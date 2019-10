Ranking kamer samochodowych 2019 - Jaki wideorejestrator kupić? - Najlepsze kamery samochodowe

Manta MM308S to niewielkich gabarytów kamera samochodowa, która kosztuje po prostu grosze. Ale czy warto ją kupić?

Manta MM308S to kamera wideo do samochodu wyposażona w 6 diod oświetlających w trybie nocnym - jednak jest on po prostu kiepski i nie sprawdza się w praktyce. Mimo to kamera za dnia i przy dobrym oświetleniu pracuje bez zastrzeżeń, a co do rejestrowanego obrazu nie można mieć większych zastrzeżeń. Model ten umożliwia również wykonywanie zdjęć w rozdzielczości SXGA (1280x960 pikseli). Dzięki funkcjom automatycznego startu nagrywania oraz detekcji ruchu użytkownik nie musi każdorazowo pamiętać o włączeniu rejestrowania wideo – nagrywanie obrazu z dźwiękiem rozpocznie się po uruchomieniu samochodu lub po wykryciu ruchu.

Manta MM308S obsługuje karty pamięci SD do 32GB, co umożliwia zapis do 6 godzin materiału wideo w rozdzielczości HD lub 16 godzin w gorszej jakości. Dzięki opcji ustawienia pętli nagrywania, na karcie pamięci zawsze zapisanych będzie ostatnich kilkanaście minut trasy (do 15 minut). Podgląd jest możliwy dzięki wyświetlaczowi LCD 2,5". Podsumowując - jest to bardzo tani model i trudno spodziewać się rewelacji, jednak może posłużyć choćby jako rezerwowa lub dla niedzielnych kierowców.

