Ranking kart graficznych 2021 - porównanie najlepszych kart graficznych w Polsce. Jaką kartę graficzną wybrać?

Bez względu jakim budżetem dysponujesz, na rynku kart graficznych masz szeroki wachlarz opcji. Wybranie karty graficznej ze względu na wiele wersji proponowanych przez każdego producenta jak również stosowanych przez niego nieprzeniknionych akronimów może być bardzo trudne. Jeżeli jednak trzymał się będziesz kilku wytycznych powinien okazać się on znacznie łatwiejszy.

Najlepsze karty graficzne: poradnik

Jeżeli zamierzasz zaopatrzyć się w high-endową kartę graficzną musisz być przygotowany na wydanie co najmniej 4 tys. złotych do kwoty, jaką wielu z nas przeznacza na nowy komputer cechujący się naprawdę przyzwoitą konfiguracją. Oznacza to, że pierwszym twoim ograniczeniem będzie budżet jakim możesz dysponować. Najlepsze karty to wydatek ponad 6 tys. złotych, jednak będzie to inwestycja na długie lata!

Gdy nie jest zbyt wysoki, będziesz mógł sięgnąć po kartę graficzną w cenie od ok. 1200-1400 zł. Niezależnie od tego, na którą architekturę się zdecydujesz, możesz oczekiwać płynnej grafiki z ustawieniami na wysokim poziomie i w przystępnej wysokiej rozdzielczości. Co więcej, w niektórych grach dane będzie ci uruchomienie trybu 4K. Jeżeli zamierzasz cieszyć wzrok tą rozdzielczością, a także zagłębić się w świat oferowany przez technologię VR, cieszyć się wysokim odświeżaniem obrazu lub stworzyć wielomonitorową platformę, zakup high-endowego modelu jest nieunikniony. Problemem jest jednak to, że nie wszystkie karty, które zostały zbudowane w oparciu o ten sam GPU są sobie równe. Producenci czasami naprawdę znacząco modyfikują bowiem referencyjne konstrukcje opracowane przez Nvidię i AMD dodając do nich nowe funkcje i zwiększając wydajność.

Najlepsze karty graficzne: podkręcanie

Większość kart może być podkręcona do pewnego stopnia. Możliwości w tym zakresie można zwiększyć poprzez wykorzystanie w konstrukcji karty przez producentów odpowiednich podzespołów, np. wydajnego systemu chłodzenia. Takie rozwiązanie pozwala im dostarczać na rynek modele, które są już fabrycznie podkręcone, co widać w testach wydajności porównujących różne konstrukcje z tym samym GPU. Niekiedy różnice te nie są zbyt duże, lecz zdarza się też, że przeprojektowanie karty wiąże się z osiągnięciem znaczącego skoku wydajności, co pozwala je pod tym względem porównywać z modelami dysponującymi wydajniejszym GPU pracującym ze standardowym zegarem.

Większość producentów kart graficznych posiada własny system nazewnictwa dla stosowanych przez siebie rozwiązań zapewniających im dodatkowe cechy. Np. firma MSI zbudowany w oparciu o zestaw dwóch wentylatorów oraz rurki cieplne system chłodzenia nazwała TwinFrozr V. Jest on na tyle wydajny, że pozwala na szybszą pracę układów graficznych bez obawy o ich przegrzanie, co natychmiast można odczuć w liczbie wyświetlanych na ekranie klatek na sekundę. W przypadku tego elementu szalenie istotny jest także jednak inny parametr: generowany przez wentylator/wentylatory poziom hałasu. Najlepiej byłoby, aby był on na tyle sprawnie skonstruowany, że ich praca nie będzie przeszkadzająca zarówno podczas słuchania muzyki, jak i grania w wymagającą pod względem graficznym grę.

Wybór pomiędzy GPU Nvidii i AMD może być trudny. Jeżeli jednak wiesz w jakie gry będziesz najczęściej grał powinieneś pamiętać, że wiele z nich zostało specjalnie zoptymalizowanych do pracy z konkretną platformą GPU. Być może fakt ten będzie dla ciebie na tyle ważny, że znacząco ułatwi ci podjęcie decyzji.

Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER Windforce OC 4GB

Tania karta graficzna z pamięcią GDDR6 GeForce GTX 1650 SUPER jest kartą, która dzięki zastosowaniu szybkiej pamięci GDDR6 w ilości 4 GB, pozwoli na uruchomienie wielu gier w rozdzielczości 1080p i średnich lub wysokich ustawieniach graficznych, w zależności od tytułu. Układ chłodzenia Gigabyte Windforce utrzymuje niskie temperatury przy zachowaniu wysokiej kultury pracy. Karta jest dodatkowo fabrycznie podkręcona, o czym informuje dopisek OC. Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER Windforce OC 4GB - pełna recenzja »

Palit GTX 1660 SUPER GamingPro OC

Przetestowaliśmy kartę graficzną GeForce GTX 1660 SUPER firmy Palit w wersji GAMINGPRO OC. Sprawdziliśmy jak radzi sobie ulepszona wersja GeForce'a GTX 1660. Karta graficzna GeForce GTX 1660 SUPER jest najnowszym produktem w ofercie Nvidii. Od zwykłego GTX 1660 różni się głównie obecnością szybszej pamięci GDDR6, jednakże jej wielkość nadal pozostaje niezmieniona i wynosi 6 GB. Częstotliwość taktowania jest taka sama jak modelu bez dopisku 'SUPER', jednakże Palit w omawianym produkcie postanowił zastosować wyższą częstotliwość podwyższoną wynoszącą 1830 MHz, co powinno zapewnić lepsze rezultaty od fabrycznych 1785 MHz. Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC - Cena Nowy produkt Palita pod względem ceny plasuje się pomiędzy zwykłym modelem GTX'a 1660, a tym z dopiskiem Ti. Różnica cenowa między tymi kartami wynosi około 100 zł, co może kusić potencjalnego nabywcę by dopłacił tą dość małą różnicę cenową i nabył mocniejszy produkt. Tak małe różnice cenowe wynikają z tego, że sam produkt, patrząc na jego specyfikację i wydajność, powinien znaleźć się pod względem cenowym właśnie między zwykłym GTX'em, a tym z dopiskiem Ti. Kwota jaką przyjdzie zapłacić przyszłemu nabywcy za tą kartę wydaje się wobec tego bardzo prawidłowa,... Palit GTX 1660 SUPER GamingPro OC - pełna recenzja »

Palit GeForce RTX 2070 SUPER

Przetestowaliśmy GeForce RTX 2070 SUPER w wersji JetStream opracowanej przez firmę Palit. Sprawdziliśmy jak najnowsza konstrukcja Nvidii z usprawnionym chłodzeniem od Palita radzi sobie na tle podstawowego RTX'a 2070. Karty z serii 20xx Super, to najnowsze komponenty w ofercie Nvidii. Modele RTX 2060 i RTX 2070 doczekały się znaczących usprawnień, a dopisek Super oznacza w tym wypadku niemal kompletną przebudowę specyfikacji. Wszelkie informacje na temat technologicznych zmian jakie przyniosły nowe karty Nvidii odnajdziecie w naszym artykule: Sprawdzamy Nvidia GeForce RTX 2060 Super i RTX 2070 Super - karty graficzne, które znowu wywrócą rynek do góry nogami Tym razem do naszej redakcji trafił model niereferencyjny z oferty Palita. Nowy RTX 2070 SUPER w wersji JetStream przynosi usprawnione chłodzenie oraz ciekawe zmiany stylistyczne. Poniżej przeczytacie naszą recenzję z porównaniem do niereferencyjnego RTX'a 2070. UWAGA: Nazewnictwo stosowane może wprowadzać w błąd kupujących. Na rynku odnajdziemy karty Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream i Palit GeForce RTX 2070 SUPER JetStream. Jedynie druga z tych kart to układ z serii RTX 2070 SUPER. Pierwsza karta to natomiast usprawniony, zwykły GeForce... Palit GeForce RTX 2070 SUPER - pełna recenzja »

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme

Przetestowaliśmy kartę graficzną GeForce RTX 2070 SUPER firmy Zotac w wersji AMP Extreme. Sprawdziliśmy jak ta karta radzi sobie na tle wersji od firmy Palit oraz podstawowego RTX 2070. Karta graficzna GeForce RTX 2070 SUPER jest świeżym produktem w ofercie Nvidii. Dopisek SUPER oznacza, że karta ma lepszą specyfikację niż podstawowa wersja RTX'a 2070. Produkt, który trafił do naszej redakcji jest modelem niereferencyjnym RTX'a 2070 SUPER od firmy Zotac w wersji AMP Extreme. Jest to najpotężniejszy model w ofercie tego producenta. Poniżej przeczytacie naszą recenzję z porównaniem do konkurencyjnego modelu firmy Palit oraz niereferencyjnego RTX'a 2070. Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - cena i dostępność Testowany przez nas Zotac, to karta cenowo umiejscowiona pośrodku oferty. Można ją kupić w cenie około 2600 zł, o 100 zł więcej niż za model firmy Palit. Jest on o około 230 zł droższy od najtańszego konkurencyjnego modelu tej karty oraz o około 300 zł tańszy od najdroższego. Warto również wspomnieć, że ceny najtańszych modeli RTX 2070 bez dopiska SUPER zaczynają się od 2279 zł. Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - konstrukcja i zestaw GeForce RTX... Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - pełna recenzja »

MSI RTX 3060 Ti Gaming X TRIO

GeForce RTX 3060 Ti to układ graficzny, który możemy zaliczyć do najwyższej półki w hierarchii kart Nvidii. Miała ona zapewnić równowagę pomiędzy wydajnością a ceną.swoją oficjalną premierę miały na. Dziś przyjrzymy się karcie z oferty MSI: mianowicie Gaming X TRIO. Jest to najwyższy model w ofercie koreańskiego producenta i zarazem jeden z drożej wycenionych. Co zyskujemy w zamian? Przekonamy się w tej recenzji. NVIDIA GA104 - serce RTX 3060 Ti Zanim omówimy kartę od MSI zapoznajmy się ze specyfikacją układu, na jakim ona bazuje. Wszystkie karty z serii RTX 3000 produkowane są w oparciu o 8 nm proces technologiczny Samsunga i bazują na architekturze Amper. Dzięki czemu mamy pełne wsparcie najnowszych bibliotek takich jak DirectX 12 w wersji Ultimate (wraz ze wsparciem dla Ray Tracingu), OpenCL 2.0 czy najświeższą wersji Nvidia Cuda. Sam RTX 3060 Ti zbudowany jest z układu GA 104 znanego choćby z RTX 3070, który jednak został znacznie okrojony. Do dyspozycji mamy 4864 jednostki cieniujące, zwane także rdzeniami CUDA, 152 jednostki TMU odpowiedzialne za mapowanie tekstur oraz 80 ROP, które odpowiadają za renderowanie obrazu. Karta posiada 152 rdzenie Tensor, które wspomagają działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Sama technologia Nvidii DLSS korzysta właśnie z takiego rozwiązania w celu poprawy jakości wyświetlanego obrazu. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 38 rdzeni RT drugiej generacji. RTX 3060 Ti, podobnie jak swój mocniejszy brat oparty na... MSI RTX 3060 Ti Gaming X TRIO - pełna recenzja » Zalety: Wysoka wydajność

Ciche i wydajne chłodzenie Wady: Cena

Tylko 8 GB pamięci

Duże rozmiary

Palit RTX 3070 Ti GameRock OC

Testujemy RTX 3070 Ti - kolejną nową kartę od Nvidii zaprezentowaną 1 czerwca podczas targów Computex. Czy jest w stanie nas czymś zaskoczyć? Dowiecie się czytając ten test. Nvidia uzupełnia karty z rodziny Amper o kolejnego przedstawiciela serii Ti. Mający dziś swoją premierę RTX 3070 Ti debiutuje w cenie 599 dolarów, wpasowując się idealnie pomiędzy RTX 3080 a RTX 3070. Czy jednak potrzebujemy kolejnej karty, której nie będziemy mogli kupić? Czy zmiany w specyfikacji w stosunku do poprzedników zapewnią odpowiednią wydajność i przekonają do siebie potencjalnych kupujących? Sprawdzimy to w tej recenzji. GA104 Sam układ GA104 możemy kojarzyć między innymi z RTX 3070 oraz RTX 3060 Ti, jednak tym razem otrzymujemy go w pełnej, nie okrojonej wersji. Układ GA104-400 składa się z 48 bloków SM, a do dyspozycji mamy: 6144 jednostki cieniujące, zwane także rdzeniami CUDA, 192 jednostki TMU odpowiedzialne za mapowanie tekstur oraz 96 ROP, które odpowiadają za renderowanie obrazu. Karta posiada 192 rdzenie Tensor, które wspomagają działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Sama technologia Nvidii DLSS korzysta właśnie z takiego rozwiązania w celu poprawy jakości wyświetlanego obrazu. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 48... Palit RTX 3070 Ti GameRock OC - pełna recenzja » Zalety: wydajność

wydajne i ciche chłodzenie

kultura pracy

pamięć GDDR6x

power limit nieograniczający mocy karty Wady: stylistyka nie każdemu przypadnie do gustu

tylko jedno złącze HDMI

złącza zasilania umieszczone na środku karty

tylko 8 GB pamięci

XFX Radeon RX 6700 XT Merc 319



Karta Radeon RX 6700 XT weszła na rynek, a XFX zaprezentowało jej własny wariant. Jeśli zmieści się w Twojej obudowie, może być niezłym wyborem. Obecnie na rynku globalnym można nabyć ją w cenie 570 dolarów (ok. 2210 zł), czyli o 90 dolarów więcej, niż wynosi cena referencyjna RX 6700 XT. Przyglądamy się, za co producent liczy sobie taką kwotę i czy warto ją zapłacić? XFX Radeon RX 6700 XT Merc 319 - specyfikacja, design, możliwości XFX Merc 319 korzysta z jednostki centralnej Navi 22, co oznacza szybkie taktowanie zegarów, wsparcie dla Smart Access Memory oraz obsługę ray tracingu w czasie rzeczywistym. Ponadto daje wszystkie standardowe możliwości, w jakie AMD wyposażyło wszystkie karty Radeon. Na pokładzie znajdziemy 12 GB pamięci GDDR6 i aż 96 MB Infinity Cache. Pełna specyfikacja karty prezentuje się następująco: XFX podrasowało standardowy RX 6700 XT, podnosząc taktowanie Game Clock do 2,548 MHz i zwiększyło limit mocy do 211 W (standardowy to 186 W). Czasem jest tak,... XFX Radeon RX 6700 XT Merc 319 - pełna recenzja » Zalety: świetna wydajność w grach 1440p i 1080p

potężne, wydajne chłodzenie

estetyczny design

12 GB pamięci oraz Infinity Cache

switch dual-BIOS

świetna wydajność z procesorem Ryzen 5000 Wady: duże gabaryty

brak wsparcia dla DLSS, co przekłada się na gorszy ray tracing

wysoka cena referencyjna

brak podświetlenia RGB

Nvidia GeForce RTX 3080



Ocena redakcji PCWorld.pl RTX 3080 to mocna karta graficzna, która zaskakuje doskonałą wydajnością. Co jeszcze można o niej powiedzieć? GeForce RTX 3080 to karta graficzna z procesorem Ampere. Jest dużym skokiem jakościowym w porównaniu z poprzednikiem, czyli RTX 2080. Pozwala na osiągnięcie świetnej jakości w ustawieniach 4K oraz 1440p. W jej specyfikacji znajdziemy: rdzenie CUDA: 8704

taktowanie: 1,71 GHz

pamięć: 10GB GDDR6X (9500MHz)

szyna pamięci: 320-bit, przepustowość 760 GB/s

rdzenie RT: 68 (2. generacja)

rdzenie Tensor: 384 (3. generacja)

PCIe: Gen 4

HDMI: 2.1

HDCP: 2.3

złącza: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4

wymiary: 285 x 112 mm

rozmiar: 2 sloty

maksymalna temperatura: 93C

zapotrzebowanie na moc: 320 W

polecany zasilacz: 750 W

Dzięki zastosowaniu w karcie Nvidia Reflex możliwa jest optymalizacja pracy procesora oraz silnika gry, co wpływa na znaczną redukcję opóźnień. Dzięki temu wszystkie rozgrywki są płynne, a komfort zabawy znacznie się podnosi. Docenią to zwłaszcza e-sportowcy oraz osoby korzystające z wyświetlaczy G-Sync 360 Hz. RTX 3080 wypada rewelacyjnie w grach - w... Nvidia GeForce RTX 3080 - pełna recenzja » Zalety: świetna jakość obrazu w 4K i 1440p

ray tracing w 4K

świ8etne chłodzenie

pamięć GDDR6X Wady: zużywa dużo energii

10 GB VRAM może nie wystarczyć dla przyszłych gier w 4K

AMD Radeon RX 6800 XT



Ocena redakcji PCWorld.pl Karta graficzna AMD Radeon RX 6800 XT ukazała się pod koniec 2020 roku. Wciąż jednak zalicza się do liderów rynku. Jakie są jej zalety? Radeon RX 6800 XT to karta, która korzysta z architektury RDNA2 (Big Navi). Jest poważnym rywalem dla RTX 3070, może mierzyć się w 4K z RTX 3080 - i często wygrywać na tym polu. Jej specyfikacja prezentuje się następująco: architektura: RDNA2

jednostki obliczeniowe: 72

rdzenie ray accelators: 72

procesory strumieniowe: 4608

taktowanie procesora: 2015 MHz, boost 2310 MHz

jednostki renderujące: 128

infinity cache: 128 MB

pamięć: 16 GB GDDR6

szyna pamięci: 256-bit

Cała rodzina RX 6000 ma częstotliwość taktowania większą od poprzedników (i wielu rywali). A tryb Rage Mode (dostępny w oprogramowaniu Radeon Software) potrafi dać pełnię mocy i wycisnąć wszystko z chłodzenia. Można także wybrać tryb cichy, który nieznacznie obniża wydajność oraz chłodzi z większą wydajnością. W porównaniu do GeForce, nie mamy tu odpowiednika DLSS - FidelityFX Super Resolution ma dopiero wejść. Mimo braku tej funkcji nie jest źle - w czym zasługa ray tracingu oraz funkcji Smart Access Memory. Ta druga zwiększa wydajność gier. O ile? To zależy od... AMD Radeon RX 6800 XT - pełna recenzja » Zalety: doskonała jakość obrazu w 4K i 1140p

pełen ray tracing

podnosząca wydajność technologia SAM

duża ilość pamięci

AMD Radeon RX 6900 XT



Radeon RX 6900 XT to model, który ma przerwać monopol kart GeForce w obszarze high-endowym. Jak wypada w praktyce i co może skłonić do jego zakupu? Radeon RX 6900 XT to mocny model, obiecujący doskonałą jakość zabawy w rozdzielczości 1440p. Świetnie radzi sobie zwłaszcza z procesorami Ryzen 5000, które w pełni wykorzystują technologię SAM. Sprawdzamy, jak wypada w praktyce oraz jakie cechy sprawiają, że warto go nabyć. Warto już na wstępie dodać, że ta karta graficzna AMD jest przeznaczona zarówno dla graczy, jak i twórców treści. Zaczynamy od specyfikacji Radeon RX 6900 XT. Prezentuje się ona następująco: architektura: RDNA2

jednostki obliczeniowe: 80

rdzenie ray accelators: 80

procesory strumieniowe: 5120

taktowanie procesora: 2015 MHz, boost 2310 MHz

jednostki renderujące: 128

infinity cache: 128 MB

pamięć: 16 GB GDDR6

szyna pamięci: 256-bit

Podobieństwa z modelem RX 6800 TX są spore - ma 8 więcej jednostek obliczeniowych, akceleratorów promieni i procesorów strumieniowych.

cicha podczas pracy

idealna dla procesorów Ryzen 5000

można podkręcać

16 GB pamięci Wady: ray tracing tylko do 1440p

potrafi się rozgrzać

RX 6800 XT to prawie to samo, ale znacznie tańsze

Nvidia GeForce RTX 3090