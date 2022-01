Ranking kamer samochodowych 2022 - Jaki wideorejestrator kupić? - Najlepsze kamery samochodowe

Uchwyt do szyby do kamery Xblitz Go / Go Se / Go 2

Xblitz GO se to następca niezwykle popularnego wśród kierowców modelu Xblitz Go. Po raz kolejny urządzenie wyróżnia się atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości.

Najnowsza odsłona wideorejestratora Go została wyposażona w sensor SONY IMX 323 oraz chipset NTK 96658. Dzięki temu kamera Xblitz GO se może rejestrować obraz 1080p z prędkością 30 kl./s. Zastosowana sześciowarstwowa soczewka z przesłoną F1.7 oferuje kąty widzenia na poziomie 170 stopni. Tryb nocny został oparty nazestawie diod IR zapewniających widoczność nawet w zupełnych ciemnościach. Nie zabrakło również wbudowanego mikrofonu rejestrującego dźwięki dobiegające do wnętrza auta. Producent przewidział automatyczny start nagrywania, aktywowany tuż po włączeniu zapłonu auta.

Moduł zasilania kamery Xblitz GO se został umieszczony w samym uchwycie, dzięki czemu urządzenie można błyskawicznie wypiąć wysiadając z auta. Zastosowany sensor przeciążeniowy zapewnia, że nagranie nie zostanie nadpisane w razie wypadku lub gwałtownego hamowania. Maksymalny rozmiar dedykowanej karty pamięci to 64GB zapewniający do 10 godzin filmu w najdłuższej jakości.

