większego z długim czasem działania akumulatora.

Głośniki Bluetooth - na co zwracać uwagę przed zakupem?

Jeśli masz zamiar nabyć głośnik, który będzie towarzyszyć Ci podczas różnego rodzaju wyjazdów, wówczas potrzebny jest mniejszy, który będzie mieć naprawdę wytrzymałą baterię, gwarantującą co najmniej kilkanaście godzin działania. Jeśli natomiast planujesz używać głośnika Bluetooth do nagłośnienia salonu lub innego większego pomieszczenia, wówczas powinien mieć większe gabaryty, a długość pracy jego baterii staje się sprawą drugorzędną. Należy jednak pamiętać, że głośniki wyposażone w bardziej pojemne akumulatory mogą również pełnić rolę powerbanku i posłużyć np. do ładowania urządzeń przenośnych.

Możesz też szukać głośników, które posiadają nie tylko transmisję danych Bluetooth, ale także inne sposoby połączenia przewodowego i bezprzewodowego. Na przykład masz starego iPoda, który wciąż działa świetnie, jednak nie obsługuje Bluetooth. W takiej sytuacji poszukaj głośnika wyposażonego w wejście 3,5 mm, które umożliwi podłączenie go do iPoda.

Niektóre głośniki mają również wejście phono, dzięki czemu możesz podłączyć do nich takie urządzenia jak telewizor lub gramofon. W innych modelach spotykamy nie tylko Bluetooth, ale także możliwość strumieniowania danych przez Wi-Fi.

Ponadto głośniki obsługujące Wi-Fi mogą posłużyć do odtwarzania muzyki streamowanej bezpośrednio z takich serwisów jak Spotify czy internetowych stacji radiowych. Dzięki temu nie jesteś ograniczony wyłącznie do tymi plikami audio, które masz na swoim urządzeniu. Kolejna zaleta to możliwość odbierania radiostacji DAB+ i FM. Pozwala ona na zmienienie głośnika Bluetooth w przenośne radio.

JBL GO 3

Kompaktowy głośnik bezprzewodowy odporny na zachlapania i kurz

Głośnik bezprzewodowy JBL Go3 to idealne urządzenie do zabrania w podróż lub na pieszą wycieczkę. Sprzęt wyróżnia się lekką i kompaktową obudową oraz oryginalnym wzornictwem. Do tego posiada wygodny uchwyt, dzięki któremu możemy przyczepić głośnik do plecaka czy paska od spodni. Materiał, z którego zostały wykonany głośnik jest odporny na zachlapania i kurz na poziomie IP67. Możesz trzymać go pod wodą na głębokości 1 metra do 30 minut.

Wewnątrz znajdziemy pojemny akumulator o pojemności 2,7 Wh, który umożliwia słuchanie muzyki do 5 godzin na jednym naładowaniu. Ulepszony standard złącza oferuje maksymalny komfort ładowania, które trwa ok. 2,5 godziny. W zestawie znajdziemy kabel USB typu C.

JBL Go3 zapewnia doskonałe podbicie basów i odpowiednią głośność - maksymalnie do 85 decybeli. Został on wyposażony w głośnik stereo. Generuje moc na poziomie 4,2 wata. Dodatkiem jest to, że możemy sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych. Poza tym, głośnik jest dostępny w kilku kolorach: czarnym, białym, czerwonym, zielonym, niebieskim, różowym, różowo-niebieskim.

Apple HomePod Mini

Niedrogi głośnik przenośny o ciekawej konstrukcji - jakie funkcje posiada?

HomePod Mini to niewielki głośnik bezprzewodowy od Apple, który sprawdzi się nie tylko do odsłuchiwania ulubionej muzyki, ale także do sterowania inteligentnym domem - za pomocą prostych poleceń głosowych można uruchomić światło, zmieniać temperaturę czy zamknąć drzwi. Urządzenie współpracuje z urządzeniami Apple, ułatwiając odbieranie połączeń czy słuchanie muzyki na komputerze Mac.

Głośnikiem można sterować na jeden z trzech sposobów: za pomocą dotyku, głosu lub innego urządzenia tego producenta. Poza tym, za pomocą Siri, HomePod Mini może uczyć się i rozpoznawać do sześciu różnych dźwięków i tworzyć spersonalizowane wrażenia słuchowe. Siri ułatwia wykonywanie wielu zadań za pomocą głosu - i dostosowuje wrażenia słuchowe dla wszystkich członków rodziny.

Czip Apple S5, zapewniający zrównoważony dźwięk przy dowolnej głośności, a dzięki 360° rozpraszanie dźwięku pod każdym kątem. Głośnik Apple HomePod Mini ma mniej niż 8,4 cm wysokości i waży zaledwie 345 g.

Sencor Sirius SSS 6400N

To wodoszczelny głośnik bluetooth, który sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych. Jakie funkcje posiada?

Sencor Sirius SSS 6400N to kompaktowe urządzenie wyposażone w szereg ciekawych funkcji. Bezprzewodowe połączenie umożliwia słuchanie muzyki z głośnika z zasięgiem do 15 metrów. Za wyraźny i mocny dźwięk odpowiadają dwa wbudowane głośniki o maksymalnej mocy 30 W oraz dwa głośniki pasywne. Pasmo przenoszenia to 80 Hz - 16 kHz. Głośnik gwarantuje dźwięk przestrzenny 360° oraz technologie: NFC, która pozwala na łatwe i szybkie połączenie ze smartfonem oraz TWS umożliwiającą połączenie ze sobą dwóch głośników. Co istotne, urządzenie posiada klasę wodoszczelności IPX6, a więc nie musimy martwić się kurz czy zachlapanie.

Za długi czas odtwarzania muzyki - do 7 godzin - odpowiada akumulator o pojemności 4000 mAh. Czas ładowania to ok. 3 h. Kolorowy sygnalizator LED pokazuje status parowania, baterii lub źródła.

Wymiary głośnika to 187 x 78 x 78 mm. W zestawie otrzymujemy: kabel ładujący USB oraz kabel 3,5 mm (Aux).

Głośnik jest dostępny w czterech kolorach: czerwony, niebieski, czarny i różowy.

Marshall Acton

Marshall Acton to głośnik w formie wzmacniacza. Co - oprócz ciekawego wyglądu - ma jeszcze do zaoferowania?

Marshall Acton zwraca uwagę samym swoim designem - ma on formę klasycznego wzmacniacza, z których słynie producent. Stylizowany na retro front z vintage'ową tkaniną ozdabia pozłacane wykończenie z charakterystycznym logo. Jego rozmiary to 150 x 265 x 160 mm, waży 3 kg - sporo jak na głośnik przenośny. Na górze obudowy Acton umieszczono trzy pokrętła analogowe, które pozwolą dostroić dźwięk do potrzeb - możliwa jest indywidualna regulacja basów i wysokich tonów, co pozwoli dopasować brzmienie do warunków akustycznych pomieszczenia. Połączenie ze źródłami dźwięku może odbywać się za pośrednictwem transmitera Bluetooth 4,0 lub kabla minijack (załączony do zestawu). Sprawia to, że głośnik jest kompatybilny praktycznie z każdym urządzeniem na rynku - od smartfonów, tabletów, poprzez gramofony i odtwarzacze MP3. Jednak ten głośnik Bluetooth nie został wyposażony w portu USB, co można policzyć mu na minus.

Głośnik Marshall cechuje bardzo dobra jakość dźwięku. Zawdzięcza to kilku elementom, jak obudowa bass-reflex, wspomagająca brzmienie niskich tonów, wzmacniaczom klasy D 2x10W oraz 1x30W, a w przypadku przesyłania muzyki bezprzewodowo, swój udział ma także kodek aptX. Dodając do tego możliwość samodzielnej regulacji basów i tonów wysokich, otrzymujemy jakość, na którą nie będą mogli narzekać nawet najbardziej wybredni użytkownicy. Zakres częstotliwości wynosi od 50 do 20000 Hz, co pozwala utworzyć szeroką scenę, gdzie słychać każdy dźwięk. Warto dodać, że głośnik Bluetooth Marshall może działać w dwóch trybach gotowości, normalnym oraz oszczędzającym energię.

Podsumowując: głośnik Bluetootoh Acton to urządzenie, które co prawda kosztuje znacznie więcej, niż inne głośniki tego typu, jednak jeśli chce się mieć naprawdę wysoką jakość dźwięku - warto w niego zainwestować. Nie bez znaczenia jest również fakt, że świetnie wygląda i nie tylko jest źródłem muzyki, ale również ozdobą pomieszczenia, w którym się znajdzie.

Sony SRS-XB43

To przenośny głośnik Bluetooth, który dzięki nowoczesnej technologii zapewnia świetny dźwięk. Zobacz, jakie funkcje posiada.

Bezprzewodowy głośnik Sony SRS-XB43 został wyposażony w technologię EXTRA BASS™, która zapewnia głęboki i mocny dźwięk w każdym miejscu. Wewnątrz umieszczono dwie membrany bierne, które współdziałają z dwoma głośnikami pełnozakresowymi, wzmacniając tony niskie. Urządzenie posiada również funkcję LIVE SOUND, umożliwiająca uruchomienie przestrzennego dźwięku. Do tego można skorzystać z opcji Party Connect - pozwala ona połączyć nawet 100 zgodnych głośników bezprzewodowych z technologią Bluetooth, które mogą działać w tym samym czasie.

Dzięki wydajnej baterii, głośnik może działać nawet do 24 godzin bez konieczności ładowania. Głośnik SRS-XB43 jest przystosowany do ładowania przez przewód USB Type-C, a jego port USB umożliwia ładowanie smartfona. Za pomocą aplikacji mobilnej Fiestable można sterować oświetleniem głośnika SRS-XB43 i wybierać gesty obsługi ruchami z ekranu smartfona.

Sprzęt jest wodoodporny - stopień IP67. Jego wymiary to 325 x 123 x 117 mm.

Xblitz Glow

Mocny bas, wydajna bateria i kompaktowe rozmiary - poznaj nowy głośnik bezprzewodowy bluetooth Xblitz Glow.

Xblitz Glow to bezprzewodowy głośnik dysponujący mocą 10W i wyposażony w wydajną baterię o pojemności 2200mAh, dzięki której urządzenie może działać przez 8 godzin. Przybliżony czas ładowania to 3 godziny. Odtwarzanie muzyki możliwe jest przez bezprzewodową technologię Bluetooth oraz za pomocą portu AUX. Pasmo przenoszenia sygnału wynosi 70 Hz-18.5 kHz. Głośnik charakteryzuje się wysoką odpornością zachlapania (IPX5 i kurz oraz ciśnieniem akustycznym na maksymalnym poziomie 100 dBa.

Ciekawą funkcją jest to, że Xblitz Glow może być wykorzystany jako dodatkowe źródło światła - kolorowe podświetlenie LED pozwala wczuć się w muzykę, której słuchasz, a także sprawdzi się podczas tanecznych imprez ze znajomymi. Przycisk reset, port USB i port AUX ukryte są pod gumową obudową, która dodatkowo zabezpiecza je przed uszkodzeniem.

Głośnik jest niewielki (177x83x45 mm), poręczny i posiada wygodną smycz, dzięki czemu z łatwością można zabrać go ze sobą w każde miejsce.

JBL Flip 5

Przenośny, wodoodporny głośnik najnowszej generacji, który zapewnia ponad 12 godzin nieprzerwanego działania.

JBL Flip 5 to jedna z najnowszych propozycji wśród głośników bezprzewodowych z łącznością Bluetooth 4.2. Urządzenie zostało wyposażone w nową membraną w kształcie toru wyścigowego, dzięki czemu generuje wysoką moc i wysoki bas podczas odtwarzania muzyki. Głośnik Flip 5 zapewnia wodoodporność IPX7 do głębokości jednego metra - to sprawia, że nie musimy martwić się o nagłą zmianę pogody. Poza tym, wytrzymała, gumowa konstrukcja stanowi zabezpieczenie przed ewentualnym upadkiem. Sprzęt cechuje się niewielkimi wymiarami - 181 x 69 x 74 mm (szer. x gł. x wys.) oraz masą 540 g.

Litowo-jonowy, polimerowy akumulator o pojemności 4800 mAh zapewnia do 12 godzin odtwarzania muzyki. Przybliżony czas ładowania baterii wynosi ok. 2,5 godziny. Warto także zaznaczyć, że moc znamionowa głośnika wynosi 20 W RMS, natomiast pasmo przenoszenia 65 Hz–20 kHz. Do tego, stosunek sygnału do szumu to > 80 dB. Urządzenie może być ustawione pionowo i poziomo, bez wpływu na jakość transmitowanego dźwięku.

PartyBoost, to jedna z funkcji, jaką posiada Flip 5 - umożliwia ona połączenie dwóch (lub więcej) głośników zgodnych ze standardem JBL PartyBoost, aby uzyskać dźwięk stereo. Niestety w przeciwieństwie do swoich konkurentów, głośnik nie został wyposażony zestaw głośnomówiący ani asystenta głosowego.

W zestawie znajdziemy kabel USB typu C, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi.

Sony SRS-XB23

Lekki i wygodny głośnik bezprzewodowy z mocnym dźwiękiem. Czym się charakteryzuje?

Sony SRS-XB23 to głośnik bezprzewodowy Bluetooth wyposażony w membranę nowo opracowanej jednostki głośnikowej X-Balanced Speaker Unit, która - w przeciwieństwie do innych głośników - nie ma kształtu koła. Co to oznacza? Wydłużona membrana głośnika ma większą powierzchnię, co przekłada się na wyższe ciśnienie akustyczne i mocniejszy bas. Mniejsza amplituda ruchów membrany przy stałym ciśnieniu akustycznym oznacza mniej zniekształceń.

Urządzenie jest odporne na zachlapania oraz kurz dzięki wysokiemu stopniu ochrony - IP67. Wytrzymała konstrukcja zabezpiecza przed wstrząsami oraz upadkami.

Długi czas pracy głośnika - do 12 godzin i 10 godzin w trybie EXTRA BASS - zapewnia bateria o pojemności 2700 mAh. Urządzenie można ładować przez przewód USB Type-C.

Głośnik Sony SRS-XB23 wyposażony został w funkcję Party Connect, która umożliwia połączenie nawet 100 zgodnych ze sobą głośników bezprzewodowych i ich synchronizację. Poza tym, za pomocą aplikacji Sony (Music Center) można kontrolować wszystkie połączone urządzenia - wybierać listy odtwarzania, zmieniać utwory lub przełączać tryby dźwięku.

Nie zabrakło także trybu głośnomówiącego do rozmawiania przez telefon i prowadzenia telekonferencji. Głośnik brzmi dobrze zarówno po ustawieniu go pionowo i poziomo. Dodatkowo, gdy ustawimy z go poziomo, możemy za pomocą aplikacji wybrać odtwarzanie dźwięku mono- lub stereofonicznego.

Najważniejsze parametry:

Tryby dźwięku: Clear Audio+, DSEE, EXTRA BASS TM, tryb STAMINA

Zasięg transmisji: 20 Hz – 20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz)

Zgodność z profilami: A2DP/AVRCP/HSP/HFP/SPP

Wymiary: ok. 76 x 218 mm (średn. x wys.)

Waga: 580 g

Creative MUVO Play

Kompaktowy głośnik Bluetooth o ogromnych możliwościach. Jakie funkcje posiada?

Przenośny głośnik Creative MUVO Play to niepozorne urządzenie, które ma wiele do zaoferowania. Wysoką jakość dźwięku zapewniają podwójne pełnopasmowe mikromembrany i pasywne membrany basowe. Jeszcze lepszy efekt można uzyskać parując ze sobą 2 głośniki MUVO Play.

Został zaprojektowany do użytku zewnętrznego - niewielki rozmiar (80 x 80 x 110 mm) i lekka konstrukcja (360 g) sprawiają, że z łatwością zmieścimy głośnik do torby, plecaka czy kieszeni kurtki. Poza tym, urządzenie posiada certyfikat wodoszczelności IPX7, czyli pełną ochronę przed zalaniem, nawet po zanurzeniu w wodzie.

Litowo-jonowy akumulator o pojemności 2000 mAh pozwala na maksymalnie 10 godzin odtwarzania muzyki. Szybkie ładowanie baterii możliwe jest za pomocą kabla USB Type-C.

Głośnik Creative MUVO Play działa też jako zestaw głośnomówiący oraz współpracuje z asystentami głosowymi Siri lub Asystentem Google.

Najważniejsze parametry:

Pasmo przenoszenia: 70–20,000 Hz

Stosunek sygnału do szumu (SNR): ≥ 75 dB

Częstotliwość robocza Bluetooth: 2402–2480 MHz

Zasięg działania urządzeń Bluetooth: do 10 metrów

Obsługiwane profile Bluetooth: A2DP (transmisja bezprzewodowa, stereo, Bluetooth), AVRCP (zdalnie sterowana transmisja Bluetooth), HFP (Profil głośnomówiący)

PHILIPS TAS5305

To wodoodporny głośnik Bluetooth z wbudowanym mikrofonem. Na co jeszcze możemy liczyć?

Przenośny głośnik Bluetooth Philips TAS5305 posiada klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że może wytrzymać całkowite zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut - nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać go np. pod prysznicem. Urządzenie jest w stanie pracować do 12 godzin, bez konieczności ładowania. Za długi czas działania odpowiada akumulator o pojemności 2600 mAh. Jak podaje producent, całkowity czas ładowania wynosi 6 godzin. Do tego, dzięki funkcji zapobiegania obcinaniu pasma, można słuchać muzyki z wyższym poziomem głośności nawet przy niskim stanie baterii.

Funkcja ta umożliwia także odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku.

Dzięki wbudowanemu wyjściu audio, głośnik Philips TAS5305 możemy podłączyć do zewnętrznych źródeł dźwięku, np. do adaptera czy odtwarzacza MP3.

Nie zabrakło możliwości parowania urządzenia z innymi głośnikami oraz zarządzania połączeniami.

Najważniejsze parametry:

Moc wyjściowa (RMS): 2 x 8 W

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 m

Rozmiar: 190 x 80 x 80 mm

Waga: 0,6 kg

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker to lekki i stylowy głośnik bezprzewodowy, który został wyposażony w wiele istotnych funkcji.

Głośnik bezprzewodowy Xiaomi Mi Bluetooth Speaker posiada wiele trybów odtwarzania muzyki. Jest kompatybilny z telefonami, laptopami, tabletami oraz telewizorami. Mimo niewielkich rozmiarów (169 x 58 x 25 mm) pozwala na wysoką jakość brzmienia. Odpowiedzialne są za to dwa wbudowane, wydajne głośniki o średnicy 36 mm. Zasięg głośnika jest porównywalny z systemem Hi-Fi, co pozwala cieszyć się wysokiej jakości muzyką nawet na świeżym powietrzu.

Za ośmiogodzinny czas odtwarzania muzyki odpowiedzialna jest bateria o pojemności 1500 mAh - pełne naładowanie trwa ok. 2,5 godziny.

Nie zabrakło także funkcji zestawu głośnomówiącego oraz wbudowanego mikrofonu. Mi Bluetooth Speaker posiada wejście audio 3,5 mm. Niestety głośnik nie jest wodoodporny.

Najważniejsze parametry:

Łączność: Bluetooth 4.0

Złącza: AUX, micro USB

Wbudowany mikrofon: Tak

Zakres częstotliwości: 85 Hz ~ 20 kHz

Moc głośników (RMS): 6 W

Bose SoundLink Revolve

Bose SoundLink Revolve reklamowany jest jako urządzenia dające naprawdę wielokierunkowy dźwięk. A czy tak jest naprawdę?

Bose SoundLink Revolve to głośnik Bluetooth z górnej półki cenowej. Zapewnia wielokierunkowy dźwięk, gwarantując równomierną głośność na całym obszarze. Wystarczy umieścić go na środku pomieszczenia, by zapewnić jednolite wrażenia wszystkim słuchającym. Pojedynczy głośnik idealnie nadaje się do pomieszczeń zamkniętych - na otwartej przestrzeni dźwięk będzie się naturalnie rozpraszać i nie da satysfakcjonującego efektu. SoundLink Revolve wykonany jest z miękkich materiałów, dzięki czemu niestraszne mu upadki czy uderzenia. Wodoodporna konstrukcja umożliwia korzystanie z niego wszędzie - na basenie, pod prysznicem czy nad wodą. W pełni naładowany akumulator pozwala na 12 godzin pracy non-stop. Zasięg komunikacji bezprzewodowej wynosi do 9 m.

Bose SoundLink Revolve posiada w swojej obudowie wejście AUX 3,5 mm oraz port USB micro-B. W obudowie znajduje się wielofunkcyjny przycisk, który umożliwia uzyskanie dostępu do komunikatów głosowych dla aplikacji Siri i Google Now bezpośrednio z poziomu głośnika. Można także użyć aplikacji do podłączenia dwóch głośników SoundLink Revolve w trybie Party lub Stereo. Zarówno w przypadku pojedynczego głośnika, jak i pary, nie można narzekać na basy - są nawet aż... za dobre, przez co czasem przygłuszają tony wysokie. Można zwiększyć ich słyszalność przy użyciu korektora graficznego w aplikacji odtwarzającej muzykę, co da naprawdę wspaniałe efekty.

Bose SoundLink Revolve do komunikacji bezprzewodowej posiada wyłącznie moduł Bluetooth. Szkoda, że nie dodano również Wi-fi. Ale podsumowując: kosztuje sporo, ale jeśli komuś zależy na naprawdę dobrym dźwięku, jest wart zakupu.

JBL Charge 4

Charge 4 to przenośny głośnik popularnej marki. Czy jest wart swojej ceny?

JBL Charge 4 to głośnik BT popularnego producenta, będący następcą Charge 3. Wyposażony jest w opatentowany przetwornik i dwa basowe radiatory JBL, które wzmacniają dźwięk silnym, głębokim basem. Ma wzmocnioną konstrukcję i wodoodporną obudowę (certyfikat IPX7), dzięki czemu bez problemu można używać go na basenie, plaży itp. Jak podaje producent, w pełni naładowany akumulator 7500 mAh pozwala odtwarzać muzykę nawet przez 20 godzin. Jednak pełne ładowanie zajmuje sporo czasu - ponad 5 godzin. A teraz o najważniejszym, czyli jakości dźwięku. Dzięki przetwornikowi 50 x 90 mm i mocy 30 W nie można mieć większych zastrzeżeń, poza jednym - w Charge 3 były dwie membrany, tworzące prawdziwy system stereo. Tutaj mamy tylko jedną. Na plus należy zaliczyć możliwość używania JBL Charge 4 jako powerbanku - dzięki temu, będąc poza domem, można naładować swój telefon lub tablet.

JBL Charge 4 korzysta z transmitera Bluetooth 4.2 i standardów A2DP V1.3 oraz AVRCP V1.6. Pozwala na to sparowanie z urządzeniem w odległości 10-12 metrów i stabilną, umożliwiającą czysty dźwięk transmisję. Można wykorzystać go do prowadzenia rozmów telefonicznych - w takim przypadku na duży plus należy policzyć mikrofon wspomagany technologią usuwania szumu i echa. Dzięki funkcji JBL Connect+ można bezprzewodowo podłączyć inne głośniki JBL z tą funkcją, tworząc szeroką scenę dźwiękową, idealną na większe imprezy. Oprócz połączenia bezprzewodowego nie brak także portu USB oraz gniazda 3,5 mm.