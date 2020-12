Ranking kamer samochodowych 2021 - Jaki wideorejestrator kupić? - Najlepsze kamery samochodowe

Spis treści

Ranking kamer samochodowych 2020 i wideorejestratorów

Wideorejestratory to urządzenia nagrywające to, co się dzieje podczas jazdy. Dzięki czemu w razie jakiegoś nieprzyjemnego zdarzenia na drodze, ma się od razu konkretny dowód winy uczestnika ruchu. Nagrania z kamer samochodowych są obecnie uznawane przez ubezpieczycieli podczas ustalania, kto był podczas wypadku winny. Poniżej radzimy, na co zwrócić uwagę przy zakupie i recenzujemy poszczególne modele. Warto pamiętać, że część wideorejestratorów może służyć jako normalne kamery; a akcesoria do montażu kamery samochodowej można zrobić samemu.

Na podstawie przeprowadzonych testów wybraliśmy najlepsze wideorejestratory samochodowe w różnych kategoriach cenowych. Oceniliśmy jakość rejestrowanych przez nie materiałów wideo w różnych warunkach oświetleniowych. Sprawdziliśmy też przydatność dodatkowych funkcji, które np. pomagają rejestrować zdarzenia w czasie gdy samochód zostawiamy na parkingu.

Ranking kamer samochodowych 2020 i wideorejestratorów: ile pieniędzy przeznaczyć na zakup?

Ceny wideorejestratorów wahają się od ok. 100 zł do nawet 1000 zł, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Trzeba jednak pamiętać, że niska cena wiąże się często z gorszą jakością – tańsze modele mają kiepskiej jakości obiektywy i nagrywają w dość niskiej rozdzielczości, która często uniemożliwia dojrzenie niektórych ważnych szczegółów, np. numerów na tablicach rejestracyjnych czy znaków drogowych.

Coraz więcej osób posiadających samochody kupuje wideorejestratory i taki trend z pewnością będzie się utrzymywał. Oszczędni inwestują w tanie kamery, a potem narzekają na jakość nagrań i małe możliwości urządzeń. Tego problemu nie mają użytkownicy droższych kamer samochodowych, które wyposażone są w jasne obiektywy, dobrej jakości przetworniki obrazu potrafiące rejestrować filmy z szybkością 60 kl./s w rozdzielczości 2K lub wyższej. Polecamy obejrzeć kilka filmów na YouTube kompilujących nagrania z kilku wideorejestratorów, by sprawdzić, jak duże mogą być różnice.

Czasami warto zapłacić nieco więcej i zyskać pewność, że będzie się w stanie bez problemu odczytać numery samochodu, który w nas uderzył. Całkiem przyzwoitą kamerę z GPSem można dostać już za ok. 300-400 zł; za dodatkowe funkcje trzeba jednak niestety trochę dopłacić. Niektóre duże, zagraniczne firmy ubezpieczeniowe oferują zniżki kierowcom, którzy mają zainstalowane wideorejestratory. Czasem jest to nawet 20%! Niestety w Polsce to rozwiązanie nie weszło jeszcze na rynek ubezpieczeniowy. Miejmy jednak nadzieję, że za niedługi czas się to zmieni.

Ranking kamer samochodowych 2020 i wideorejestratorów: materiał wideo to niepodważalny dowód

Korzystanie z wideorejestratorów chroni nas przed płaceniem za nie swoje winy. Nagrywany przez nie materiał wideo to często jedyny sposób na to żeby udowodnić naszą niewinność, lub zarejestrować nieprawidłowe zachowanie kierowcy jadącego przed nami. Wideorejestratory to małe urządzenia, które najczęściej wykorzystują zewnętrzne karty pamięci microSD. Niestety, tylko nieliczne modele mają je na standardowym wyposażeniu. Zazwyczaj należy je samodzielnie dokupić.

Nowoczesne wideorejestratory potrafią nagrywać obraz z rozdzielczością Full HD i większą a to spore wyzwanie dla karty pamięci. Tanie i wolne karty pamięci mogą nie nadążać z zapisywaniem strumieniowym a to negatywnie wpłynie na jakość i ciągłość nagrywanych sekwencji wideo, dlatego nie warto oszczędzać. Wybierzcie dobrej jakości kartę Class10 (10 MB/s) o pojemności minimum 8 GB.

Oczywiście nawet najpojemniejsza karta kiedyś się zapełni, dlatego filmy rejestrowane przez wideorejestratory samochodowe nagrywane są w pętli w określonych przez użytkownika, lub ustawionych przez producenta interwałach czasowych. W praktyce po 15 minutowej jeździe samochodem, mamy na karcie pamięci np. pięć filmów po trzy minut każdy, które obejrzane po kolei pozwalają odtworzyć naszą jazdę. Po zapełnieniu karty starsze zapisy są automatycznie nadpisywane.

Zobacz jaką kartę pamięci do wideorejestratora wybrać. Zapoznaj się z naszym poradnikiem na ten temat.

Ranking kamer samochodowych 2020 i wideorejestratorów: UWAGA - stłuczka!

Wideorejestratory wydzielają z dostępnej przestrzeni karty pamięci specjalną strefę dla filmów, które nie można nadpisać. To tam automatycznie poprzenoszone są pliki wideo z nagranymi stłuczkami czy innymi zdarzeniami drogowymi. Bodźcem do tego może być np. naciśnięcie przez użytkownika przycisku „alarmu”. Spora grupa kamer samochodowych ma też wbudowane czujniki przeciążeniowe (G – sensor), które potrafią wykryć uderzenie i zainicjować sekwencję zabezpieczenia materiału wideo przed nadpisaniem. Stojąc na parkingu wideorejestrator może też działać jak detektor ruchu, automatycznie uruchamiając nagrywanie gdy ktoś zbliży się do samochodu lub w niego uderzy.

Większość wideorejestratorów ma wbudowane ekrany, na których można przejrzeć nagrane materiały wideo czy zdjęcia. Niestety zastosowane wyświetlacze są dosyć małe i wygodniej jest to zrobić po przyjściu do domu. Wystarczy w tym celu podłączyć kamerę do komputera czy laptopa za pomocą dołączanego przewodu USB i przegrać filmy. Są jednak wyjątki jak np. wideorejestrator Cowona AF2, który nie ma wbudowanego gniazda USB. W takich sytuacjach chcąc odczytać zapisane filmy trzeba posiadać czytnik kart pamięci w komputerze.

Odtwarzanie czy obróbka filmów nie sprawia żadnych problemów, ponieważ wideorejestratory korzystają z popularnego kodeka H.264, który jest odtwarzaczy na praktycznie każdym komputerze czy smartfonie.

Ranking kamer samochodowych 2020 i wideorejestratorów: wbudowany GPS

Coraz częściej na wyposażeniu wideorejestratora jest też odbiornik GPS, który zapisuje prędkość z jaką jedziemy i pozycję pojazdu. Nie jest to wypocznie niezbędne, ale przydatne. Dzięki GPSowi zarówno Twoja lokalizacja, jak i prędkość są nagrywane. Dane z GPSu podczas oglądania nagrania z wideorejestratora synchronizują się z obrazem, dzięki czemu widzisz wówczas na mapie swoją lokalizację. Zapisane przez moduł GPS dane o szybkości jazdy mogą świadczyć o naszej niewinności, ale nie oczekujmy zbyt wiele. Do pomiaru szybkości dedykowane są urządzenia z homologacją i tylko ich zapisy będą niepodważalnym dowodem w sprawie. Moduł GPS może za to przydać się do ostrzegania kierowcy o przekroczeniu dozwolonej szybkości.

Najlepiej pod tym względem spisują się wideorejestratory samochodowe z wbudowaną bazą fotoradarów, które w połączeniu z odbiornikiem GPS, ostrzegają kierowcę o zbliżaniu się do punktu kontroli prędkości. Wybierając tego typu rejestrator sprawdźcie tylko czy korzystanie z bazy fotoradarów nie jest ograniczone czasowo i nie wymaga dodatkowych opłat za jej aktualizowanie. Dobrze też gdy mamy możliwość uzupełnianie bazy fotoradarów o własne punkty jak ma to miejsce w wideorejestratorach MIO.

Ranking kamer samochodowych 2020 i wideorejestratorów: zbędne i niezbędne dodatki

Wi-Fi - najnowszym trendem, który zaobserwowaliśmy, jest dodawanie do kamer samochodowych modułów Wi-Fi. Dzięki nim można podłączyć wideorejestrator z np. smartfonem i poprzez specjalną aplikację przesyłać filmy na np. portale społecznościowe. Mio stworzył nawet specjalną platformę MiVue Share do dzielenia się filmami. Moduły Wi-Fi w kamerach samochodowych to jednak ciekawostka i to dla większość osób zbędna.

Rejestratory z Wi-Fi zazwyczaj pozwalają na zainstalowanie aplikacji, w której możesz oglądać nagrania na telefonie bądź tablecie. Czasem może być to przydatna funkcja, zwłaszcza, jeśli nagrania można pobierać. Trzeba jednak pamiętać, że przesyłanie filmu przez Wi-Fi może się okazać niezwykle powolne, a filmów „zatrzymanych” w tym czasie w aplikacji nie można oglądać. Często łatwiej jest po prostu wyjąć kartę microSD i przesłać pliki na laptopa. Na pewno zobaczysz wówczas więcej szczegółów, niż podczas oglądania materiału na małym ekranie wideorejestratora o niskiej rozdzielczości.

Bardzo przydaje się Asystent pasa ruchu który ostrzega kierowcę przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu. To rozwiązanie faktycznie zwiększa bezpieczeństwo jazdy i co najistotniejsze nie wymaga montowania instalowania w wideorejestratorze dodatkowych modułów. Do śledzenia pasa ruchy wystarczy kamera i odpowiednie oprogramowanie.

Akceleromierz wykrywa ruch samochodu i zazwyczaj blokuje wideorejestrator w momencie zdarzenia, by uchronić plik przed usunięciem. Wszystkie dedykowane wideorejestratory posiadają akceleromierze; kamery GO pro niestety często ich nie mają.

Tryb parkowania - akceleromierz może być również użyty w tym celu. Z trybu parkowania korzystamy podczas postoju samochodu. W trybie parkowania niestety nie mamy gwarancji, że zobaczymy, co się wydarzyło, dlatego polecamy zamontowanie dwóch wideorejestratorów – w tym jednego na tylnej szybie.

Własne zasilanie - niestety większość producentów raczej nie zaleca zostawiania kamery włączonej, gdy samochód stoi zaparkowany, jako że może to bardzo szybko wyczerpać akumulator. Poza tym, większość samochodów po zaparkowaniu odcina dopływ prądu do wszelkich podłączonych do nich akcesoriów, więc, by Twój rejestrator nadal działał nawet podczas postoju, będziesz potrzebował profesjonalnej pomocy. Służą ku temu specjalne zestawy, które zapewniają kamerze jej własne zasilanie przez cały czas; jest to też możliwe w samochodach, w których gniazdko zapalniczki działa nawet wówczas, gdy silnik jest wyłączony (jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo zapobiega wyczerpaniu akumulatora, jeśli przypadkowo zostawimy kamerę włączoną).

Czy potrzebuję karty SD? - w większości wideorejestratorów brakuje wbudowanej pamięci, więc trzeba zatroszczyć się o to samemu. Karty SD, jakie przyjmuje większość rejestratorów, są ograniczone do 32GB, ponieważ nie wspierają SDXC, o czym warto pamiętać przy kupowaniu karty o większej pojemności. Nie powinno być to jednak większym problemem – w większości przypadków 32GB będzie wystarczające, by nagrać ok. 4-5 godzin materiału.

Akcesoria - rodzaj akcesoriów dołączonych do zestawu zależy w dużej mierze od konkretnego modelu kamery. Często można oczekiwać dość długiego kabla zasilającego, który osadzamy wokół przedniej szyby i podłączamy do gniazda zapalniczki. Szkoda, że w zestawie z reguły nie dostaje się kabla USB – można by było wówczas skorzystać z rozgałęziacza USB, który pozwoliłby na podłączenie do gniazda zapalniczki także innych urządzeń.

Ranking kamer samochodowych 2020 i wideorejestratorów: jakość wideo

Producenci wideorejestratorów montują w obudowach wideorejestratorów dodatkowe diody LED lub promienniki podczerwieni, które doświetlają obraz przed kamerą w nocy. W praktyce skuteczność takiego rozwiązania jest niewielka.

Droższe kamery mają na tyle jasne obiektywy, że dobrze radzą sobie nie tylko w dzień, ale też w nocy czy trudnych warunkach oświetleniowych. Najczęściej wyposażone są też w lepszej jakości sensory obrazu, które pozwalają rejestrować obraz w rzeczywistej a nie interpolowanej rozdzielczości 1080p a nawet wyższej. Warto też zwrócić uwagę na coraz popularniejsze wideorejestratory dwukamerowe, które pozwalają na monitorowanie tego co się dzieje przed i za naszym samochodem.

Navitel MR250 NV



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach NAVITEL MR250 NV 318 zł Wideorejestrator Navitel MR250 Nv FullHD LCD 5'' 349 zł NAVITEL MR250 NV 379 zł Navitel MR250 NV to połączenie wideorejestratora samochodowego z lusterkiem wstecznym. Jakie możliwości oferuje użytkownikom? Navitel MR250 NV to kamera samochodowa, na którą składają się dwa elementy - lusterko wsteczne oraz kamera cofania. Z przodu mamy wyświetlacz OPS wielkości 5", a nagrania zapisywane są w rozdzielczości Full HD. Zmieści się ich sporo, ponieważ urządzenie oferuje obsługę kart microSD o pojemności 64GB. Kamera cofania zapisuje nagrania w rozdzielczości 656х492 pikseli. Można rejestrować obraz równocześnie z obu, dzięki czemu ma się jasną sytuację na drodze w momencie zajścia incydentu. Jednak uwaga - aby skorzystać z wizualnego asystenta parkowania (uruchomiany przez wrzuceniu biegu wstecznego), należy podpiąć kamerę pod reflektor cofania lub tablicę rejestracyjną. Na plus należy policzyć wodoodporność (IP65), dzięki której nie szkodzą jej niekorzystne warunki atmosferyczne. Wideorejestrator MR250 NV zapisuje nagrania w pętli, a gdy G-sensor wykryje gwałtowne hamowanie, kolizję lub nienaturalne przyśpieszenie, pliki z zapisem tego wydarzenia jest blokowany przed nadpisaniem lub skasowaniem. Ponieważ kamera w lusterku ma pole widzenia aż 160°, doskonale uchwyci wszystko, co dzieje się przed pojazdem. Niestety, urządzenia nie... Wideorejestrator MR250 NV zapisuje nagrania w pętli, a gdy G-sensor wykryje gwałtowne hamowanie, kolizję lub nienaturalne przyśpieszenie, pliki z zapisem tego wydarzenia jest blokowany przed nadpisaniem lub skasowaniem. Ponieważ kamera w lusterku ma pole widzenia aż 160°, doskonale uchwyci wszystko, co dzieje się przed pojazdem. Niestety, urządzenia nie... Navitel MR250 NV - pełna recenzja » Zalety: dwie kamery w zestawie

jakość nagrań Full HD

G-sensor

pole widzenia 160°

cena Wady: brak GPS

brak Wi-fi

MIO MiVue C541



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Wideorejestrator MIO MiVue C541 279 zł Wideorejestrator MIO MiVue C541 279 zł Wideorejestrator MIO MiVue C541 279 zł Wideorejestrator MIO MiVue C541 279 zł MIO MiVue C541 to wideorejestrator zapisujący obraz w jakości Full HD. Jakie są jego zalety? MIO MiVue C541 to kamerka samochodowa z dwoma wysokiej jakości sensorami optycznym Sony. Obiektyw szerokokątny o zasięgu 130° stopni umożliwia nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczości 1080p full HD z prędkością 30 klatek na sekundę. I trzeba przyznać, że wywiązuje się z tego zadania bez najmniejszych problemów. Obraz jest wyraźny i odpowiednio ostry, aby było widać nawet drobne szczegóły, jak cyfry i litery na tablicach rejestracyjnych innych pojazdów. W nocy jest nieco gorzej, ale tylko nieco - co można sprawdzić na wielu testach wideo tej kamery samochodowej, które pojawiły się w sieci. Model ten zwraca uwagę także ciekawym wykonaniem. Kolejna jego zaleta to 3- osiowy G-sensor. Po wykryciu nagłej zmiany ruchu lub kolizji automatycznie uruchamia nagrywanie zdarzenia, a zapis jest blokowany przez nadpisaniem lub skasowaniem. Czujnik działa także w trybie postojowym. MIO MiVue C541 ma niewielkie wymiary, dlatego po zawieszeniu z przodu nie będzie przeszkadzać w trakcie jazdy. Podczas działania wymaga zasilania z samochodu. Zapisanymi nagraniami wideo można w łatwy sposób zarządzać bez konieczności instalacji dodatkowego... MIO MiVue C541 ma niewielkie wymiary, dlatego po zawieszeniu z przodu nie będzie przeszkadzać w trakcie jazdy. Podczas działania wymaga zasilania z samochodu. Zapisanymi nagraniami wideo można w łatwy sposób zarządzać bez konieczności instalacji dodatkowego... MIO MiVue C541 - pełna recenzja » Wady: brak GPS

brak Wi-fi

Navitel R600 GPS

GÖTZE & JENSEN DC800



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Wideorejestrator GÖTZE & JENSEN DC800 199 zł Wideorejestrator GÖTZE & JENSEN DC800 199 zł Wideorejestrator GÖTZE & JENSEN DC800 199 zł GÖTZE & JENSEN DC800 to kamera tania. A czy niska cena idzie w parze z funkcjonalnością? GÖTZE & JENSEN DC800 to rejestrator jazdy o niewielkich wymiarach, który montuje się na przednią szybę za pomocą mocowania magnetycznego. Dzięki temu nie ogranicza widoczności oraz łatwo go zdejmować i zakładać. Zapis filmów odbywa się w rozdzielczości 1080p Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Można także wykonywać za pomocą rejestratora zdjęcia 12 MP (4032x3024 pikseli). Model ten wyposażono w szerokokątny obiektyw 6G z przesłoną i sześcioma szklanymi soczewkami, a kąt nagrywania 140° ma zapewniać doskonałą widoczność nie tylko bezpośrednio przed samochodem, ale także na sąsiednich pasach i poboczu. Do nagrywania w nocy służy specjalny tryb Night Vision. Zarówno przy nagrywaniu w dzień, jak i w nocy, kamera korzysta z mechanizmu trybu stabilizacji. GÖTZE & JENSEN DC800 wyposażono w ekran LCD o wielkości 2". Dzięki temu można podejrzeć nagrania bez konieczności podpinania kamerki do urządzeń wewnętrznych - w czym pomaga port USB. Zapis następuje na karty pamięci microSD - można korzystać maksymalnie z 64GB. Jak i w innych urządzeniach tego typu, także tutaj mamy nagrywanie w pętli, czyli starsze nagrania są... GÖTZE & JENSEN DC800 wyposażono w ekran LCD o wielkości 2". Dzięki temu można podejrzeć nagrania bez konieczności podpinania kamerki do urządzeń wewnętrznych - w czym pomaga port USB. Zapis następuje na karty pamięci microSD - można korzystać maksymalnie z 64GB. Jak i w innych urządzeniach tego typu, także tutaj mamy nagrywanie w pętli, czyli starsze nagrania są... GÖTZE & JENSEN DC800 - pełna recenzja » Zalety: jakość zapisu Full HD

łatwy montaż i demontaż

szeroki kąt nagrywania

tryb stabilizacji Wady: brak GPS

brak WI-fi

brak trybu postojowego

Xblitz S4



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Xblitz S4 239 zł Xblitz S4 239 zł Wideorejestrator XBLITZ S4 245 zł Wideorejestrator XBLITZ S4 251 zł Wideorejestrator XBLITZ S4 251 zł Kamera samochodowa Xblitz S4 FullHD WiFi 299 zł Niewielka kamera samochodowa Xblitz S4 zaskakuje wieloma ciekawymi i praktycznymi rozwiązaniami. Jakimi? Xblitz S4 to kamera samochodowa z modułem Wi-fi, co umożliwia jej obsługę za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfona. Ma oryginalną, cylindryczną obudowę - kształt ten został pomyślany tak, aby nie zasłaniać widoku kierowcy - a niewielkie rozmiary zapewniają dyskretne nagrywanie. Kamerę można przyczepić do szyby za pomocą przyssawki, dzięki czemu można w każdej chwili zmienić jej położenie lub całkiem zdjąć. Jeśli chodzi o samo nagrywanie, mamy to czuły sensor SONY EXMOR, pozwalający na zapis w Full HD. Kąt widzenia 140° umożliwia objęcie okiem kamery szerokiego obszaru, co pozwala dokładnie zarejestrować otoczenie. Możliwość zapisu w pętli gwarantuje ciągłość nagrań, a G-sensor zabezpiecza dane w momencie wykrycia silnego wstrząsu lub nagłego hamowania. Plik zapisywany w tym momencie jest chroniony przed skasowaniem. Urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 64GB. Kamera Xblitz wyposażona została we własne zasilanie, które pozwala jej na dłuższy czas pracy, niż w przypadku klasycznych baterii. Za dnia nagrania wypadają świetnie, jednak nocą ich jakość nie jest najlepsza - tam, gdzie nie ma dobrego... Kamera Xblitz wyposażona została we własne zasilanie, które pozwala jej na dłuższy czas pracy, niż w przypadku klasycznych baterii. Za dnia nagrania wypadają świetnie, jednak nocą ich jakość nie jest najlepsza - tam, gdzie nie ma dobrego... Xblitz S4 - pełna recenzja » Zalety: kompaktowe rozmiary

jakość nagrań Full HD

kąt widzenia 140°

G-sensor Wady: nagrywanie nocą

MIO MiVue 798 Dual

Tracer MobiMirror



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Tracer MobiMirror FHD 140 zł Tracer MobiMirror FHD 140 zł TRACER MobiMirror FHD V2 PRO 150 zł Tracer MobiMirror to wideorejestrator z kamerą tylną. Co dostajemy za bardzo przystępną cenę? Tracer MobiMirror to kamera samochodowa, który jest prostą w montażu nakładką na standardowe samochodowe lusterko. Spełnia swoją podstawową funkcję podglądu otoczenia, a jednocześnie umożliwia nagrywanie sytuacji na drodze. Pozwoli też na obserwowanie tyłu samochodu za pomocą dołączonej kamery tylnej, co może się przydać na przykład podczas ryzykownego parkowania. Główny wideorejestrator nagrywa w rozdzielczości Full HD, dzięki czemu niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych panujących w trasie, z pewnością zachowa wszystkie szczegóły zdarzenia. Kamera nagrywa na kartę microSD i kompresuje filmy w popularnym kodeku H.264. Podgląd na tylną szybę na tylnej kamery jest możliwy w rozdzielczości 640x480 pikseli przy 25 klatkach na sekundę (fps). Przednia kamera nagrywa obraz o szerokości 170 stopni, natomiast tylna - 120 stopni. Co warto dodać to fakt, że nagrania dla obu kamer są w osobnych katalogach. Tracer MobiMirror ma wbudowaną baterię, która podtrzymuje ustawienia w każdej nieprzyjemnej sytuacji drogowej. Dla ułatwienia i wygody użytkownika, zastosowano wyświetlacz TFT LCD 4.3". Nagrywanie w pętli umożliwia... Tracer MobiMirror ma wbudowaną baterię, która podtrzymuje ustawienia w każdej nieprzyjemnej sytuacji drogowej. Dla ułatwienia i wygody użytkownika, zastosowano wyświetlacz TFT LCD 4.3". Nagrywanie w pętli umożliwia... Tracer MobiMirror - pełna recenzja » Zalety: nagrywanie w Full HD

kamera tylna w komplecie

nagrywanie w pętli

przystępna cena Wady: brak Wi-fi

średnio działa w nocy

Xblitz GO se

Navitel DVR R600



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Navitel Dvr R600 Rejestrator Trasy Fhd +karta 64GB 329 zł Navitel DVR R600 to kompaktowych rozmiarów wideorejestrator, który skrywa wielkie możliwości. Zobacz, jakie! Navitel DVR R600 to kompaktowej wielkości wideorejestrator w rozsądnej cenie. Od frontu wyposażono go w duży obiektyw, zaś z tyłu w kolorowy wyświetlacz 2" o kącie widzenia 170°, pokazujący obraz w rozdzielczości 960 x 640, a rejestrujący w Full HD. Dzięki sensorowi optycznemu SONY urządzenie nagrywa najwyższej jakości materiał nawet w najgorszych warunkach oświetlenia. Jeśli chodzi o samą regulację obrazu, możliwy 6-krotny, cyfrowy zoom. W ustawieniach domyślnych włączony jest tryb pętli oraz automatyczne rozpoczęcie nagrywania po uruchomieniu silnika. Urządzenie Navitel podczas nagrywania zapisuje na filmach datę i godzinę, nie ma jednak szybkości samochodu, ponieważ w urządzenie - niestety - nie został wbudowany moduł GPS. W obudowie wideorejestratora Navitel DVR R600 umieszczono slot obsługujący karty pamięci Micro SD/SDHC o pojemności maksymalnej 256 GB. Z wartych uwago cech warto dodać także wbudowany tryb parkingowy. Łatwa obsługa DVR R600 jest możliwa dzięki polskiemu menu. Navitel DVR R600 - pełna recenzja » Zalety: Kompaktowe rozmiary

Rejestrowanie obrazu w Full HD

Wbudowany tryb parkingowy

Obsługa kart 256 GB Wady: Brak GPS

Lamax Drive C7



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Lamax Moduł Gps Do Kamery Lamax Drive c7 79 zł Lamax Drive C7 kamera na desce rozdzielczej samochodu do Full HD 1080p z... ~336 zł Lamax Drive C7 to bardzo dobra kamera w niezwykle atrakcyjnej cenie. Co przemawia za jej zakupem? Lamax Drive C7 to wideorejestrator wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 2,4". Umożliwia rejestrowanie obrazu w rozdzielczości Full HD 1080p przy 30 klatkach na sekundę, posiada również funkcję timelapse, czyli tworzenie nagrania poklatkowego ze zdjęć wykonywanych co sekundę. Kąt widzenia kamery wynosi 150°. Została ona wyposażona w czujnik ruchu, który włącza nagrywanie automatyczne w momencie, gdy pojazd zostaje poruszony - np. gdy na parkingu zahaczy o niego inny. Kolejna ważna cecha, jaką warto wymienić, to WDR, czyli Wide Dynamic Range. Jest to rozwiązanie podnoszące jakość kadrów w miejscach o nieregularnym oświetleniu, co pozwala na osiągnięcie czytelnego obrazu. Duży plus Lamax Drive C7 to także długi czas pracy bez konieczności podłączenia do zasilania - nawet do 24 godzin. Jedynym minusem, jaki można policzyć temu urządzeniu, jest brak wbudowanej pamięci. Dlatego przy jego zakupie dobrze od razu zaopatrzyć się w kartę microSD, która będzie zapisywać rejestrowany obraz. Maksymalna obsługiwana pojemność to 32 GB. Lamax Drive C7 - pełna recenzja » Zalety: Rejestrowanie obrazu w Full HD

Długi czas działania bez zasilania

Wide Dynamic RangeBrak wbudowanej pamięci Wady: Brak wbudowanej pamięci

Blaupunkt BP 2.0 FHD



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach BLAUPUNKT BP 2.0 FHD 159 zł BLAUPUNKT BP 2.0 FHD 159 zł Wideorejestrator BLAUPUNKT BP 2.0 FHD 167 zł Blaupunkt BP 2.0 FHD to kompaktowy rejestrator samochodowy z obiektywem szerokokątnym 120⁰. Jakie jeszcze ma zalety? Blaupunkt BP 2.0 FHD to niewielki gabarytowo rejestrator, wyposażony w obiektyw szerokokątny 120⁰. Umożliwia zapis obrazu wideo w rozdzielczościach 1920*1080P\1440*1080P (25fps)\1280*720P\848*480P\VGA (30 ftps). Montuje się je za pomocą przyssawki mocuje się do przedniej szyby samochodu, aby na karcie pamięci microSD (o maksymalnej pojemności 32 GB) zarejestrować przebieg trasy w jakości Full HD lub wykonać zdjęcia wysokiej rozdzielczości. Rejestrator posiada wyświetlacz HD TFT LCD o przekątnej 2,0”, który służy do ustawiania parametrów w menu, a także umożliwia podgląd zdjęć i nagrań. Blaupunkt BP 2.0 FHD posiada wbudowany akcelerometr (G-Sensor), który blokuje możliwość nadpisania lub nieumyślnego skasowania filmu nagranego podczas zdarzenia drogowego, kiedy wartość przeciążenia przekroczy ustawiony limit. Urządzenie posiada opcję nagrywania w pętli. Na plus można policzyć mu dług na 3,5 m kabel zasilający, który umożliwia wygodny montaż dowolnym miejscu na szybie pojazdu. Minusem będzie natomiast brak karty pamięci w zestawie. Blaupunkt BP 2.0 FHD - pełna recenzja » Zalety: Łatwy montaż

Zapis w Full HD

Długi kabel zasilania

G-Sensor Wady: Brak karty pamięci w zestawie

Mio MiVue 792

Xblitz Park View

SJCAM SJ5000X Elite

Lamax Drive C3



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach LAMAX DRIVE C3 110 zł Lamax Drive C3 to kamera samochodowa, która nie kosztuje dużo, ale obiecuje nagrania w interpolowanym Full HD. Jak wypada w praktyce? Lamax Drive C3 to wideorejestrator samochodowy w niewielkiej cenie, skłaniający do zakupu ze względu na swoje liczne zalety. Zapisuje nagrania w interpolowanym Full HD - dzięki temu powinien być widoczny każdy szczegół, co w razie w razie wypadku stanowi materiał dowodowy dla policji oraz ubezpieczalni. Podświetlenie za pomocą diody LED umożliwia nagrywanie w nocy lub warunkach słabego oświetlenia. Można ustawić jakość nagrań w jednym z trzech trybów: Full HD 1920 × 1080 pix (30 fps), HD 1280 × 720 pix (30 fps), VGA (30 fps). Tryb zdjęć seryjnych umożliwia wykonanie pięciu fotografii za pomocą jednokrotnego wciśnięcia przycisku. Podczas nagrywania można wyłączyć ekran dla zaoszczędzenia energii. System automatycznego wyłączania sprawi, że kamera samochodowa po dłuższym czasie nieczynności wyłączy się sama. Lamax Drive C3 wyposażono w G-sensor - rejestruje kierunek jazdy, a w przypadku uderzenia natychmiast zabezpiecza nagranie. Tryb parkowania czuwa nad samochodem i przy współpracy z G-sensorem jest w stanie zarejestrować jakiekolwiek uderzenie i natychmiast rozpocząć rejestrację wideo. Do zalet należy dodać również... Lamax Drive C3 wyposażono w G-sensor - rejestruje kierunek jazdy, a w przypadku uderzenia natychmiast zabezpiecza nagranie. Tryb parkowania czuwa nad samochodem i przy współpracy z G-sensorem jest w stanie zarejestrować jakiekolwiek uderzenie i natychmiast rozpocząć rejestrację wideo. Do zalet należy dodać również... Lamax Drive C3 - pełna recenzja » Zalety: Nagrywanie w Full HD

Tryb parkowania

Czujnik ruchu

Łatwy montaż Wady: Rozdzielczość wyświetlacza

MIO MiVue C330



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Kamera samochodowa Mio MiVue C330 299 zł Mio 5415 N5300011 "MiVue C330 kamera cofania" samochód czarny ~455 zł MIO MiVue C330 to kamera samochodowa z GPS, szerokokątną kamerą o kącie widzenia 130° oraz bazą radarów. Czym jeszcze zachęca do zakupu? MIO MiVue C330 to wideorejestrator mający dotykowy wyświetlacz LCD 2", pokazujący obraz w formacie 4:3. Urządzenie zostało wyposażone w kamerę o kącie widzenia 130° bez martwej strefy. Może nagrywać filmy w jakości Full HD. Dzięki zastosowaniu kodowania H.264 pliki powinny mieć niewielkie rozmiary. Są one zapisywane ka karcie pamięci microSD, a ponieważ maksymalny obsługiwany rozmiar to 128 GB, będzie możliwe przechowywanie na niej wielu plików bez konieczności kasowania. Moduł GPS znajduje się wewnątrz urządzenia, co zwalania z konieczności podłączania zewnętrznych urządzeń. Dzięki GPS rejestrowana jest prędkość i lokalizacja pojazdu w trakcie przemieszczania. Kamera samochodowa firmy MIO ma również trzyosiowy czujnik wstrząsów (G-Sensor) - gdy wykryje nagłe przeciążenie, materiał zostaje automatycznie zapisany do osobnego katalogu na karcie i nie można go nadpisać. Dużą zaletą MIO MiVue C330 jest wbudowana baza radarów. Dla każdego nabywcy urządzenia ta usługa jest darmowa i dożywotnia z miesięcznymi aktualizacjami. Nie działa jednak w całej Europie - obejmuje wszystkie kraje poza Francją, Szwajcarią, Litwą, Łotwą... Kamera samochodowa firmy MIO ma również trzyosiowy czujnik wstrząsów (G-Sensor) - gdy wykryje nagłe przeciążenie, materiał zostaje automatycznie zapisany do osobnego katalogu na karcie i nie można go nadpisać. Dużą zaletą MIO MiVue C330 jest wbudowana baza radarów. Dla każdego nabywcy urządzenia ta usługa jest darmowa i dożywotnia z miesięcznymi aktualizacjami. Nie działa jednak w całej Europie - obejmuje wszystkie kraje poza Francją, Szwajcarią, Litwą, Łotwą... MIO MiVue C330 - pełna recenzja » Zalety: Nagrywanie w jakości Full HD

Wbudowany GPS

Wbudowana baza fotoradarów Wady: Czasem nie widzi kart pamięci 64 GB

Navitel R1000

BLAUPUNKT BP 2.1 FHD



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Wideorejestrator BLAUPUNKT BP 2.1 FHD 198 zł BLAUPUNKT BP 2.1 FHD to następca cieszącego się popularnością modelu BP 2.0. Co w nim zmieniono? Cyfrowy rejestrator wideo BLAUPUNKT BP 2.1 FHD wyposażono w obiektyw szerokokątny 120⁰, który rejestruje obraz wideo w rozdzielczościach 1080P/720P/480P. Rejestrator posiada wbudowany mikrofon oraz głośnik, dzięki któremu możemy odsłuchać dźwięk z nagrań oglądanych na kolorowym wyświetlaczu HD TFT LCD o przekątnej 2,0”. Na karcie o maksymalnej pojemności 32GB zarejestrować można materiał w pętli 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty. Wbudowany akcelerometr (G-Sensor) zablokuje możliwość nadpisania lub nieumyślnego skasowania filmu nagranego podczas zdarzenia drogowego, kiedy wartość przeciążenia przekroczy ustawiony limit. Każdy zapisany materiał, zarówno wideo, jak i foto może być dodatkowo opatrzony informacją o dacie i czasie, w jakim go zarejestrowano. Zaletą wideorejestratora BLAUPUNKT BP 2.1 FHD jest możliwość samodzielnego zadecydowania o tym, kiedy ma rozpocząć się nagrywanie obrazu. Dostępne opcje to: po włączeniu zapłonu - jeśli podłączone jest zasilanie, po wykryciu ruchu lub ręcznie, po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku. Analogicznie dla dokonanego wyboru nagrywanie zakończy się, gdy wyłączymy zapłon,... Zaletą wideorejestratora BLAUPUNKT BP 2.1 FHD jest możliwość samodzielnego zadecydowania o tym, kiedy ma rozpocząć się nagrywanie obrazu. Dostępne opcje to: po włączeniu zapłonu - jeśli podłączone jest zasilanie, po wykryciu ruchu lub ręcznie, po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku. Analogicznie dla dokonanego wyboru nagrywanie zakończy się, gdy wyłączymy zapłon,... BLAUPUNKT BP 2.1 FHD - pełna recenzja » Zalety: Łatwy montaż

Zapis w Full HD

Długi kabel zasilania

G-Sensor Wady: Brak karty pamięci w zestawie

Navitel MSR 500



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Wideorejestrator NAVITEL MSR 500 137 zł Navitel MSR 500 to kompaktowy, niedrogi rejestrator obrazu. Czy przyda się kierowcy? Navitel MSR 500 to wideorejestrator do auta z niższej półki cenowej. Został wyposażony w szerokokątny obiektyw 120°, a zapis nagrań wideo odbywa się w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, czyli Full HD. Można podejrzeć go na wyświetlaczu TN 2,7" w rozdzielczości 960×240 pikseli. Dobrze oddaje wszystkie detale i kolory za dnia, jednak w warunkach niedostatecznej widoczności, jak na przykład jazda na słabo oświetlonej drodze, jakość obrazu jest zdecydowanie gorsza - dobrze widać na 2-3 metry, a dalej jest już niezbyt wyraźnie. Mamy tu tryb parkingowy, a także G-Sensor - wykrywa gwałtowne hamowanie pojazdu oraz zderzenia. Nagranie zostaje automatycznie zabezpieczone w urządzeniu podczas kolizji czy nagłego przyspieszenia. Zapis odbywa się na karcie pamięci microSD - maksymalna obsługiwana pojemność to 64 GB. Nagrywanie może rozpocząć się natychmiast po uruchomieniu silnika lub Navitel MSR 500 to wideorejestrator do auta, który łatwo zamontować - w opakowaniu znajduje się zarówno przyssawka, jak i taśma dwustronna. Warto wspomnieć, że wraz z kamerą otrzymuje się roczną licencję na nawigację do smartfona lub tableta, która... Navitel MSR 500 to wideorejestrator do auta, który łatwo zamontować - w opakowaniu znajduje się zarówno przyssawka, jak i taśma dwustronna. Warto wspomnieć, że wraz z kamerą otrzymuje się roczną licencję na nawigację do smartfona lub tableta, która... Navitel MSR 500 - pełna recenzja » Zalety: Jakość nagrań Full HD

Tryb parkingowy

G-Sensor

Licencja na mapy Europy

Stosunek jakości do ceny Wady: Nieco gorsza jakość nagrań w nocy

Cavion My Way



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach CAVION My Way 99 zł CAVION My Way 99 zł Cavion My Way można nabyć w kwocie mniejszej niż 100 złotych. A co ma do zaoferowania? Cavion My Way to kamera samochodowa z dolnej półki cenowej, dlatego nie można spodziewać się po niej zbyt wiele, aczkolwiek bardzo pozytywnie zaskakuje nagrywanie w trzech rozdzielczościach: Full HD 1920 x 1080p, HD 1280 x 720, 848 x 480. Tu jednak od razu należy zauważyć, że czasami nagrywanie potrafi się zacinać, a obraz może być przejaskrawiony lub wręcz przeciwnie - zbyt ciemny, na przykład gdy wjeżdża się lub wyjeżdża z tunelu. Jednak w warunkach normalnej przejrzystości powietrza i bez gwałtownych zmian otoczenia wszystko prezentuje się wyraźnie. Do zalet można zaliczyć wbudowany G-sensor oraz stabilizator obrazu. Cavion My Way obsługuje karty microSD. Mamy tu funkcję nagrywania w pętli, co może być przydatne, ponieważ kompresja jest dość kiepska i minuta nagrania zajmuje ok. 80 MB, więc mniejsze karty możemy bardzo szybko zapełnić. Ten wideorejestrator jest zasilany sieciowo, ma także wbudowany akumulator - dzięki niemu kamerka działa ok. 10 minut po odpięciu od źródła zasilania. Ogólnie - jak na tą cenę, nie jest źle. Cavion My Way może sprawdzić się u mniej wymagających kierowców oraz jako kamerka... Ogólnie - jak na tą cenę, nie jest źle. Cavion My Way może sprawdzić się u mniej wymagających kierowców oraz jako kamerka... Cavion My Way - pełna recenzja » Zalety: Nagrywanie wideo w Full HD

G-sensor

Bardzo niska cena. Wady: Potrafi się zacinać

Jakość obrazu jest czasem bardzo kiepska

Kiepska kompresja

Tracer MobiDouble FHD



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Tracer MobiDouble FHD 119 zł Tracer MobiDouble FHD 119 zł TRACER MobiDouble FHD 129 zł Tracer MobiDouble FHD to rejestrator samochodowy z dwoma kamerami. Jakie ma pozytywne cechy? Tracer MobiDouble FHD to wideorejestrator obsługujący dwie kamery. Przednia kamera (140 stopni) zapewnia nagrania w jakości Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli, co powinno umożliwić bezproblemową rejestrację szczegółów wszelkich zdarzeń drogowych, w tym modelu i tablicy rejestracyjnej pojazdu. Jakość zapisu może zostać ręcznie zmieniona na 1280 x 720 pikseli. Tylna kamera (120 stopni) zapisuje obraz w rozdzielczości 640 x 480 pikseli. Zaletą jest wyposażenie tego modelu w tryb nocny, detekcję ruchu oraz G-sensor. Nagrywanie w pętli umożliwia nieprzerwane nagrywanie materiału wideo bez względu na aktualną pojemność karty pamięci. W momencie zapełnienia karty, kamera kontynuuje nagrywanie, zastępując najstarszy materiał bieżącym nagraniem. Maksymalna pojemność obsługiwanych kart to 64 GB. Tracer MobiDouble FHD wyposażono w wyświetlacz TFT LCD 3". Montaż odbywa się za pomocą przyssawki, dzięki czemu tę kamerę samochodową łatwo zakładać w razie potrzeby. Biorąc pod uwagę niską cenę, jest to niezły sprzęt - dwie kamery za takie pieniądze to dobra inwestycja. Tracer MobiDouble FHD - pełna recenzja » Zalety: Jakość nagrań Full HD

G-sensor

Kamera tylna

Xiaomi Mi Dash Cam 1s