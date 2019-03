Ranking klawiatur gamingowych powyżej 500 zł - najlepsze modele

Wygodna rozgrywka z poziomu kanapy – to główny cel jaki przyświecał firmie Roccat przy projektowaniu dość unikalnej platformy do gier o nazwie Sova. Do naszej dyspozycji oddano połączenie klawiatury i podkładki pod mysz. Wszystko to wzbogacono portami USB. Jak urządzenie to sprawdza się w praktyce podczas grania?

Roccat Sova robi niesamowite wrażenie już na pierwszy rzut oka. Wszystko za sprawą swoich rozmiarów. Zdecydowanie jest to bowiem największa klawiatura jaką kiedykolwiek miałem w rękach (a raczej na kolanach). Bardziej jednak niż same rozmiary urządzenia, interesujące jest to, co się na nie składa.

Sova produkowana jest w dwóch wersjach: z przełącznikami mechanicznymi oraz membranowymi. Każdy gracz może więc wybrać takie rozwiązanie, które bardziej odpowiada jego osobistym preferencjom. Do testów otrzymaliśmy wersję „mechaniczną” i sprawdziła się ona świetnie: klawisze reagują odpowiednio szybko i są ciche. Do tego dochodzi fakt ich nieprzeciętnej wytrzymałości. Przyznam, że deklarowanej wytrzymałości 50 milionów uderzeń nie testowałem w praktyce, jednak z mechanicznymi przełącznikami tak to już jest, że są niemalże wieczne.

Wygoda przede wszystkim

Kolejna sprawa to liczba detali uprzyjemniających rozgrywkę, o których pomyśleli producenci....

